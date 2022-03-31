Карьера
Погибший Илья

Компания «Сбера» предложила живущим вне России разработчикам вернуться или уволиться и стать внешним подрядчиком Статьи редакции

А после переговоров с HR сотрудникам предложили компенсацию за увольнения, рассказали они.

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28 марта сооснователь рекрутингового агентства AlexStaff.Agency Алексей Сухоруков написал в Twitter, что «Сбербанк» якобы уволил «всех айтишников, выехавших из России». В разговоре с vc.ru он уточнил, что узнал об этом «с рынка».

Alex Sukhorukov @AlexSukhorukov_
Тем временем:

Альфабанк повысил зп всем айтишникам на 15%. И порезал какие-то бонусы.

Сбербанк уволил всех айтишников, выехавших из рф.

В реплаях один из пользователей сообщил, что пока никого не уволили, но разговоры такие идут. Он уточнил vc.ru, что работает разработчиком в одной из компаний экосистемы «Сбера».

По его словам, он ещё до начала «военной операции» работал из-за границы, и в компании об этом знали. Но в конце марта 2022 года состоялся личный звонок с HR-специалистом.

На нём сказали, что работа за границей «не приветствуется», и ультимативно предложили три варианта: уволиться по собственному желанию, перейти с трудового договора на договор ГПХ или вернуться в Россию, сказал собеседник. По его словам, компания требует «решить вопрос до конца марта».

О похожих разговорах рассказали ещё два сотрудника из той же компании, которые работают за пределами России. Оба не согласились на предложенные условия.

Один из сотрудников запросил у HR сохранение текущего трудового договора или увольнение по инициативе работодателя с положенной компенсацией. Ему сказали, что это невозможно и пообещали прийти с вариантами в конце марта — начале апреля.

В трудовом договоре со «Сбером» указано, что по согласованию с компанией сотрудник может переехать «в другую местность», рассказал vc.ru первый собеседник и показал часть договора, где об этом написано. Требование уволиться он считает несправедливым, потому что он не скрывал свой переезд при трудоустройстве.

Ещё один сотрудник другой компании экосистемы «Сбера» тоже рассказал про ограничения на работу из-за границы. По его словам, в начале марта на одной из общих встреч с гендиректором тот разрешил работать на удалёнке за пределами страны по согласованию с руководством.

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Но уже спустя «недели две» на очередном собрании «в ультимативной форме» сообщили: работать из-за границы нельзя — нужно либо взять отпуск за свой счёт на это время, либо уволиться. Публично о каких-либо санкциях за невыполнение требований руководство не говорило, добавил собеседник, а все последующие обсуждения сводились к вопросам, которые предлагали решать индивидуально.

30 и 31 марта два сотрудника первой компании сообщили, что у них был ещё один разговор с HR: компания предложила четвёртый вариант — увольнение по соглашению сторон с компенсацией. Но её размер собеседников не устроил.

На вопрос о твите Сухорукова и могут ли сотрудники работать за границей, в «Сбере» сообщили vc.ru, что информация об увольнениях не соответствует действительности. «Если сотрудник примет решение жить и работать за пределами России, “Сбербанк” ему в этом препятствовать не будет», — добавили в компании.

На вопрос про требования HR-специалистов перейти на договоры ГПХ, уволиться или вернуться в страну, в «Сбере» на момент публикации заметки не ответили.

#новость #сбер

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55 комментариев
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Сидор

Ну вот наконец -то, действительно работающие методы по возврату IT специалистов подъехали

А то отсрочки, ипотеки льготные какие-то.

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Виктория Никанорова

Сейчас бы нарушения ТК работающими методами называть

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10 комментариев
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MISSOFF DESIGN - бизнес дизайн

это не методы по возврату, они никого не возвращают, они предлагают уехавшим работу. В противном случае в ближайшее время начнут на свои разработки охранников нанимать вместо разработчиков или выпускников получивших интернет образование в "крутых" школах :)

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2 комментария
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Ужасный кофе

Не подсказывайте им. А то вернут самые действенные способы - запрет на выезд и расстрелы. Проходили уже такое.

И не только для айтишников, а вообще для всех.

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Хозяин

Ну в Швейцарских и Британских банках так же. Работать можно удалённо только внутри страны. Понятно что можно оставаться ниже радара с помощью ВПН и просто не афишировать что уехал.

