Virgin Hyperloop одним видеозвонком уволила сотню сотрудников, чтобы сосредоточиться на грузоперевозках Статьи редакции
Компания решила выбрать их вместо пассажирских перевозок.
- Virgin Hyperloop уволила 111 сотрудников, пишет Financial Times. По мнению компании, это позволит сосредоточиться на грузоперевозках с помощью экспериментальной версии сверхбыстрых капсул, которые будут перемещаться со скоростью 670 миль/ч (примерно 1000 км/ч).
- Двое из сотрудников, потерявших работу, рассказали FT, что про увольнение объявили на видеоконференции, а таких масштабов сокращений никто не ожидал. Издание не уточняет, сколько всего сотрудников в компании, но пишет, что уволили примерно половину из них.
- По словам представителя Virgin Hyperloop, компания «меняет направление» из-за глобальных проблем с цепочкой поставок и «всех изменений из-за Covid-19».
- DP World, портовый оператор, принадлежащий правительству Дубая и одному из акционеров Virgin Hyperloop, начал работать над грузовой системой с использованием технологий компании в 2020 году, пишет Insider.
Virgin Hyperloop работает над реализацией идеи Илона Маска — высокоскоростной капсульной транспортной системой. В августе 2017 года компании разогнала свой поезд до рекордных 310 км/ч. В ноябре 2020 года она провела первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами, а в мае 2021-го заявила о планах запустить коммерческий транспорт в 2027-м.
- В декабре 2021 года глава сервиса для оформления ипотеки Better.com уволил 900 человек одним видеозвонком. После скандала ему пришлось уйти в отпуск, но в итоге совет директоров решил не лишать его должности. В феврале глава Booking.com одним видео уволил почти всех штатных сотрудников службы поддержки — это около 2700 человек, им предложили перейти на аутсорс.
Пофигу все. У еас важнее вещи на повестке.
Это, хериня сравнением тем, что одним махом могут уволить 100 миллионов человек
Решили не отставать от тренда
улетели ребята в трубу
Это всё бигдата
Ричард Брэнсон вообще забавный такой наебщик 🌚
111 < 900
That’s better than Better.com
Непонятно, зачем такие маленькие капсулы? Это таки замена бизнесджетам или поездам? Да и 310 км/час не впечатляет.
Да, скорость то не рекордная, поезда в Японии и с большей ездят
еще один скам-проект закрывается?
Компания «Видеозвонок» одним звонком уволила миллиард своих сотрудников
…ого, вот это новость, чё чё там в коментах пишут?
Элли Хакстейбл сама загружает песни на устройство со свободной ОС и считает, что оно изменило её привычки после Spotify. На плеере даже можно сыграть в Doom и управлять громкостью на MacBook.
На нём Путин пообещал принять решение о возможном признании независимости ЛНР и ДНР.
Компания второй год подряд попадает в рейтинг лучших работодателей по версии HeadHunter
С 1 по 15 марта 2022 года пройдет крупнейший международный кейс-чемпионат в сфере социального предпринимательства при поддержке ООН — Hult Prize HSE. Каждый год участникам предлагается создать идею компании, которая изменит мир, и доказать судьям, что именно их проект заслуживает $1,000,000.
Привет, как обычно, с главными новостями недели из мира IT подкаст Telegram-канала ForGeeks с Сергеем Кузнецовым и Павлом Бесединым. Сегодня мы расскажем про две замечательные игры для нового поколения консолей, обсудим законопроект ЕС о едином порте USB-C во всех устройствах, протестируем ленту Актуальное в VK и поговорим про грядущую выставку…
Не так давно, чтобы выявить определённые нарушения на видеозаписях с камер наблюдения, приходилось часами их просматривать. Позже появились программные средства, нейронные сети, способные обрабатывать сотни часов видео и предоставлять заинтересованным лицам уже готовую аналитику.
В «Сбере» заявили, что сервис может присоединиться к электронной коммерции банка и развиваться внутри «Сбермегамаркета».
Полностью удалённая работа, поддельные профили в LinkedIn и харизматичный основатель — в пандемию этого достаточно, чтобы нанять на работу людей.