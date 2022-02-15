Власти Бельгии разрешили сотрудникам просить у работодателей перевода на четырёхдневную рабочую неделю Статьи редакции
Если работодатель согласится, он обязан сохранить уровень зарплаты.
Компании смогут отклонять запросы сотрудников о переводе на сокращённую рабочую неделю, но при этом должны письменно обосновать отказ. Об этом пишет The Guardian.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро пояснил, что новые правила помогут организовывать вечернюю и ночную работу без согласования с профсоюзами. «Перевод на четырёхдневную рабочую неделю даст сотрудникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал он.
Де Кро также отметил, что новые правила дадут возможность работать неодинаковое число часов от недели к неделе — на одной больше, а на другой меньше.
Согласно поправкам в Трудовой кодекс, компании с 20 или более сотрудниками могут предложить работниками возможность «отключится» в нерабочее время — им не придётся отвечать на звонки, электронные письма или сообщения с 11 вечера до пяти утра.
Они также могут запрашивать график работы на семь дней вперёд. При этом газета De Standarts отмечает, что норма оплаты труда в ночное время будет вступать в силу только после полуночи, а не с восьми вечера, как сейчас.
Введение четырёхдневной рабочей недели — часть реформы в сфере труда Бельгии. За её счёт правительство страны планирует исправить ситуацию на рынке труда. Согласно данным Eurostat, примерно у 71 бельгийца из 100 в возрасте от 20 до 64 лет есть постоянная работа. Это меньше, чем в среднем в Евросоюзе.
Ну, если в Бельгии ввели, то у нас тоже введут. Лет так через 70, в лучшем случае)
Sorry, but you live in Russia)
Почему у нас должно быть к в Бельгии, а не Китайская система 996?
Социалисты еб.т атлантов.
О, значит и у нас скоро будет.
Загнивающий запад одним словом. Лентяи, работать совсем не хотят. (Сарказм)
Разрешили просить
— Товарищ майор, мне по уставу мясо положено.
— Положено — ешь!
— Так оно не положено...
— Не положено — не ешь!
все попросившие будут уволены
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