У индийских ИТ-компаний был шанс стать свободными от кастовых ограничений, но в массе своей они полностью адаптировали эту систему. О том, почему это случилось, а также о положении представителей низших социальных групп в отрасли — в пересказе издания Rest of World.

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Индия в 2021 году переживала бум найма сотрудников — почти 50% компаний страны планировали увеличить штат в начале 2022 года, а количество соискателей увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Соревнуясь друг с другом, ИТ-фирмы предлагали потенциальным работникам даже с небольшим опытом комфортные условия, высокую зарплату и корпоративные подарки.

При этом из-за кастовой организации индийского общества доступ некоторых людей в престижные и востребованные отрасли затруднён — касты традиционно связаны с определёнными профессиями.

Далитам, или неприкасаемым, исторически доставалась «грязная» работа вроде ручной уборки мусора. В 1947 году Индия ввела программу резервирования: она закрепляла за далитами и близкими к ним по статусу представителями коренных общин право на образование и службу на государственных должностях, а также вводила квоты для них.

Из-за этого доминирующим группам стало сложнее устраиваться в госучреждения. По словам издания, это подтолкнуло их к работе в преимущественно частной ИТ-отрасли, где государство не могло вводить квоты на трудоустройство.

Но туда направились и далиты — новая индустрия обещала создать для всех равные условия, в которых всё будет зависеть от индивидуальных способностей и личных заслуг, а религия, пол и каста не будут иметь значения.

Однако такое смешение привело к тому, что кастовые иерархии сформировались и внутри отрасли. Касты в индийском технологическом секторе не исчезают, а резко адаптируются к новым условиям, заключает профессор Университета Кентербери Б. Линдт.

Представителям низших каст сложно получить профильное образование

Барьеры для входа в ИТ-индустрию для исторически угнетённых групп возникают с детства. Среди них:

Неравный доступ к качественному начальному образованию. Люди из высших каст могут позволить своим детям англоязычные школы с лучшими учителями, а бедняки лишены этого преимущества, говорит преподаватель Университета Монаш в Малайзии Раджешь Рамачандрана.



Удалённость образовательных учреждений. ИТ-колледжи часто находятся в городах — жителям деревень приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до них.

Высокая стоимость обучения. Хотя большинство инженерных колледжей предлагают курсы с проживанием, они не по карману студентам из бедных семей.

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Столкнувшись с этими трудностями, многие представители низших каст выбирают неинженерные специальности. Дополнительный фактор в этом — незнание английского языка, на котором, в основном, ведётся обучение.

Кандидат технических наук Джиоти Лаванья и её брат — дети далитов. Они рассказали изданию, что их родители не могли помочь им с уроками.

В школьные годы никто в семье не мог подсказать мне, как решать задания по базовой математике или английскому, не говоря уже о помощи с поступлением на ИТ-cпециальность.

Джиоти Лаванья

Престижные индийские техинституты, или ИИТ, подпадают под установленную правительством квоту, но эти условия не всегда выполняются.

Поступление в ИИТ приравнивается к «счастливому билету в жизнь», поскольку эти учреждения, по утверждению издания, входят в число лучших инженерных институтов мира и ежегодно привлекают иностранных рекрутеров. Но даже преодолев сложности начального образования и поступив в ИИТ, учащиеся-далиты сталкиваются с неприятием.

Согласно документальному фильму, снятому индийскими студентами, в период с 2007 по 2011 год 18 учащихся-далитов покончили жизнь самоубийством из-за кастовой дискриминации.

В 2021 году в сеть попало видео, в котором преподаватель элитного учебного заведения оскорбляет поступивших по программе резервирования учащихся.

Студент Индийского института менеджмента в Калькутте рассказал, как один профессор обесценил его вклад в ключевой проект. «Они не могли поверить, что резервный кандидат может преуспеть», — сказал он.

Образованным далитам непросто найти достойную работу из-за непотизма и кастовых предрассудков

Манодж — далит, он окончил Индийский технологический институт и устроился в техкомпанию в Бангалоре. Сперва коллеги не знали о его кастовой принадлежности и относились к нему дружелюбно.

Но когда им стало известно о ней, их поведение изменилось. Руководитель теперь приветствовал Маноджа с ухмылкой, а коллега однажды небрежно заметил за ланчем: «Я не знал, что ты из “резервации”».

Общественный деятель и основатель частного колледжа в Нагпуре Прашат Тамбе рассказал, что лично приглашал студентов из угнетённых каст на собеседования. «Почти 90% не приходят, так как опасаются, что недостаточно хорошо владеют английским языком», — поделился он.

Тамбе проводил исследование для многонациональной технической компании и выяснил, что большинство представителей низших каст работают в качестве обслуживающего персонала.

Кастовая дискриминация ощущается на более глубоком уровне. Коллеги не всегда говорят что-то прямо — их предвзятое отношение может выражаться в незначительных действиях, интонациях или даже языке тела.

Дхрува технический работник-далит



В ИТ-секторе утверждают, что наём на основе заслуг вытеснил кумовство. «Но если большинство сотрудников — англоговорящие выходцы из больших городов, индустрия просто видоизменяет старые формы кумовства», — заметил Шанмугавелан, сотрудник некоммерческой исследовательской организации Data and Society.

Значительная часть найма происходит по рекомендации, и именно так люди из одних и тех же социальных групп поднимаются по карьерной лестнице. Однако если далиты намеренно нанимают далитов, это не приветствуется, пишет Rest of World.

Родившийся в семье далитов Чандру занимает руководящую должность в одной из ведущих компаний-разработчиков ПО в Индии. Он нанял шесть работников в офис, ориентируясь только на их способности.

По его словам, руководство фирмы пришло в ярость из-за того, что все они оказались далитами. Полгода спустя, когда испытательный срок закончился, их заставили уволиться.

Даже внутри организаций, нанимающих более разноплановый персонал, проявилось расслоение ролей. «В то время как выпускники ИИТ и других престижных заведений занимают лучшие места, выпускники колледжей попроще попадают на более низкооплачиваемые рутинные позиции», — пишет Упадхья в своем исследовании.

Несколько крупных индийских компаний, предоставляющих услуги в области разработки ПО, предпочитают нанимать студентов из обычных учебных заведений. Как сказал один из менеджеров в интервью Упадхье, им нужны «парни, которые могут просто сидеть и писать код, не задавая лишних вопросов».

Многие работники-далиты считают свою касту препятствием для карьерного роста. Они сталкиваются с вызовом — как много рассказывать о своём происхождении.