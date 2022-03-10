Много талантливых людей переезжает в другие страны из Украины, Белоруссии и России из-за продолжающейся войны в регионе. Их жизнь полностью изменилась, люди потеряли дома и работу.

Чтобы поддержать их во время этой трагедии, мы призываем наши портфельные компании обратить особое внимание на талантливых людей из этих стран и предоставить кандидатам удалённую работу или возможность релокации.