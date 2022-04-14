«Айтишники больше не гнут пальцы»: что случилось с наймом в ИТ весной 2022 года Статьи редакции
Основательница агентства NEWHR и сервиса анонимного поиска работы Geekjob, а также кофаундер образовательной площадки docrecruiting.ru Кира Кузьменко рассказала vc.ru, куда двинулись специалисты и зачем занижают грейды, где готовы нанимать русских и для чего всё-таки надо было учиться говорить на английском.
Как изменился рынок найма в ИТ с февраля?
Однозначно ответить сложно, потому что «операция» всё ещё идёт, и ситуация меняется каждый день. Но можно описать основные события, которые рынок пережил и попробовать сделать аккуратные прогнозы.
Первое событие — исход компаний. Особенно сильный в конце февраля — начале марта. Кому-то хватило ресурсов вывезти из России всю команду — это в основном небольшие ИТ-фирмы. Кто-то помог релоцироваться части сотрудников, а остальных пока оставил: либо потому что они не могут уехать, либо потому что не хотят.
Некоторые компании вообще смогли перенести за рубеж только сам бизнес и теперь вынуждены думать, как платить работникам в России. Один из вариантов — криптовалюта, но это решение временное.
Второе событие — отток айтишников. Особенно призывного возраста. Правда, сейчас я вижу и обратную тенденцию: специалисты всё-таки возвращаются из-за рубежа. Могу предположить причины: призыва пока нет, военное положение не ввели, а жить вне России из-за санкций довольно непросто. Сколько возвращается я не смогу сказать, даже ориентировочно, поскольку в условиях турбулентности об исследованиях речи не идёт.
Есть ощущение, что за рубежом остаются в основном те, кто и так планировал переезжать — если не сейчас, то в течение нескольких лет.
Третье событие — сокращение позиций. Сжимаются, во-первых, подсанкционные компании, потому что не могут полноценно функционировать. Во-вторых, небольшие фирмы и стартапы, чья работа завязана на процессах или партнёрах, которые попали под санкции.
Крупные компании тем временем сокращают «жир» — то, без чего и так справятся. Например, до кризиса человеческий ресурс обходился дорого, так что условный сервис доставки еды вливал деньги в автоматизацию — роботов, искусственный интеллект. Сейчас рабочая сила дешевле, цели — другие, поэтому RND-проекты сворачиваются.
Чтобы соискателям-айтишникам было проще ориентироваться в ситуации на рынке труда, мы запустили с коллегами из других рекрутинговых сервисов и каналов совместную инициативу. Это открытая для всех таблица, в которой сотрудники или рекрутеры компании могут указать, что у них с наймом: он идёт полным ходом, продолжается, частично остановлен или заморожен. За новостями не уследишь, а тут данные из первых уст.
Какие позиции сокращают и кого вообще ищут?
Сейчас компаниям важно сохранить сам бизнес на плаву, так что в приоритете только специалисты, которые помогают развивать его основу: это точно разработчики, продакт-менеджеры и диджитал-маркетологи.
А тех вакансий, без которых можно обойтись, становится меньше. Но для каждой компании они свои — в зависимости от потребностей и от того, что является ядром бизнеса. Например, для крупного технологического банка тестирование — одна из приоритетных задач, поэтому найм таких специалистов продолжится.
Но что касается других компаний: так ли сильно нужны тестировщики, если лишних денег нет, а настроить unit-тесты в силах и разработчик? Всегда можно оставить одного автотестировщика и отказаться от ручных. Нужны ли продуктовые и маркетинговые аналитики, если цель сейчас не экспериментировать с гипотезами, а выжить?
Работу проджект-менеджера может перехватить глава разработки или продакт, если они умеют общаться с бизнесом, переводить запросы в понятные разработке ТЗ и контролировать сроки и качество работы. Инициативы по UX- и UI-дизайну можно тоже отложить, если это не fintech со сложным интерфейсом, а компания с целью выжить. И оставить условно одного дизайнера с упором на задачи маркетинга — это как гипотеза. Грустно, конечно, поскольку дизайн в последнее время у нас развивался, но, надеюсь, такие меры временны.
Да и HR-специальности под вопросом. В конце концов, в условиях кризиса один сотрудник в силах заняться и рекрутингом, и онбордингом новичков, и деврелом, и организацией мероприятий.
То есть если раньше развивался тренд на узкие специализации, то сейчас всё временно «схлопывается». Появится больше сотрудников, отвечающих за всё и сразу.
