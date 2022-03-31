Компания «Сбера» предложила живущим вне России разработчикам вернуться или уволиться и стать внешним подрядчиком Статьи редакции
А после переговоров с HR сотрудникам предложили компенсацию за увольнения, рассказали они.
28 марта сооснователь рекрутингового агентства AlexStaff.Agency Алексей Сухоруков написал в Twitter, что «Сбербанк» якобы уволил «всех айтишников, выехавших из России». В разговоре с vc.ru он уточнил, что узнал об этом «с рынка».
В реплаях один из пользователей сообщил, что пока никого не уволили, но разговоры такие идут. Он уточнил vc.ru, что работает разработчиком в одной из компаний экосистемы «Сбера».
По его словам, он ещё до начала «военной операции» работал из-за границы, и в компании об этом знали. Но в конце марта 2022 года состоялся личный звонок с HR-специалистом.
На нём сказали, что работа за границей «не приветствуется», и ультимативно предложили три варианта: уволиться по собственному желанию, перейти с трудового договора на договор ГПХ или вернуться в Россию, сказал собеседник. По его словам, компания требует «решить вопрос до конца марта».
О похожих разговорах рассказали ещё два сотрудника из той же компании, которые работают за пределами России. Оба не согласились на предложенные условия.
Один из сотрудников запросил у HR сохранение текущего трудового договора или увольнение по инициативе работодателя с положенной компенсацией. Ему сказали, что это невозможно и пообещали прийти с вариантами в конце марта — начале апреля.
В трудовом договоре со «Сбером» указано, что по согласованию с компанией сотрудник может переехать «в другую местность», рассказал vc.ru первый собеседник и показал часть договора, где об этом написано. Требование уволиться он считает несправедливым, потому что он не скрывал свой переезд при трудоустройстве.
Ещё один сотрудник другой компании экосистемы «Сбера» тоже рассказал про ограничения на работу из-за границы. По его словам, в начале марта на одной из общих встреч с гендиректором тот разрешил работать на удалёнке за пределами страны по согласованию с руководством.
Но уже спустя «недели две» на очередном собрании «в ультимативной форме» сообщили: работать из-за границы нельзя — нужно либо взять отпуск за свой счёт на это время, либо уволиться. Публично о каких-либо санкциях за невыполнение требований руководство не говорило, добавил собеседник, а все последующие обсуждения сводились к вопросам, которые предлагали решать индивидуально.
30 и 31 марта два сотрудника первой компании сообщили, что у них был ещё один разговор с HR: компания предложила четвёртый вариант — увольнение по соглашению сторон с компенсацией. Но её размер собеседников не устроил.
На вопрос о твите Сухорукова и могут ли сотрудники работать за границей, в «Сбере» сообщили vc.ru, что информация об увольнениях не соответствует действительности. «Если сотрудник примет решение жить и работать за пределами России, “Сбербанк” ему в этом препятствовать не будет», — добавили в компании.
На вопрос про требования HR-специалистов перейти на договоры ГПХ, уволиться или вернуться в страну, в «Сбере» на момент публикации заметки не ответили.
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Когда случился кризис 14-15 года, я попала под сокращение, т.к. была молодым и, соответственно, не самым ценным сотрудником. В тот момент я посвятила все свое время работе на фрилансе, чтоб выжить. Но за свою самостоятельную практику в шесть лет, тогда я впервые столкнулась с заказчиками, которые могли кинуть на деньги, слить. Сейчас сложное…
Также ведомство предлагает ввести льготы на аренду и региональные гранты.
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Ну вот наконец -то, действительно работающие методы по возврату IT специалистов подъехали
А то отсрочки, ипотеки льготные какие-то.
Сейчас бы нарушения ТК работающими методами называть
это не методы по возврату, они никого не возвращают, они предлагают уехавшим работу. В противном случае в ближайшее время начнут на свои разработки охранников нанимать вместо разработчиков или выпускников получивших интернет образование в "крутых" школах :)
Не подсказывайте им. А то вернут самые действенные способы - запрет на выезд и расстрелы. Проходили уже такое.
И не только для айтишников, а вообще для всех.
Ну в Швейцарских и Британских банках так же. Работать можно удалённо только внутри страны. Понятно что можно оставаться ниже радара с помощью ВПН и просто не афишировать что уехал.
Не только в банках. В некоторых американских компаниях прямой запрет на работу из России, например.
Ну извините, сравнивать мотивы работы за границей в российских и "Швейцарских и Британских банках" это точно "другое".
Повелители смузи думают что где то там за границей условия лучше. Вон эппл всех в офис загоняет.
А разве никак не узнать, что с впн сидишь?
Сложно представить, чтобы работники швейцарских или британских банков роняя тапки сваливали из страны, чтобы завтра не обнаружить себя на фронте или на бутылке. Так что разница всё-таки есть.
Ого... Я всегда слышал от HR этого банка, что надо уведомлять о переезде по регионам и работа за границей запрещена. А тут оказалось, что были исключения...
все так. Три кита на которых стоит СБЕР:
- банк основан в 1841, но для принятия претензий дата основания банка 1991.
- в каком отделении получали карту, туда и идите;
- в какой стране устроились на работу, там и работайте.
Редакция, у вас стоит галочка. Но вы пишете про твит, пару непонятных сотрудников без пруфов, официального подтверждения от «Сбера» не поступило. Вы хоть ставьте в заголовке «Слухи: Компания «Сбера» предложила живущим вне России разработчикам вернуться или уволиться и стать внешним подрядчиком».
нет оснований не доверять сотрудникам Сбера.
Не уволиться, а высвободиться!
Надо было родителей в заложники взять и/или уголовное дело завести, чтобы наверняка!
Ну ничего, подождём!
вот и отработанные отечественные наработки подоспели
Зачем подсказываете? Что за народ такой?
Как вариант можно еще гражданства их лишить и все имущество пригрозить отнять.
Типичный совок: ультиматумы и угрозы...
Из Сбера он вообще-то никогда и не уходил.
Так, иногда отлучался в отпуск
https://www.bbc.com/russian/news-57387422
Расстояние, на котором Родина выглядит наиболее привлекательно, является безопасным
Плюнули в спину уезжающим. Это часть программы СберСпасибо
Ребята, кто ещё думает, выезжать или нет,к августу вас уже не отпустят по закону об it крепостных.
IT-шарашки
Видимо готовятся к полному чебурнету.
Я не понял, а что страшного в том чтобы вернуться в РФ или работать по ГПХ из-за границы? В рамках беспрецедентного санкционного давления и непрекращающихся кибератак это выглядит логичным шагом.
А чем плох договор ГПХ вместо трудового?
Отпуск, больничные, соцпакет и т.п.
Как говорил один не очень умный человек "въебывайте или уебывайте". Только тут сократили просто до "уебывайте"
Альфабанк повысил зп всем айтишникам на 15%.
Не повысил, а только пообещал. Не всем, а только тем, кто в штате.
Вот вполне неанонимный пример увольнения по причине отъезда за границу, но тут был прямой запрет:
Ведь в правилах компании есть пункт о том, что сотрудники не могут работать из-за границы. Тогда я об этом слышал, но был уверен, что это формальность.
https://habr.com/ru/post/657605/
Гарантированно будет, никаких сомнений.
Да вполне адекватный выход из ситуации же, чтобы сотрудники остались с компанией не нарушая законодательство
А какой именно закон нарушают сотрудники, работающие из-за границы, простите?