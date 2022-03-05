Для помощи коллективу привлекают психологов, собак и витамины.

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Сима Мусатова гендиректор коммуникационного агентства LUMO

Мы перевели практически все встречи из удалённого в очный формат, много времени стали проводить в офисе. Сотрудники признались, что рады этому как никогда. В кругу близких по духу людей — не так страшно и тревожно. Мы отчётливо осознаем, насколько важна сейчас поддержка внутри команды, чтобы был ресурс делиться и помогать другим.

В наш офис можно приходить с собаками, мы все очень любим животных. Они отлично помогают снять даже самый сильный стресс. А ещё мы добавили уютные мелочи в офис: цветы и ароматические свечи.

Агентство продолжает заниматься привычными задачами, мы хотим быть полезными в том, что делаем, и влиять на то, на что можем. В последние дни у нас выросла продуктивность, все вовлечены в рабочие процессы.

Мы стараемся переключать внимание сотрудников с эмоций на генерацию идей и поиск возможных вариантов адаптации всех наших процессов к новой реальности. Я поставила команде задачи, которыми мы раньше никогда не занимались.

Я написала план действий и каждый день составляю список дел. Это помогает сконцентрироваться и не потерять голову. В мире, где все постоянно меняется, становится немного проще, когда у тебя есть план хотя бы на несколько часов.

Александр Блохин сооснователь магазина одежды «Кофтёныши»

Самое страшное, что сейчас есть у людей, — это паника. Информационный вакуум со стороны руководства подкрепляет эту панику. Делать вид, что ничего не происходит, точно нельзя.

Я отправил письмо команде:

Что происходит и какие риски есть для «Кофтёнышей» — сделал это без оценки, без политики, а только с позиции — что это для нас значит.

Вероятность возникновения этих рисков.



Что я буду делать.



Что сотрудникам нужно делать.



Также я провёл часовое собрание, где рассказал всё то же самое и ответил на вопросы коллег. Я попросил людей сфокусироваться на том, на что они могут повлиять: на общении с семьёй и на работе.

Дмитрий Трескунов директор по персоналу «СберЗдоровье»

У нас есть несколько направлений поддержки: помощь, информирование, обучение и тренинги. Мы расширили пакет консультаций с психологами, ввели групповые сессии с психотерапевтом и групповые медитации для всех желающих. Для линейных руководителей мы проводим тренинги по управлению командами в сложных ситуациях.

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Наши психологи и психотерапевты проводят прямые эфиры для работников и клиентов, рассказывая, что происходит с организмом в стрессовой ситуации, как себя вести, как фильтровать поток информации и справляться с ним, как разговаривать с родными, друзьями и так далее. Дополнительно сотрудники получают информацию от врачей по этим же темам в почте, Telegram-канале компании.

Мы ежедневно публикуем информацию, которая может быть полезна: объясняем влияние событий на компанию и рабочие процессы, рассказываем, что делать в нестандартных ситуациях, как распознавать фейки и работать в режиме серьёзного информационного шума. Также мы запустили внутреннюю «горячую линию», где оперативно отвечаем на вопросы сотрудников. Генеральный директор отвечает на вопросы в онлайне и лично, информирует всю компанию о происходящем в почте, на собраниях. То же самое делают и другие топ-менеджеры.

Александр Лихтман руководитель коммуникационного агентства 2L

2L — небольшое агентство, от настроения каждого сотрудника зависит общий настрой всего коллектива. Как основатель компании я это хорошо понимаю и стараюсь поддерживать коллег как морально, так и в меру сил материально.

Каждое утро записываю видеообращение к команде и присылаю в общий рабочий чат. Я стараюсь делать эти видео в максимально позитивном ключе — насколько это вообще позволяет текущая повестка. Рассказываю, что у агентства есть достаточный запас прочности, чтобы при наихудшем развитии событий какое-то время продержаться на плаву. Открыто даю понять, что испытываю сейчас такой же стресс, как и все. Это нормально, не надо стесняться говорить коллегам, если психологически сейчас вам тяжело, и вы не вывозите ситуацию самостоятельно.

