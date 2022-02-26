Руководитель отдела технологий «Сбера» Давид Рафаловский покинул банк — РБК Статьи редакции
Также «Сбер» покинул и Лев Хасис, сообщало издание.
Из Сбербанка уходит исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский, пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.
Когда именно Рафаловский принял такое решение, источники издания не уточняют. Его страница удалена с сайта. В «Сбере» от комментариев изданию отказались.
Рафаловский работал в «Сбере» с 2017 года. В 2019 году под его руководством создали самый мощный на тот момент в России суперкомпьютер «Кристофари». До прихода в банк Рафаловский жил в США и около 20 лет работал в американской Citigroup.
РБК также со ссылкой на источники сообщал, что из «Сбера» ушёл Лев Хасис. До этого он планировал покинуть банк 1 июня 2022 года и возглавить создаваемый «Сбером» ecommerce-холдинг. По словам источников, этот переход может не состояться.
- 24 февраля США внесли «Сбер» в санкционный список. Санкции предполагают, что американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».
прихода в банк Рафаловский жил в США и около 20 лет работал в американской Citigroup
Ну как бы очевидно, Сбер теперь - токсичный работодатель для людей с таким профилем.
Если человек такого уровня хочет продолжать работать в международной финансовой системе, то другого выхода в данный момент просто нет.
Неужели бегут?
И правильно делают.
Неужели они не согласны и бегут?
Просто о себе думают и своем будущем
Скорее всего да, со своей верхотуры возможно видят и слышат больше и быстро ретировались…
Нет... Все на самом деле очень банально и просто...
Дэвида искренне жаль в этой ситуации - он крутой руководитель и многое сделал за эти годы.
Спасибо, Дэвид.
Давид же.
Кстати, я уже писал в комментариях, но интересно. СберТех это около 200 тысяч IT-спецов. Банку связи с санкциями придётся сворачивать часть своих проектов, в которые вкладывался, плюс ещё почистят ряды. Где-то от 1/2 до 2/3 сотрудников просто станут ненужными, т.е. 80-120 тысяч спецов окажутся на рынке. В Европу - очень маловероятно в свете последних событий, а у нас... Не случится ли так, как говорил ранее Греф, что столько IT России не нужны? Многие IT конторы тоже работают на другие рынки и это также ударит по ним.
Вы на нуль ошиблись. 20 тысяч. И то, если округлить, по факту чуть меньше.
Да более вероятно, 300 000 численность сотрудников всего Магнита.
Всего в Сбере 280 тысяч человек. Из них сам банк уже менее 100.
Вы сейчас пишите, что всего в Сбере 280 тысяч сотрудников и продолжаете утверждать, что 200 тысяч - это представители ИТ? )
Да все так
Там нас не ждут
А тут пойдут повальные сокращения
Побежали.....
Хм 🤔
Тинькофф от этого всего может выиграть. Если сам не попадёт под санкции конечно. И много других если.
Коллеги, просьба продвинуть этот комментарий в топ.
*Просьба от Льва Ароновича*
В Украине очень мощное семитское движение.
Президент Украины - еврей.
Насколько евреи сплоченная нация рассказывать не нужно.
/Этот комментарий ничего не разжигается и пропитан уважением ко всем адекватным людям/
Хех.
Ладно.
Попросили наружу, потому что американский паспорт. Как и у хасиса.
🤣
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.
Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Представим ситуацию: есть онлайн-школа, которая принимает платежи от своих студентов и выплачивает гонорары своим преподавателям. Как организовать этот процесс без лишних хлопот, не оформляя зарплатный проект с банком и не собирая данные карт для переводов? Существует довольно удобный сервис, который часто называют «выплаты на карты», «массовые…
Ранее компания уже наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.
Суда Airbus обеспечивали 40% пассажиропотока авиации в стране.
Я несколько раз слышал теории о “прозрачной зарплате” от Российских и Зарубежных спикеров с бизнес конференций ещё до пандемии. Команда определяет долю каждого сотрудника в эффективности и привязывает зарплату к прибыли. Тогда каждый в команде будет стремиться к “суперрезультату”.