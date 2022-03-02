Основательница The Question Тоня Самсонова объявила об увольнении из «Яндекса» из-за освещения новостей об Украине Статьи редакции
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Фотографию заявления Самсонова опубликовала на своей странице в Facebook.
1 марта экс-глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон обратился к бывшим коллегам. Он заявил, что российские пользователи видят на главной странице «Яндекса», «что никакой войны нет», хотя идёт уже шестой её день. И призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
В «Яндексе» отказались комментировать увольнение и возможные изменения в отображении новостей.
- Самсонова в начале 2015 года запустила сервис вопросов и ответов TheQuestion. В начале 2019 года его купил «Яндекс». Он объединил его с похожим проектом «Яндекс.Знатоки» и переименовал в «Яндекс.Кью». Самсонова осталась управлять объединённым направлением вопросов и ответов.
- В феврале 2022 года Самсонова покинула «Яндекс.Кью», но осталась работать в «Яндексе».
Красотка 😍
Из Лондона та ей виднее
Причем сама Тоня живёт в Лондоне (судя по её профиль в facebook).....
Издалека всегда виднее, как кому жить, здесь таких тоже много))
Тогда это разумное и обоснованное решение
Что за еб*нное лицемерие.
Можно подумать, проект она в феврале покинула тоже из-за действий на Украине.
Никакие это не действия
Это война.
https://www.bbc.com/russian/news-60567202
Спецоперация.
Война ВСУ в отчаянии с мирняком?
Чтобы делать такие громкие заявления по поводу массовых убийств, нужно прикладывать неоспоримые доказательства. А так похоже на чёрный пиар, могла бы тихо уйти без постов в соцсетях. При всем уважении к ее труду
Давай контакт в телеге, я тебе лично отправлю фото с жертвами. Реальные!
Фото жертв массовых убийств? На VC есть личные сообщения. Отправьте мне.
Я понимаю, что там гражданские тоже страдают. Но что-то в украинских телеграм канал ничего про геноцид не видел. Думаю они бы не упустили возможно сообщить.
А что для тебя массовые жертвы? Это сколько? 10 чел? 1000? 100000?
Если прилетает снаряд в Харьков и там уже 5-10 жертв. Это что? Попутные жертвы? Или издержки «операции»? Естественно бомбежка идет не такая массовая чтобы было сразу по 1000 погибших. Но ты меня извини, с начало этой якобы «операции» по Украине уже более 2000 гражданских погибло, это не считай военных. А доказательств таких ПРОСТО ДОХЕРИЩЕ
А ну ясно в общем. Можете не присылать.
Такое видео пойдет?
Только что появилось
Вроде бы попросили всех дома сидеть, они знаки пошли снимать. А главное зачем. Будто бы у МО РФ нет ГЛОНАСС.
Потом. Мина чья?
Но ты меня извини, с начало этой якобы «операции» по Украине уже более 2000 гражданских погибло, это не считай военных
ООН и посол Украины с вами не согласятся
Посол Украины в Женеве Евгения Филипенко говорит, что, по данным украинских властей, за пять дней с начала вторжения было убито более 350 человек, в том числе 16 детей.
— https://www.bbc.com/russian/news-60555670
Ну уже не 5 день это раз.
Во вторых, они сами же в статье написали
«Независимо подтвердить точное количество жертв сейчас не представляется возможным, как это обычно бывает во время крупных военных конфликтов.»
Невозможно, но у вас получилось, видимо.
Гибнут не в чем невинные люди и с российской стороны и Украины. Это, для трезвомыслящих людей полная катастрофа, не знаю, как выразится - такого не сделал бы и сатана тоже.
Для меня доступно, а для вас запретили. Если хотите знать правду, то с удовольствием, могу анонсировать всякое зло, что делают несколько десятков правителей России.
Вы разрешения от меня что ли ждёте?
