Константин Круглов ушёл с поста главы SberDevices Статьи редакции
До «Сбера» он был одним из создателей «Яндекс Станции».
- Константин Круглов покинул «Сбер» в марте, информация об этом появилась на его странице в Facebook. На момент публикации Круглов не ответил на вопросы vc.ru о причинах ухода из компании.
- Новым руководителем направления стал Денис Филиппов, до этого он был техническим директором подразделения, рассказали Adindex в пресс-службе «Сбера».
- До «Сбера» Круглов работал в том числе в EPAM Systems, Magenta Technology, «Тройка Диалог», «Тинькофф Диджитал».
- В 2016 году стал директором по экспериментальным продуктам «Яндекса» и руководил разработкой «умной» колонки «Яндекс Станция». В «Сбер» он перешёл в 2019 году.
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И что дальше? А я вот чай пью с бергамотом. Вкусно.
из пакетика или рассыпной?
Иван чай, сам собираю летом, ферментирую. Так что листовой. А бергамот беру сушенный в магазине, как добавку)
Комменты на vc, как всегда, содержательней самой статьи.
Стараемся развеселить эти серые будни :)
а сколько проливов можно делать?
По проливам не скажу, я, точнее супруга, чай просто заваривает в чайник 1.2л. Разливает через какое-то время, пока чайник не опустеет. Далее снова кипятком заливает. На 3 раза хватает более чем. На третий раз цвет на 60% теряется, вкус на 80-90%. Так что по идее можно до 5ти раз заваривать. Но свежий вкуснее, поэтому максимум 3) Главное растет он везде - все поля, луга, леса - все в нем в июне. Бери да заготавливай. Так что можно не экономить)
Иван-чай - любовь!
Подождите, они же только что телевизоры представили. Это, случайно, не взаимосвязано???)))
Связано с тем что сабж не хочет получить санкции и более в жизни не побывать заграницей
Так и вижу. Он сидел себе работал. И такой: "Да впизду, всю жизнь собирал эти сраные опционы Сбера, а одногруппник говорил: "Костян, езжай в Америку, устраивайся в Амазон Тут нету перспектив".
Связано. На нем премиальный доступ ко всему архиву программ "Время покажет", "60 минут", Время с Владимиром Соловьевым" и т.д.
Переключать каналы, как я понял, при этом нельзя?)
Ну Вы и отмочили, словно до этого можно было. У меня предки с утра до вечера первый канал лупят и радуются каждому "мы освободили"/"истребили нацистов"/"америке кранты" и т.д.
это те самые TCL? Думаю очень даже взаимосвязано. Посмотрел человек на всю эту *****, и решил "пойду ка я своей дорогой".
Масштабная новость. А я вот завтра на крайнюю рыбалку зимнюю в этом году.
Последнюю*
Я тоже, но у нас она будет далеко не последняя в этом году
Кидаем сюда фото завтра. У нас Днепр в Смоленской области, а у вас?
А у нас в квартире газ.
А у нас газа нет..
У нас Обь в Новосибирске, но едем на малую речку
А у вас лед еще крепкий там где вы живете?
Блин, а я ждал SpermBox :(
У вас есть возможность создать своё
Поистине в Удивительное время живем
СпермБокс то я создал, но я игровую приставку хотел 😂
Почему телевизоры такие большие? Надо поменьше. Хотя бы 35"
Тонко )
Я серьезно без приколов ... Слишком большие модели нужны меньшие модели тоже... не везде такое поставить можно.
Видимо телики Sber на базе "Горизонта" не зашли - поэтому и карьера дядечки зашла за горизонт...
Их только вчера представили
А они уже не нужны.
Аналитика!
Будь здоров.
я еще до всех событий смотрел телеки в "эльдорадо" и там были телеки сбера на салюте....
...вчера VC получили деньги за рекламу и написали эту новость, которая не новость...
ЗЫ
Телек я так и не купил:(
Думаю если Витязи продаются, то и эти не пропадут
Ждем фотки с пляжу
Задача то не навыдумывать устройства, а сделать бизнес. В Китае этих устройств, хоть жопой жуй.. не нужны сбер-девайсы никому
Хватить брать на работу бездарей!
Боится за домик в европе). Вот что нужно проверять сберу при найме будующих топов)
Прыгают туда-сюда…может с удаленки в офис заставили перейти, вот и не выдержал ритма работать постоянно?)