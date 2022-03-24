Проект Reboot-StartUp Nation стал собирать заявки от россиян и украинцев для помощи в поиске работы в Израиле Статьи редакции
Кандидаты могут заполнить анкету и обратиться за советом по устройству на работу в стране.
Сообщество руссоязычных предпринимателей Reboot-StartUp Nation бесплатно помогает людям из Украины, России и других стран найти работу в Израиле, прежде всего в ИТ-сфере, в том числе удалённо.
Кандидаты могут заполнить форму: указать свои контакты, страну, из которой пользователь переезжает, и другие данные. Проект вручную свяжет их с более чем 180 компаниями Израиля, которые сотрудничают с ним, либо компании сами найдут потенциального сотрудника в базе. На 15 марта в списке было свыше 400 кандидатов.
Израильские компании, которым нужны сотрудники, также могут оставить свои контакты для участия в проекте. Отдельно есть список таких компаний.
В своём Telegram-канале Reboot-StartUp Nation публикует гайды для тех, кто хочет работать в ИТ-сфере в Израиле. Например, где искать работу и как грамотно составить CV.
The Reboot-Startup Nation — совместный проект The Reboot и Startup Nation & 12 Checks, созданный четырьмя иммигрантами в Израиле, которые работают в стартапах и технологическом секторе страны.
Сегодня, 24 марта возобновляются торги российскими акциями на Мосбирже. Как инвестор с 12ти летним опытом хочу высказать свои предположения на этот счет и предостеречь новичков. Сразу скажу, что я никогда не сталкивался со столь откровенным «регулированием» рынков, но все же постараюсь интерпретировать факты исходя из здравого смысла.
Они воспринимают такие компании как нерезидентов и «жёстко» трактуют контрсанкционные указы президента, говорит источник.
В этом случае пользователи смогут публиковать видео без предварительной модерации.
Собираем новости и события двадцать девятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.