Наш директор по персоналу по образованию психолог и нейрофизиолог. Он предложил психологическую помощь всем коллегам, у которых возникнет на неё запрос. Консультации он оказывает вне рабочего времени бесплатно — это его личная инициатива.

В марте мы выплатим каждому сотруднику небольшой денежный бонус. При этом коллектив решил тут применить ответственный подход: те, кто понимает, что в данный момент их материальное положение стабильно, отказываются от дополнительных выплат по собственной инициативе.

Поддержка и инициатива исходит и от команды. Например, одна коллега предложила создать в Zoom слоты для «курилок» — чаты в течение рабочего дня, куда может зайти любой сотрудник и поговорить о том, что волнует или обсудить насущные дела. Эти цифровые комнаты психологической разгрузки стали очень востребованы.

В целом мы стараемся поддерживать в компании дружественную атмосферу, чутко и с уважением относиться друг к другу и к эмоциям, которые каждый проживает сейчас по-своему в эти сложные времена.

Григорий Кунис управляющий компанией igooods

25 февраля мы провели общее собрание, на котором я пояснил свою точку зрения по поводу возможных для компании последствий. Мы пришли к выводу, что в ближайшее время не стоит делать резких шагов и принимать необдуманные решения. Нужно сконцентрироваться на том, что наша команда — единое целое. Каждый работник вносит свой вклад в развитие сервиса и имеет для нас большое значение.

Офис igooods

Говоря о поддержке коллектива, мы оказываем друг другу моральную помощь личным общением. Нет установленных правил, которые говорят о том, что можно обсуждать, а что — нет. Единственное решение, к которому мы пришли всей командой — нужно относиться с уважением к разным точкам зрения и не превращать разговор в конфликт сторон.

Надежда Кобина генеральный директор агентства персонального брендинга «Космос-4»

В нашей команде около 20 человек, из которых 10 — это постоянные сотрудники. У нас есть корпоративный коуч, она проводит личные и групповые сессии по борьбе со стрессом, тревогой, страхом. Несмотря на неопределённость и непонимание, останутся ли с нами наши клиенты, мы выплатили вовремя зарплату и планируем это делать, пока у нас будет хватать средств.

Один из наших клиентов — финансовый директор — сам вызвался провести вебинар и «расшифровать» команде финансовые санкции. Это было очень полезно, мы планируем в ближайшее время привлечь нескольких узких специалистов для разъяснения происходящего.

Коллеги признались, что повысилась потребность в общении, поэтому мы ввели ежедневные утренние видеосозвоны, чтобы обсуждать текущие задачи и делиться друг с другом мыслями и идеями о происходящем.

Даниил Снитко руководитель брендингового агентства «Два слова»

Каких-то специальных мер по поддержке команды пока не предпринимали, но решили не отменять корпоративы в честь 23 февраля и 8 марта. Первый прошёл уже после начала «спецоперации», так что обстановка была не самая весёлая, но все равно удалось немного отвлечься.

Мы направили фокус на поддержку клиентов: в конце концов, именно от них зависит наше состояние. Мы опубликовали несколько инструкций, как компаниям жить дальше, готовим к запуску горячую линию, где будем давать бесплатные консультации, как бизнесу выстраивать коммуникацию в непростой период.

Оля Осокина основательница health tech-компании Aiby

Главным принципом работы в кризис я считаю прозрачность и открытость, поэтому мы записали обращение от руководителей и рассказали команде об обновлениях в нашей стратегии.

Aiby открыла команде полные чекапы в лабораториях-партнёрах, каждый вторник и пятницу проводим ментальный чекап, разработанный нашими неврологами и психологами. Тем, кто прошёл чекап с анализом крови, отправили боксы ароматерапии и витаминные наборы. Мы также разработали отдельную программу детоксикации и снабдили членов команды пребиотиками для восстановления защитных функций организма.