Они займут должности вице-президентов по инвестициям и развитию бизнеса, медиастратегии и развитию сервисов и связям с государственными органами.

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VK объявил о назначении трёх старших вице-президентов и новой организационной структуре.

Старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса станет Александр Айвазов. Он будет курировать эти сферы, а также M&A (слияния и поглощения) и направление онлайн-образования. До работы в VK был вице-президентов «Ростелекома» и отвечал в нём за развитие бизнеса.

Александр Айвазов

Вице-президентом по связям с государственными органами стала Ирина Сиренко. До этого была вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти в «Ростелекоме».

Ирина Сиренко

Старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов станет Степан Ковальчук, сын президента главы «Национальной медиа-группы» Кирилла Ковальчука. До этого он занимал должность вице-президента по развитию бизнеса VK. Он будет курировать направления музыки и контента, а также работу с сообществами.

В новое подразделение войдут соответствующие команды, в частности департамент по видеоконтенту и музыкальным сервисам во главе с вице-президентом Андреем Димитровым, а также команда рекомендательных систем, которую возглавляет Сергей Шалаев.

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Также из VK ушли два вице-президента — Очир Манджиков и Анна Артамонова.