Карьера
Громадный американец

Проект Reboot-StartUp Nation стал собирать заявки от россиян и украинцев для помощи в поиске работы в Израиле Статьи редакции

Кандидаты могут заполнить анкету и обратиться за советом по устройству на работу в стране.

Сообщество руссоязычных предпринимателей Reboot-StartUp Nation бесплатно помогает людям из Украины, России и других стран найти работу в Израиле, прежде всего в ИТ-сфере, в том числе удалённо.

Кандидаты могут заполнить форму: указать свои контакты, страну, из которой пользователь переезжает, и другие данные. Проект вручную свяжет их с более чем 180 компаниями Израиля, которые сотрудничают с ним, либо компании сами найдут потенциального сотрудника в базе. На 15 марта в списке было свыше 400 кандидатов.

Израильские компании, которым нужны сотрудники, также могут оставить свои контакты для участия в проекте. Отдельно есть список таких компаний.

В своём Telegram-канале Reboot-StartUp Nation публикует гайды для тех, кто хочет работать в ИТ-сфере в Израиле. Например, где искать работу и как грамотно составить CV.

The Reboot-Startup Nation — совместный проект The Reboot и Startup Nation & 12 Checks, созданный четырьмя иммигрантами в Израиле, которые работают в стартапах и технологическом секторе страны.

#взаимопомощь #израиль

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