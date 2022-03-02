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Карьера
Маша Цепелева

Основательница The Question Тоня Самсонова объявила об увольнении из «Яндекса» из-за освещения новостей об Украине Статьи редакции

Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».

96 96 комментариев
9354 просмотров

Фотографию заявления Самсонова опубликовала на своей странице в Facebook.

В связи с тем, что «Яндекс» не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей, прошу уволить меня по собственному желанию. Действия компании я считаю преступлением и соучастием в войне и убийствах.

Тоня Самсонова
руководитель социальных сервисов поиска в «Яндексе»

1 марта экс-глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон обратился к бывшим коллегам. Он заявил, что российские пользователи видят на главной странице «Яндекса», «что никакой войны нет», хотя идёт уже шестой её день. И призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».

В «Яндексе» отказались комментировать увольнение и возможные изменения в отображении новостей.

  • Самсонова в начале 2015 года запустила сервис вопросов и ответов TheQuestion. В начале 2019 года его купил «Яндекс». Он объединил его с похожим проектом «Яндекс.Знатоки» и переименовал в «Яндекс.Кью». Самсонова осталась управлять объединённым направлением вопросов и ответов.
  • В феврале 2022 года Самсонова покинула «Яндекс.Кью», но осталась работать в «Яндексе».

#новость #яндекс

96 96 комментариев
70
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96 комментариев
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Dzan Yang

Красотка 😍

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63
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Maxim Grin

Из Лондона та ей виднее

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6
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Влад

Причем сама Тоня живёт в Лондоне (судя по её профиль в facebook).....

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44
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Юности вольная птица

Издалека всегда виднее, как кому жить, здесь таких тоже много))

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22
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Иван Купцов

Тогда это разумное и обоснованное решение

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2
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Стас Иванов

Что за еб*нное лицемерие.
Можно подумать, проект она в феврале покинула тоже из-за действий на Украине.

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41
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Yuri Gor

Никакие это не действия

Это война.
https://www.bbc.com/russian/news-60567202

Взрыв в центре Харькова. Главное о войне и ее…
В центре Харькова произошел мощный взрыв, российские военные блокировали город Херсон, Япония…
www.bbc.com
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1
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Александр Медведь

Спецоперация.

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0
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Maxim Grin

Война ВСУ в отчаянии с мирняком?

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0
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Михаил Юдин

Чтобы делать такие громкие заявления по поводу массовых убийств, нужно прикладывать неоспоримые доказательства. А так похоже на чёрный пиар, могла бы тихо уйти без постов в соцсетях. При всем уважении к ее труду

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9
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Expedia EXP

Давай контакт в телеге, я тебе лично отправлю фото с жертвами. Реальные!

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19
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Алексей Соколов

Фото жертв массовых убийств? На VC есть личные сообщения. Отправьте мне.
Я понимаю, что там гражданские тоже страдают. Но что-то в украинских телеграм канал ничего про геноцид не видел. Думаю они бы не упустили возможно сообщить.

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4
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Expedia EXP

А что для тебя массовые жертвы? Это сколько? 10 чел? 1000? 100000?
Если прилетает снаряд в Харьков и там уже 5-10 жертв. Это что? Попутные жертвы? Или издержки «операции»? Естественно бомбежка идет не такая массовая чтобы было сразу по 1000 погибших. Но ты меня извини, с начало этой якобы «операции» по Украине уже более 2000 гражданских погибло, это не считай военных. А доказательств таких ПРОСТО ДОХЕРИЩЕ

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1
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Алексей Соколов

А ну ясно в общем. Можете не присылать.

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4
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Expedia EXP

Такое видео пойдет?
Только что появилось

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0
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Dmitry Perepelkin

Вроде бы попросили всех дома сидеть, они знаки пошли снимать. А главное зачем. Будто бы у МО РФ нет ГЛОНАСС.

Потом. Мина чья?

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0
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Пожилой велосипед

Но ты меня извини, с начало этой якобы «операции» по Украине уже более 2000 гражданских погибло, это не считай военных
ООН и посол Украины с вами не согласятся

Посол Украины в Женеве Евгения Филипенко говорит, что, по данным украинских властей, за пять дней с начала вторжения было убито более 350 человек, в том числе 16 детей.
https://www.bbc.com/russian/news-60555670

ООН о жертвах на Украине: более 100 погибших…
Количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российского вторжения растет с…
www.bbc.com
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2
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Expedia EXP

Ну уже не 5 день это раз.
Во вторых, они сами же в статье написали

«Независимо подтвердить точное количество жертв сейчас не представляется возможным, как это обычно бывает во время крупных военных конфликтов.»

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–1
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Алексей Соколов

Невозможно, но у вас получилось, видимо.

