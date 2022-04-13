Работодатели «напряглись», среди соискателей паники не было: глава HeadHunter рассказал, что происходит на рынке труда Статьи редакции
И как компания пережила начало кризиса — основные тезисы из интервью Михаила Жукова для РБК.
Что происходит на рынке труда
- До 24 февраля рынок труда и онлайн-рекрутинга развивался. В течение 2021 года обновлялся рекорд по количеству вакансий, а среди соискателей был дефицит.
- После начала «операции» количество вакансий стало уменьшаться: на конец марта — на 10% меньше по сравнению с началом 2022 года, но всё ещё на 12% больше год к году. Все работодатели «напряглись», среди соискателей паники не было, говорит Жуков.
- В HeadHunter ожидают краткосрочный всплеск безработицы и потом — резкое падение до определённого уровня: «Или резкий всплеск и снижение до небольшого значения — 6,5%». При этом есть неполная занятость, уменьшение зарплат, а с другой стороны — поддержка занятости государством. Вероятно, будет переток людей между сферами.
- Больше всего сейчас работодатели интересуются начинающими специалистами и студентами (+92% к марту 2021 года). В автобизнесе, страховании и госслужбе — падение от 55% и ниже. Растёт конкуренция среди «белых воротничков» (юристы, менеджеры и так далее). Большинство специалистов рабочих профессий остаются в дефиците.
- Ещё одна тенденция — те, кто сейчас ищет работу, просит плюс 30% к той зарплате, которая у него есть сейчас. Многие ищут подработку к основной работе. В целом «новые контуры рынка труда» компания сможет определить ближе к концу лета.
Как компания встретила кризис
- В первую же неделю топ-менеджмент HeadHunter стал проводить онлайн-сессии вопросов и ответов с руководителями, приглашёнными экспертами по финансам, психологами и так далее.
- Многие сотрудники и так работали на удалёнке — например, модераторы вакансий и резюме, консультанты. Компания не требует работать из дома или ходить в офис, а также отчётов о релокации. Но по подсчётам HeadHunter, в течение марта до 15 сотрудников уехали из России.
- По поводу «военной операции» у HeadHunter схожая позиция с «Яндексом». «Каждый сотрудник имеет право на своё мнение, но компания вне политики», — отметил Жуков. По его словам, сотрудники отнеслись с пониманием к этой позиции.
- За несколько недель до начала «военной операции» компания получила большую поставку серверов: запасов хватит минимум на год. Инфраструктура поддерживается opensource- и российскими сервисами. «Есть неудобства у разработчиков, например, со Slack не получится работать, но мы сейчас ищем альтернативы […]. Смотрим, что будет с GitHub. Если будут проблемы, мы практически переехали на Gitlab», — добавил Жуков.
- В конце февраля Nasdaq приостановили торги акциями HeadHunter и других компаний. Когда они возобновятся, пока неясно, но компания в диалоге с биржей. О делистинге с американской биржи говорить пока рано.
- Партнёры и клиенты не отказываются от работы с HeadHunter, сейчас «основной паттерн поведения» — это заморозка услуг и перенос их на более поздние сроки. Некоторые из клиентов находятся под определёнными санкциями с 2014 года — «не думаю, что принятый санкционный пакет чем-то в корне отличается в плане наших взаимоотношений с ними».
Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.
Звук запустил функционал прямой доставки музыкальных релизов, чтобы сохранить артистам возможность эффективно монетизировать свое творчество. Инструмент создан в рамках проекта Студио и не имеет аналогов на российском рынке.
А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.
Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.
Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.
АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одного из крупнейших сервисов курьерской доставки Dostavista. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в 15 городах России.
Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.
не понимаю о каких проблемах говорят люди
Капец копейки
нашел отзыв на этот пункт:
Там, кто на эти вакансии подпишется, нужно премию Дарвина авансом давать.
