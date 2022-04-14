Гендиректором «Яндекса» стал руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский Статьи редакции
До этого он был временно исполняющим обязанности.
- Кандидатуру Савиновского одобрили на общем собрании участников ООО «Яндекс» 14 апреля.
- Он исполнял обязанности главы компании со 2 апреля 2022 года, теперь будет совмещать должности гендиректора и руководителя медиасервисов.
- Савиновский работает в «Яндексе» с 2008 года. Он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования. Он был в команде подготовки компании к выходу на биржу Nasdaq, участвовал в разработке стратегии развития «Такси». В 2016 году возглавил направление медиасервисов («Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и «Яндекс.Афиша»).
- Елена Бунина покинула должность гендиректора ООО «Яндекс» в марте 2022 года. Её должен был сменить Тигран Худавердян, но попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и после этого покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V. Также он оставил должности в дочерних структурах компании в Нидерландах.
Бунина останется работать в «Яндексе» HR-директором.
Ещё несколько месяцев назад в компании Марка Цукерберга жаловались на высокие сборы в App Store.
Сейчас перед многими digital-компаниями остро стоит вопрос: можно и нужно ли повышать цены на свои услуги. С учетом хаотичной ситуации на рынке. Кто-то боится, что останется совсем без клиентов. Кто-то, что не сможет прокормить команду. Особенно те, кто перевез ее в условную Грузию, а клиенты остались здесь.
Вопрос очень не простой. Затрагивает чувствительную тему денег. Вот что говорит мой опыт.
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Надо прийти в магазин и сказать консультанту секретную фразу.
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А какая зарплата? Может я за дешевле смогу делать то же самое.
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40 тыщ
15 на карту
25 конверт
график 2\2
Обед строго с 13 до 14
Горячая картошка 2022
Сифа!
Худавердяна по-человечески жалко конечно, как бы то же самое с Савиновским не случилось
Почему? Ему вас не было жалко.
решили попробовать русского, посмотрим.
Надеюсь, лаваш в Лавке не испортится
Сколько продержится?
Пора изобретать схему распоеделённого горизонтального руководства, или скользящий назначаемый гендир: каждый отдел раз в 3 часа назначает своего, потом следующего и т.д., через неделю следующий отдел.
Ага, час принимаешь дела у предыдущего, час на согласование пресс-релиза о назначении, час передаёшь дела следующему )
Можно все стратегические вопросы решать голосованием всего персонала. Демократия, так сказать.
А когда очередь дойдёт до уборщицы - оставить как есть, ей санкции не страшны. Глядишь и компанию с колен поднимет!
Неизвестные отцы
Вжих, вжих уноси готовенького...
Вжих , вжих, вжих, кто на новенького...
Да будет проклято это место!)))
Пора в гендиры Яши ставить искусственный интеллект)
Зачем? Ведь есть другой персонаж
Бунина по красоте. Пафосно и с красивыми словами ушла с должности гендира, а эйчардиром осталась - жить-то на что-то надо в Израиле.
Ну а что неплохое место занятое надолго. Платят и хорошо.
Ещё один зиц-председатель на день?
А что с Воложем, он боится стать CEO своей же компании?
Фото шикарное выбрали
Прям для будущего мема
Вжик вжик вжик
Уноси готовенького
Вжик вжик вжик
Кто на новенького ?
Кто на новенького
Да, кто на новенького
Ну кинопоиск оч хороший сервис, так что видимо знающий человек пришел
Автор, хоть фотку бы этого Артёма вставили.
сама горюю без его фотографии!
Делаем ставки на сколько его хватит
Третий пошёл
Удачи и успехов на новом посту в это непростое для компании время!
Это на этой неделе. А дальше?
Яндекс.ТВ
По фотке - типичный Егор
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