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Карьера
Анастасия Абдуллина

Сводят заказчиков с исполнителями и зарабатывают тысячи долларов в неделю: кто такие «сервисные арбитражники» Статьи редакции

Любой желающий может стать посредником между компаниями и фрилансерами, считает The Verge и рассказывает, как устроена такая работа.

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TikTok пользователя adamharitan, который рассказывает, как зарабатывать на посредничестве между компаниями и фрилансерами

Несмотря на то, что схема передачи услуг на аутсорс не нова, в TikTok можно встретить блогеров, которые рассказывают, как заработать на «сервисном арбитраже». Они находят клиентов, которым нужна обработка или монтаж видео, тексты или графический дизайн, договариваются о сотрудничестве и берут оплату вперёд. Затем передают эти задачи фрилансерам, которые готовы выполнить работу за небольшую плату.

Заработок блогеров складывается из разницы сумм, которую они получили от заказчика и которую взял за работу подрядчик. Она может доходить до $10 тысяч в неделю, рассказывал один пользователь, планирующий уйти на пенсию к 30 годам.

Большинство блогеров находят исполнителей на бирже Fiverr. Стоимость услуг фрилансеров там небольшая: логотип может стоить так же, «как латте», а монтаж свадебного ролика — менее $250. Любой желающий может взять на себя роль посредника и начать продавать услуги специалистов, пишет издание.

Стоимость логотипов на Fiverr

В 2019 Мэй Ын (May Ng) из Сингапура после просмотра видео о сервисном арбитраже оставила ради него профессию риэлтора. По подсчетам Мэй, к 2022 году она работает с 50–70 компаниями, которым нужны видеомонтаж, маркетинг, ведение соцсетей или брендинг.

Большинство исполнителей она находит на Fiverr и продаёт их услуги компаниям с наценкой в 100%. А, например, управление соцсетями, где она сама планирует контент, создаваемый фрилансером, продаёт с наценкой в 500%.

Платформа Fiverr очень популярна у фрилансеров. Из-за высокой конкуренции стоимость их услуг на ней остаётся низкой. И это в наших интересах.

Мэй Ын

Мэй зарабатывает около $10 тысяч в месяц, работая 20 часов в неделю. Помимо этого, она продаёт онлайн-курс где рассказывает, как находить клиентов, брендировать услуги и «зарабатывать сотни долларов в день всего за несколько часов работы». Стоит он $2997, но со скидкой его можно купить за $300. С 2020 года, момента создания курса, она продала его более 500 раз.

По словам Мэй, клиенты знают, что она не выполняет всю работу сама, и не против этого. В основном она сотрудничает с исполнителями из Индии, Пакистана, Филиппин и Хорватии.

Многие фрилансеры Fiverr называют работу через третьих лиц несправедливой и граничащей с обманом. Форум платформы заполнен жалобами и спорами об этичности перепродажи работы и о том, как исполнители могут справляться с возникающими трудностями.

Мэл Дон (Mel Dawn) пишет тексты на заказ с 2014 года, ставка за её работу на Fiverr начинается от $5. По её словам, если она работает с посредниками, никакой дополнительной платы не получает. Напротив, может возникнуть недопонимание между ней и посредником, если клиент точно не знает, чего хочет. Поэтому она предпочитает работать с заказчиками напрямую и считает, что перепродажа услуг, разрешённая на Fiverr, должна быть запрещена.

Однако и сама Мэй сталкивается с трудностями. Например, если исполнитель в последний момент отказывается от выполнения заказа, ей необходимо быстро найти ему замену.

Для кого-то сфера перепродажи — мошенничество и обман, пишет издание. Но для мамы-домохозяйки Мэй, чей приоритет — проводить время с семьей, это источник дохода и возможность осуществлять желаемое.

#tiktok #фриланс #профессия

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4 комментария
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Евгений Зыскинд

Не верю!

В жизни так не бывает. Работать с людьми - тяжкий труд, плюс постоянные меняющиеся условия. То этот заболел, у той менструация началась, и она стала не адекватной, а тот вообще поменял работу. А работать с удаленными исполнителями, которых не контролируешь, и которые работают за копейки - вообще ад.

Это мог написать человек, никогда не работающий с людьми, не ставящий задания, не занимающийся постоянным наймом.

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Pavel Loginov

Ну что вы так серьезно, как будто вчера родились: "помимо этого, она продаёт онлайн-курс где рассказывает, как находить клиентов, брендировать услуги и «зарабатывать сотни долларов в день всего за несколько часов работы». Стоит он $2997, но со скидкой его можно купить за $300"

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Andrey Vladimirsky

Всё ради вот этого, думаю. Чтобы хорошо продавалось, можно и выхлопу лишний ноль дорисовать, и про переписки до часу ночи умолчать

Помимо этого, она продаёт онлайн-курс где рассказывает, как находить клиентов, брендировать услуги и «зарабатывать сотни долларов в день всего за несколько часов работы»

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Andrey Fedorov

Описан обычный агентский бизнес, только написана чушь какая-то про двадцать часов с таким ROI. Агентский бизнес низкомаржинальный по определению, просто исходя из бизнес-модели.

Понятно, что тут это все ради продажи курсов, и это же подтверждает блогерство.

Для кого-то сфера перепродажи — мошенничество и обман, пишет издание.
Был уверен, что коммунизм в штатах запрещен.

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