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Карьера
Маша Цепелева

Из «Сбера» ушёл глава дирекции по развитию экосистемы SberX Андрей Ванин Статьи редакции

SberX могут упразднить, утверждают источники The Bell.

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Об уходе Андрея Ванина рассказали The Bell два источника, близких к экосистеме. В «Сбере» подтвердили, что топ-менеджер решил продолжить карьеру вне банка по личным причинам. Пока руководить дирекцией будет первый заместитель председателя правления Кирилл Царев.

Ванин руководил подразделением с 2019 года.

Андрей Ванин

В «Сбере» добавили, что продолжают развитие дирекции и усилят фокус на направлениях b2b и b2с. «SberX продолжает свою работу и развивается вместе со всей экосистемой "Сбера"», — сказали в банке.

Источники издания утверждают, что SberX, возможно, будет расформирован. Один из них связывает перестановки с объявленной в середине февраля реорганизацией. Банк планировал до июня разделить структуры на две экосистемы — для бизнеса и для физлиц, и создать отдельный ecommerce-холдинг.

Вместо единой дирекции у трёх экосистем будут свои управляющие, рассказал источник издания, знакомый с ходом реорганизации. Сервисы для физлиц будут в подчинении у зампреда правления и руководителя направления по розничному бизнесу «Сбера» Кирилла Царева, b2b-сервисы — у первого зампреда правления Александра Ведяхина. А ecommerce продолжит управлять вице-президент и руководитель индустрии электронной коммерции Сергей Малышев.

  • 24 февраля США внесли «Сбер» в санкционный список. Американские фининституты за 30 дней должны были отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».
  • «Сбер» объявлял, что реорганизует экосистему 15 февраля, ecommerce-холдинг должен был возглавить Лев Хасис. Но 25 февраля он объявил, что досрочно уходит из правления банка, писал РБК.
  • С 15 апреля закроется «Ситимобил» — сервис совместного предприятия «Сбера» и VK. 21 марта источники РБК сообщили, что ещё один сервис из экосистемы выставлен на продажу — «Кухня на районе».

#новость #сбер

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11 комментариев
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Рикардо Иванов

Экосистема умирает, не успев толком и родиться. Можно ко всем проглоченным на данный момент и в будущем фирмам приписать приставку "Сбер" , да только сейчас это для ЦА будет не показателем качества или доверия, а наоборот.

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MrHinum .

Очень порадовало. ждём когда Оскарович уйдет.

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Rudolf Boiars

Герман О. отличный управленец.

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Grandzlo

Это реально так. Герман Греф и Набиуллина - это столбы экономики.

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Андрей Рестартов

СпёрСХлоп activated

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Nesterov Igor

Норм, как неограниченная прибыль и поддержка от государства была, так все через одного русские Илон Маски. Как начались проблемы, всех как ветром сдуло.

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Grandzlo

Так всегда… сейчас самокат, кухня на районе и всякая эта шалупонь тоже закроется.

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Rinat Mechsherov

Станет спокойнее на дорогах и тротуарах.

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Foma Kiniaev

Ну ушёл и ушёл (с)

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cindy katss

ну икс теперь лопнет

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Вася Пражкин
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