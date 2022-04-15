«Сбер» заморозил наём новых сотрудников на позиции, не связанные с ИТ и обеспечением работы сервисов — Forbes Статьи редакции
Сам банк сообщил, что продолжает нанимать сотрудников в подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу сервисов.
«Сбербанк» приостановил наём аналитиков, маркетологов, дизайнеров и других сотрудников на позиции, связанные с продвижением продуктов и услуг группы, пишет Forbes со ссылкой на источник в «СберТехе».
При этом группа продолжает трудоустраивать ИТ-специалистов, говорит источник издания, близкий к «Сбербанку», а также два сотрудника компании. Например, продолжается наём сотрудников в «СберТех». По информации Forbes, глава подразделения Андрей Войнов сообщил сотрудникам, что отстоял перед руководством группы возможность нанимать новых работников.
- В самом «Сбербанке» пояснили, что продолжают привлекать новых сотрудников в подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов. На эти сегменты приходится более 60% сотрудников компании.
«Сбербанк» — один из крупнейших работодателей в России, отмечает Forbes. Из отчетности банка по МСФО следует, что на конец 2021 года в «Сбербанке» работали 287 866 человек.
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А что случилось?
Да ничего, просто на vc резко увеличилось количество людей с деменцией) каждый день сотнями забывают, что случилось
Хорошая болезнь склероз, все время что-то новое узнаешь.
Тут не деменция, а плохие юмористы. Не знают, что хорошая шутка смешная только первые 200 раз.
Проигрывают конкуренцию за кадры Ереванской кремниевой долине
Десятилетие строили Иннополис и Сколково, в итоге айти развивается в Тбилиси, Ереване и даже Ташкенте
А ещё Астане
"- она утонула :) " (с)
Всё потому, что все игнорируют таблички "Курить запрещено"
есть более реальная версия что кто-то открыл форточку ниже ватерлинии
Вы дебилы, это корабль-подводная лодка
кстати да, возможно это была такая многоходовочка, теперь Москва реально стала подводной лодкой и стала числится в подводном флоте РФ
Присоединилась к подводной группировке спутников
Дейви Джонс, Вы ли это?
"Всей правды мы не узнаем. Не все так однозначно" :)
может улики хотели так скрыть?! Это ж какие повреждения у корабля что переборки не справились?! Не, я конечно понимаю, что просто мог потерять остойчивость. Но утонуть?!
P.S. Хорошо хоть "Новороссийск" не повтортлся.
Случилась осточертевшая повторяющаяся недошутка!
Доооолго они к этому шли. Все эти "игры" для этого и делаются, что бы людей убрать от всюду
Откуда убрать? Каких людей?
Вы задаёте слишком много вопросов, пройдёмте, уважаемый
И кто они?
Очевидно, роботы. Им нужно людей убрать отовсюду
Вы бы лучше смотрели РенТВ, чем здесь ненужные вопросы задавать. Там все давно уже рассказывается и показывается.
Спасибо, надо же когда-то начинать
Для текущих сотрудников не отбил повышение зп, а для нанимать новых - ок )
Так это повсеместно. Сколько компаний поменял - порой даже после жёстких перфоманс ревью и рейзов оказываешься с меньшей зарплатой, чем новички. Решается только сменой компании.
была где-то статья, что выгоднее всего менять работу каждые два года :)
Если сейчас даже в IT менять работу, то можно без нее остаться.
Ну тут индивидуально. До 45к рублей в айти я шёл первые пять лет, потому менял каждые пол года, затем на два с половиной года задержался, осенью ушёл. После первых пяти лет x20 по зарплате в рублях)
До 45 к первый пять лет? В каком году стартовали?
В 2013. Город не большой, компаний уровня яндекса или тинькова тут и близко нет до сих пор, только местные студии да продуктовки в компаниях вроде этажей. Жил и не знал рынка, пока друзья глаза не открыли.
Мораторий на прием введен уже более месяца назад
Именно в Сбере или повсеместно?
«Сбербанк» приостановил наём дизайнеров
Не бросайте только рисовать Сберкота и Кусю, пожалуйста.
Опять новость про айтишников.