Куда уходят уволенные и уволившиеся сотрудники?
Например, в компании, которых ограничения не коснулись. Те регулярно получают целые списки кандидатов из других крупных организаций — в том числе из тех, откуда раньше переманить сотрудников было невозможно.
Технический директор одного такого стабильного бизнеса признался, что нанимает работников «пачками» — сто человек за март. Он понимает, что большинство из них параллельно ищут работу в зарубежных компаниях и, скорее всего, часть из них уйдет. В лучшем случае отток составит 30%, в худшем — 70%.
Кстати, кандидаты, хоть и ищут на Западе стабильности, всё равно опасаются того, готовы ли зарубежные компании нанимать русскоязычных специалистов. На мой взгляд, США, Канада и Европа будут агрессивно переманивать к себе «мозги». Не все сейчас понимают, как платить россиянам, но многие разрабатывают решения. А также нужно учитывать работодателей с российскими корнями, которые охотно берут русских в ту же Европу, на Кипр, а теперь и в Турцию, Грузию и Армению.
Сейчас, как и всегда, особенно востребованы эксперты сеньорного уровня с впечатляющим опытом за плечами. Всем остальным, ради трудоустройства в англоязычную международную компанию скорее всего, придётся искать позицию ниже по грейду и зарплате. Но найти работу возможно — если готовиться к собеседованиям, тренироваться с карьерными консультантами.
Правда, существует риск, что айтишников из сферы информационной безопасности нанимать вряд ли не станут. Это ведь те самые мифические российские хакеры. Им и раньше не доверяли, а сейчас тем более.
И есть другая проблема — в России нет второго языка. Распространённая история: читать на английском кандидат может, а говорить нет. Айтишники не исключение. В таких случаях рассчитывать приходится только на компанию с русскими основателями или русскоговорящей командой разработки. Но и это хороший стратегический шаг — чтобы выйти на международный рынок.
В сложившихся обстоятельствах вообще опасно не быть global Russian candidate — так скажем, гражданином мира. Это плохо для карьеры. Если не пытаешься претендовать на вакансии в международных компаниях, то оказываешься ограничен внутренним рынком. И из того, что я заметила на текущий момент: есть риск, что основные задачи на нём будут завязаны на импортозамещении. Наверное, растущий будет рынок, но такой — своеобразный.
Значит, это за айтишниками по-прежнему бегают, а не наоборот?
С началом кризиса поток входящих откликов от кандидатов у рекрутинговых агентств увеличился в среднем в семь раз. Последний раз я видела такое разве что в 2005 году.
Рынок ИТ-найма с 2010-х был кандидатским: айтишники могли себе позволить перебирать офферы, гнуть пальцы, а мы — рекрутеры — за ними носились и учили этому ещё и работодателей, потому что умение быстро нанимать грамотных ИТ-специалистов — это серьёзное конкурентное преимущество для технологических компаний.
Теперь звучит, конечно, иронично, но всё правда изменилось: теперь это не рынок кандидата, а рынок хорошего для нынешних времён работодателя. Того, что соответствует текущим ожиданиям соискателей. Например, если компания, вдобавок к нормальной работе, предлагает ещё и релокацию. К такому сейчас очередь — и он даже может позволить себе выбирать. А вот сугубо российские компании — без подобных преимуществ — рискуют оказаться на втором месте для части кандидатов.
А высокие зарплаты и «бесплатный фитнес» всё ещё прилагаются?
Кандидаты переживают, что их докризисные денежные ожидания могут оказаться сейчас не релевантными, но лично я про массовые зарплатные сокращения пока не слышала. Есть другой тренд: сами кандидаты готовы снизить зарплатную планку, если оно того стоит. Сеньоров, например, может подкупить релокация в интересную им страну.
Высокая лояльность, например, в тех фирмах, где руководство регулярно общается со штатом — скажем, раз в неделю прямо рассказывает, как обстоят дела, и никак от них не скрывается. Есть компании, которые ещё в начале кризиса выплатили сотрудникам три зарплаты вперёд. Сказали: «Мы будем искать способы бесперебойно платить вам зарплату, но на это потребуется время, так что пока вот вам деньги — не переживайте».
Кто-то пытается переориентировать предыдущие льготы в виде бесплатного фитнеса и курсов английского языка в то, что соответствует текущим потребностям. Например, предлагает за свой счёт перевезти не только сотрудника, но и всю его семью. Кто-то заранее проиндексировал зарплаты всей команде.