Реаааалные 😱 И прямо видно как войска РФ к стене ставят и расстреливают или головы отрезают МИРНЫМ жителям?! Тогда бы уже давно всё стихло, сравняли бы с землей за пару-тройку дней
Было бы желание искать информацию, чем сидеть и писать ироничные комментарии.
Попадание в роддом: https://amp.ukrainenews.fakty.ua/ru/397449-pod-kievom-okkupanty-obstrelyali-roddom-foto
Попадание по центру Харькова: https://meduza.io/video/2022/03/01/novyy-obstrel-harkova-odna-iz-raket-vzorvalas-na-ploschadi-svobody-v-tsentre-goroda
Обстрел вышки Киев: https://odessa.online/obstrel-televyshki-v-kieve-est-pogibshie-video-18/
И это лишь сотая, если не тысячная, часть того что есть в сети.
Михаил, хуже, даже представить не можете, что делают наши военные. Это, полная катастрофа.
Ты забыл про 8 лет упомянуть ботяра, 15₽ не получишь
tg @rosanticenter
Жертвы среди детей
Мобильные крематории для войск РФ
Командиры бросают свои части
Пленных Минобороны не признает
И это только один из источников, если заглянуть за шторку фаервола. А бойцы идут на убой без мобильных телефонов, получая откровения на дороге.
Спасибо, что опровергли украинское видео, где солдаты грабят магазин, снимая это на видео.
Так как у российских нет телефонов, получается это ридни украинцы.
Там видео с камеры, установленной в магазине. Не знаю, как в вашем селе, но у нас в магазинах камеры есть.
Сколько общаюсь с вашей стороной, понимаю, что у вас напрочь отсутствует критическое мышление, способность мыслить и анализировать. Способны потреблять только рафинированную информацию. Даже у детей в 3 года способность мыслить лучше работает.
А доказательств нет, наши просто не парятся про доказательства, не создав себе политического алиби. Ни до ни во время ни ни сейчас. Почему? Это было самое главное, подготовить информационную основу- это самое главное было, что бы защитить всех.
Такие доказательства есть, вы можете мне написать и я вам пришлю видео моих украинских друзей, квартиры которых превратились в руины.
Доказательство то, что более 6 000 убитых русских солдат, мирного населения Украины и угробление собственной экономики, не жалеть собственного народа и считать собственный народ пушечным мясом. Вот, вам доказательство.
Михаил, приезжай к нам в Украину! Я тебя встречу, устрою турне по нашим горячим точкам. Это отличная возможность увидеть все своими глазами! Я понимаю, что с тёплого дивана плохо видно, поэтому предлагаю релокейт. Только оденься тепло, у нас тут холодно, и еду возьми, а то с поставками есть сложности.
Развитие личности "отписУЮсь от вашего канала", только на уровне больших денег и громких хлопков.
Молодец Таня. Да и проект что запустила лет 7 назад мне понравился))) браво.
Только она тОня 🤦🏻
T9 беспощаден и без возможности редактировать ты бессилен.
Кстати умер на днях создатель T9, земля ему пуховик 😔
Нет, она "наша ТАНЯ громко плачет".
Есть в РФ люди чести
Люди чести границу защищают за родину. А сыто хлопать дверью, не забыв рассказать об этом на публику - это психологическая незрелость "всем надо знать про ай да я".
Ага, одни люди чести у себя детей кидают в каталажку, а другие - чужих убивают там, куда никто не звал.
Успокойтесь, у меня близкие в Киеве (20 км Ворзель), Славянске и в Краматорске, часть вывезли сюда газелями и 1 опелем, обеспечили всем, чем можем сами.
Мне еще тут теплые с диванов при интернете минусики свои ставить будут, вся власть и дело помощи - кнопочки в инете пожать, ага.
Уровень развития минусёров такой же, как у этой Тани - показать в интернетике своё "я против" на бумажечке, и всё.
