Карьера
Развитый браслет

Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V Статьи редакции

15 марта он попал под санкции ЕС.

  • Управляющий директор и гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покидает совет директоров, пост заместителя гендиректора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании, объявили в «Яндексе».
  • Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на сформированную «сильную команду управленцев», добавили в компании. До 15 апреля Елена Бунина исполняет обязанности гендиректора ООО «Яндекс».
  • 15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной. Как сообщала компания, он будет совмещать новую должность с постом управляющего директора. В пресс-службе не уточнили, сохранит ли он эти должности.
  • В тот же день Евросоюз ввёл персональные санкции против Худавердяна. Сама компания и её «дочки» не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании, отметили в «Яндексе».

Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы «Яндекс» развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров.

Джон Бойнтон
председатель совета директоров Yandex N.V.

#новость #яндекс #тигранхудавердян #днрилнр

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33 комментария
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kotelov.com

Тигран, гоу к нам, мы хоть и не стоим миллиарды, но у нас нет новостей, да и дзен мы не поймали.

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–9
4 комментария
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Андрей Волхонский

Прилетело за абсолютно геббельсовские «яндекс-новости».
И неважно, мог он что-то сделать с ними или мирился, желая сохранить компанию. Факт есть факт.

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27
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Константин .

"Кто готов пожертвовать свободой ради безопасности, не достоин ни свободы, ни безопасности".

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27
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Ioanne

"Тот кто не готов отстаивать рост помидоров, тот не достоин ни помидоров, ни сытного ужина."
Что-то на уровне такой цитаты.

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–4
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Александр Помидоров

Это знаменитые слова Бенджамина Франклина. Точнее они звучат вот так: "Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности".

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9
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Иван Анонимов

Может поменяете законы, а не будете требовать от компаний нарушать их? Какие же люди тут конченные, пиздец

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1
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Пабы старой Руси

Так законы и поменяли так, чтобы компания поменяла выдачу и перестала этим их нарушать

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0
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Deni Feni

Не, вы минус поставили - молодец. Но все-таки. Можно пару ссылок на адекватные пруфы? Мне действительно интересно почитать)

UPD: минусы получил, пруфы нет. Хоть и попросил вроде вежливо. Все ясно, спасибо)

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–5
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Deni Feni

Сильное слово "факт". А можно эти факты посмотреть? Есть хоть один норм разбор алгоритмов новостей и док-ва? А то я только слышу это, а нормальной доказательной инфы так и не нашел. Прям какая-то легенда))) Буду благодарен за пару ссылок

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–7
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Александр Помидоров

Тут не принято что-то доказывать. Яндекс новости показывают шлак, а то, что они не могут ничего другого по закону показывать, или то, что независимые СМИ набирают меньше веса из-за отсутствия ссылок на них, это ты пройди на*уй, пожалуйста. Тут никому это не интересно. Главное сказать, что там "алгоритмы подкручивают" и вот, у тебя уже +100 плюсов.

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0
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Пабы старой Руси

Так ясно, что сетка из районных изданий имеет больше кросс-ссылок, чем одна Новая газета. Не нужно быть гением, чтобы понять, что такие метрики следовало бы из алгоритма исключить. Но если вы хотите реальный пример, недавно было открытое письмо про выдачу последних недель

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1
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Mark Matviyiv

Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза
 а что случилось? можем как-то помочь с Украины?

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22
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Alexander Makeev

Да. Предоставить статус беженца и социальное жильё в Буче.

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14
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Asmik Asmik

Как получить повышение и увольнение в один день)

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16
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Александр Помидоров

Вроде не было повышения.

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0
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Asmik Asmik

за несколько часов до того, как попасть под санкции, он из управляющего стал гендиректором

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0
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Александр Помидоров

Он был управляющим гендиректором Yandex N. V. (группа компаний по всему миру) и сегодня занял вторую должность гендира российского ООО яндекс. Эта должность на ступень ниже.

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0
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Asmik Asmik

да, условно он в одной компании получил повышение, а в другой увольнение

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0
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Serge

Сама компания и её «дочки» не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании, отметили в «Яндексе».
 И зря.

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11
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Asmik Asmik

Яндекс — одна из немногих крупных российских компаний, которая делает качественные, незашкварные продукты, а Худавердян — один из немногих управленцев, которого уважают люди разных взглядов. И это не про «сидеть на двух стульях», это про умение делать свою работу.

Письмо Худавердяна сотрудникам компании надо показывать как пример правильной реакции руководителя в сложной ситуации — когда ты не отмалчиваешься, но и не вредишь своими словами сотрудникам и клиентам.

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8
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Дэни Трэхо

Когда ждать переезд яндекса из нигерландов в родную гавань?

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10
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Глеб Елкин

"Вложил много сил в то, чтобы «Яндекс» развивался учитывая интересы пользователей" ну-ну

Хотя учитывая, кем используется в своих целях Яндекс — Тигран не плохо справился

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4
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Занятый Никита

Яндекс делает покер-фейс как будто это кто-то другой 8 лет манипулирует поисковой выдачей и показывает только нужные новости.

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3
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Alex Petrov

А можно от лица "партнеров", которым Тигран " хотел делать комфортно", попросить чтобы Джон Бойнтону тоже "прилетело"? Меня уже тошнит от двуличия и лицемерия топ-менеджмента Яндекс. Вам отдельный, прошедший фотоконтроль, сатаной котел , с чертями с рейтингом не ниже 4,95 будет.

P.S. Часа полтора вез мужика, был традиционно удивлен почему в таксометре 284 рубля, а у него на 10% выше, подписка Яндекс+ спросил я. Да печально ответил, пассажир,

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–8
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Александр Помидоров

Для отзывов таксистов проследуйте, пожалуйста, в раздел vc.ru "Всем насрать". Говорят там не помогают. Как раз для вас.

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4
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Ленин-гриб

Худабеднопроживет

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0
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Мурад Муртазалиев

Меньше дня получается был генеральным?

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0
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Гена Фомин

А что ожидалось пока Яндекс так глубоко лез в политику? 8 пресловутых лет собственно. Хотелось на двух стульях усидеть? Теперь узнали цену политики.

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добрая букашка

ну и слабак. И вообще, пора бы национализировать этих фрилансеров.

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–2
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