Джунам сейчас легко найти работу?
Компании, которые предлагают релокацию, пока нанимают в основном кандидатов более высокого уровня — сеньоров. И темпы рекрутинга даже ускорились. Раньше старшего специалиста искали месяц-полтора, а сейчас подбираем за две недели. Международные компании тоже закрывают через нас преимущественно «топовые» позиции.
Мы даже сделали бесплатный закрытый Telegram-канал, чтобы работодатели с международным бизнесом могли подыскать себе русскоязычных специалистов с высоким грейдом.
А вот с джунами сложнее. Я всегда говорила начинающим специалистам, что им нужно стучаться во все двери, хоть чучелком, хоть тушкой брать в работу любые реальные проекты, просто чтобы набраться практического опыта. Пускай даже за еду. Два года так побегаешь, зато потом бегать будут уже за тобой. Теперь же джунам придётся ускориться раз в десять.
Правда, как мне кажется, шанс получить нужную практику всё равно есть. Например, в небольших компаниях, которые не могут похвастаться стабильностью и теряют сотрудников, но нанять средних и старших специалистов не могут. Именно там, вероятно, найдётся место для инициативного и самостоятельного джуна.
Но сейчас любому джуну, чтобы выжить, нужно чётко понимать, зачем ему это, и быть готовым превосходить ожидания. А то находятся те, кто как с неба свалился. «Я ещё учусь, опыта нет, языка не знаю, но хочу устроиться в зарубежную компанию на удалёнку». Или вот ещё: «Скажите, готовы ли иностранные компании вкладываться в джунов?»
За последнее время я лишь один раз слышала, что международная фирма готова нанять джуна — на позицию дата-саентиста. Вот только не без условий: нужны отличное знания языка и кандидатская за плечами.
Получается, не айтишнику тем более никак не войти в ИТ?
Сейчас, возможно, не лучшее время, но и войти так сразу в ИТ вряд ли получится. Нужно готовиться — и лучше всего параллельно с основной работой, потому что на то чтобы пристроиться, может уйти даже не полгода, а полтора. Но учиться чему-то новому всегда полезно. И стучаться в закрытые двери тоже — даже тушкой и чучелком.
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После цитаты в заголовке про гнутые пальцы - читать совершенно не хочется, сразу видно отношение.
Да, смешно когда обслуга (кадровики), плюется в тех кто их кормит (инженеры и разработчики). Простите за резкость но так и есть.
Я сам разработчик. Достаточно высокоплачиваемый — по американскому рынку чуть выше среднего, по другим гораздо выше. Но я с вами не согласен: к сожалению, огромное количество моих коллег исторически относились к рекрутерам совершенно по-хамски, почему-то думая, что рыночный дисбаланс позволяет им забить на нормы приличия.
Так что фраза про гнутьё пальцев, к сожалению, не маркер того, как этот конкретный рекрутер относится к разработчикам, а то как они (мы) позволяем себе относиться к работникам других специальностей.
Видимо эту бабенку долго игнорили айтишники, когда она написывала им на почту со своими вакансиями, вот и затаила злобу, а щас злорадствует)))
То же самое. Содержание статьи сразу понятно - злорадство по поводу того, что наконец-то айтишники оказались в непростой ситуации. Пусть теперь жрут дерьмо вместе со всеми, одной ложкой! Так им! А то ишь чего возомнили о себе!
спустился сразу в комментарии, что бы написать тоже самое, какая же чушь.
А, собственно, что не так? Ну это позиция HR стороны и аналогия вполне понятная. Мне раньше тоже звонили сколько с кадровых агентств - я недовольно отвечал, что работу менять не собираюсь, а даже если соберусь - сам напишу. На письма, как правило, не отвечал. Так как с поиском интересного мне места проблем не было. Сейчас при звонке как минимум выслушаю детали. Даже не потому, что работу не найду (уже довольно быстро сменил с солидным повышением зп), а потому что интересы расширились и обстоятельства поменялись.
отношение программистов к hr аналогичное.
Зная как некоторые разрабы относятся ко всем остальным людям, чья зп ниже их - абсолютно не удивительно видеть такую реакцию на них. Чувство превосходства слишком кружит голову (сначала кружила разрабам, а сейчас автору этой статьи). Вот и всё.
А что, если сотрудников рекрутинговых агентств начнут сокращать?
Вообще, нужно ли их столько на рынке?
