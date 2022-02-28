Как жить российскому айтишнику в 2022 году

Карты нередизентов, визы фрилансеров и куда ехать.

{"id":372240,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":372240,"gtm":null} 1389 просмотров

Оригинальная публикация на Notion.

Если вы ещё в России, то главный вопрос, который сейчас нужно себе задать, — что мне может помешать уехать и с каким проблемами я столкнусь после месяцев отъезда. Мой список такой:

Справка о несудимости, в приоритете с апостилем — требуется для многих ВНЖ. Если без апостиля, то хотя бы нотариально заверенный перевод.

Диплом с апостилем, диплом на английском языке.

Свидетельство о браке и перевод свидетельства о браке.

Вылеченные зубы — в России это сделать дешевле.

Генеральная доверенность, оформленная на родственников, — чтобы не возвращаться в страну из-за бытовых проблем, для которых может потребоваться подпись.

Шенгенская виза — за границей получать неудобно, могут потребоваться доки из России. И очевидно — загранпаспорт на себя и на детей.

Документы на питомцев, чипы, прививки.

Ниже расскажу, как решать проблемы с разбивкой по темам:

Деньги и банки

Рекомендации банков произвожу исходя из аргументов:

Если вы собираетесь оставаться в России и получать зарплату внутри страны, то вам ничего не грозит.

Если отключат SWIFT, то будут проблемы с переводами на карту из заграничных банков. Также деньги из-за границы уже не получить в банки под санкциями. На покупки внутри страны, в интернете и за границей это не влияет.



Если банк попадает под санкции, то он лишается Apple Pay/Google Pay, возможности оплаты за границей и в интернете.



Российские банки

Приоритетный вариант банка внутри России сейчас «Тинькофф». Подходит и для физических лиц и для ИП. Карту открывают за несколько дней. На данный момент переводы через SWIFT из-за границы проходят, можно расплачиваться за границей, Apple Pay работает.

В случае блокировки SWIFT вариант останется хорошим в случае получения зарплаты в России. Иностранные платежи будет не получить. При оплате за границей также могут быть проблемы. Другие проблемы начнутся, если «Тинькофф» тоже попадет под санкции.

Иностранные банки

По закону РФ нужно уведомлять ФНС о счетах в зарубежных банках, стоит как минимум про них не забывать и вести учет.

1. Wise (бывший TransferWise) — открывается счёт и карточка удаленно по фотографии документов и селфи. Затем её можно добавить для оплаты через Apple Pay и использовать для покупок в интернете.

Чтобы пользоваться, нужно заказать физическую карту на адрес в Европе, попросите знакомых или друзей. Кидают в почтовый ящик. На данный момент заявляют срок прибытия карты в районе 10-14 дней. Сразу после подтверждения карты, ей можно пользоваться через Apple Pay и по реквизитам. Карту выпускают за €8, они же начисляются на счёт.

Нет никаких гарантий, что Wise не решит блокировать пользователей из России. Самостоятельно читайте последние новости, отзывы и оценивайте финансовые риски.

2. Revolut — модный необанк. Не выдаёт карточки в России. Но можно получить по любой длинной визе для страны, в которой он работает. Самый простой вариант — через активный шенген. Опять же — поможет наличие друзей в Европе. Через шенген можно заказать карту на их адрес.

Аналогично нет никаких гарантий в случае будущих санкций.

Заграничные банки в странах, куда можно влететь

Грузия — TBC Bank на месте открывает карту за 10 минут по паспорту.

Армения — по паспорту РФ открывают счета.



Сербия — по паспорту РФ счета открывают как минимум Raiffeisen и Erste.



Таиланд — открывают счета в зелёном и желтом банке по длинной учебной или бизнес-визе. У кого-то получается открыть по туристической и с договором об аренде дома.



Крипта

Это вообще не решение для большинства вопросов, но на крайний случай лучше подготовиться, открыть кошельки и разобраться, как их пополнить.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Неплохой вариант — стейблкоин USDT, продается на бирже Binance. Стоит понимать, что в случае давления Binance также может закрыть счета россиян.

ИП в Грузии

Как открыть, рассказывает Максим Заикин:

1. Прилетаешь в Тбилиси или Батуми. Нужны результаты ПЦР-теста на вылете, делается в аэропорту Анталии в течение 2 часов.

2. Ешь хинкали, хачапури, шкмерули.

3. Идёшь в Дом Юстиции с утра со специальным грузином (его услуги 150-300 лари — это $50-100). Контакт дам. Он пишет от тебя заявление на открытие компании и предоставляет юридический адрес. Пошлина — 20 лари. В течении пары-тройки часов тебе откроют компанию, о чём пришлют SMS (нужна грузинская SIM-карта). Приходишь обратно в Дом Юстиции и забираешь документы.

4. С документами идёшь в банк (TBC Bank или Банк Грузии) и открываешь счета для компании в лари — для налогов, долларах — для души — и евро, если надо. 20 лари за каждый. Занимает час лично в банке. Автоматически тебе откроют и дебетовую карту для личного пользования.

Можно также открыть счет в Wise. Сначала регистрируешь личный аккаунт, потом добавляешь бизнес-профиль и загружаешь туда документы о регистрации — за несколько дней сделаешь. Всё онлайн. После этого у тебя есть компания и счёт. По умолчанию налог — 20% с прибыли.

