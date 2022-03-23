Создатель GoPractice Олег Якубенков предложил консультации продакт-менеджерам и аналитикам, которые вынуждено переехали Статьи редакции
Якубенков решил проводить встречи для обсуждения задач и вопросов раз в неделю в формате один на один.
Основатель GoPractice предложил помощь тем, кто будет начинать карьеру в новой среде, стране и культуре. Он планирует выделить два часа в неделю, чтобы помочь двум специалистам — продакт-менеджерам или продуктовым аналитикам. Это бесплатно, надо оставить заявку здесь.
Если формат «окажется рабочим», то Якубенков «постарается найти бывших коллег из Facebook и других компаний, кто будет готов помогать».
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