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Карьера
Евгения Евсеева

Руководитель отдела технологий «Сбера» Давид Рафаловский покинул банк — РБК Статьи редакции

Также «Сбер» покинул и Лев Хасис, сообщало издание.

26 26 комментариев
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Из Сбербанка уходит исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский, пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

Когда именно Рафаловский принял такое решение, источники издания не уточняют. Его страница удалена с сайта. В «Сбере» от комментариев изданию отказались.

Рафаловский работал в «Сбере» с 2017 года. В 2019 году под его руководством создали самый мощный на тот момент в России суперкомпьютер «Кристофари». До прихода в банк Рафаловский жил в США и около 20 лет работал в американской Citigroup.

РБК также со ссылкой на источники сообщал, что из «Сбера» ушёл Лев Хасис. До этого он планировал покинуть банк 1 июня 2022 года и возглавить создаваемый «Сбером» ecommerce-холдинг. По словам источников, этот переход может не состояться.

Давид Рафаловский. Фото РБК
  • 24 февраля США внесли «Сбер» в санкционный список. Санкции предполагают, что американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».

#новость #сбер

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colorless

прихода в банк Рафаловский жил в США и около 20 лет работал в американской Citigroup
Ну как бы очевидно, Сбер теперь - токсичный работодатель для людей с таким профилем.

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24
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- -

Если человек такого уровня хочет продолжать работать в международной финансовой системе, то другого выхода в данный момент просто нет.

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17
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Денис Ананьев

Неужели бегут?

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14
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Stanislav

И правильно делают.

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21
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Vladimir Frolov

Неужели они не согласны и бегут?

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2
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Stanislav

Просто о себе думают и своем будущем

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7
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Vladimir Frolov

Скорее всего да, со своей верхотуры возможно видят и слышат больше и быстро ретировались…

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–1
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Евгений Дроздов

Нет... Все на самом деле очень банально и просто...

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1
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Евгений Дроздов

Дэвида искренне жаль в этой ситуации - он крутой руководитель и многое сделал за эти годы.
Спасибо, Дэвид.

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2
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Веб Инструменты

Давид же.

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3
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Качественный ГОСТ

Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, — говорили они.

🏃‍♂️🏃

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4
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Sergei Timofeyev

Кстати, я уже писал в комментариях, но интересно. СберТех это около 200 тысяч IT-спецов. Банку связи с санкциями придётся сворачивать часть своих проектов, в которые вкладывался, плюс ещё почистят ряды. Где-то от 1/2 до 2/3 сотрудников просто станут ненужными, т.е. 80-120 тысяч спецов окажутся на рынке. В Европу - очень маловероятно в свете последних событий, а у нас... Не случится ли так, как говорил ранее Греф, что столько IT России не нужны? Многие IT конторы тоже работают на другие рынки и это также ударит по ним.

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2
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Дмитрий Коржев

Вы на нуль ошиблись. 20 тысяч. И то, если округлить, по факту чуть меньше.

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1
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Blackrock

Да более вероятно, 300 000 численность сотрудников всего Магнита.

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0
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Sergei Timofeyev

Всего в Сбере 280 тысяч человек. Из них сам банк уже менее 100.

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Дмитрий Коржев

Вы сейчас пишите, что всего в Сбере 280 тысяч сотрудников и продолжаете утверждать, что 200 тысяч - это представители ИТ? )

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Mike Espoo

Да все так

Там нас не ждут
А тут пойдут повальные сокращения

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0
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Irlin Es

Побежали.....

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2
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Сергей Я

Хм 🤔

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Alexey Levin

Тинькофф от этого всего может выиграть. Если сам не попадёт под санкции конечно. И много других если.

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1
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Aidar Karimush

Коллеги, просьба продвинуть этот комментарий в топ.
*Просьба от Льва Ароновича*

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Roman Kovbasyuk

В Украине очень мощное семитское движение.
Президент Украины - еврей.
Насколько евреи сплоченная нация рассказывать не нужно.

/Этот комментарий ничего не разжигается и пропитан уважением ко всем адекватным людям/

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0
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Глеб Селезнев

Хех.

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Askar Samanchiev

Ладно.

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Yakov Lebedev

Попросили наружу, потому что американский паспорт. Как и у хасиса.

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Anastasia Light

🤣

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–3
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