Какая вы агрессивная и неуравновешенная личность, да ещё и с интересными выводами, с чего вы взяли, что если я вам кинул минус за неадекватность, то за пределами интернета ничего не делаю?
Делайте во здравие! Многие делают, и втихушку делают, потому что даже семьи "поделились", но зачем кому-то чужие персональные оценки третьих лиц?
Обычно я такой пиар тоже не приветствую, но конкретно в данном случае этот пиар служит примером другим. Надеюсь, за ней эта череда не прекратится. А благодаря вам я еще раз убедился в том, что в рф точно никто никогда не выйдет со словом против.
Мне честно, всё равно, кто в чём убедился, я делаю что могу, а не минусики с гаджетов ставлю просто чужому мнению. Реально, какой уровень психологической незрелости нужно иметь, чтобы не понимать, что чужим людям, третьим лицам не важно чужое мнение, со своими бы бедами и проблемами разобраться?
Но нет, что Таня с бумажечкой "посмотрите, ай да я!", что Вы, "смотрите! я хочу, чтоб Вы знали, что мне не понравился Ваш постик в интернете")))
Я против!!! Стоп война! Стоп убийство родных! Я, за мир и за процветание каждой семьи, за солнце и за свет! Далой война и далой мрак!!!!!!!
Отлично ушла. Публично пнув работодателя, который к ней хорошо относился и у которого и так проблем выше крыши.
Надеюсь деньги кровавого инвестора/работодателя девушка так же перевела в пользу пострадавших от конфликта.
Ну если работодатель соучастник войны и геноцида - нахер такого работодателя
С хрена ли он соучастник? Власти запретили что либо публиковать, кроме официальных новостей, что делать компании?
Спорить бесполезно)
Хочу напомнить, что в Гааге, на скамье подсудимых, сидели не только военные преступники но и пропагандисты. Транслирование фейков про «спецоперацию» - это по сути пропаганда.
Если вам не доходит - что же, может позже дойдет
Нахер бельгийсий шоколад! Пусть каются за царя Леопольда убившего 10 млн. африканцев, грёбаные соучастники войны и геноцида.
Что-то даже интересно что будет с акциями Яндекса, правительство ведь решило для IT ввести поддержку 🤔
Национализируют
Выделили один трлн рублей на выкуп акций, по факту национализация.
Хвалю за позицию. за мнение и смелость его высказать, а работать переступая через свои приоритеты - это себя не уважать.
Зарплатой давилась, что ли?) Или детям на тарелки принципы класть надо?
Из всей команды Яндекса с яйцами только одна девушка оказалась?
И ту сделают козлом отпущения...
Ну слушайте, вы сами уволились? Или у вас тоже яиц нету? Так легко рассуждать за других.
Ну молодец, за годы нычечку сделала и публично хлопнула дверью, а остальные яйца детям на тарелки не положат, они плохие что ли?
Тут дело в том, что либо ты сегодня что-то говоришь против, либо через пару лет ты детям в тарелку и так будешь йух класть без масла. Но только не потому что что-то вякнул, а потому, что не вякнул в свое время. Вы думаете власти не видят, что вы все терпите? Так они еще туже вас натянут. Вы снова терпите. Еще туже.. А потом дойдет до работы по 16 часов за миску риска вам и 2 ложки овсянки вашему дитю. И что-то вякать будет уже поздно, как минимум потому, что нет сил из-за недоедания.
Я за своё дитя отвечать буду, понимаете? Я. Куда дитя пойдёт, в детдом во времена вернувшихся врагов народа, если меня на очередном мосту не станет?
Легко минусики в интернете ставить, еще раз, легко считать, как ПРАВИЛЬНЕЕ жить чужую (!!!) жизнь.
Вон сколько наставили))
На что я вам и отвечаю, а где ваше дите будет тогда, когда у вас зарплата будет 2 тысячи рублей, чего хватит едва ли на неделю еды, не говоря об остальном? Точно так же в дет доме. Или уморите, чтобы туда не попал?
