Карьера
Маша Цепелева

Гендиректором «Яндекса» стал руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский Статьи редакции

До этого он был временно исполняющим обязанности.

  • Кандидатуру Савиновского одобрили на общем собрании участников ООО «Яндекс» 14 апреля.
  • Он исполнял обязанности главы компании со 2 апреля 2022 года, теперь будет совмещать должности гендиректора и руководителя медиасервисов.
  • Савиновский работает в «Яндексе» с 2008 года. Он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования. Он был в команде подготовки компании к выходу на биржу Nasdaq, участвовал в разработке стратегии развития «Такси». В 2016 году возглавил направление медиасервисов («Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и «Яндекс.Афиша»).
  • Елена Бунина покинула должность гендиректора ООО «Яндекс» в марте 2022 года. Её должен был сменить Тигран Худавердян, но попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и после этого покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V. Также он оставил должности в дочерних структурах компании в Нидерландах.

  • Бунина останется работать в «Яндексе» HR-директором.

Артём Савиновский

#новость #яндекс

5266 просмотров
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54 комментария
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Игорь Крафт

А какая зарплата? Может я за дешевле смогу делать то же самое.

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Аккаунт заморожен

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6 комментариев
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Артём А.

40 тыщ
15 на карту
25 конверт
график 2\2
Обед строго с 13 до 14

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1 комментарий
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Andrey Kulakov

Горячая картошка 2022

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ilia

Сифа!

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Alexey Shabolkin

Худавердяна по-человечески жалко конечно, как бы то же самое с Савиновским не случилось

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Д Хб

Почему? Ему вас не было жалко.

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6 комментариев
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Максим Горький

решили попробовать русского, посмотрим.

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Dmitry Dorofeev

Надеюсь, лаваш в Лавке не испортится

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Вадим Д.

Сколько продержится?
Пора изобретать схему распоеделённого горизонтального руководства, или скользящий назначаемый гендир: каждый отдел раз в 3 часа назначает своего, потом следующего и т.д., через неделю следующий отдел.

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Aleksandr Ostrenko

Ага, час принимаешь дела у предыдущего, час на согласование пресс-релиза о назначении, час передаёшь дела следующему )

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1 комментарий
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Пришелец

Можно все стратегические вопросы решать голосованием всего персонала. Демократия, так сказать.

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Memento Vivere

А когда очередь дойдёт до уборщицы - оставить как есть, ей санкции не страшны. Глядишь и компанию с колен поднимет!

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Нелинейная структура данных

Неизвестные отцы

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Oleg Zhuravlev

Вжих, вжих уноси готовенького...
Вжих , вжих, вжих, кто на новенького...

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Д Хб

Да будет проклято это место!)))

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Мурад Муртазалиев

Пора в гендиры Яши ставить искусственный интеллект)

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Андрей Мельник

Зачем? Ведь есть другой персонаж

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Andrey Vasilev

Бунина по красоте. Пафосно и с красивыми словами ушла с должности гендира, а эйчардиром осталась - жить-то на что-то надо в Израиле.

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Товарищ

Ну а что неплохое место занятое надолго. Платят и хорошо.

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From Siberia to London

Ещё один зиц-председатель на день?
А что с Воложем, он боится стать CEO своей же компании?

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Vlad Ivanov

Фото шикарное выбрали
Прям для будущего мема

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stivstivsti

Вжик вжик вжик
Уноси готовенького
Вжик вжик вжик
Кто на новенького ?
Кто на новенького
Да, кто на новенького

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Влад

Ну кинопоиск оч хороший сервис, так что видимо знающий человек пришел

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Сергей Я

Автор, хоть фотку бы этого Артёма вставили.

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Маша Цепелева
Автор

сама горюю без его фотографии!

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7 комментариев
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Andrew Sychev

Делаем ставки на сколько его хватит

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Промышленный шмель

Третий пошёл

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роман долгополов

Удачи и успехов на новом посту в это непростое для компании время!

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ivan krapivin

Это на этой неделе. А дальше?

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Volodya Agadzhanov

Яндекс.ТВ

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Bela Lugosi's Dead

По фотке - типичный Егор

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dfdxfdr

https://www.mezzolabs.com/profile/morbius-cuevana-2022-online/profile
https://www.mezzolabs.com/profile/ver-sonic-2-cuevana/profile

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