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Карьера
Таня Боброва

HeadHunter представил рейтинг лучших работодателей России 2021 года: в лидерах «Сбер» и две компании из его экосистемы Статьи редакции

И узнал, что нравится кандидатам: например, психологический комфорт они ценят больше, чем карьерный рост.

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HeadHunter составил рейтинги лучших работодателей России 2021 года на основе внешних данных о компании, её внутренних процессах и результатах опросов сотрудников.

В исследовании участвовали 1,9 тысяч компаний и 70 тысяч соискателей. Одним из критериев стал индекс лояльности сотрудников (eNPS) — он показывает, готовы ли они рекомендовать компанию как хорошего работодателя. Опрос eNPS прошли 249 тысяч сотрудников.

Сервис учитывал в рейтинге 40% результатов опроса кандидатов, 40% опроса eNPS и 20% заполненной HR-анкеты. HeadHunter собрал несколько списков в категориях: крупнейшие компании, крупные, средние и небольшие.

Крупнейшие компании (от 5001 сотрудников)

Крупные компании (от 1001 до 5000 сотрудников)

Средние компании (от 251 до 1000 сотрудников)

Небольшие компании (от 100 до 250 сотрудников)

Выводы из исследования

  • Наиболее популярные у соискателей компании не обращают внимания на семейное положение кандидатов, их возраст и гендер, пишет РБК со ссылкой на исследование. Эти работодатели стараются помочь сотрудникам раскрыть способности для развития компании.
  • Кандидаты заинтересованы в повышенной зарплате, понятной карьерной лестнице, интересных задачах и возможностях пройти допобучение. При этом они больше ценят психологический комфорт, чем карьерный рост.
  • Соискатели чаще соглашаются работать в более гибких компаниях, которые совмещают офис и удалёнку, нанимают людей без опыта и не обращают внимания на неделовые характеристики кандидатов.

#новость #headhunter

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Dmitry Tverdokhlebov
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Никита Алфимов

Напомните, а HH, живёт сам по себе или у него парочка другая акционеров из сбера все таки есть? Потому что даже перекупая весь рынок зарплатой х2 от рынка нельзя сразу стать топ работадателем

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5
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Дарья Смолякова

Потому что даже перекупая весь рынок зарплатой х2 от рынка нельзя
 По моим знакомым, у Сбера одна из самых низких зарплат для профессиональных разработчиков. Например, VK платит на 20-100% больше чем Сбер. Но может это очень персонально, но я знаю 5 таких примеров. Офисы и корпоративная жизнь у сбера точно не самые лучшие на рынке, даже сказать совковые что-ли. Первое место...

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Ivan Zamorev

Да, странно. Выделили бы лучше производство, промышленность а не только продавцов....

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Никита Алфимов

А вообще статью надо было назвать "HeadHunter представил рейтинг лучших работодателей России 2021 года и обоср***лся")

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Aleksey Ivashov

В ВТБ по любому всех заставили положительные оценки поставить 😄

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togirami

почему?

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Ivan Zamorev

Нас не спросили) 4-х дневка и работа по кайфу. До пляжа полчаса. У нас лучше)

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Mike Espoo

Абсолютно левый рейтинг.
HH сотрудничает с dream job.
Предложили оставить отзыв о компаниях где работал.
Хотел оставить про одного известного ритейлера про работу в головном офисе.
Отклоняют, не хотят публиковать отрицательные отзывы, хотя ни мата, ни оскорблений не писал.
Пишут, что отзыв не информармативен, хотя положительные отзывы у них вообще без инфы идут.

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Аркадий Туманов

Ну вы приколисты конечно. Реклама

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