Статья оказалась нормальная, а вот заголовок - реально отстой
Да потому что так оно и есть. Как будто пуп земли. Правильно выше сказали - без остальной структуры сосали бы палец. Никто не спорит, что программисты вносят большой вклад, даже если это не технологическая компания. Но они думают, что вся компания построена на них одних - ну идите и в одиночку делайте свою компанию. И нанимайте на должности бухгалтера, маркетолога и продажника тоже программистов. И посмотрите какие вы "классные", чтобы так себя с hr-ами и остальными вести.
П.с. сам android-разработчик и испытываю уважение ко всем профессиям, потому что сам много где работал раньше (советую для особо зазнавшихся тоже попробовать).
Ваша фраза - это отличная иллюстрация того, что Кузьменко права. При всём моем уважении к профи от мира IT, 90% айтишников - это мнящие себя солью земли вебмакаки с ЧСВ до небес. Штош, пришло время осознавать, что вы как минимум такие же сотрудники, как и все остальные, а как максимум...думаю, Вам это не понравится))
Случилось неожиданное - айтишники перестали гнуть пальцы, а кадровики нет. Аналитика уровня обиженки - кадровиков заставляют делать свою работу.
Прочитал статью, ну такое, показалось не объективным. Вечное желание Российских работодателей навешать побольше на одного «толкового парня» теперь стало ещё популярнее. Но это тупик, удачи таким компаниям и особенно их сотрудникам. По окружению могу сказать, многие ушли на более узкие зоны ответственности с более высокой зарплатой.
Чушь какую-то несет. Крутые спецы как были востребованы так и остались, и ничего для них не изменилось - это их рынок. И изменить это не получится - максимум внутри рф, но крутые спецы тогда просто пойдут работать за рубеж и все. А работодателем, которые считают, что они тут пупы земли и им все должны - желаю успехов в поисках сильных кандидатов.
не знаю, как у вас с "пузырем", а наши кадровики с каждым сотрудником бьют рекорды по запрашиваемой зп.
Может где-то что-то и лопнуло, но аппетиты выросли примерно на 20–100% и обратно совсем не стремятся...
Я гну пальцы )))
Не сломай
Что за бред я только что прочитал?)))) Ощущение, что просто вылил, кто-то ушат помоев на многие профессии. Если ты хороший или отличный специалист, то спокойно продолжишь "гнуть пальцы". Если ты мамкин HR - то и не нужен будешь никому и ни в какое время (даже если статейку запилишь на VC)
Большинство хороших айтишников уже покинули территорию РФ. И выбор покинувших вполне понятен - им в жизни никто не помогал, они сами выучились и достигли своего уровня, и они вправе выбирать для себя лучшее будущее.
Судя по дизлайкам - народу правда в глаза колит. Но увы, правда не всегда приятна
Заголовок не соответствует содержанию
"Айтишники у нас больше не гнут пальцы, потому что мы их пальцы сломали нахрен. А остальные с гнущимися пальцами удрали к проклятым буржуинам"
Следующий момент, качество и количество сеньоров будет снижаться. И снижаться резко и сильно.
И я думаю, что синьоры и сильные мидлы будут в цене. Всегда в цене. И спроси на них год от года будет расти.
Количество джунов и их доля вырастит. И сильно. Но перейти им в другое качество будет сложнее чем раньше, по многим причинам.
Прописные истины для работников ИТ не изменились, и стали только еще более актуальными:
1) Учи английский, пока не овладеешь им свободно. Да, даже если на текущей работе не требуют. Это всегда приоритет #1 в ИТ, тем более сейчас. Когда понадобится, лишь вопрос времени.
2) Постоянное самообразование. Углубление и обновление знаний в своем текущем технологическом стеке, новые фреимворки, ЯП, тренды вроде тех же облаков, ci/cd и блокчейна. При возможности проситься на проекты с новыми и более актуальными технологиями, тем более если на старом больше нет развития. Твои материальные активы могут спокойно отобрать или уничтожить, не смогут отобрать твои знания и опыт - основной актив, который приносил и будет приносить тебе хлеб.
3) Поддерживай здоровье в порядке, не допускай лишний вес. Вынужденная релокация - сам по себе большой стресс, для того чтобы справиться с назревающими трудностями нужно отменное здоровье.
4) Не бояться новых возможностей заработать и получить опыт, регулярно мониторить сайты с вакансиями, не бояться заходить на зарубежные сайты вакансий типа indeed, linkedin & stackoverflow jobs, поддерживать там резюме и время от времени откликаться на интересные предложения.