Тут вредность слишком большая
Работодатели "напряглись"
Не могу сказать, что у меня, как у соискателя, не было паники…
Давайте не поддаваться спокойствию и сохранять панику)
На самом деле конкуренция увеличилась в разы, открываю любую вакансию дизайнера, её теперь человек 80 в среднем смотрит, хотя до 24 февраля максимум 20-30 было
Не знаю насчёт паники, но напряглись не только работодатели и соискатели, тут вообще всё и у всех напряглось.
вообще то большинство спокойно, так как не понимает что происходит
GitHub. Если будут проблемы, мы практически переехали на Gitlab
Российская компания переходит с американского сервиса на украино-американский? Дальновидно!
Так гитлаб можно на собственных мощностях поднять и не попасть под санкции, чего невозможно сделать с гитхабом.
Всё ещё впереди! Осенью тихо впадём в депрессию а зимой разбежимся по долам и весям.
К весне выживут единицы самых злых и голодных, ну и конечно элита в подземельях и схронах.
Выползут бледные, бедные, слабые, и попадут в лапы голодных, злобных и одичавших, вчерашних дизайнеров и прочих из майнеров! Ихней участи не стоит завидовать сожрут с потрохами жадно повизгивая...
голосом кровостока
Это стихи?
С художественной точки зрения просто отлично.
А насчёт точности прогноза не ручаюсь.
просить +30% к окладу сейчас вполне ожидаемо
предлагать -30% к окладу тоже сейчас вполне ожидаемо
«Хороший» начальник потом эту прибавку в 30% заставит отрабатывать на все 100 и за двоих 😩.Итак уже везде где сокращение или кто-то сам уходит, позицию закрывают по остаточному принципу, т.е. работают те кто остался и не ушёл 😀.А ЗП не поднимают так как кризис и «вы что думаете там вас кто-то ждёт и больше заплатит ?» 😀.В каких сферах у нас сейчас готовы хорошо платить? В банках и экосистемах? Так банки возможно тоже скоро все консолидируют.Это пока у многих есть запас прочности, но сервера и коммутаторы тоже ломаются и чем заменять не понятно.Как бы до изъятия домашних ПК в пользу государства не дошло.
В айти такое постоянно, но по факту это лишь компенсация за падающую покупательную способность рубля.
Среди соискателей (чего?) паники быть не должно. Нет работы - нет паники. Тем более, за нас скоро будут трудиться роботы, которых мы соберем на Орехово-Зуевском роботостроительном заводе.
Уже не соберём)
Хочу поделиться личным опытом соискателя. В действительности по данным HH кол-во вакансий, которые размещались работодателями в этот с 21.01 по 11.04 и увеличилось, но по моему личному опыту (в сфере корп. Обучения) это были
1. Объявления-клоны, повторы вакансий которые были ранее закрыты и отклики на них чаще всего даже не просмотрены или как у Сбера , со слов рекрутера, заморожены, хотя объявление только опубликовали
2. Ситуация с тем что тратишь время на собеседование, тестовые задания и т.д. а в результате тебе сообщают что решили заморозить, отказаться или закрыть внутренними ресурсами
3. Стал раздуваться функционал специалиста , чаще появляются описания вакансий не чёткие, размытые. Читаешь описание и понимаешь, что тот, кто писал его плохо понимает чем специалист (должность которого фигурирует в названии) конкретно будет заниматься. Иногда попадаешь к такому и на собеседование.
4. Уровень зарплат упал. В 2 раза. В обзоре красиво аргументировано, через привлечение молодых специалистов, но описанный функционал явно требует опыта, который молодой специалист явно ещё не смог бы получить.
Я осталась без работы с 21.01 и уже 3й месяц не могу найти работу и не потому что я перебираю, а потому что ни одного предложения так и не поступило!
конкретно согласен, этот директор явно не захотел говорить правду
Если уж человек с опытом работы не может найти работу, то для студентов это мрак. Короче, с такими темпами в 90-е окунемся с головой, дай бог за еду поработать.
Ну хз.
