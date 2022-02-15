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Карьера
TJ

Власти Бельгии разрешили сотрудникам просить у работодателей перевода на четырёхдневную рабочую неделю Статьи редакции

Если работодатель согласится, он обязан сохранить уровень зарплаты.

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Компании смогут отклонять запросы сотрудников о переводе на сокращённую рабочую неделю, но при этом должны письменно обосновать отказ. Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро пояснил, что новые правила помогут организовывать вечернюю и ночную работу без согласования с профсоюзами. «Перевод на четырёхдневную рабочую неделю даст сотрудникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал он.

Де Кро также отметил, что новые правила дадут возможность работать неодинаковое число часов от недели к неделе — на одной больше, а на другой меньше.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, компании с 20 или более сотрудниками могут предложить работниками возможность «отключится» в нерабочее время — им не придётся отвечать на звонки, электронные письма или сообщения с 11 вечера до пяти утра.

Они также могут запрашивать график работы на семь дней вперёд. При этом газета De Standarts отмечает, что норма оплаты труда в ночное время будет вступать в силу только после полуночи, а не с восьми вечера, как сейчас.

Введение четырёхдневной рабочей недели — часть реформы в сфере труда Бельгии. За её счёт правительство страны планирует исправить ситуацию на рынке труда. Согласно данным Eurostat, примерно у 71 бельгийца из 100 в возрасте от 20 до 64 лет есть постоянная работа. Это меньше, чем в среднем в Евросоюзе.

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The Week UK

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Konstantin Kortava

Ну, если в Бельгии ввели, то у нас тоже введут. Лет так через 70, в лучшем случае)

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Иван Савицкий

Sorry, but you live in Russia)

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Александр Королёв

Почему у нас должно быть к в Бельгии, а не Китайская система 996?

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Марат Язмыш

Социалисты еб.т атлантов.

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Askar Samanchiev

О, значит и у нас скоро будет.

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Вертикальный шмель

Вроде вопрос конвертации времени. Уже давно есть всякие фрилансеры и прочие типы занятости где можно работать когда удобно. Другое дело, что там курс конвертации времени очень низкий. А работы в разы больше. Но торенд интересный.

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Илья Попов
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Dzan Yang

Загнивающий запад одним словом. Лентяи, работать совсем не хотят. (Сарказм)

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useless uS

Разрешили просить
— Товарищ майор, мне по уставу мясо положено.
— Положено — ешь!
— Так оно не положено...
— Не положено — не ешь!

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Хозяин

все попросившие будут уволены

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