Бросить азартные игры, снова стать собой и вернуть кайф от жизни: 17 шагов преодоления зависимости от лудомана в завязке

В прошлый раз я рассказал свою историю, как проиграл 5 млн в онлайн-казино. Сейчас я не играю 9 месяцев, привёл жизнь в порядок и помогаю с этим другим лудоманам из анонимного чата. Расскажу, что помогает мне и ребятам вычеркнуть игру из своей жизни. Для всех, кто играет в казино, на ставках или бирже, а также их близких.