Во-первых, я не работаю в СМИ/новостном агрегаторе, либо компании занимающую важную социальную нишу.
Во-вторых, с очень большой вероятностью в этом месяце увольняться будет не откуда :(
А какая разница где вы работаете. Если каждый сейчас начнет увольняться, представляете что будет в стране? Или вы думаете, что путен сам начнет и дворы мести и снег убирать и хлеб печь и газеты печатать? Пока в стране все тихо, все молчат, исправно работают - зачем что-то прекращать на украине? Смысла нет.
Разница в возможности воздействовать на общественное мнение, путем целенаправленного сокрытия/искажения информации.
И мой первый комментарий был не совсем про увольнение, а про саму позицию человека.
Так же, у меня есть своё видение по донесению позиции исходя из своих возможностей. Например, в силу неплатежеспособности перестать в полном объеме нести материальную ответственность перед государством и гос. компаниями в виде оплаты различных платежей.
Так вы и увольнением сможете воздействовать. Правда уволиться должны не вы один. А так же перестать платить кредиты и так далее. Вот это и будет донесение позиции. А такие выборочные увольнения ни к чему не приведут. На ее место уже завтра кого-то другого найдут. А яндекс менять ничего не станет. На что я и говорил в прошлой статье: если крупный бизнес ничего не хочет предпринимать, то и простым людям нет никакого смысла.
ваще по
да мы знаем (( у нас к сожалению, практически всем по...
Ох уж эти вниманиебл%ди. Ну ни дня не могут без показухи и самопиара в интернете.
👏
Шнур. «Дорожная».
Яндекс в помощь.
Минус одна ТП
Невозможно быть конкурентно-способным специалистом, в стране без ИТ структуры
Молодец!!!
Соня Тампонова
так она еще 4 февраля ушла вроде?
Она ещё раз ушла, чтоб все поняли что она против войны)
До Антонины не доросла видимо.
Просто Тоня смотрела не те фильмы
https://youtu.be/K_uac2NjRuc
Хайпожорка.
Выдавать критические мышление за осознанную слепоту это удел ваты. Поэтому в РФ остались только гос СМИ которые и были верхом объективизма для них
Писать про критическое мышление, и тут же накидывать оппонентам ярлыки (типа ваты)
- показатель отсутствия этого самого критического мышления.
Другими словами - автор коммента дебил.
Не благодарите за подсказку
да там менты сидят в будке где ранжирование новостей происходит, они там в ручном режиме кнопочки жмут)
Поддерживаю. Молодец. Красотка.
Миру мир.
Диктаторам ГААГА.
Такое вам пойдет?
Подождите, она же уже увольнялась?
Можно мы с ребенком займем эту должность?
У нас к алисе в 3-4 года множество вопросов!
Ответ папы:
Реклама про политику.
Ребенок просит:
Алиса дай мне видео ролик про фреди или сиреноголового
Яша дает видео ИЗ всех сервисов, вставляя свою рекламу!
если ребенок не указал ютуб и промолчал, ребенок смотрит через яндекс
Яндекс 2 раза показал про убийства детей в Киеве!
Очень буду рад если со мной свяжется яндекс.
Такая же фигня с ютубом прошла, благо гугл опомнился.
фильтры на блок рекламы стояли локальные по региону . сейчас это не работает.
какой ужас. Надеюсь, вы об этом уже отписались в свой блог на Дзене и вуман.ру, где аудитории это может быть реально интересно.
Эй, Хохлы почем фунт сала в Киеве?
Это всё, что мы можем про это сообщить.
Компания запустила мгновенные пожертвования в пользу Красного креста и отменила комиссии за переводы в украинские банки.
Она призвала команду оставить разногласия, которые лишь «выжигают силы», и помогать друг другу.
Так регулятор хочет удержать кадры в стране.