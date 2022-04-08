Карьера
Маша Цепелева

Superjob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно и платить только за отклики Статьи редакции

Можно заплатить за все сразу или только за отдельных кандидатов.

  • Superjob запустил систему оплаты вакансий за отклики, объявила компания. Есть три модели, первая — оплата всех откликов — уже работает. Один стоит 268 рублей, минимальный пакет — 20 откликов за 5360 рублей.
  • Ещё две модели начнут работать до конца апреля 2022 года. Один из них — это оплата откликов только тех, кто верно ответил на вопросы анкеты работодателя. Способ подходит для массовых вакансий.
  • Также будет доступна оплата только выбранных откликов, при этом можно будет посмотреть резюме всех кандидатов.
  • В компании считают, что с новой моделью оплаты работодателям будет проще считать затраты на наём и определять, нужны ли дополнительные инструменты продвижения вакансий.
  • Общая аудитория SuperJob в 2021 году составила 56 млн пользователей. Количество резюме за год увеличилось на 15% и превысило 40 млн, число работодателей выросло на более чем 150 тысяч.

#новость #superjob

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17 комментариев
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best planken

Решили сейчас взбодрить рынок !
Молодцы, чтоб не умереть окончательно, сейчас самое время:
"Также будет доступна оплата только выбранных откликов, при этом можно будет посмотреть резюме всех кандидатов." - вот этот сервис думаю всем подойдет, теперь осталось за малым - нагнать людей на сайт.
Маркетологи ау, помогите им, нам нужен конкурент HH, иначе потом мы - работодатели последнему все понесем, как единственному сервису

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Alina Tabachuk

Вот согласна, это было бы прекрасно. Только непонятно что значит "также доступно"
Им бы эту идею продвигать, а не оплату за отклики по 268 р.

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Елена Филиппова

накидали функций, сейчас читают отзывы и понимают что им нужнее, а что не зашло совсем))
Ну это я бы так поступила))

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Egor Pospelov

очень бы хотелось конкуренции на этом рынке, либо одного но достойного) а где у нас Центр занятости?? еще распределяют млн, что выделяли им давно еще на подобный портал??

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Alex Shokhin

Суперджоб ещё приносит кому-то реальную пользу? Он не помер ещё? У кого успешный опыт есть за последние годы?

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Dmitry Goncharov

Пользы как от трупа )

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умный человек

Скажи это гробовщику

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Icall.ru

Сейчас звонил мне манагер Суперджоба и сообщил что "бесплатно" да, можно. Но лишь на три дня в качестве теста и всё.

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Джон Сильвер

Блоуджоб

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Дмитрий Королёв

" Общая аудитория SuperJob в 2021 году составила 56 млн пользователей. Количество резюме за год увеличилось на 15% и превысило 40 млн, число работодателей выросло на более чем 150 тысяч."

Вот чешут, как по маслу. Аж прослезился и вспомнил 1965 год..
"По-хозяйски заботятся о сытой зимовке для скота сельские труженики Дзержинского района. Они не забывают мудрую народную поговорку: «Запасливые нужды не знают». В районе повсеместно завершено сенокошение .Почти в каждом хозяйстве сена заготовлено в полтора раза больше прошлогоднего"

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Дарья Елисеева

суперджоб в курсе, что очень большая доля откликов вообще нерелевантна? еще и за такую цену....что не новость про этот ресурс, так смех.

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Daria Puxova

отклики? зная,что на hh на вакансию джуна около 300 откликов, желаю,что работодатели не разорились)

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Павел Пьянков

Не ужели им кто то деньги платит

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Ronan Hardman

Безнадёжно отстали от лидера рынка, потому что перестали развивать сервис от слова совсем. Превратились в лежачий камень

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Dmitry Goncharov
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igotosochi

щас там им откликов-то отсыпят))) релевантность вот этих откликов интересна)

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Александр Рюмин

хэхэ.ру:
как Вы сказали?.. Superjob?.. Что это?

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