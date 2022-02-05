Карьера
Лиана Липанова

Основательница купленного «Яндексом» сервиса вопросов и ответов TheQuestion Тоня Самсонова покинула проект Статьи редакции

Пока Самсонова остаётся сотрудником «Яндекса», но планирует жить в Великобритании. Её новую должность в компании не раскрыли.

  • «Я поехала делать новое», — рассказала Самсонова на своей странице в Facebook. Она сама решила покинуть «Яндекс.Кью», о своих дальнейших планах Самсонова расскажет сама, заявили vc.ru в пресс-службе «Яндекса».
  • Теперь «Яндекс.Кью» возглавит руководитель отдела функциональности «Поиска» в «Яндексе» Андрей Плахов. «Плахов отвечает в компании за то, чтобы "Поиск" не только находил страницы в интернете, но и извлекал из них полезную информацию и сразу показывал её пользователям в удобном виде, а также теперь руководит "Яндекс.Кью"», — подтвердили в пресс-службе компании.
  • Плахов пришел в компанию в 2008 старшим разработчиком и занимался улучшением ранжирования и инструментами машинного обучения. Он запустил технологию «Спектр», позволившую показывать «более разнообразные» результаты, потом занялся поисковыми подсказками и в итоге возглавил отдел функциональности, рассказали в компании.
  • Самсонова запустила TheQuestion в начале 2015 года. Суммарно «частные инвесторы с разной экспертизой в технологическом и медиабизнесе» вложили в проект около $1 млн.
  • «Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion в начале 2019 года. К тому моменту сервис был прибыльным: он зарабатывал на рекламе и корпоративных аккаунтах компаний, которые отвечали на вопросы пользователей, а аудитория, по собственным данным, достигала 10 млн пользователей в месяц.
  • После покупки «Яндекс» объединил TheQuestion с похожим проектом «Яндекс.Знатоки» и переименовал в «Яндекс.Кью». Самсонова осталась управлять объединённым направлением вопросов и ответов.

#новость #яндекс #яндекскью #thequestion

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Terra Incognita

Скатертью дорога.

Ой, я хотел сказать "успешно экзитнула и получила весь earn-out".

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Крестьянский велосипед

Самая легкая должность в мире. Приколачивай сервисы Яндекса в топ, вне зависимости от качества контента и все )

"руководитель отдела функциональности «Поиска» в «Яндексе» Андрей Плахов. «Плахов отвечает в компании за то, чтобы "Поиск" не только находил страницы в интернете, но и извлекал из них полезную информацию и сразу показывал её пользователям в удобном виде, а также теперь руководит "Яндекс.Кью"»

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Marat Nigametzianov

Следующий тип поиска не будет ничего искать. Он будет тебе генерить ответ нейросетью сразу с интегрированной под тебя контекстной рекламой.

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 Anatoly Bereznyak

Тоня — супер классная, удачи с будущим!

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Денис Колокольцев

щас ее веник обратно на эхо схантит)

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Марат Язмыш

Тоня молодец, оказывается она ещё ведущей на эхе была.

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Gleb Tyutikov

Для меня является загадкой, почему люди прибегают к сервисам q&a, а не ищут информацию самостоятельно, анализируя ее и источники.

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Anton Ivanov

Яндекс Кью - это ужасный сервис(как и the question). Ему надо премию дать за приращение числа самоуверенных в себе идиотов.

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