Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.

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Аноним, фронтендер из Новосибирска

Из ИТ-компании, где я занималась фронтендом, разом уволили 19 сотрудников из 62. Мы делали b2b-продукт, так что из-за кризиса упали продажи и ушли клиенты, а те, что остались, больше не могут переводить нам деньги. Причём за день до этого нас убеждали, что всё хорошо.

В течение двух часов после объявления руководство разослало одинаковые «письма счастья»: «Сожалею, что приходится делать этот трудный выбор, но мы не можем продолжать работу. Спасибо за вклад. К сожалению, финансы компании стали сильно ограничены». Пообещали выплатить компенсацию за две недели и сказали, что отрабатывать их необязательно. Знаю, что кому-то удалось «выторговать» зарплату за полноценный месяц.

Уволили и технических специалистов, и рекрутеров, и сотрудников отдела продаж. Под раздачу попали и джуны, и мидлы, и сеньоры, самые «дорогие» сотрудники и новички — те, кто пришёл максимум полгода назад.

Игорь, рекрутер из Москвы

Я работал по ГПХ в крупном системном интеграторе, подбирал персонал. Своего продукта у них не было и работали они в основном с зарубежными вендорами. Но последние сейчас прекращают поставки, так что продажи в компании резко упадут, останется только импортозамещение.

В первый день всего этого безумия, 24 февраля, в офисе без конца совещались, чтобы понять, как быть. Я пытался узнать хоть что-нибудь, но ответа, понятное дело, не получил. А уже после выходных, 28 февраля, мне сказали, что финансировать мой договор в марте не станут. За все отработанные дни заплатили как полагается.

Что в других отделах — не знаю, но новых сотрудников нанимать пока не планируют. А меня попросили оставаться на связи, вдруг к апрелю получится возобновить сотрудничество. Никакого негатива к компании не испытываю, так как прекрасно всё понимаю.

Аноним, продавец-кассир H&M из Смоленска

Мы не знали, что магазины закроют — правда, многие уже догадывались. Но нас не уволят. Всё будет как два года назад при коронавирусе, то есть платить будут по минимальному тарифу. Естественно, на эти деньги нереально выплатить даже коммуналку. Зарплата у нас зависит от отработанных часов, сколько именно – не могу сказать. Но у меня она упадёт в два раза.

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Злата, сотрудница отдела закупок из Москвы

Я работала в российском бренде одежды. У нас два подразделения: одна марка достаточно известная, ей 6 лет, а тот бренд, в котором я провела последние пять месяцев, не очень крупный — продукция продаётся только на Wildberries. Я занималась закупками материалов, поиском производств, разработкой продукта.

3 марта утром обсуждали, как строить работу дальше. Руководство сказало, что дошив пока не планируем и что меня, возможно, переведут в головной бренд, пока наш без нагрузки. А уже днём объявили о сокращениях в обоих подразделениях: в том уволили пять-семь новичков, у нас — меня и нового заведующего складом. В качестве компенсации выплатят зарплаты за март и апрель.

Компания сокращает расходы и производство — и ситуация хуже, чем в первую волну пандемии.

Если ситуация улучшится, начальство обещало пригласить меня обратно: им нравилось, как я работала, а я очень любила и руководителей, и коллег. Меня там по-настоящему ценили. Так что работу терять очень больно, но мы верим, что это временно.

Екатерина, лектор из Санкт-Петербурга

Я работала приглашённым лектором в вузе — преподавала историю журналистики. В общении со студентами на острые политические темы меня попросили соблюдать определённый негласный регламент. Я не послушалась, ведь как педагог считала важным обозначить студентам обе стороны медали.

Но руководство университета моего мнения не разделяло, поэтому меня сократили в одностороннем порядке. Я была трудоустроена по договору подряда, так что работодатель имел на это полное право — с точки зрения закона всё официально. По факту же случилось то, что случилось.

Аноним, сотрудница H&M в Санкт-Петербурге

Новость, что H&M закрывается, появилась на всех площадках, но только не в общих чатах работников от руководства. Пока никто никого не увольнял. Магазины действительно закрыты, но нам написали, что завтра выходим на работу: нужно разобрать поставку, поделать дела в зале. Мы работаем сейчас «в никуда», потому что российский H&M сам не знает, когда магазины откроются.

Менеджеры дают абсурдные задания — завязать все шнурки на обуви, красиво сделать заводские упаковки и по линеечке поправить вешалки. Если ты всё выполнил, лучше сделать вид, что у тебя ещё какие-то дела — это тебе так кажется, что ты всё сделал, менеджеры не верят и заставляют переделывать.

Обычно в H&M ты работаешь, когда тебе удобно, — то есть в один день с 10 по 18, в другой день с 14 до 21. А сейчас мы все должны выйти на работу в одно время. У меня, да и у многих сотрудников, есть другие дела и учёба, но это никого не волнует. Вопросов бы не было, если бы они предупредили нас за неделю, но не за полдня.

Работники делятся на парт-таймеров — 10-40 часов в неделю и фулл-таймеров — 40 часов в неделю. Вот в самоизоляцию первым оплачивали 10 часов в неделю — это 3000-4000 в месяц, а вторым 40 часов — около 10000 в месяц. Что будет потом — никто не знает.

Аноним, сотрудник отдела дизайна и продаж

Мы продавали дизайнерские украшения, но спрос на товары не первой необходимости из-за кризиса резко упал, а фирма окончательно ушла в минус. Мы много денег потратили на закупки перед праздником, а отдача в итоге нулевая. Компании теперь просто неоткуда брать деньги на зарплаты.

Аноним, сотрудник H&M из Санкт-Петербурга

Я работаю продавцом-кассиром на частичной занятости. Никто в моём магазине ничего не знал заранее и не предвидел то, что H&M закроет точки. Мы, как и все, узнали из новостей. В тот же вечер пришёл ответ директора: магазины действительно временно закрываются, выходить завтра на работу не нужно.

У нас никто не работает — только менеджеры идут в офис и занимаются отчётами. Сам магазин закрыт, а всем сотрудникам будут платить минимально — оплачивать 10 часов в неделю по почасовой ставке. А так мы могли работать до 40 часов в неделю.

У меня часовая ставка — 189 рублей с вычетом налога. Она может быть и выше в зависимости от стажа и вклада в развитие компании. Получается, я получу 1890 рублей в неделю и 7560 рублей в месяц.

Аноним, сотрудник общепита, Санкт-Петербург

Я проходила оплачиваемое обучение в чайной — малый бизнес: и место было хорошее, и коллектив, и все шансы остаться были. Однако из-за кризиса компания оказалась не в силах позволить себе наём новых сотрудников, так что со мной пришлось расстаться. Деньги за стажировку перевели сразу. Со мной корректно объяснились, извинились, но я их и так понимаю — сейчас всем будет трудно.

Аноним, сотрудник предприятия

У нас крупное белорусское предприятие, но 80% продукции — это экспорт, который встал по экономическим причинам. Так что весь завод отправили в отпуск «без содержания» на неопределённый срок, а офисный штат сократили вдвое. Всем предложили либо согласиться на те же условия, на которых ушли сотрудники производства, либо уволиться по соглашению сторон.