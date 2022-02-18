Любой желающий может стать посредником между компаниями и фрилансерами, считает The Verge и рассказывает, как устроена такая работа.

{"id":366960,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":366960,"gtm":null} 622 просмотров

TikTok пользователя adamharitan , который рассказывает, как зарабатывать на посредничестве между компаниями и фрилансерами

Несмотря на то, что схема передачи услуг на аутсорс не нова, в TikTok можно встретить блогеров, которые рассказывают, как заработать на «сервисном арбитраже». Они находят клиентов, которым нужна обработка или монтаж видео, тексты или графический дизайн, договариваются о сотрудничестве и берут оплату вперёд. Затем передают эти задачи фрилансерам, которые готовы выполнить работу за небольшую плату.

Заработок блогеров складывается из разницы сумм, которую они получили от заказчика и которую взял за работу подрядчик. Она может доходить до $10 тысяч в неделю, рассказывал один пользователь, планирующий уйти на пенсию к 30 годам.

Большинство блогеров находят исполнителей на бирже Fiverr. Стоимость услуг фрилансеров там небольшая: логотип может стоить так же, «как латте», а монтаж свадебного ролика — менее $250. Любой желающий может взять на себя роль посредника и начать продавать услуги специалистов, пишет издание.

Стоимость логотипов на Fiverr

В 2019 Мэй Ын (May Ng) из Сингапура после просмотра видео о сервисном арбитраже оставила ради него профессию риэлтора. По подсчетам Мэй, к 2022 году она работает с 50–70 компаниями, которым нужны видеомонтаж, маркетинг, ведение соцсетей или брендинг.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Большинство исполнителей она находит на Fiverr и продаёт их услуги компаниям с наценкой в 100%. А, например, управление соцсетями, где она сама планирует контент, создаваемый фрилансером, продаёт с наценкой в 500%.

Платформа Fiverr очень популярна у фрилансеров. Из-за высокой конкуренции стоимость их услуг на ней остаётся низкой. И это в наших интересах. Мэй Ын

Мэй зарабатывает около $10 тысяч в месяц, работая 20 часов в неделю. Помимо этого, она продаёт онлайн-курс где рассказывает, как находить клиентов, брендировать услуги и «зарабатывать сотни долларов в день всего за несколько часов работы». Стоит он $2997, но со скидкой его можно купить за $300. С 2020 года, момента создания курса, она продала его более 500 раз.

По словам Мэй, клиенты знают, что она не выполняет всю работу сама, и не против этого. В основном она сотрудничает с исполнителями из Индии, Пакистана, Филиппин и Хорватии.

Многие фрилансеры Fiverr называют работу через третьих лиц несправедливой и граничащей с обманом. Форум платформы заполнен жалобами и спорами об этичности перепродажи работы и о том, как исполнители могут справляться с возникающими трудностями.

Мэл Дон (Mel Dawn) пишет тексты на заказ с 2014 года, ставка за её работу на Fiverr начинается от $5. По её словам, если она работает с посредниками, никакой дополнительной платы не получает. Напротив, может возникнуть недопонимание между ней и посредником, если клиент точно не знает, чего хочет. Поэтому она предпочитает работать с заказчиками напрямую и считает, что перепродажа услуг, разрешённая на Fiverr, должна быть запрещена.

Однако и сама Мэй сталкивается с трудностями. Например, если исполнитель в последний момент отказывается от выполнения заказа, ей необходимо быстро найти ему замену.