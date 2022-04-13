Иностранные компании ведут подбор, как правило, через свои российские представительства или юрлица. Пока они никого не увольняют. Некоторые «подвесили» наём […].

Большинство из тех иностранных компаний, которые громко говорят, что они уходят с рынка, на самом деле приостанавливают деятельность до получения какой-то определённости. Но если они действительно уйдут, будет массово высвобождена рабочая сила, наверное, увидим ситуацию 2008–2009 годов.