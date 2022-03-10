Фонд Runa Capital начал собирать резюме от российских специалистов для своих портфельных компаний Статьи редакции
Компании смогут предоставить кандидатам удалёнку или релокацию.
В портфолио проектов — свыше 500 вакансий, сообщил венчурный фонд с российскими корнями Runa Capital на своей странице в Facebook. Если кто-то срочно ищет работу в европейской ИТ-компании, он может отправить резюме менеджеру фонда Анне Елохиной на [email protected]
4 марта Runa Capital публично осудил «военную операцию» в Украине. Фонд также сообщал, что хотя его портфель сосредоточен в США и Евросоюзе, он помогает «немногочисленным портфельным компаниям, пострадавшим от кризиса».
Снимать сливки будут?
Они даже заявленную отмену НДФЛ не смогли принять.
Да и норм, кандидат релоцируется, поработает полгода-год и дальше уже будет торговаться в компании или искать что-то новое.
Кандидату - эвакуация по сути
Компании - легкая экономия
Вин-вин
подешевке можно выкупить кучу
подешевке - нет, сейчас не 90-е..
Так уже подешевели. ЗП упали в 2 раза, опционы почти обнулились
- Алло, булочная?
- Нет, сливочная.
- Сливки делаете?
- Не, говно сливаем
А на других похуй, кто не в айти
В Росси, только 3 пути — вебкам, закладки и ИТ 🤷♂️
Вот только после закрытия Онлифанса для россиянок, никакой фонд PornCapital их никуда не пригласил
Добро пожаловать на сервер Шизофрения
У России три пути: рейвы, водка и IT
Я не знаю, что мне делать и куда теперь идти
У России три пути: рейвы, водка и IT
А мы просто кибер-рэкет, хочешь к нам — давай плати
Ленинград Электроклаб! (с) Dead Blonde, GSPD
Депутатом ещё можно
Так сам иди туда
А ты, наверно, думаешь это благотворительность?
Зарплату ниже рынка будут компенсировать через релокэйт, и многие потянутся.
да вообще за еду будут работать, лишь бы их вывезли.
за бургер с колой и сериалы про лесбиянок не задумываясь маму с бабушкой кинут на иждивение рыжыма
Погодите, погодите... Сейчас, похоже, мы подойдём к очередному акту Марлезонского балета, который будет звучать так: запрет на выезд отдельных категорий граждан (с инженерным образованием, к примеру). Если это будет введено, то у меня не останется сомнений ни о чём.
Молодцы, что помогаете людям в трудной ситуации.
Именно что Людям, а нелюди вон хохочут, мол крысы бегут
О, вот и паразитировать на конфликте побежали. Ожидаемо.
конечно, гиены всегда собираются на падаль.
Столько говорят про релокейт. У нас тоже в кампании он активен. Но ведь страны не меняли свои законы. Как в той же Турции или Грузии оставаться год и более?
Релокейт подразумевает оформление сотрудника в зарубежной компании. Вместе с этим выдается рабочая виза, обычно на 1-2 года с дальнейшим перевыпуском. Если в Турции/Грузии есть такие программы, то почему нет?
Качественный e-commerce сложно представить без экспресс-доставки. При этом пользователи предпочитают выбирать товары, исходя из максимального удобства в конкретной ситуации – а значит, доставка должна отвечать сразу нескольким параметрам выбора. Рассказываем, зачем и как была обновлена витрина СберМегаМаркета и в чем ее отличия от других площадок.
Иностранные компании или предприниматели снимать эти валюты не могут совсем.
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