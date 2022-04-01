SberX могут упразднить, утверждают источники The Bell.

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Об уходе Андрея Ванина рассказали The Bell два источника, близких к экосистеме. В «Сбере» подтвердили, что топ-менеджер решил продолжить карьеру вне банка по личным причинам. Пока руководить дирекцией будет первый заместитель председателя правления Кирилл Царев.

Ванин руководил подразделением с 2019 года.

Андрей Ванин

В «Сбере» добавили, что продолжают развитие дирекции и усилят фокус на направлениях b2b и b2с. «SberX продолжает свою работу и развивается вместе со всей экосистемой "Сбера"», — сказали в банке.

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Источники издания утверждают, что SberX, возможно, будет расформирован. Один из них связывает перестановки с объявленной в середине февраля реорганизацией. Банк планировал до июня разделить структуры на две экосистемы — для бизнеса и для физлиц, и создать отдельный ecommerce-холдинг.

Вместо единой дирекции у трёх экосистем будут свои управляющие, рассказал источник издания, знакомый с ходом реорганизации. Сервисы для физлиц будут в подчинении у зампреда правления и руководителя направления по розничному бизнесу «Сбера» Кирилла Царева, b2b-сервисы — у первого зампреда правления Александра Ведяхина. А ecommerce продолжит управлять вице-президент и руководитель индустрии электронной коммерции Сергей Малышев.