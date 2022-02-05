Устал сидеть в Twitter'е и сделал робота, который следит за Илоном Маском и крипто-рынком

Crypto-рынок динамично меняется и иногда даже 1 твит с упоминанием токена может изменить цену. Вот я и сделал бота, который сможет отслеживать всех крипто-целебрити и кидать мне только те твиты, в которых упоминаются "крипто слова". Он мониторит аккаунт Илона Маска и других.