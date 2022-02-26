Также «Сбер» покинул и Лев Хасис, сообщало издание.

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Из Сбербанка уходит исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский, пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

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Когда именно Рафаловский принял такое решение, источники издания не уточняют. Его страница удалена с сайта. В «Сбере» от комментариев изданию отказались.

Рафаловский работал в «Сбере» с 2017 года. В 2019 году под его руководством создали самый мощный на тот момент в России суперкомпьютер «Кристофари». До прихода в банк Рафаловский жил в США и около 20 лет работал в американской Citigroup.

РБК также со ссылкой на источники сообщал, что из «Сбера» ушёл Лев Хасис. До этого он планировал покинуть банк 1 июня 2022 года и возглавить создаваемый «Сбером» ecommerce-холдинг. По словам источников, этот переход может не состояться.

Давид Рафаловский. Фото РБК