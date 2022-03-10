Карьера
Базовый меч

Фонд Runa Capital начал собирать резюме от российских специалистов для своих портфельных компаний Статьи редакции

Компании смогут предоставить кандидатам удалёнку или релокацию.

В портфолио проектов — свыше 500 вакансий, сообщил венчурный фонд с российскими корнями Runa Capital на своей странице в Facebook. Если кто-то срочно ищет работу в европейской ИТ-компании, он может отправить резюме менеджеру фонда Анне Елохиной на [email protected]

Много талантливых людей переезжает в другие страны из Украины, Белоруссии и России из-за продолжающейся войны в регионе. Их жизнь полностью изменилась, люди потеряли дома и работу.

Чтобы поддержать их во время этой трагедии, мы призываем наши портфельные компании обратить особое внимание на талантливых людей из этих стран и предоставить кандидатам удалённую работу или возможность релокации.

Runa Capital

4 марта Runa Capital публично осудил «военную операцию» в Украине. Фонд также сообщал, что хотя его портфель сосредоточен в США и Евросоюзе, он помогает «немногочисленным портфельным компаниям, пострадавшим от кризиса».

Карьера
Татьяна Афанасьева
Miro, Spotify, Bolt и другие: какие компании ищут сотрудников на удалёнку Статьи редакции

В международных компаниях открыты вакансии для разработчиков, аналитиков, дизайнеров и проджект-менеджеров.

#новость #взаимопомощь #runacapital

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Andrew, просто Эндрю

Снимать сливки будут?

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17
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Усталый цвет

Щас все будут их снимать, подешевке можно выкупить кучу отличных кандидатов из СНГ .... я хз какие там меры принимают в X стране, но уже очевидно что ИТ специалистов они потеряли.

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7
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Александр Помидоров

Они даже заявленную отмену НДФЛ не смогли принять.

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30
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Andrey Dmitriev

Да и норм, кандидат релоцируется, поработает полгода-год и дальше уже будет торговаться в компании или искать что-то новое.
Кандидату - эвакуация по сути
Компании - легкая экономия
Вин-вин

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1
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Вася Пражкин

подешевке можно выкупить кучу
 подешевке - нет, сейчас не 90-е..

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0
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Усталый цвет

Пока не 90-е 😉

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1
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Антон Штадлер

Так уже подешевели. ЗП упали в 2 раза, опционы почти обнулились

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0
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Джон Картошкин

- Алло, булочная?
- Нет, сливочная.
- Сливки делаете?
- Не, говно сливаем

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–4
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Andrew Sychev

А на других похуй, кто не в айти

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5
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Dennis Gooddeni

В Росси, только 3 пути — вебкам, закладки и ИТ 🤷‍♂️

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32
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Герман Воронов

Вот только после закрытия Онлифанса для россиянок, никакой фонд PornCapital их никуда не пригласил

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5
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Онлайн-Аптека

Добро пожаловать на сервер Шизофрения
У России три пути: рейвы, водка и IT
Я не знаю, что мне делать и куда теперь идти
У России три пути: рейвы, водка и IT
А мы просто кибер-рэкет, хочешь к нам — давай плати
Ленинград Электроклаб! (с) Dead Blonde, GSPD

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3
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Онлайн-Аптека

https://www.youtube.com/watch?v=yjsDl3TnXeo

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0
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Сергей Янзин

Депутатом ещё можно

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Pavel Smirnov

Так сам иди туда

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Константин

А ты, наверно, думаешь это благотворительность?

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Флексий Гром

Зарплату ниже рынка будут компенсировать через релокэйт, и многие потянутся.

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2
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no one cares of common sense

да вообще за еду будут работать, лишь бы их вывезли.
за бургер с колой и сериалы про лесбиянок не задумываясь маму с бабушкой кинут на иждивение рыжыма

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0
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Sergei Timofeyev

Погодите, погодите... Сейчас, похоже, мы подойдём к очередному акту Марлезонского балета, который будет звучать так: запрет на выезд отдельных категорий граждан (с инженерным образованием, к примеру). Если это будет введено, то у меня не останется сомнений ни о чём.

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2
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Pavel Smirnov

Молодцы, что помогаете людям в трудной ситуации.

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Breitson

Именно что Людям, а нелюди вон хохочут, мол крысы бегут

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Andrei

О, вот и паразитировать на конфликте побежали. Ожидаемо.

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–2
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no one cares of common sense

конечно, гиены всегда собираются на падаль.

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Сергей Исаков

Столько говорят про релокейт. У нас тоже в кампании он активен. Но ведь страны не меняли свои законы. Как в той же Турции или Грузии оставаться год и более?

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Денис Денисов

Релокейт подразумевает оформление сотрудника в зарубежной компании. Вместе с этим выдается рабочая виза, обычно на 1-2 года с дальнейшим перевыпуском. Если в Турции/Грузии есть такие программы, то почему нет?

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Involta
Врачи пересадили свиное сердце человеку
Источник: involta.media
6 6 комментариев
6
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2
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Miguelangel Miquelena
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Медиа
TJ
Hearst отозвала лицензии у российских редакций Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan Статьи редакции

Все издания, судя по всему, закроются.

35 35 комментариев
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Татьяна Афанасьева
Miro, Spotify, Bolt и другие: какие компании ищут сотрудников на удалёнку Статьи редакции

В международных компаниях открыты вакансии для разработчиков, аналитиков, дизайнеров и проджект-менеджеров.

43 43 комментария
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Почему на самом деле уходят западные компании? И почему Китай России не поможет
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