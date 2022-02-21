Полностью удалённая работа, поддельные профили в LinkedIn и харизматичный основатель — в пандемию этого достаточно, чтобы нанять на работу людей.

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«Энергичный и вдохновляющий» Али Аяд создал «модное дизайнерское агентство» Madbird и с 2020 года убедил свыше 50 человек, что они должны с ним работать. Но почти всё, что он говорил о компании, оказалось ложью, выяснило BBC.

В объявлении при найме говорилось, что это «агентство цифрового дизайна, работающее по всему миру». Большинство сотрудников работали из дома и общались по электронной почте и в Zoom — в условиях пандемии это обычное требование.

По данным издания, компания базировалась в Великобритании, но нанимала сотрудников для команды в Дубае, а также из Уганды, Индии, ЮАР, Филиппин и других стран. Этим работникам Madbird предлагала спонсировать переезд в Великобританию, если они успешно пройдут испытательные полгода и достигнут целей по продажам.

Али Аяд часто рассказывал сотрудникам свою историю успеха и о переезде в Лондон, пишет BBC. Но детали разнились в зависимости от собеседника: одному он говорил, что приехал из Юты, другому — что провёл «трудное детство» в Ливане.

Он также рассказывал, что работал креативным дизайнером Nike в Орегоне, где и познакомился со вторым основателем Madbird Дейвом Стэнфилдом. Эти рассказы не вызывали сомнений: у Али Аяда были профили в соцсетях и LinkedIn с отзывами якобы от креативного директора Nike. Кроме того, по словам бывших сотрудников, предприниматель был напористым и харизматичным.

Али Аяд, фото — BBC

Согласно контрактам, сотрудники не получали зарплату первые шесть месяцев — только проценты с каждой заключённой сделки. После испытательного срока Mindbird обещала зарплаты для большинства около 35 тысяч фунтов стерлингов (около $47 тысяч).

Кандидаты — молодые люди, которым была нужна работа в разгар пандемии, отмечает BBC. Поэтому многие считали, что у них нет другого выбора, кроме как принять условия контракта. Но к февралю 2021 года у компании не было заключено ни одной сделки, пишет издание. Никто из сотрудников денег не получил.

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Некоторые сотрудники ушли спустя несколько недель, другие остались и проработали почти шесть месяцев. Они были вынуждены оформлять кредитные карты и занимать деньги.

Как раскрыли аферу

27-летняя дизайнер Джемма Бретт из Лондона проработала в Madbird всего две недели, когда решила погуглить, как будет добираться до офиса после пандемии. Она искала адрес, но вместо офиса обнаружила на Google Street View многоквартирный дом. Бретт связалась с агентом по продаже недвижимости, и тот подтвердил, что это жилое здание.

Бретт рассказала об этом другой сотруднице — Антонии Стюарт. С помощью поиска изображений они выяснили, что почти все работы из портфолио Madbird были украдены, а некоторых их коллег не существовало. В итоге они решили рассказать об обмане другим сотрудникам и отправили им письма от имени «Джейн Смит».

Тогда же своё расследование начало BBC. Оно подтвердило выводы Бретт и Стюарт и выяснило другие детали о Madbird. Например, компания была зарегистрирована лишь 23 сентября 2020 года. Агентство утверждало, что работало на рынке больше 10 лет.

Минимум шесть топ-менеджеров Madbird были выдуманы, в том числе сооснователь Дейв Стэнфилд, у которого был профиль в LinkedIn и от чьего имени некоторые сотрудники получали письма. С помощью технологии распознавания лиц BBC нашло человека, изображённого на снимке Стэнфилда. Им оказался Майкл Калис из Парижа, который никогда не слышал о Madbird, Али Аяде или Дейве.

Слева — фотографии с сайта Madbird, справа — их владельцы

Издание также связалось со всеми 42 брендами, которые были указаны как бывшие клиенты Madbird. Из тех, кто ответил, никто никогда не работал с этой компанией.

Многие работы из её портфолио BBC нашло в интернете. Например, изменённую презентацию дизайнерской фирмы Hatched из Лондона. В Hatched рассказали, что сделали её в 2016 году, а в профилях команды Madbird они узнали профили своих сотрудников.

Биография основателя Али Аяда также не выдержала критики, узнало BBC. В Nike сообщили, что у них никогда не работал человек с таким именем или любым из его псевдонимов. В университетах США и Канады, которые, по словам Аяда, он посещал, нет его имени в списке бывших студентов.

Что было после расследования

После того, как Бретт и Стюарт отправили разоблачающее письмо, Али Аяд сказал команде Madbird, что будет шокирован, если что-то из обвинений окажется правдой. Он заявил, что как директор возьмёт на себя ответственность, обещал удалить сайт компании и приостановить всю работу. После он перестал отвечать на звонки, заблокировал сотрудников, отключил сайт и удалил профиль в LinkedIn.

Трое бывших работников подали на Madbird в суд по трудовым спорам. Они потребовали выплаты минимальной зарплаты за всё время работы. Суд постановил выплатить 19 тысяч фунтов стерлингов на троих. Аяд обжаловал решение, но суд оставил его в силе. Предприниматель подал новую апелляцию.

Как отмечает BBC, суд вынес решение относительно компании, а не лично Аяда. Поэтому нет гарантий, что бывшие сотрудники получат деньги.

BBC несколько месяцев пыталось связаться с Аядом, чтобы услышать его версию событий. В итоге он согласился на интервью, но за день до встречи передумал.

Тогда издание решило само найти его. Журналисты выследили его на одной из улиц западного Лондона, но он проигнорировал большинство их вопросов. Он сказал, что «компания создала возможности для людей в разгар Covid-19».