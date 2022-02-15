В него войдут «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека» и проекты в партнёрстве с VK — «Самокат» и другие.

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При этом он останется в структурах «Сбера». Наблюдательный совет банка согласовал его уход с 1 июня 2022 года. Он рассмотрел просьбу Хасиса, который решил уйти из правления, «чтобы заняться собственными проектами».

Хасис возглавит создаваемый «Сбером» ecommerce-холдинг. В него войдут «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека», «СММ-Ритейл» и СП с VK. Всем партнёрам «Сбера» в этих компаниях предложат обменять акции на акции холдинга.

Автор фото: Андрей Любимов / «Росконгресс»

По мнению банка, единое управление активами «обеспечит лучший клиентский опыт и синергию между сервисами», а также упрочнит позиции «Сбера» на рынке электронной коммерции.

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Также «Сбер» выделит две экосистемы — для клиентов-юрлиц (b2b-бизнес) и клиентов-физлиц (b2с-бизнес). Они будут работать друг с другом и другими подразделениями и дочерними компаниями «Сбера».

Курировать развитие b2b-экосистемы будет Александр Ведяхин — первый зампредправления «Сбера». Он будет координировать работу компаний. которые специализируются на сервисах для юрлиц.

Также «Сбер» введёт должность первого зампредправления, который будет отвечать за b2c-экосистему и координировать сервисы, которые работают с физлицами. Им станет Кирилл Царёв.

Блоки, подразделения и дочерние компании, которые курирует Хасис, до 1 июня 2022 года будут переданы Ведяхину и Царёву и другим членам правления либо перейдут под управление главы «Сбера» Германа Грефа.

Лев Хасис работает в банке с 2013 года. Он курировал развитие экосистемы «Сбера», руководил технологической трансформацией банка, повышением эффективности бизнес-процессов, реализацией стратегии на зарубежных рынках и другими вопросами.