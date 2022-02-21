Карьера
Евгения Евсеева

Virgin Hyperloop одним видеозвонком уволила сотню сотрудников, чтобы сосредоточиться на грузоперевозках Статьи редакции

Компания решила выбрать их вместо пассажирских перевозок.

  • Virgin Hyperloop уволила 111 сотрудников, пишет Financial Times. По мнению компании, это позволит сосредоточиться на грузоперевозках с помощью экспериментальной версии сверхбыстрых капсул, которые будут перемещаться со скоростью 670 миль/ч (примерно 1000 км/ч).
  • Двое из сотрудников, потерявших работу, рассказали FT, что про увольнение объявили на видеоконференции, а таких масштабов сокращений никто не ожидал. Издание не уточняет, сколько всего сотрудников в компании, но пишет, что уволили примерно половину из них.
  • По словам представителя Virgin Hyperloop, компания «меняет направление» из-за глобальных проблем с цепочкой поставок и «всех изменений из-за Covid-19».
  • DP World, портовый оператор, принадлежащий правительству Дубая и одному из акционеров Virgin Hyperloop, начал работать над грузовой системой с использованием технологий компании в 2020 году, пишет Insider.

  • Virgin Hyperloop работает над реализацией идеи Илона Маска — высокоскоростной капсульной транспортной системой. В августе 2017 года компании разогнала свой поезд до рекордных 310 км/ч. В ноябре 2020 года она провела первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами, а в мае 2021-го заявила о планах запустить коммерческий транспорт в 2027-м.

  • В декабре 2021 года глава сервиса для оформления ипотеки Better.com уволил 900 человек одним видеозвонком. После скандала ему пришлось уйти в отпуск, но в итоге совет директоров решил не лишать его должности. В феврале глава Booking.com одним видео уволил почти всех штатных сотрудников службы поддержки — это около 2700 человек, им предложили перейти на аутсорс.

#новость #virgin

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Пофигу все. У еас важнее вещи на повестке.

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Илья Попов

Это, хериня сравнением тем, что одним махом могут уволить 100 миллионов человек

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Иван Иванов

Решили не отставать от тренда

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Джон Картошкин

улетели ребята в трубу

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Sergey Saltuganov

Это всё бигдата

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Макс Смирнов

Ричард Брэнсон вообще забавный такой наебщик 🌚

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Ilya Brin

111 < 900
That’s better than Better.com

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Алексей Любимов

Непонятно, зачем такие маленькие капсулы? Это таки замена бизнесджетам или поездам? Да и 310 км/час не впечатляет.

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Anastasia Maevskaya

Да, скорость то не рекордная, поезда в Японии и с большей ездят

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Romula Daraa

еще один скам-проект закрывается?

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Rtm Raitere

Компания «Видеозвонок» одним звонком уволила миллиард своих сотрудников

…ого, вот это новость, чё чё там в коментах пишут?

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