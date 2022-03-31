А после переговоров с HR сотрудникам предложили компенсацию за увольнения, рассказали они.

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28 марта сооснователь рекрутингового агентства AlexStaff.Agency Алексей Сухоруков написал в Twitter, что «Сбербанк» якобы уволил «всех айтишников, выехавших из России». В разговоре с vc.ru он уточнил, что узнал об этом «с рынка».

Alex Sukhorukov @AlexSukhorukov_ Тем временем:



Альфабанк повысил зп всем айтишникам на 15%. И порезал какие-то бонусы.



Сбербанк уволил всех айтишников, выехавших из рф.

В реплаях один из пользователей сообщил, что пока никого не уволили, но разговоры такие идут. Он уточнил vc.ru, что работает разработчиком в одной из компаний экосистемы «Сбера».

По его словам, он ещё до начала «военной операции» работал из-за границы, и в компании об этом знали. Но в конце марта 2022 года состоялся личный звонок с HR-специалистом.

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На нём сказали, что работа за границей «не приветствуется», и ультимативно предложили три варианта: уволиться по собственному желанию, перейти с трудового договора на договор ГПХ или вернуться в Россию, сказал собеседник. По его словам, компания требует «решить вопрос до конца марта».

О похожих разговорах рассказали ещё два сотрудника из той же компании, которые работают за пределами России. Оба не согласились на предложенные условия.

Один из сотрудников запросил у HR сохранение текущего трудового договора или увольнение по инициативе работодателя с положенной компенсацией. Ему сказали, что это невозможно и пообещали прийти с вариантами в конце марта — начале апреля.

В трудовом договоре со «Сбером» указано, что по согласованию с компанией сотрудник может переехать «в другую местность», рассказал vc.ru первый собеседник и показал часть договора, где об этом написано. Требование уволиться он считает несправедливым, потому что он не скрывал свой переезд при трудоустройстве.

Ещё один сотрудник другой компании экосистемы «Сбера» тоже рассказал про ограничения на работу из-за границы. По его словам, в начале марта на одной из общих встреч с гендиректором тот разрешил работать на удалёнке за пределами страны по согласованию с руководством.

Но уже спустя «недели две» на очередном собрании «в ультимативной форме» сообщили: работать из-за границы нельзя — нужно либо взять отпуск за свой счёт на это время, либо уволиться. Публично о каких-либо санкциях за невыполнение требований руководство не говорило, добавил собеседник, а все последующие обсуждения сводились к вопросам, которые предлагали решать индивидуально.

30 и 31 марта два сотрудника первой компании сообщили, что у них был ещё один разговор с HR: компания предложила четвёртый вариант — увольнение по соглашению сторон с компенсацией. Но её размер собеседников не устроил.

На вопрос о твите Сухорукова и могут ли сотрудники работать за границей, в «Сбере» сообщили vc.ru, что информация об увольнениях не соответствует действительности. «Если сотрудник примет решение жить и работать за пределами России, “Сбербанк” ему в этом препятствовать не будет», — добавили в компании.