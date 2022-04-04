Карьера
Маша Цепелева

Бывший пресс-секретарь МТС и директор по информационной безопасности «Сбера» стали вице-президентами VK Статьи редакции

Компания назвала информационную безопасность и развитие технологий искусственного интеллекта приоритетными направлениями.

  • Алексей Волков назначен вице-президентом и директором по информационной безопасности, а Алексей Меркутов — вице-президентом по коммуникациям.
  • Волков «будет создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK». До этого он был директором по информационной безопасности «Сбера».
  • Меркутов будет отвечать за продвижение технологий и продуктов VK как единой экосистемы, корпоративные коммуникации и связи с общественностью. До этого он курировал продвижение цифровых продуктов и коммуникации в МТС.
  • Андрей Калинин назначен вице-президентом VK по технологиям искусственного интеллекта, до этого он был заместителем на этой должности. Калинин будет курировать направления «умных» устройств, поиска, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Он участвовал в разработке голосового помощника «Маруси» и выпуске колонок «Капсула» и «Капсула Мини».

#новость #vk

871 просмотров
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9 комментариев
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Борис Вишневский

Волков «будет создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK». До этого он был директором по информационной безопасности «Сбера».
Лол, удачи

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Igor Kachura

Расстрельная.

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Гриша Каир

Для повышения доверия нужно обязательно блокировать побольше сми.

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Базовый Пользователь

Поздравляем!

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Philip Poteryahin

Нахрена регистрироваться что бы это прокомментировать?)))

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Базовый Пользователь

Я давно зареган, тебе есть дело?

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cindy katss

как вы ребята не садитесь :)

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Philip Poteryahin

Так вот ты какой))

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Предыдущий магнит

*картинка с гриффином*

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