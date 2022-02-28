Как жить российскому айтишнику в 2022 году

Карты нередизентов, визы фрилансеров и куда ехать.
Оригинальная публикация на Notion.
Если вы ещё в России, то главный вопрос, который сейчас нужно себе задать, — что мне может помешать уехать и с каким проблемами я столкнусь после месяцев отъезда. Мой список такой:
- Справка о несудимости, в приоритете с апостилем — требуется для многих ВНЖ. Если без апостиля, то хотя бы нотариально заверенный перевод.
- Диплом с апостилем, диплом на английском языке.
- Свидетельство о браке и перевод свидетельства о браке.
- Вылеченные зубы — в России это сделать дешевле.
- Генеральная доверенность, оформленная на родственников, — чтобы не возвращаться в страну из-за бытовых проблем, для которых может потребоваться подпись.
- Шенгенская виза — за границей получать неудобно, могут потребоваться доки из России. И очевидно — загранпаспорт на себя и на детей.
- Документы на питомцев, чипы, прививки.
Ниже расскажу, как решать проблемы с разбивкой по темам:
Деньги и банки
Рекомендации банков произвожу исходя из аргументов:
- Если вы собираетесь оставаться в России и получать зарплату внутри страны, то вам ничего не грозит.
- Если отключат SWIFT, то будут проблемы с переводами на карту из заграничных банков. Также деньги из-за границы уже не получить в банки под санкциями. На покупки внутри страны, в интернете и за границей это не влияет.
- Если банк попадает под санкции, то он лишается Apple Pay/Google Pay, возможности оплаты за границей и в интернете.
Российские банки
Приоритетный вариант банка внутри России сейчас «Тинькофф». Подходит и для физических лиц и для ИП. Карту открывают за несколько дней. На данный момент переводы через SWIFT из-за границы проходят, можно расплачиваться за границей, Apple Pay работает.
В случае блокировки SWIFT вариант останется хорошим в случае получения зарплаты в России. Иностранные платежи будет не получить. При оплате за границей также могут быть проблемы. Другие проблемы начнутся, если «Тинькофф» тоже попадет под санкции.
Иностранные банки
По закону РФ нужно уведомлять ФНС о счетах в зарубежных банках, стоит как минимум про них не забывать и вести учет.
1. Wise (бывший TransferWise) — открывается счёт и карточка удаленно по фотографии документов и селфи. Затем её можно добавить для оплаты через Apple Pay и использовать для покупок в интернете.
Чтобы пользоваться, нужно заказать физическую карту на адрес в Европе, попросите знакомых или друзей. Кидают в почтовый ящик. На данный момент заявляют срок прибытия карты в районе 10-14 дней. Сразу после подтверждения карты, ей можно пользоваться через Apple Pay и по реквизитам. Карту выпускают за €8, они же начисляются на счёт.
Нет никаких гарантий, что Wise не решит блокировать пользователей из России. Самостоятельно читайте последние новости, отзывы и оценивайте финансовые риски.
2. Revolut — модный необанк. Не выдаёт карточки в России. Но можно получить по любой длинной визе для страны, в которой он работает. Самый простой вариант — через активный шенген. Опять же — поможет наличие друзей в Европе. Через шенген можно заказать карту на их адрес.
Аналогично нет никаких гарантий в случае будущих санкций.
Заграничные банки в странах, куда можно влететь
- Грузия — TBC Bank на месте открывает карту за 10 минут по паспорту.
- Армения — по паспорту РФ открывают счета.
- Сербия — по паспорту РФ счета открывают как минимум Raiffeisen и Erste.
- Таиланд — открывают счета в зелёном и желтом банке по длинной учебной или бизнес-визе. У кого-то получается открыть по туристической и с договором об аренде дома.
Крипта
Это вообще не решение для большинства вопросов, но на крайний случай лучше подготовиться, открыть кошельки и разобраться, как их пополнить.
Неплохой вариант — стейблкоин USDT, продается на бирже Binance. Стоит понимать, что в случае давления Binance также может закрыть счета россиян.
ИП в Грузии
Как открыть, рассказывает Максим Заикин:
1. Прилетаешь в Тбилиси или Батуми. Нужны результаты ПЦР-теста на вылете, делается в аэропорту Анталии в течение 2 часов.
2. Ешь хинкали, хачапури, шкмерули.
3. Идёшь в Дом Юстиции с утра со специальным грузином (его услуги 150-300 лари — это $50-100). Контакт дам. Он пишет от тебя заявление на открытие компании и предоставляет юридический адрес. Пошлина — 20 лари. В течении пары-тройки часов тебе откроют компанию, о чём пришлют SMS (нужна грузинская SIM-карта). Приходишь обратно в Дом Юстиции и забираешь документы.
4. С документами идёшь в банк (TBC Bank или Банк Грузии) и открываешь счета для компании в лари — для налогов, долларах — для души — и евро, если надо. 20 лари за каждый. Занимает час лично в банке. Автоматически тебе откроют и дебетовую карту для личного пользования.
Можно также открыть счет в Wise. Сначала регистрируешь личный аккаунт, потом добавляешь бизнес-профиль и загружаешь туда документы о регистрации — за несколько дней сделаешь. Всё онлайн. После этого у тебя есть компания и счёт. По умолчанию налог — 20% с прибыли.
5. Чтобы сделать 1% с оборота, надо подать заявление в налоговую на регистрацию как «микробизнес». Нужен тот же грузин, который помогал в третьем пункте. Берёшь его — и идёте в налоговую. Он пишет заявление на грузинском и подаёт его. С первого числа следующего месяца ты получаешь статус «микробизнес» и платишь 1% с оборота.