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0
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Илья Попов

Гибнут не в чем невинные люди и с российской стороны и Украины. Это, для трезвомыслящих людей полная катастрофа, не знаю, как выразится - такого не сделал бы и сатана тоже.

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0
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Илья Попов

Для меня доступно, а для вас запретили. Если хотите знать правду, то с удовольствием, могу анонсировать всякое зло, что делают несколько десятков правителей России.

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0
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Алексей Соколов

Вы разрешения от меня что ли ждёте?

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0
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Михаил Юдин

Реаааалные 😱 И прямо видно как войска РФ к стене ставят и расстреливают или головы отрезают МИРНЫМ жителям?! Тогда бы уже давно всё стихло, сравняли бы с землей за пару-тройку дней

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–18
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Веб Инструменты

Было бы желание искать информацию, чем сидеть и писать ироничные комментарии.

Попадание в роддом: https://amp.ukrainenews.fakty.ua/ru/397449-pod-kievom-okkupanty-obstrelyali-roddom-foto
Попадание по центру Харькова: https://meduza.io/video/2022/03/01/novyy-obstrel-harkova-odna-iz-raket-vzorvalas-na-ploschadi-svobody-v-tsentre-goroda
Обстрел вышки Киев: https://odessa.online/obstrel-televyshki-v-kieve-est-pogibshie-video-18/

И это лишь сотая, если не тысячная, часть того что есть в сети.

Под Киевом оккупанты обстреляли роддом (фото)
Персонал и пациентки эвакуированы
amp.ukrainenews.fakty.ua
Новый обстрел Харькова. Одна из ракет взорвалась…
.
meduza.io
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2
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Илья Попов

Михаил, хуже, даже представить не можете, что делают наши военные. Это, полная катастрофа.

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0
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Podkuiko Vladislav

Ты забыл про 8 лет упомянуть ботяра, 15₽ не получишь

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3
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Alex Tanchik

https://youtu.be/4AWJB-RNIYs

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6
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Daniel P

tg @rosanticenter

Жертвы среди детей
Мобильные крематории для войск РФ
Командиры бросают свои части
Пленных Минобороны не признает

И это только один из источников, если заглянуть за шторку фаервола. А бойцы идут на убой без мобильных телефонов, получая откровения на дороге.

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1
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Алексей Родной

Спасибо, что опровергли украинское видео, где солдаты грабят магазин, снимая это на видео.
Так как у российских нет телефонов, получается это ридни украинцы.

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2
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Кристина Н

Там видео с камеры, установленной в магазине. Не знаю, как в вашем селе, но у нас в магазинах камеры есть.
Сколько общаюсь с вашей стороной, понимаю, что у вас напрочь отсутствует критическое мышление, способность мыслить и анализировать. Способны потреблять только рафинированную информацию. Даже у детей в 3 года способность мыслить лучше работает.

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1
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Irina Krasnoshtan

А доказательств нет, наши просто не парятся про доказательства, не создав себе политического алиби. Ни до ни во время ни ни сейчас. Почему? Это было самое главное, подготовить информационную основу- это самое главное было, что бы защитить всех.

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1
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Катя Метто

Такие доказательства есть, вы можете мне написать и я вам пришлю видео моих украинских друзей, квартиры которых превратились в руины.

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1
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Илья Попов

Доказательство то, что более 6 000 убитых русских солдат, мирного населения Украины и угробление собственной экономики, не жалеть собственного народа и считать собственный народ пушечным мясом. Вот, вам доказательство.

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0
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Кристина Н

Михаил, приезжай к нам в Украину! Я тебя встречу, устрою турне по нашим горячим точкам. Это отличная возможность увидеть все своими глазами! Я понимаю, что с тёплого дивана плохо видно, поэтому предлагаю релокейт. Только оденься тепло, у нас тут холодно, и еду возьми, а то с поставками есть сложности.

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0
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Юности вольная птица

Развитие личности "отписУЮсь от вашего канала", только на уровне больших денег и громких хлопков.

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–8
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Sasha Bor

Молодец Таня. Да и проект что запустила лет 7 назад мне понравился))) браво.

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25
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Nathan Zachary

Только она тОня 🤦🏻

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3
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Sasha Bor

T9 беспощаден и без возможности редактировать ты бессилен.
Кстати умер на днях создатель T9, земля ему пуховик 😔

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3
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Юности вольная птица

Нет, она "наша ТАНЯ громко плачет".

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0
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Стас Плюснин

Есть в РФ люди чести

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15
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Юности вольная птица

Люди чести границу защищают за родину. А сыто хлопать дверью, не забыв рассказать об этом на публику - это психологическая незрелость "всем надо знать про ай да я".

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11
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Daniel P

Ага, одни люди чести у себя детей кидают в каталажку, а другие - чужих убивают там, куда никто не звал.

