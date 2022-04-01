Из «Сбера» ушёл глава дирекции по развитию экосистемы SberX Андрей Ванин Статьи редакции
SberX могут упразднить, утверждают источники The Bell.
Об уходе Андрея Ванина рассказали The Bell два источника, близких к экосистеме. В «Сбере» подтвердили, что топ-менеджер решил продолжить карьеру вне банка по личным причинам. Пока руководить дирекцией будет первый заместитель председателя правления Кирилл Царев.
Ванин руководил подразделением с 2019 года.
В «Сбере» добавили, что продолжают развитие дирекции и усилят фокус на направлениях b2b и b2с. «SberX продолжает свою работу и развивается вместе со всей экосистемой "Сбера"», — сказали в банке.
Источники издания утверждают, что SberX, возможно, будет расформирован. Один из них связывает перестановки с объявленной в середине февраля реорганизацией. Банк планировал до июня разделить структуры на две экосистемы — для бизнеса и для физлиц, и создать отдельный ecommerce-холдинг.
Вместо единой дирекции у трёх экосистем будут свои управляющие, рассказал источник издания, знакомый с ходом реорганизации. Сервисы для физлиц будут в подчинении у зампреда правления и руководителя направления по розничному бизнесу «Сбера» Кирилла Царева, b2b-сервисы — у первого зампреда правления Александра Ведяхина. А ecommerce продолжит управлять вице-президент и руководитель индустрии электронной коммерции Сергей Малышев.
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- С 15 апреля закроется «Ситимобил» — сервис совместного предприятия «Сбера» и VK. 21 марта источники РБК сообщили, что ещё один сервис из экосистемы выставлен на продажу — «Кухня на районе».
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Экосистема умирает, не успев толком и родиться. Можно ко всем проглоченным на данный момент и в будущем фирмам приписать приставку "Сбер" , да только сейчас это для ЦА будет не показателем качества или доверия, а наоборот.
Очень порадовало. ждём когда Оскарович уйдет.
Герман О. отличный управленец.
Это реально так. Герман Греф и Набиуллина - это столбы экономики.
СпёрСХлоп activated
Норм, как неограниченная прибыль и поддержка от государства была, так все через одного русские Илон Маски. Как начались проблемы, всех как ветром сдуло.
Так всегда… сейчас самокат, кухня на районе и всякая эта шалупонь тоже закроется.
Станет спокойнее на дорогах и тротуарах.
Ну ушёл и ушёл (с)
ну икс теперь лопнет