5. Чтобы сделать 1% с оборота, надо подать заявление в налоговую на регистрацию как «микробизнес». Нужен тот же грузин, который помогал в третьем пункте. Берёшь его — и идёте в налоговую. Он пишет заявление на грузинском и подаёт его. С первого числа следующего месяца ты получаешь статус «микробизнес» и платишь 1% с оборота.

Услуги грузина за все с учетом третьего пункта — 300 лари. Просто сходить подать заявление в Дом Юстиций и получить адрес — 100 лари. Платить только по факту.

6. Бухгалтерия. Бухгалтер стоит 50-150 лари в месяц. Отчёт подаётся ежемесячно на сайте налоговой. После регистрации компании тебе на указанный электронный адрес придёт логин и пароль от личного кабинета в налоговой службе. Бухгалтеры есть — двое.

Какие варианты не работают

Paysera объявила о блокировках российских аккаунтов.

Payoneer давно заблокирован в России — российским пользователям там не зарегистрироваться.

Визы и страны

Визы удалёнщика

Многие страны стали предоставлять визы удаленщика за последние два года. Для её получения нужно подтвердить, что вы зарабатываете достаточную сумму денег в месяц. В среднем — в районе €1500-2000.

2. Оригинальный пост, из которого я взял информацию: 1

Также вышла статья, где ещё больше подробностей про визы для цифровых «кочевников» и стартап-визы.

Стартап-визы

Тут процесс посложнее, каждая программа отличается. Про них можно почитать также выше.



Про Канаду рассказывает в Facebook Иван Деменьтев.



Константин Синюшин предлагает в Facebook помощь с перевозом компании.

Большой документ про стартап-визы.

Страны с лояльными правилами въезда для россиян («безвиз»)

Грузия. 360 дней по загранпаспорту (после можно выехать на пару часов за границу, чтобы обнулить срок — например, в соседнюю Турцию. Про переезд можно прочитать у Романа Бордунова или здесь.

Турция. 90 дней без визы для россиян. Можно получить ВНЖ через жильё.

Таиланд. Пребывание без визы — месяц и ещё два месяца можно получить по программе «ковидных штампов». Есть много вариантов получения длинных виз — например учебных через языковые школы.

Индонезия. Требуется бизнес-виза, получается за несколько дней удаленно. Инструкция и подробный гайд с кучей нюансов.

Армения.

Вьетнам.

Чили. Приезжаешь как турист, переоформляешь на месте визу на долгосрочную и через один-два года переводишься на ПМЖ.

Аргентина. Подробнее по ссылке.



И это, вероятно, не полный список.

Страховки

Если собираетесь уезжать из страны, то нужна страховка. Бесплатную можно сделать, если у вас есть карта «Тинькофф» All Airlines. Для обычной карты страховка на одного на $50 тысяч. Для премиальной — $100 тысяч на всю семью. Обычно страховки работают до 45 дней вне дома, далее нужно покупать новую.

Работа в иностранных компаниях

Хороший разбор работы в иностранных компаниях есть в «Вастрик.Клубе».

Подготовка к собеседованиям:

tryexponent.com — для менеджеров и разработчиков.

productgym.io — специфичная подготовка именно для продакт-менеджеров.

productmanagementexercises.com/product-manager-interview-course — ещё один ресурс для продактов. С видео, тренировочными интервью, наставничеством. Платный, но есть бесплатная модель.

ExponentTV и Product School — каналы на Youtube.

Список компаний с русскоязычными сотрудниками, которые нанимают за доллары и в заграничные офисы

Выделяю именно такие компании, потому что на мой взгляд в компании без русскоязычных сотрудников теперь будет утроиться сложнее:

Miro — офисы в Берлине и Амстердаме).

PandaDoc — удалённо).

Tiggy — удалённо. Есть вакансия продакт-менеджера, нужны аналитики, фронтендеры, маркетологи.

WayRay — офис в Цюрихе.

Plesk — офисы в Кёльне и Барселоне.

А вот список компаний, которые перевозят из России.

Базовые ресурсы с вакансиями

Сервисы для генерации CV

resume.io — платно, но есть пробный период.

Полезные чаты

Чаты релокации по странам:

Нет войне

Все эти рекомендации не отменяют того, что все проблемы вызваны войной. В военное время всё меняется каждый час. Пока мы боимся блокировок SWIFT, миллионы украинцев, в том числе наши коллеги из ИТ-индустрии, ночуют в бомбоубежищах и не могут уснуть из-за звуков взрывов. Люди бросают дома, не знают, увидятся ли с близкими. Единственный шанс на нормальную жизнь теперь — остановить войну.

Что остаётся делать

Перечитывать памятку от Екатерины Шульман о том, как действовать в текущих условиях. Также посмотрите видео, где информация даётся более развернуто.

Не молчать, переубеждать сомневающихся, вымывать пропаганду из родственников. Начните со своего ближнего круга.

Подпишите петиции, например эту.

Или письмо от представителей ИТ-индустрии.

Пожертвуйте «Красному кресту».

Поддержите российские НКО, которые помогают беженцам.



Просите депутатов думы и местного парламента разъяснить продолжающееся нарушение Уголовного кодекса РФ (пункт 353 — планирование, подготовка, инициирование или ведение агрессивной войны).



Есть полезная информация, которой хотите поделиться