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11
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Юности вольная птица

Успокойтесь, у меня близкие в Киеве (20 км Ворзель), Славянске и в Краматорске, часть вывезли сюда газелями и 1 опелем, обеспечили всем, чем можем сами.
Мне еще тут теплые с диванов при интернете минусики свои ставить будут, вся власть и дело помощи - кнопочки в инете пожать, ага.

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2
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Юности вольная птица

Уровень развития минусёров такой же, как у этой Тани - показать в интернетике своё "я против" на бумажечке, и всё.

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1
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Голос Николай

Какая вы агрессивная и неуравновешенная личность, да ещё и с интересными выводами, с чего вы взяли, что если я вам кинул минус за неадекватность, то за пределами интернета ничего не делаю?

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5
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Юности вольная птица

Делайте во здравие! Многие делают, и втихушку делают, потому что даже семьи "поделились", но зачем кому-то чужие персональные оценки третьих лиц?

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1
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Андрей Николаев

Обычно я такой пиар тоже не приветствую, но конкретно в данном случае этот пиар служит примером другим. Надеюсь, за ней эта череда не прекратится. А благодаря вам я еще раз убедился в том, что в рф точно никто никогда не выйдет со словом против.

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8
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Юности вольная птица

Мне честно, всё равно, кто в чём убедился, я делаю что могу, а не минусики с гаджетов ставлю просто чужому мнению. Реально, какой уровень психологической незрелости нужно иметь, чтобы не понимать, что чужим людям, третьим лицам не важно чужое мнение, со своими бы бедами и проблемами разобраться?
Но нет, что Таня с бумажечкой "посмотрите, ай да я!", что Вы, "смотрите! я хочу, чтоб Вы знали, что мне не понравился Ваш постик в интернете")))

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0
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Илья Попов

Я против!!! Стоп война! Стоп убийство родных! Я, за мир и за процветание каждой семьи, за солнце и за свет! Далой война и далой мрак!!!!!!!

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1
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Андрей Чуринов

Отлично ушла. Публично пнув работодателя, который к ней хорошо относился и у которого и так проблем выше крыши.

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12
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Alex Konin

Надеюсь деньги кровавого инвестора/работодателя девушка так же перевела в пользу пострадавших от конфликта.

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8
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Artem K

Ну если работодатель соучастник войны и геноцида - нахер такого работодателя

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–6
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Эльдар Супьянов

С хрена ли он соучастник? Власти запретили что либо публиковать, кроме официальных новостей, что делать компании?

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2
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Андрей Чуринов

Спорить бесполезно)

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0
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Artem K

Хочу напомнить, что в Гааге, на скамье подсудимых, сидели не только военные преступники но и пропагандисты. Транслирование фейков про «спецоперацию» - это по сути пропаганда.
Если вам не доходит - что же, может позже дойдет

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0
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Pavel Golubev

Нахер бельгийсий шоколад! Пусть каются за царя Леопольда убившего 10 млн. африканцев, грёбаные соучастники войны и геноцида.

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0
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Denis Koltcov

Что-то даже интересно что будет с акциями Яндекса, правительство ведь решило для IT ввести поддержку 🤔

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8
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Андрей Рядькин

Национализируют

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15
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Radna

Выделили один трлн рублей на выкуп акций, по факту национализация.

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7
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Wera Ferat

Хвалю за позицию. за мнение и смелость его высказать, а работать переступая через свои приоритеты - это себя не уважать.

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11
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Юности вольная птица

Зарплатой давилась, что ли?) Или детям на тарелки принципы класть надо?

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–13
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Mr. Anderson

Из всей команды Яндекса с яйцами только одна девушка оказалась?

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4
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Breitson Live

И ту сделают козлом отпущения...

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3
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Андрей Николаев

Ну слушайте, вы сами уволились? Или у вас тоже яиц нету? Так легко рассуждать за других.

Ответить
0
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Юности вольная птица

Ну молодец, за годы нычечку сделала и публично хлопнула дверью, а остальные яйца детям на тарелки не положат, они плохие что ли?

Ответить
2
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Андрей Николаев

Тут дело в том, что либо ты сегодня что-то говоришь против, либо через пару лет ты детям в тарелку и так будешь йух класть без масла. Но только не потому что что-то вякнул, а потому, что не вякнул в свое время. Вы думаете власти не видят, что вы все терпите? Так они еще туже вас натянут. Вы снова терпите. Еще туже.. А потом дойдет до работы по 16 часов за миску риска вам и 2 ложки овсянки вашему дитю. И что-то вякать будет уже поздно, как минимум потому, что нет сил из-за недоедания.

