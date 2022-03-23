Карьера
Маша Цепелева

Создатель GoPractice Олег Якубенков предложил консультации продакт-менеджерам и аналитикам, которые вынуждено переехали Статьи редакции

Якубенков решил проводить встречи для обсуждения задач и вопросов раз в неделю в формате один на один.

Основатель GoPractice предложил помощь тем, кто будет начинать карьеру в новой среде, стране и культуре. Он планирует выделить два часа в неделю, чтобы помочь двум специалистам — продакт-менеджерам или продуктовым аналитикам. Это бесплатно, надо оставить заявку здесь.

Если формат «окажется рабочим», то Якубенков «постарается найти бывших коллег из Facebook и других компаний, кто будет готов помогать».

Когда я оказался в Facebook 6 лет назад, то мне потребовалось время, чтобы адаптироваться под новые реалии и ожидания (хотя я уже больше 5 лет работал над международными проектами). Большинство моих навыков были релевантны, но все же требовали адаптации. Я учился, как эффективно коммуницировать, как писать документы и исследования, как доносить мысли и презентовать себя, как добиваться целей в новых условиях.

Мне повезло, что мои менеджеры и коллеги были готовы помогать. Например, редактировать мои исследования, чтобы повысить вероятность, что ключевые инсайты дойдут до целевой аудитории и окажут влияние.

Я хочу выделить два часа в неделю, чтобы помогать двум специалистам (продакт-менеджерам или продуктовым аналитикам), которые из-за войны вынуждены были уехать и начать строить карьеру и жизнь в новой среде. На данный момент я вижу это в формате еженедельных звонков для обсуждения насущных задач, вопросов, приоритетов.

Готов помогать тем, кто уже начал или скоро начнет путь в новых компаниях. Не готов брать тех, кому нужна помощь с поиском работы или подготовкой к собеседованиям – я не решал эту задачу сам и не уверен, что смогу быть полезен. Если у вас есть понимание, что вам нужна помощь в рамках развития карьеры с чем-то другим, то тоже оставьте заявку (я пока ищу способы, как быть полезным).

Если формат окажется рабочим и к нему будет интерес, то я постараюсь найти бывших коллег из Facebook и других компаний, кто будет готов помогать.

Олег Якубенков

#взаимопомощь

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