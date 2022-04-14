Как и когда повышать рейты на digital-услуги

Сейчас перед многими digital-компаниями остро стоит вопрос: можно и нужно ли повышать цены на свои услуги. С учетом хаотичной ситуации на рынке. Кто-то боится, что останется совсем без клиентов. Кто-то, что не сможет прокормить команду. Особенно те, кто перевез ее в условную Грузию, а клиенты остались здесь.