Бывший пресс-секретарь МТС и директор по информационной безопасности «Сбера» стали вице-президентами VK Статьи редакции
Компания назвала информационную безопасность и развитие технологий искусственного интеллекта приоритетными направлениями.
- Алексей Волков назначен вице-президентом и директором по информационной безопасности, а Алексей Меркутов — вице-президентом по коммуникациям.
- Волков «будет создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK». До этого он был директором по информационной безопасности «Сбера».
- Меркутов будет отвечать за продвижение технологий и продуктов VK как единой экосистемы, корпоративные коммуникации и связи с общественностью. До этого он курировал продвижение цифровых продуктов и коммуникации в МТС.
- Андрей Калинин назначен вице-президентом VK по технологиям искусственного интеллекта, до этого он был заместителем на этой должности. Калинин будет курировать направления «умных» устройств, поиска, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Он участвовал в разработке голосового помощника «Маруси» и выпуске колонок «Капсула» и «Капсула Мини».
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Волков «будет создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK». До этого он был директором по информационной безопасности «Сбера».
Лол, удачи
Расстрельная.
Для повышения доверия нужно обязательно блокировать побольше сми.
Поздравляем!
Нахрена регистрироваться что бы это прокомментировать?)))
Я давно зареган, тебе есть дело?
как вы ребята не садитесь :)
Так вот ты какой))
*картинка с гриффином*