Возить придётся самолётами вместо фур, а это другие деньги: что меняется в цветочном бизнесе без импорта из

Исторически закупать цветы на голландской бирже было проще и дешевле, чем напрямую у производителей. Руководители лавок и цветобаз рассказывают, какой теперь может быть логистика и как это повлияет на наличие и качество товаров в магазинах.