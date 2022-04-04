«Тинькофф» ошибочно перевел деньги с долларового счета на рублевый. Мои потери — 2200$

9 марта снимала в банкомате Тинькофф валюту, перед снятием с накопительного счета USD перевела деньги на счет карты в USD. Как известно, карта у банка одна, а счетов к ней привязано несколько. Перевела деньги, сумма была большая, поэтому действовала внимательно, перевод совершила на счет на котором несколько баксов лежало, соответственно $$.…