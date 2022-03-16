Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V Статьи редакции
15 марта он попал под санкции ЕС.
- Управляющий директор и гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покидает совет директоров, пост заместителя гендиректора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании, объявили в «Яндексе».
- Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на сформированную «сильную команду управленцев», добавили в компании. До 15 апреля Елена Бунина исполняет обязанности гендиректора ООО «Яндекс».
- 15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной. Как сообщала компания, он будет совмещать новую должность с постом управляющего директора. В пресс-службе не уточнили, сохранит ли он эти должности.
- В тот же день Евросоюз ввёл персональные санкции против Худавердяна. Сама компания и её «дочки» не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании, отметили в «Яндексе».
Вслед за другими западными сервисами.
Технические специалисты говорят о взломе, но в компании его опровергают.
Из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Путиным.
Главный претендент на них — VK, говорят источники.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Цены подняли, чтобы карту могли получить в первую очередь те, кому она «действительно необходима».
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
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Тигран, гоу к нам, мы хоть и не стоим миллиарды, но у нас нет новостей, да и дзен мы не поймали.
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Прилетело за абсолютно геббельсовские «яндекс-новости».
И неважно, мог он что-то сделать с ними или мирился, желая сохранить компанию. Факт есть факт.
"Кто готов пожертвовать свободой ради безопасности, не достоин ни свободы, ни безопасности".
"Тот кто не готов отстаивать рост помидоров, тот не достоин ни помидоров, ни сытного ужина."
Что-то на уровне такой цитаты.
Это знаменитые слова Бенджамина Франклина. Точнее они звучат вот так: "Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности".
Может поменяете законы, а не будете требовать от компаний нарушать их? Какие же люди тут конченные, пиздец
Так законы и поменяли так, чтобы компания поменяла выдачу и перестала этим их нарушать
Не, вы минус поставили - молодец. Но все-таки. Можно пару ссылок на адекватные пруфы? Мне действительно интересно почитать)
UPD: минусы получил, пруфы нет. Хоть и попросил вроде вежливо. Все ясно, спасибо)
Сильное слово "факт". А можно эти факты посмотреть? Есть хоть один норм разбор алгоритмов новостей и док-ва? А то я только слышу это, а нормальной доказательной инфы так и не нашел. Прям какая-то легенда))) Буду благодарен за пару ссылок
Тут не принято что-то доказывать. Яндекс новости показывают шлак, а то, что они не могут ничего другого по закону показывать, или то, что независимые СМИ набирают меньше веса из-за отсутствия ссылок на них, это ты пройди на*уй, пожалуйста. Тут никому это не интересно. Главное сказать, что там "алгоритмы подкручивают" и вот, у тебя уже +100 плюсов.
Так ясно, что сетка из районных изданий имеет больше кросс-ссылок, чем одна Новая газета. Не нужно быть гением, чтобы понять, что такие метрики следовало бы из алгоритма исключить. Но если вы хотите реальный пример, недавно было открытое письмо про выдачу последних недель
Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза
а что случилось? можем как-то помочь с Украины?
Да. Предоставить статус беженца и социальное жильё в Буче.
Как получить повышение и увольнение в один день)
Вроде не было повышения.
за несколько часов до того, как попасть под санкции, он из управляющего стал гендиректором
Он был управляющим гендиректором Yandex N. V. (группа компаний по всему миру) и сегодня занял вторую должность гендира российского ООО яндекс. Эта должность на ступень ниже.
да, условно он в одной компании получил повышение, а в другой увольнение
Сама компания и её «дочки» не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании, отметили в «Яндексе».
И зря.
Яндекс — одна из немногих крупных российских компаний, которая делает качественные, незашкварные продукты, а Худавердян — один из немногих управленцев, которого уважают люди разных взглядов. И это не про «сидеть на двух стульях», это про умение делать свою работу.
Письмо Худавердяна сотрудникам компании надо показывать как пример правильной реакции руководителя в сложной ситуации — когда ты не отмалчиваешься, но и не вредишь своими словами сотрудникам и клиентам.
Когда ждать переезд яндекса из нигерландов в родную гавань?
"Вложил много сил в то, чтобы «Яндекс» развивался учитывая интересы пользователей" ну-ну
Хотя учитывая, кем используется в своих целях Яндекс — Тигран не плохо справился
Яндекс делает покер-фейс как будто это кто-то другой 8 лет манипулирует поисковой выдачей и показывает только нужные новости.
А можно от лица "партнеров", которым Тигран " хотел делать комфортно", попросить чтобы Джон Бойнтону тоже "прилетело"? Меня уже тошнит от двуличия и лицемерия топ-менеджмента Яндекс. Вам отдельный, прошедший фотоконтроль, сатаной котел , с чертями с рейтингом не ниже 4,95 будет.
P.S. Часа полтора вез мужика, был традиционно удивлен почему в таксометре 284 рубля, а у него на 10% выше, подписка Яндекс+ спросил я. Да печально ответил, пассажир,
Для отзывов таксистов проследуйте, пожалуйста, в раздел vc.ru "Всем насрать". Говорят там не помогают. Как раз для вас.
Худабеднопроживет
Меньше дня получается был генеральным?
А что ожидалось пока Яндекс так глубоко лез в политику? 8 пресловутых лет собственно. Хотелось на двух стульях усидеть? Теперь узнали цену политики.
ну и слабак. И вообще, пора бы национализировать этих фрилансеров.