У нас не могут найти инженеров конструкторов.
У брата не могут инженеров проектировщиков найти.
Начальная зп 65-70.
Это , конечно, не дизайн и айти, но не найти
65-70 за инженера? Вы там давно в магазин выбирались? Цены там посмотреть, прикинуть как на это жить и кто за такие копейки пойдет
Ваши инженеры уже умерли от голода. К сожалению, на 65-70 физически нет квалицифированных инженеров.
Если работать за эту зарплату,то должно выполняться условие - проживание в том же городе (иметь свою квартиру).
Иначе просто не сможет человек снять квартиру,ходить к вам на работу и кушать.
Соотвественно, человек должен жить в том же городе что и вы.
Но к сожалению, за 30 лет, такой человек состарился и умер\или сидит на такой же работе как и у вас.
Новый инженер из другого города просто не сможет выжить на эту зарплату.
если бы ты был человеком с высшим техническим образованием и мог переквалифицироваться в прогера просто выучив один из языков программирования, чтобы получать по 100к+ в месяц - ты бы остался проектировщиком или конструктором?
Все инженеры переквалифицировались в барыг китайским ширпотребом еще в конце 90-х, начале 00-х.
Как с использованием интернета для этого, так и без.
Так что удачи в поисках.
Интересно откуда они могут взяться, в проектных институтах только и работают отраслевых.Кто из готовит-то?
65-70 инженеру-конструктору???
они там нормальные?
и что это значит что это конечно не ит и уж тем более не дизайн🤪
Ваще-то ит и рядом с инженером не стояли, особенно какой-нибудь джун.
Просто интересно, этот конструктор чего?
Я надеюсь не самолётов каких-нибудь? а то он там наконструирует с голодухи
Кстати нафиг учиться 5+ лет на инженера конструктора или проектировщика за хер сколько денег чтобы потом получать 65? 🤨
Просто те кто там доучились явно бы уж програмирование освоили...
В общем неудивительно то в России нет ни одной машинки по нанесению клея на этикетки🤪
с такими зарплатами у инженеров да с имперскими амбициями не куя по соседям ходить
кандидаты хоть были?
За 500–700$ (по реальному курсу) это только студентов искать. И то ещё надо убедить не идти в IT, где они через год будут в два раза больше получить. (Тех, кто не будут, вы сами не возьмёте.)
Мы должны твёрдо и чётко понимать, что работы стало меньше, и конкурс на каждое раб. место увеличился. Я ради интереса посмотрел вакансии дворников, сантехников и электриков... Е$ать там ажиотаж. А Вы говорите - IT, дизайнеры... Причём ситуация в перспективе этого-следующего года не обещает быть радужной. Я держусь за свое место 4мя руками а кресло болтами к полу прикрутил.
Не знаю о какой конкуренции идет речь, по крайне мере в IT я ее не наблюдаю. Работу не ищу, все резюме закрыты, но HR умудряются достать по почте, звонками и в мессенджерах, работы пааалноооо.
Твердо и четко!
Ельцин
Из моего круга общения сократили людей из поддержки Сравни.ру, уволили друга из представительства итальянской фабрики в России (ну тут хоть понтяно), отправили в неоплачиваемый отпуск тех кто без детей и ипотек в компании, которая продажей мед оборудования занимается. Такое ощущение, что во всех сферах по чуть-чуть гайки завинчивают
Работодатели «напряглись»
по запросам, которые я мониторю сокращение вакансий на 50%. сколько там тухлого, на которое даже отклики не рассматривают тоже большой вопрос. а то вывешивается вакансия, отклик - месяц "нет просмотра". нахрена вы вообще их размещаете?
Бюджет был выделен, но на коротких дистанциях найм решили приостановить и не тратить на него времени (и в текущих реалиях запуск найма может быть в течение срока размещения, потому что внутри отделы колбасит сильно). Это как до сих пор висящая в тц реклама макдака с предложением поработать.
