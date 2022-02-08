VK назначил двух новых вице-президентов, которые раньше работали в «Ростелекоме», и повысил Степана Ковальчука Статьи редакции
Они займут должности вице-президентов по инвестициям и развитию бизнеса, медиастратегии и развитию сервисов и связям с государственными органами.
VK объявил о назначении трёх старших вице-президентов и новой организационной структуре.
Старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса станет Александр Айвазов. Он будет курировать эти сферы, а также M&A (слияния и поглощения) и направление онлайн-образования. До работы в VK был вице-президентов «Ростелекома» и отвечал в нём за развитие бизнеса.
Вице-президентом по связям с государственными органами стала Ирина Сиренко. До этого была вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти в «Ростелекоме».
Старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов станет Степан Ковальчук, сын президента главы «Национальной медиа-группы» Кирилла Ковальчука. До этого он занимал должность вице-президента по развитию бизнеса VK. Он будет курировать направления музыки и контента, а также работу с сообществами.
В новое подразделение войдут соответствующие команды, в частности департамент по видеоконтенту и музыкальным сервисам во главе с вице-президентом Андреем Димитровым, а также команда рекомендательных систем, которую возглавляет Сергей Шалаев.
Также из VK ушли два вице-президента — Очир Манджиков и Анна Артамонова.
- В декабре 2021 года главой VK стал Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. С 2017 года он был первым вице-президентом «Ростелекома».
Из Ростелекома в ВК - круговорот говна в отечественном айти.
Выглядят как настоящие айтишники
Бывалые такие айтишники)))
ватнишки
вайтишники
Да всё ясно уже с "Вконтакте", ничего интересного там не будет. Потихоньку будет затухать эта соцсеть, параллельно будут назначаться всякие вице-президенты, вице-министры и прочие вице.
У деда есть друг Юрий Ковальчук, у него есть племянник Кирилл Ковальчук и у него есть сын Степан
Степан Ковальчук
Сын Кирилла Степан Ковальчук – вице-президент Mail.ru Group;
Какая богатая семья на самородков, просто диву даешься, какой запах стоит...
Ну это из серии Бушей и прочих подобных семей. Всегда было и всегда будет.
Я чуть смузи не поперхнулся...
Даааа… «Репы» шире плеч.
- Они, что собрались вк доесть!?
Паша Дуров уже новый проект создал и раскрутил, а они собрались поднимать ВК. 😂
Печальная тема ВК,думаю его уже ничего и никто не спасёт (
Его спасёт поглощение
Поглощение Фейсбуком и аннигиляция последнего.
Это явно прорыфф. Соцсеть теперь будет отмывать деньги по кругу, через разные неудачные проекты.
А ведь кто-то до сих пор сидит в акциях. купленных по 2300)) Это же надо так не думать то?!
VK стал полностью государственным, кремлевским
Хорошо питаются ребята
Российская действительность, где хоть кто-то из госаппарата - создать /купить "сайт" и на том интеллектуальный поиск закончился, а дальше ждать плюшки, назначая плату за аренду, за рекламу.
Кровати двигают.
Интересно, если б Пашка не ушел из ВК, смог бы в международную экспансию?
Так то по функционалу клевая соцсеть, было б круто если б весь мир ею пользовался
Уже нет, все углероды просрали
Ну все, окончательно пропадёт и без того пропащий ВК…
Очень интересно, держите нас в курсе
Дополните, пожалуйста, что Степан Ковальчук - сын племянника того самого Ковальчука (upd. то ли добавили, то ли я не заметил - спасибо)
В Вк нужно радикально уничтожать все налипшие функции и приложения,возващатся к суперминимализму
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