Основательница купленного «Яндексом» сервиса вопросов и ответов TheQuestion Тоня Самсонова покинула проект Статьи редакции
Пока Самсонова остаётся сотрудником «Яндекса», но планирует жить в Великобритании. Её новую должность в компании не раскрыли.
- «Я поехала делать новое», — рассказала Самсонова на своей странице в Facebook. Она сама решила покинуть «Яндекс.Кью», о своих дальнейших планах Самсонова расскажет сама, заявили vc.ru в пресс-службе «Яндекса».
- Теперь «Яндекс.Кью» возглавит руководитель отдела функциональности «Поиска» в «Яндексе» Андрей Плахов. «Плахов отвечает в компании за то, чтобы "Поиск" не только находил страницы в интернете, но и извлекал из них полезную информацию и сразу показывал её пользователям в удобном виде, а также теперь руководит "Яндекс.Кью"», — подтвердили в пресс-службе компании.
- Плахов пришел в компанию в 2008 старшим разработчиком и занимался улучшением ранжирования и инструментами машинного обучения. Он запустил технологию «Спектр», позволившую показывать «более разнообразные» результаты, потом занялся поисковыми подсказками и в итоге возглавил отдел функциональности, рассказали в компании.
- Самсонова запустила TheQuestion в начале 2015 года. Суммарно «частные инвесторы с разной экспертизой в технологическом и медиабизнесе» вложили в проект около $1 млн.
- «Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion в начале 2019 года. К тому моменту сервис был прибыльным: он зарабатывал на рекламе и корпоративных аккаунтах компаний, которые отвечали на вопросы пользователей, а аудитория, по собственным данным, достигала 10 млн пользователей в месяц.
- После покупки «Яндекс» объединил TheQuestion с похожим проектом «Яндекс.Знатоки» и переименовал в «Яндекс.Кью». Самсонова осталась управлять объединённым направлением вопросов и ответов.
Скатертью дорога.
Ой, я хотел сказать "успешно экзитнула и получила весь earn-out".
Самая легкая должность в мире. Приколачивай сервисы Яндекса в топ, вне зависимости от качества контента и все )
"руководитель отдела функциональности «Поиска» в «Яндексе» Андрей Плахов. «Плахов отвечает в компании за то, чтобы "Поиск" не только находил страницы в интернете, но и извлекал из них полезную информацию и сразу показывал её пользователям в удобном виде, а также теперь руководит "Яндекс.Кью"»
Следующий тип поиска не будет ничего искать. Он будет тебе генерить ответ нейросетью сразу с интегрированной под тебя контекстной рекламой.
Тоня — супер классная, удачи с будущим!
щас ее веник обратно на эхо схантит)
Тоня молодец, оказывается она ещё ведущей на эхе была.
Для меня является загадкой, почему люди прибегают к сервисам q&a, а не ищут информацию самостоятельно, анализируя ее и источники.
Яндекс Кью - это ужасный сервис(как и the question). Ему надо премию дать за приращение числа самоуверенных в себе идиотов.
В ночь с 31 января на 1 февраля в мире встречали 2022 год по китайскому календарю. Yota проследила голосовой трафик пользователей с Китаем, а также интернет-трафик, потраченный на популярные китайские приложения в предновогоднюю неделю: с 24 января по 1 февраля 2022 года. Абсолютным лидером среди приложений стал мессенджер WeChat.
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Всем привет.
Решил вот разобраться, прав ли я, или у Организатора и правда есть карт-бланш на отказ любому от получения выгоды при участии в какой-либо Акции.
Crypto-рынок динамично меняется и иногда даже 1 твит с упоминанием токена может изменить цену. Вот я и сделал бота, который сможет отслеживать всех крипто-целебрити и кидать мне только те твиты, в которых упоминаются "крипто слова". Он мониторит аккаунт Илона Маска и других.
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