В откликах виден заголовок резюме и некоторая часть инфы. Возможно, у вас резюме настолько нерелевантное, что его просто нет смысла открывать.
Сейчас еще больше мошенников появится на рынке труда. Что то вроде, сделайте нам тестовое задание, а мы мб вас возьмем. Или, для трудоустройства, необходимо приобрести заработную карту и т.п. на что наглости и фантазии хватит.
Да выставление фейковой вакансии для осваивания бюджета—это уже мошенничество, даже если игнорить соискателя.
А кто-то на это ещё ведётся?
О панике говорит хотя бы тот факт, что куча народу свалило в разные страны в первые недели. Или что считают паникой, выпрыгнуть из окна?
Судя по текущему поиску работы наблюдаю следующую картину: оживились гос. компании и те компании, которых обходили стороной за три версты (с отзывами из разряда вызовов наряда в офис, сокращением одним днем, дресс-кодами и неадекватами в руководстве).
Просто перестали реагировать на отклики компании, которые заманивали к себе даже когда не искал работу.
Количество вакансий упало в разы, и ощущается снижение зарплат. Ггрубо говоря, сейчас на 200+ примерно 80 вакансий, а до всей котовасии на 350+ было столько. Хотя тут, наверное, просто повальный отзыв senior-вакансий от покинувших страну компаний сказывается.
В общем, паники пока нет, но и надежды что-то маловато осталось.
Смотрим, что будет с GitHub. Если будут проблемы, мы практически переехали на Gitlab
Gitlab, вообще, с украинскими основателями, да еще с историей дискриминации граждан России, когда это еще не было в тренде: https://www.theregister.com/2019/11/04/gitlab_chinese_russian_support_staff_ban/
так что, переезжать на Gitlab в текущих условиях так себе идея.
А их никто не будет спрашивать благославления, как и Mongo с Elastic, это все on premise решения, open source.
Self-hosted можно развернуть
Ну да в Макдональдс больше не устроишься,пропал запасной вариант всех студентов
Котик ещё и урчит, классно
'Больше всего сейчас работодатели интересуются начинающими специалистами и студентами' о каких начинающих спицах он говорит хахахаа,конкуренция сейчас не то слово,пробка удлинятеся и не видать конца и края к сожалению
так что в ИТ, стало хуже/лучше, всё так же?
гораздо хуже, конкуренция стала еще больше, работодатели захотели спецов похардовее и за меньшие деньги и это весной, что дальше будет Богу известно...
Вчера открыл резюме, сегодня около 15 эйчаров с предварительными собесами набежало. В прошлый раз (до всей этой котовасии, разумеется) было чуть больше 20. Ветку зп ту же предлагают и/или готовы обсуждать (где-то чуть больше, где-то чуть меньше, конечно).
Senior iOS. Джунам вот стало тяжелее, полагаю.
Сделал бота по этому случаю)
Не знаю как у них, но на 80 моих откликов с 24 февраля было около 5 ответов с отказами, остальное просто игнор :)
С откликами это классика. Прокачивайте своё резюме.
Напряглись? А ведь все...
Иностранные компании ведут подбор, как правило, через свои российские представительства или юрлица. Пока они никого не увольняют.
EPAM и Luxoft сворачивают бизнес в РФ и РБ. Всякие H&M, McDonalds и прочие IKEA "приостановили" бизнес в РФ. Но пока никого не увольняют, но возможно скоро будут "высвобождать" сотрудников.
Действительно сейчас на hh ситуация с работой так себе.
Я на данный момент ищу работу и если сравнить количество вакансий «Офис-менеджер» до 24 февраля (было много, хорошие компании, зп норм), то сейчас с этой вакансией полная жопа🥴☹️
скажу про себя: системный аналитик с годом опыта. До 24 февр звонили несколько раз в неделю , март вообще не звонили , сейчас снова оживились. ЗП предлагают выше, но я думаю , это потому что она у меня была не очень высокая и просто как бы себя недооценила.