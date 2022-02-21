Главные новости недели: Cyberpunk 2077, Horizon Запретный Запад, единый порт USB и новая лента ВКонтакте

Привет, как обычно, с главными новостями недели из мира IT подкаст Telegram-канала ForGeeks с Сергеем Кузнецовым и Павлом Бесединым. Сегодня мы расскажем про две замечательные игры для нового поколения консолей, обсудим законопроект ЕС о едином порте USB-C во всех устройствах, протестируем ленту Актуальное в VK и поговорим про грядущую выставку…