Услуги грузина за все с учетом третьего пункта — 300 лари. Просто сходить подать заявление в Дом Юстиций и получить адрес — 100 лари. Платить только по факту.
6. Бухгалтерия. Бухгалтер стоит 50-150 лари в месяц. Отчёт подаётся ежемесячно на сайте налоговой. После регистрации компании тебе на указанный электронный адрес придёт логин и пароль от личного кабинета в налоговой службе. Бухгалтеры есть — двое.
Какие варианты не работают
- Paysera объявила о блокировках российских аккаунтов.
- Payoneer давно заблокирован в России — российским пользователям там не зарегистрироваться.
Визы и страны
Визы удалёнщика
Многие страны стали предоставлять визы удаленщика за последние два года. Для её получения нужно подтвердить, что вы зарабатываете достаточную сумму денег в месяц. В среднем — в районе €1500-2000.
Также вышла статья, где ещё больше подробностей про визы для цифровых «кочевников» и стартап-визы.
Стартап-визы
Страны с лояльными правилами въезда для россиян («безвиз»)
- Грузия. 360 дней по загранпаспорту (после можно выехать на пару часов за границу, чтобы обнулить срок — например, в соседнюю Турцию. Про переезд можно прочитать у Романа Бордунова или здесь.
- Турция. 90 дней без визы для россиян. Можно получить ВНЖ через жильё.
- Таиланд. Пребывание без визы — месяц и ещё два месяца можно получить по программе «ковидных штампов». Есть много вариантов получения длинных виз — например учебных через языковые школы.
- Индонезия. Требуется бизнес-виза, получается за несколько дней удаленно. Инструкция и подробный гайд с кучей нюансов.
- Армения.
- Вьетнам.
- Чили. Приезжаешь как турист, переоформляешь на месте визу на долгосрочную и через один-два года переводишься на ПМЖ.
- Аргентина. Подробнее по ссылке.
И это, вероятно, не полный список.
Страховки
Если собираетесь уезжать из страны, то нужна страховка. Бесплатную можно сделать, если у вас есть карта «Тинькофф» All Airlines. Для обычной карты страховка на одного на $50 тысяч. Для премиальной — $100 тысяч на всю семью. Обычно страховки работают до 45 дней вне дома, далее нужно покупать новую.
Работа в иностранных компаниях
Хороший разбор работы в иностранных компаниях есть в «Вастрик.Клубе».
Подготовка к собеседованиям:
- tryexponent.com — для менеджеров и разработчиков.
- productgym.io — специфичная подготовка именно для продакт-менеджеров.
- productmanagementexercises.com/product-manager-interview-course — ещё один ресурс для продактов. С видео, тренировочными интервью, наставничеством. Платный, но есть бесплатная модель.
- ExponentTV и Product School — каналы на Youtube.
Список компаний с русскоязычными сотрудниками, которые нанимают за доллары и в заграничные офисы
Выделяю именно такие компании, потому что на мой взгляд в компании без русскоязычных сотрудников теперь будет утроиться сложнее:
- Miro — офисы в Берлине и Амстердаме).
- PandaDoc — удалённо).
- Tiggy — удалённо. Есть вакансия продакт-менеджера, нужны аналитики, фронтендеры, маркетологи.
- WayRay — офис в Цюрихе.
- Plesk — офисы в Кёльне и Барселоне.
А вот список компаний, которые перевозят из России.
Базовые ресурсы с вакансиями
- stackoverflow.com/jobs
- angel.co/jobs — работа в иностранных стартапах. Помимо зарплаты иногда предлагается опцион.
- f6s.com/jobs
- weworkremotely.com
- nodesk.co/remote-jobs
- euremotejobs.com
- remoteok.io
- peoplefirstjobs.com
Сервисы для генерации CV
- resume.io — платно, но есть пробный период.
Полезные чаты
Чаты релокации по странам:
- Кипр.
- Турция.
- Португалия.
- Черногория.
- Армения.
- Польша.
Нет войне
Все эти рекомендации не отменяют того, что все проблемы вызваны войной. В военное время всё меняется каждый час. Пока мы боимся блокировок SWIFT, миллионы украинцев, в том числе наши коллеги из ИТ-индустрии, ночуют в бомбоубежищах и не могут уснуть из-за звуков взрывов. Люди бросают дома, не знают, увидятся ли с близкими. Единственный шанс на нормальную жизнь теперь — остановить войну.
Что остаётся делать
Перечитывать памятку от Екатерины Шульман о том, как действовать в текущих условиях. Также посмотрите видео, где информация даётся более развернуто.
Не молчать, переубеждать сомневающихся, вымывать пропаганду из родственников. Начните со своего ближнего круга.
- Подпишите петиции, например эту.
- Или письмо от представителей ИТ-индустрии.
- Пожертвуйте «Красному кресту».
- Поддержите российские НКО, которые помогают беженцам.
- Просите депутатов думы и местного парламента разъяснить продолжающееся нарушение Уголовного кодекса РФ (пункт 353 — планирование, подготовка, инициирование или ведение агрессивной войны).
Есть полезная информация, которой хотите поделиться
Присылайте мне в Twitter или пишите в исходный тред:
Соседи остановитесь, зачем вы нас обстреливаете ракетами. Чего вы хотите? У меня уже сил нет в убежище спать. Айтишники вы ж не самые глупые люди, помогите остановить бойню!
Соседи остановитесь, зачем вы нас обстреливаете ракетами. Чего вы хотите? У меня уже сил нет в убежище спать. Айтишники вы ж не самые глупые люди, помогите остановить бойню!
Соседи остановитесь, зачем вы нас обстреливаете ракетами. Чего вы хотите? У меня уже сил нет в убежище спать. Айтишники вы ж не самые глупые люди, помогите остановить бойню!
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