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Vadim Medvedev

Не только в банках. В некоторых американских компаниях прямой запрет на работу из России, например.

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Сидор

Ну извините, сравнивать мотивы работы за границей в российских и "Швейцарских и Британских банках" это точно "другое".

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5 комментариев
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okman

Повелители смузи думают что где то там за границей условия лучше. Вон эппл всех в офис загоняет.

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Artem Chegovcov

А разве никак не узнать, что с впн сидишь?

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Alexandr Leibowitz

Сложно представить, чтобы работники швейцарских или британских банков роняя тапки сваливали из страны, чтобы завтра не обнаружить себя на фронте или на бутылке. Так что разница всё-таки есть.

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Симеон Обедов

Ого... Я всегда слышал от HR этого банка, что надо уведомлять о переезде по регионам и работа за границей запрещена. А тут оказалось, что были исключения...

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Василий Степанофф

все так. Три кита на которых стоит СБЕР:
- банк основан в 1841, но для принятия претензий дата основания банка 1991.
- в каком отделении получали карту, туда и идите;
- в какой стране устроились на работу, там и работайте.

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Александр Аббасов

Редакция, у вас стоит галочка. Но вы пишете про твит, пару непонятных сотрудников без пруфов, официального подтверждения от «Сбера» не поступило. Вы хоть ставьте в заголовке «Слухи: Компания «Сбера» предложила живущим вне России разработчикам вернуться или уволиться и стать внешним подрядчиком».

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Pavel Klimov

нет оснований не доверять сотрудникам Сбера.

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Petr Petrov

Не уволиться, а высвободиться!

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Рикардо Иванов

Надо было родителей в заложники взять и/или уголовное дело завести, чтобы наверняка!
Ну ничего, подождём!

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Хозяин

вот и отработанные отечественные наработки подоспели

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Сидор

Зачем подсказываете? Что за народ такой?

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Книжный динозавр

Как вариант можно еще гражданства их лишить и все имущество пригрозить отнять.

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Mr. Puss

Типичный совок: ультиматумы и угрозы...

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Сидор

Из Сбера он вообще-то никогда и не уходил.
Так, иногда отлучался в отпуск

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okman

https://www.bbc.com/russian/news-57387422

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Evgeniy Zorin

Расстояние, на котором Родина выглядит наиболее привлекательно, является безопасным

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ROME

Плюнули в спину уезжающим. Это часть программы СберСпасибо

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а б

Ребята, кто ещё думает, выезжать или нет,к августу вас уже не отпустят по закону об it крепостных.

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Олег Саенов

IT-шарашки

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Александр Еремин

Видимо готовятся к полному чебурнету.

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Иван Евменов

Я не понял, а что страшного в том чтобы вернуться в РФ или работать по ГПХ из-за границы? В рамках беспрецедентного санкционного давления и непрекращающихся кибератак это выглядит логичным шагом.

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From Siberia to London

А чем плох договор ГПХ вместо трудового?

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Верховный цветок

Отпуск, больничные, соцпакет и т.п.

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1 комментарий
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Александр Добриневский

Как говорил один не очень умный человек "въебывайте или уебывайте". Только тут сократили просто до "уебывайте"

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Валентин Потапов

Альфабанк повысил зп всем айтишникам на 15%.
Не повысил, а только пообещал. Не всем, а только тем, кто в штате.

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Labelig

Вот вполне неанонимный пример увольнения по причине отъезда за границу, но тут был прямой запрет:

Ведь в правилах компании есть пункт о том, что сотрудники не могут работать из-за границы. Тогда я об этом слышал, но был уверен, что это формальность.
https://habr.com/ru/post/657605/

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habr.com
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Alexandr Leibowitz

Гарантированно будет, никаких сомнений.

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28 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы…
www.interfax-russia.ru
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Pavel Petel
Как в декабре я устроился в $βΣ₱*, а в марте…
Привет, Хабр. Сегодня хочу рассказать свою очень свежую и актуальную историю о том, как в конце…
habr.com
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Андрей Браиловский

Да вполне адекватный выход из ситуации же, чтобы сотрудники остались с компанией не нарушая законодательство

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Shoo

А какой именно закон нарушают сотрудники, работающие из-за границы, простите?

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