Ожидаемая очистка рынка, уже давно назревал вопрос - как замену цвета, после смены названия, можно решать неделю-две? Т.е. сидит куча менеджеров и пока через них пройдёт правка и согласуют цвет, вся работа стоит. Может сейчас на позиции менеджеров в IT будут нанимать людей которые хотя бы html/css/js знают, чтобы быстрее понимали программистов и верстальщиков
По поводу болезненного "гнут пальцы". Сам я не рекьютер, запускаю стартапы в компании, но на их мир посмотрел. Буквально за месяц, до всей канители искали программиста на проект. Проект новый, стартап, в случае роста ЗП никого не обидит, но на старте она просто "норм". Так вот посмотрел я на запросы ребят и, мягко говоря, прифигел. Разве что минет под столом у рекьютера сделать не просили.
В итоге нашли джуна, который явно недооценивал свой скилл. Сейчас парень на неплохом окладе и при работе в столь тяжёлое время. А все кто носом воротил, сейчас сидят на очке, потому что ой, оказывается их прекрасное положение не вечно. Это я говорю так ещё потому, что рекрут отправлял вакансию паре моих знакомых программеров, которые так же пальцы веером распускали, что какой-то там стартап - это не их уровень. Теперь один уехал обратно в свои Ессентуки, так как квартиру снимать тут больше не может, а второй сидит в КБ на кассе. Ну зато это ваш уровень, да)
Судя по комментарию стартап у вас какой-то шлак или бюджет маленький.
- зарплата 'просто "норм"' в стартапе должна компенсироваться, например, долей (хотя дураков за долю работать с СНГ стартапом ещё поискать надо)
- зовёте кассиров из КБ
- называете рекрутеров "рекьютерами"
- радуетесь дешевому джуну
🚩
Не удивительно, что вам выдвигали целый райдер, либо чтобы отстали, либо "за вредность"
Может я ошибаюсь и вы не дядя в малиновом пиджаке, но чёт у меня такое ощущение сложилось.
Уехали хорошие спецы, а не вчерашние выпускники онлайн курсов.
За синьоров ещё жёстче баталии будут теперь
В конце концов, в условиях кризиса один сотрудник в силах заняться и рекрутингом, и онбордингом новичков, и деврелом, и организацией мероприятий.
Ловко вы это придумали.
Ещё можно фонарь на лоб и косу спереди и вилы, да тележку сзади, чтобы траву возле офиса косить по ночам и сразу убирать.
Я думаю, что спрос на ИТ специалистов всегда будет расти. Увы, это неизбежно в современной жизни.
Да, может быть сейчас какая-то просадка. Но год-два и она уйдет. И потребность обостриться. Те, кто поумнее, наверное уже сейчас подставляют кузовок для кадров. Особенно ценных.
Не помню откуда, но мне когда-то очень понравилась мысль - в итоге, почти все станут программистами.
Работать с данными, с ростом их сложности, по другому будет нельзя.
Уровень программирования будет разный, кто-то будет в готовом редакторе кубики соединять, кто-то писать низкоуровневый код.
Поэтому согласен, спрос будет только расти.
Друзья, подскажите, на ваш взгляд, если сейчас заходить с нуля в IT с прицелом остаться в России, какие технологии, направления будут более перспективны в ближайшие годы импортозамещения?
Разговорный английский
Смотрите на гос. заказы, запросы правительства. Хорошей нишей будет, локализация и адаптация китайских сервисов. Будут расти видео, гейминг, мобайл, крипта и соц. сети. Если с нуля, то я бы вам посоветовал, идти в геймдев, учить C# + Unity и перестать думать о локальных проектах в России.
Я бы хотел заметить несколько вещей.
Есть неизбежность, и неизбежность заключается в том, что компании будут уходить. ИТ и не ИТ, инвестиции будут искать за рубежом, клиентов на зарубежных рынках. Соответственно, открытие сразу или релокация неизбежны.
Это будет давить на рынок. Сейчас Украина закончится, и начнется. И все эти компании будут доить кадры России. Я в этом глубоко убежден.
Стартапы будут уезжать и доить кадры.
Последнюю неделю прямо бум какой-то. HRы активизировались, пишут везде, где только можно. Не пойму от куда у них контакты. Каждое третье предложение подразумевает релокацию.
ЗП айтишника коррелирует с курсом доллара и в рублейвой зоне это вообще не айс, за рубежом айтишник просто хорошо оплачиваемый специалист.