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0
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Юности вольная птица

Я за своё дитя отвечать буду, понимаете? Я. Куда дитя пойдёт, в детдом во времена вернувшихся врагов народа, если меня на очередном мосту не станет?
Легко минусики в интернете ставить, еще раз, легко считать, как ПРАВИЛЬНЕЕ жить чужую (!!!) жизнь.
Вон сколько наставили))

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1
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Андрей Николаев

На что я вам и отвечаю, а где ваше дите будет тогда, когда у вас зарплата будет 2 тысячи рублей, чего хватит едва ли на неделю еды, не говоря об остальном? Точно так же в дет доме. Или уморите, чтобы туда не попал?

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0
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Mr. Anderson

Во-первых, я не работаю в СМИ/новостном агрегаторе, либо компании занимающую важную социальную нишу.
Во-вторых, с очень большой вероятностью в этом месяце увольняться будет не откуда :(

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0
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Андрей Николаев

А какая разница где вы работаете. Если каждый сейчас начнет увольняться, представляете что будет в стране? Или вы думаете, что путен сам начнет и дворы мести и снег убирать и хлеб печь и газеты печатать? Пока в стране все тихо, все молчат, исправно работают - зачем что-то прекращать на украине? Смысла нет.

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0
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Mr. Anderson

Разница в возможности воздействовать на общественное мнение, путем целенаправленного сокрытия/искажения информации.
И мой первый комментарий был не совсем про увольнение, а про саму позицию человека.
Так же, у меня есть своё видение по донесению позиции исходя из своих возможностей. Например, в силу неплатежеспособности перестать в полном объеме нести материальную ответственность перед государством и гос. компаниями в виде оплаты различных платежей.

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0
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Андрей Николаев

Так вы и увольнением сможете воздействовать. Правда уволиться должны не вы один. А так же перестать платить кредиты и так далее. Вот это и будет донесение позиции. А такие выборочные увольнения ни к чему не приведут. На ее место уже завтра кого-то другого найдут. А яндекс менять ничего не станет. На что я и говорил в прошлой статье: если крупный бизнес ничего не хочет предпринимать, то и простым людям нет никакого смысла.

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0
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Рим Гараев

ваще по

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–2
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Викторович

да мы знаем (( у нас к сожалению, практически всем по...

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7
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Виталий

Ох уж эти вниманиебл%ди. Ну ни дня не могут без показухи и самопиара в интернете.

Ответить
1
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Павел Морозов

👏

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3
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Сергей Джомолунгма

Шнур. «Дорожная».
Яндекс в помощь.

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–14
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Dennis Gerasimov

Минус одна ТП

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0
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Breitson Live

Невозможно быть конкурентно-способным специалистом, в стране без ИТ структуры

Ответить
3
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mr protusi

Молодец!!!

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0
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Дмитрий Кузнецов

Соня Тампонова

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–4
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RITA

так она еще 4 февраля ушла вроде?

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1
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Максим Першин

Она ещё раз ушла, чтоб все поняли что она против войны)

Ответить
1
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Рагнар Кожаные Штаны

До Антонины не доросла видимо.

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1
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John Doe

Просто Тоня смотрела не те фильмы
https://youtu.be/K_uac2NjRuc

Ответить
1
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Александр Гладких

Хайпожорка.

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1
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Dima Zhadkov

Выдавать критические мышление за осознанную слепоту это удел ваты. Поэтому в РФ остались только гос СМИ которые и были верхом объективизма для них

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0
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Dennis Gerasimov

Писать про критическое мышление, и тут же накидывать оппонентам ярлыки (типа ваты)
- показатель отсутствия этого самого критического мышления.

Другими словами - автор коммента дебил.
Не благодарите за подсказку

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2
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Денек нет но я держусь

да там менты сидят в будке где ранжирование новостей происходит, они там в ручном режиме кнопочки жмут)

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0
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Farkhod Daniyarov

Поддерживаю. Молодец. Красотка.
Миру мир.
Диктаторам ГААГА.

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0
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Expedia EXP

Такое вам пойдет?

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0
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aero

Подождите, она же уже увольнялась?

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0
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Виталио Лучиано

Можно мы с ребенком займем эту должность?
У нас к алисе в 3-4 года множество вопросов!

Ответ папы:
Реклама про политику.
Ребенок просит:
Алиса дай мне видео ролик про фреди или сиреноголового
Яша дает видео ИЗ всех сервисов, вставляя свою рекламу!
если ребенок не указал ютуб и промолчал, ребенок смотрит через яндекс
Яндекс 2 раза показал про убийства детей в Киеве!
Очень буду рад если со мной свяжется яндекс.
Такая же фигня с ютубом прошла, благо гугл опомнился.

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–5
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Виталио Лучиано

фильтры на блок рекламы стояли локальные по региону . сейчас это не работает.

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0
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Sergei Zotov

какой ужас. Надеюсь, вы об этом уже отписались в свой блог на Дзене и вуман.ру, где аудитории это может быть реально интересно.

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0
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Voronz

Эй, Хохлы почем фунт сала в Киеве?

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–6
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