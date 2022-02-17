HeadHunter представил рейтинг лучших работодателей России 2021 года: в лидерах «Сбер» и две компании из его экосистемы Статьи редакции
И узнал, что нравится кандидатам: например, психологический комфорт они ценят больше, чем карьерный рост.
HeadHunter составил рейтинги лучших работодателей России 2021 года на основе внешних данных о компании, её внутренних процессах и результатах опросов сотрудников.
В исследовании участвовали 1,9 тысяч компаний и 70 тысяч соискателей. Одним из критериев стал индекс лояльности сотрудников (eNPS) — он показывает, готовы ли они рекомендовать компанию как хорошего работодателя. Опрос eNPS прошли 249 тысяч сотрудников.
Сервис учитывал в рейтинге 40% результатов опроса кандидатов, 40% опроса eNPS и 20% заполненной HR-анкеты. HeadHunter собрал несколько списков в категориях: крупнейшие компании, крупные, средние и небольшие.
Крупнейшие компании (от 5001 сотрудников)
Крупные компании (от 1001 до 5000 сотрудников)
Средние компании (от 251 до 1000 сотрудников)
Небольшие компании (от 100 до 250 сотрудников)
Выводы из исследования
- Наиболее популярные у соискателей компании не обращают внимания на семейное положение кандидатов, их возраст и гендер, пишет РБК со ссылкой на исследование. Эти работодатели стараются помочь сотрудникам раскрыть способности для развития компании.
- Кандидаты заинтересованы в повышенной зарплате, понятной карьерной лестнице, интересных задачах и возможностях пройти допобучение. При этом они больше ценят психологический комфорт, чем карьерный рост.
- Соискатели чаще соглашаются работать в более гибких компаниях, которые совмещают офис и удалёнку, нанимают людей без опыта и не обращают внимания на неделовые характеристики кандидатов.
Напомните, а HH, живёт сам по себе или у него парочка другая акционеров из сбера все таки есть? Потому что даже перекупая весь рынок зарплатой х2 от рынка нельзя сразу стать топ работадателем
Потому что даже перекупая весь рынок зарплатой х2 от рынка нельзя
По моим знакомым, у Сбера одна из самых низких зарплат для профессиональных разработчиков. Например, VK платит на 20-100% больше чем Сбер. Но может это очень персонально, но я знаю 5 таких примеров. Офисы и корпоративная жизнь у сбера точно не самые лучшие на рынке, даже сказать совковые что-ли. Первое место...
Да, странно. Выделили бы лучше производство, промышленность а не только продавцов....
А вообще статью надо было назвать "HeadHunter представил рейтинг лучших работодателей России 2021 года и обоср***лся")
В ВТБ по любому всех заставили положительные оценки поставить 😄
почему?
Нас не спросили) 4-х дневка и работа по кайфу. До пляжа полчаса. У нас лучше)
Абсолютно левый рейтинг.
HH сотрудничает с dream job.
Предложили оставить отзыв о компаниях где работал.
Хотел оставить про одного известного ритейлера про работу в головном офисе.
Отклоняют, не хотят публиковать отрицательные отзывы, хотя ни мата, ни оскорблений не писал.
Пишут, что отзыв не информармативен, хотя положительные отзывы у них вообще без инфы идут.
Ну вы приколисты конечно. Реклама
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