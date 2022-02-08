Карьера
Евгения Евсеева

VK назначил двух новых вице-президентов, которые раньше работали в «Ростелекоме», и повысил Степана Ковальчука Статьи редакции

Они займут должности вице-президентов по инвестициям и развитию бизнеса, медиастратегии и развитию сервисов и связям с государственными органами.

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VK объявил о назначении трёх старших вице-президентов и новой организационной структуре.

Старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса станет Александр Айвазов. Он будет курировать эти сферы, а также M&A (слияния и поглощения) и направление онлайн-образования. До работы в VK был вице-президентов «Ростелекома» и отвечал в нём за развитие бизнеса.

Александр Айвазов

Вице-президентом по связям с государственными органами стала Ирина Сиренко. До этого была вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти в «Ростелекоме».

Ирина Сиренко

Старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов станет Степан Ковальчук, сын президента главы «Национальной медиа-группы» Кирилла Ковальчука. До этого он занимал должность вице-президента по развитию бизнеса VK. Он будет курировать направления музыки и контента, а также работу с сообществами.

В новое подразделение войдут соответствующие команды, в частности департамент по видеоконтенту и музыкальным сервисам во главе с вице-президентом Андреем Димитровым, а также команда рекомендательных систем, которую возглавляет Сергей Шалаев.

Также из VK ушли два вице-президента — Очир Манджиков и Анна Артамонова.

  • В декабре 2021 года главой VK стал Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. С 2017 года он был первым вице-президентом «Ростелекома».

#новость #vk

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Семен Переделкин

Из Ростелекома в ВК - круговорот говна в отечественном айти.

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40
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Иван Шеметов

Выглядят как настоящие айтишники

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16
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Штуки из труб

Бывалые такие айтишники)))

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0
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badResistor

ватнишки

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0
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Товарищ

вайтишники

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–1
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Штуки из труб

Да всё ясно уже с "Вконтакте", ничего интересного там не будет. Потихоньку будет затухать эта соцсеть, параллельно будут назначаться всякие вице-президенты, вице-министры и прочие вице.

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13
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badResistor

У деда есть друг Юрий Ковальчук, у него есть племянник Кирилл Ковальчук и у него есть сын Степан
Степан Ковальчук
 Сын Кирилла Степан Ковальчук – вице-президент Mail.ru Group;

Какая богатая семья на самородков, просто диву даешься, какой запах стоит...

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7
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H Jenkins

Ну это из серии Бушей и прочих подобных семей. Всегда было и всегда будет.

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0
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BLVCK SQUARE

Я чуть смузи не поперхнулся...

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5
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Дмитрий Бележенко

Даааа… «Репы» шире плеч.
- Они, что собрались вк доесть!?
Паша Дуров уже новый проект создал и раскрутил, а они собрались поднимать ВК. 😂

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5
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Анастасия Кошик

Печальная тема ВК,думаю его уже ничего и никто не спасёт (

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4
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Spiker Spunreal

Его спасёт поглощение

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1
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Семен Переделкин

Поглощение Фейсбуком и аннигиляция последнего.

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Аналитик

Это явно прорыфф. Соцсеть теперь будет отмывать деньги по кругу, через разные неудачные проекты.
А ведь кто-то до сих пор сидит в акциях. купленных по 2300)) Это же надо так не думать то?!

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3
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Николай Петров

VK стал полностью государственным, кремлевским

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Johnny Vorony

Хорошо питаются ребята

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3
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G8Law

Российская действительность, где хоть кто-то из госаппарата - создать /купить "сайт" и на том интеллектуальный поиск закончился, а дальше ждать плюшки, назначая плату за аренду, за рекламу.

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2
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Vyacheslav Teplyakov

Кровати двигают.

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Георгий Станков

Интересно, если б Пашка не ушел из ВК, смог бы в международную экспансию?

Так то по функционалу клевая соцсеть, было б круто если б весь мир ею пользовался

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1
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Евгений Торанов

Уже нет, все углероды просрали

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1
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Антон Новгородцев

Ну все, окончательно пропадёт и без того пропащий ВК…

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1
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Дмитрий

Очень интересно, держите нас в курсе

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1
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Малых

Дополните, пожалуйста, что Степан Ковальчук - сын племянника того самого Ковальчука (upd. то ли добавили, то ли я не заметил - спасибо)

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1
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роман долгополов

В Вк нужно радикально уничтожать все налипшие функции и приложения,возващатся к суперминимализму

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