Карьера
Маша Цепелева

Константин Круглов ушёл с поста главы SberDevices Статьи редакции

До «Сбера» он был одним из создателей «Яндекс Станции».

  • Константин Круглов покинул «Сбер» в марте, информация об этом появилась на его странице в Facebook. На момент публикации Круглов не ответил на вопросы vc.ru о причинах ухода из компании.
  • Новым руководителем направления стал Денис Филиппов, до этого он был техническим директором подразделения, рассказали Adindex в пресс-службе «Сбера».
  • До «Сбера» Круглов работал в том числе в EPAM Systems, Magenta Technology, «Тройка Диалог», «Тинькофф Диджитал».
  • В 2016 году стал директором по экспериментальным продуктам «Яндекса» и руководил разработкой «умной» колонки «Яндекс Станция». В «Сбер» он перешёл в 2019 году.
Константин Круглов

#новость #сбер

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Андрей Николаев

И что дальше? А я вот чай пью с бергамотом. Вкусно.

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Ri I

из пакетика или рассыпной?

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Андрей Николаев

Иван чай, сам собираю летом, ферментирую. Так что листовой. А бергамот беру сушенный в магазине, как добавку)

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19
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Никита Шультайс

Комменты на vc, как всегда, содержательней самой статьи.

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11
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Андрей Николаев

Стараемся развеселить эти серые будни :)

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3
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Natalia Razzokova

а сколько проливов можно делать?

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0
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Андрей Николаев

По проливам не скажу, я, точнее супруга, чай просто заваривает в чайник 1.2л. Разливает через какое-то время, пока чайник не опустеет. Далее снова кипятком заливает. На 3 раза хватает более чем. На третий раз цвет на 60% теряется, вкус на 80-90%. Так что по идее можно до 5ти раз заваривать. Но свежий вкуснее, поэтому максимум 3) Главное растет он везде - все поля, луга, леса - все в нем в июне. Бери да заготавливай. Так что можно не экономить)

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4
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Natalia Razzokova

Иван-чай - любовь!

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Arsen Gevorkyan

Подождите, они же только что телевизоры представили. Это, случайно, не взаимосвязано???)))

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Антон Семенов

Связано с тем что сабж не хочет получить санкции и более в жизни не побывать заграницей

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13
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Solodin Iota

Так и вижу. Он сидел себе работал. И такой: "Да впизду, всю жизнь собирал эти сраные опционы Сбера, а одногруппник говорил: "Костян, езжай в Америку, устраивайся в Амазон Тут нету перспектив".

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Стратегический кот

Связано. На нем премиальный доступ ко всему архиву программ "Время покажет", "60 минут", Время с Владимиром Соловьевым" и т.д.

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1
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Сергей Марков

Переключать каналы, как я понял, при этом нельзя?)

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Denis Ramzaev

Ну Вы и отмочили, словно до этого можно было. У меня предки с утра до вечера первый канал лупят и радуются каждому "мы освободили"/"истребили нацистов"/"америке кранты" и т.д.

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Denis Ramzaev

это те самые TCL? Думаю очень даже взаимосвязано. Посмотрел человек на всю эту *****, и решил "пойду ка я своей дорогой".

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Антон Храмченко

Масштабная новость. А я вот завтра на крайнюю рыбалку зимнюю в этом году.

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Тимур Петров

Последнюю*

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1
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Дмитрий Сергеев

Я тоже, но у нас она будет далеко не последняя в этом году

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Антон Храмченко

Кидаем сюда фото завтра. У нас Днепр в Смоленской области, а у вас?

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Zaebaniy Underground

А у нас в квартире газ.

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Херня Всё

А у нас газа нет..

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Дмитрий Сергеев

У нас Обь в Новосибирске, но едем на малую речку

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Алексей Давыдов

А у вас лед еще крепкий там где вы живете?

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Zaebaniy Underground

Блин, а я ждал SpermBox :(

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–2
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Georgii Tsikun

У вас есть возможность создать своё
Поистине в Удивительное время живем

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Zaebaniy Underground

СпермБокс то я создал, но я игровую приставку хотел 😂

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Зенитный блик

Почему телевизоры такие большие? Надо поменьше. Хотя бы 35"

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Dmitry Goncharov

Тонко )

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Зенитный блик

Я серьезно без приколов ... Слишком большие модели нужны меньшие модели тоже... не везде такое поставить можно.

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Рикардо Иванов

Видимо телики Sber на базе "Горизонта" не зашли - поэтому и карьера дядечки зашла за горизонт...

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S.Z

Их только вчера представили

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Zaebaniy Underground

А они уже не нужны.

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S.Z

Аналитика!

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Zaebaniy Underground

Будь здоров.

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Maksim M

я еще до всех событий смотрел телеки в "эльдорадо" и там были телеки сбера на салюте....
...вчера VC получили деньги за рекламу и написали эту новость, которая не новость...

ЗЫ
Телек я так и не купил:(

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S.Z

Думаю если Витязи продаются, то и эти не пропадут

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Эстетический хот-дог

Ждем фотки с пляжу

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Чит Чат

Задача то не навыдумывать устройства, а сделать бизнес. В Китае этих устройств, хоть жопой жуй.. не нужны сбер-девайсы никому

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Чит Чат

Хватить брать на работу бездарей!

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Yan

Боится за домик в европе). Вот что нужно проверять сберу при найме будующих топов)

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Виталий Федорчук

Прыгают туда-сюда…может с удаленки в офис заставили перейти, вот и не выдержал ритма работать постоянно?)

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