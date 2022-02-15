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Карьера
Евгения Евсеева

Лев Хасис возглавит новый ecommerce-холдинг, который запустит «Сбер», и уйдёт из правления банка Статьи редакции

В него войдут «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека» и проекты в партнёрстве с VK — «Самокат» и другие.

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При этом он останется в структурах «Сбера». Наблюдательный совет банка согласовал его уход с 1 июня 2022 года. Он рассмотрел просьбу Хасиса, который решил уйти из правления, «чтобы заняться собственными проектами».

Хасис возглавит создаваемый «Сбером» ecommerce-холдинг. В него войдут «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека», «СММ-Ритейл» и СП с VK. Всем партнёрам «Сбера» в этих компаниях предложат обменять акции на акции холдинга.

Автор фото: Андрей Любимов / «Росконгресс»

По мнению банка, единое управление активами «обеспечит лучший клиентский опыт и синергию между сервисами», а также упрочнит позиции «Сбера» на рынке электронной коммерции.

Также «Сбер» выделит две экосистемы — для клиентов-юрлиц (b2b-бизнес) и клиентов-физлиц (b2с-бизнес). Они будут работать друг с другом и другими подразделениями и дочерними компаниями «Сбера».

Курировать развитие b2b-экосистемы будет Александр Ведяхин — первый зампредправления «Сбера». Он будет координировать работу компаний. которые специализируются на сервисах для юрлиц.

Также «Сбер» введёт должность первого зампредправления, который будет отвечать за b2c-экосистему и координировать сервисы, которые работают с физлицами. Им станет Кирилл Царёв.

Блоки, подразделения и дочерние компании, которые курирует Хасис, до 1 июня 2022 года будут переданы Ведяхину и Царёву и другим членам правления либо перейдут под управление главы «Сбера» Германа Грефа.

Лев Хасис работает в банке с 2013 года. Он курировал развитие экосистемы «Сбера», руководил технологической трансформацией банка, повышением эффективности бизнес-процессов, реализацией стратегии на зарубежных рынках и другими вопросами.

Торговля
Альберт Хабибрахимов
Жёсткий переговорщик и микроменеджер: как Лев Хасис развивает торговые сервисы и экосистему «Сбера» Статьи редакции

Главное из материала Forbes про первого зампреда «Сбера», который слушает только Германа Грефа и ещё двух-трёх человек.

Вячеслав Викторов / «Росконгресс»

#новость #сбер #левхасис

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Alex Konin

Прошлый "собственный проект" был продан в экосистему Сберу - удобно.

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Роман Александров

Много ходов очка

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Максим Кот

Человек-легенда. Сделал ритейл таким, каким мы его привыкли видеть (пять лет назад). А вот о его достижениях в банкинге не знаю

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2
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Марат Язмыш

Сэм Уолтон сделал ритейл каким мы его привыкли видеть

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3
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Дмитрий Рыбин

Можно подробнее?

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Максим Кот

В нулевых работал в Х5 и при нем проходила масштабная реорганизация всех магазинов в привычный нам сейчас формат. Ритейл в крупных городах из продуктовых рынков превратился в нормальные магазины. Конечно, доходы населения выросли и общество стало готово к нормальным магазинам. Но он смог это все реализовать. Х5 процветала в те годы

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Ivan Smekalov

Ребята, не пишите плохого про Хасиса, вам ещё на него работать

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Станислав Гридин

Это какой проект?

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Danil Korolev

X5 , до этого был Walmart

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Sergei Timofeyev

В сентябре 2011 года был назначен старшим вице-президентом Walmart. Основные направления его работы — интеграция приобретённых сетей и глобальный леверидж (провалил, если что). С января по август 2013 года — президент и главный исполнительный директор международного подразделения Walmart по новым форматам.

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Sergei Timofeyev

Ищите Кокорича. Он в его проекте нынче.

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Sergei Timofeyev
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