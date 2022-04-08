Superjob разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно и платить только за отклики Статьи редакции
Можно заплатить за все сразу или только за отдельных кандидатов.
- Superjob запустил систему оплаты вакансий за отклики, объявила компания. Есть три модели, первая — оплата всех откликов — уже работает. Один стоит 268 рублей, минимальный пакет — 20 откликов за 5360 рублей.
- Ещё две модели начнут работать до конца апреля 2022 года. Один из них — это оплата откликов только тех, кто верно ответил на вопросы анкеты работодателя. Способ подходит для массовых вакансий.
- Также будет доступна оплата только выбранных откликов, при этом можно будет посмотреть резюме всех кандидатов.
- В компании считают, что с новой моделью оплаты работодателям будет проще считать затраты на наём и определять, нужны ли дополнительные инструменты продвижения вакансий.
- Общая аудитория SuperJob в 2021 году составила 56 млн пользователей. Количество резюме за год увеличилось на 15% и превысило 40 млн, число работодателей выросло на более чем 150 тысяч.
Компании с выручкой до 100 млн рублей могут получить до 30 млн рублей.
Планируете поездку в солнечную Турцию с питомцем? Тогда ознакомьтесь с нашим удобным и понятным гайдом для путешественников: какие документы приготовить, чем лететь, где остановиться, где лечиться и многое другое.
Сейчас каждый день в приемной появляются жалобы на Avito, блокируют аккаунты даже с большим количеством отзывов, запрашивают биометрические данные заставляя кривляться на камеру и просят загрузить фото паспорта или водительских прав. Как думаете зачем им это?
Привлечение финансирования – основная задача молодых предпринимателей и фаундеров стартапов. На ранних этапах проекты могут финансироваться как самими основателями, так и с помощью FFF-money (от англ. family, friends and fools). Последнее означает, что средства привлекаются от семьи, друзей и инвесторов без опыта инвестирования .
Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Вчера, 7 апреля, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование, что следует из генеральной лицензии.
В частности, речь идет о мессенджерах, к которым и относится Slack.
Решили сейчас взбодрить рынок !
Молодцы, чтоб не умереть окончательно, сейчас самое время:
"Также будет доступна оплата только выбранных откликов, при этом можно будет посмотреть резюме всех кандидатов." - вот этот сервис думаю всем подойдет, теперь осталось за малым - нагнать людей на сайт.
Маркетологи ау, помогите им, нам нужен конкурент HH, иначе потом мы - работодатели последнему все понесем, как единственному сервису
Вот согласна, это было бы прекрасно. Только непонятно что значит "также доступно"
Им бы эту идею продвигать, а не оплату за отклики по 268 р.
накидали функций, сейчас читают отзывы и понимают что им нужнее, а что не зашло совсем))
Ну это я бы так поступила))
очень бы хотелось конкуренции на этом рынке, либо одного но достойного) а где у нас Центр занятости?? еще распределяют млн, что выделяли им давно еще на подобный портал??
Суперджоб ещё приносит кому-то реальную пользу? Он не помер ещё? У кого успешный опыт есть за последние годы?
Пользы как от трупа )
Скажи это гробовщику
Сейчас звонил мне манагер Суперджоба и сообщил что "бесплатно" да, можно. Но лишь на три дня в качестве теста и всё.
Блоуджоб
" Общая аудитория SuperJob в 2021 году составила 56 млн пользователей. Количество резюме за год увеличилось на 15% и превысило 40 млн, число работодателей выросло на более чем 150 тысяч."
Вот чешут, как по маслу. Аж прослезился и вспомнил 1965 год..
"По-хозяйски заботятся о сытой зимовке для скота сельские труженики Дзержинского района. Они не забывают мудрую народную поговорку: «Запасливые нужды не знают». В районе повсеместно завершено сенокошение .Почти в каждом хозяйстве сена заготовлено в полтора раза больше прошлогоднего"
суперджоб в курсе, что очень большая доля откликов вообще нерелевантна? еще и за такую цену....что не новость про этот ресурс, так смех.
отклики? зная,что на hh на вакансию джуна около 300 откликов, желаю,что работодатели не разорились)
Не ужели им кто то деньги платит
Безнадёжно отстали от лидера рынка, потому что перестали развивать сервис от слова совсем. Превратились в лежачий камень
щас там им откликов-то отсыпят))) релевантность вот этих откликов интересна)
хэхэ.ру:
как Вы сказали?.. Superjob?.. Что это?