Карьера
Ануш Алексанян

«Сбер» заморозил наём новых сотрудников на позиции, не связанные с ИТ и обеспечением работы сервисов — Forbes Статьи редакции

Сам банк сообщил, что продолжает нанимать сотрудников в подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу сервисов.

  • «Сбербанк» приостановил наём аналитиков, маркетологов, дизайнеров и других сотрудников на позиции, связанные с продвижением продуктов и услуг группы, пишет Forbes со ссылкой на источник в «СберТехе».

  • При этом группа продолжает трудоустраивать ИТ-специалистов, говорит источник издания, близкий к «Сбербанку», а также два сотрудника компании. Например, продолжается наём сотрудников в «СберТех». По информации Forbes, глава подразделения Андрей Войнов сообщил сотрудникам, что отстоял перед руководством группы возможность нанимать новых работников.

  • В самом «Сбербанке» пояснили, что продолжают привлекать новых сотрудников в подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов. На эти сегменты приходится более 60% сотрудников компании.

  • «Сбербанк» — один из крупнейших работодателей в России, отмечает Forbes. Из отчетности банка по МСФО следует, что на конец 2021 года в «Сбербанке» работали 287 866 человек.

#новости #сбербанк #ит

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37 комментариев
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Oleg Akinin

А что случилось?

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jonewayne

Да ничего, просто на vc резко увеличилось количество людей с деменцией) каждый день сотнями забывают, что случилось

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Иван Помидоров

Хорошая болезнь склероз, все время что-то новое узнаешь.

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new_comment

Тут не деменция, а плохие юмористы. Не знают, что хорошая шутка смешная только первые 200 раз.

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Новорег здорового человека

Проигрывают конкуренцию за кадры Ереванской кремниевой долине

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Бублик

Десятилетие строили Иннополис и Сколково, в итоге айти развивается в Тбилиси, Ереване и даже Ташкенте

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Ilya Plushkin

А ещё Астане

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Alfa Sierra

"- она утонула :) " (с)

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evilnw

Всё потому, что все игнорируют таблички "Курить запрещено"

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Alfa Sierra

есть более реальная версия что кто-то открыл форточку ниже ватерлинии

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Allestor Krei

Вы дебилы, это корабль-подводная лодка

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Alfa Sierra

кстати да, возможно это была такая многоходовочка, теперь Москва реально стала подводной лодкой и стала числится в подводном флоте РФ

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Pavel Klimov

Присоединилась к подводной группировке спутников

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Никита Кашонков

Дейви Джонс, Вы ли это?

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evilnw

"Всей правды мы не узнаем. Не все так однозначно" :)

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Владимир Кондратьев

может улики хотели так скрыть?! Это ж какие повреждения у корабля что переборки не справились?! Не, я конечно понимаю, что просто мог потерять остойчивость. Но утонуть?!
P.S. Хорошо хоть "Новороссийск" не повтортлся.

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ИгорьOK

Случилась осточертевшая повторяющаяся недошутка!

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Граф Монтекристо

Доооолго они к этому шли. Все эти "игры" для этого и делаются, что бы людей убрать от всюду

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Юрий Б.

Откуда убрать? Каких людей?

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jonewayne

Вы задаёте слишком много вопросов, пройдёмте, уважаемый

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Nice Man

И кто они?

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Новорег здорового человека

Очевидно, роботы. Им нужно людей убрать отовсюду

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Konstantin Timokhin
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Alexei Ageyev

Вы бы лучше смотрели РенТВ, чем здесь ненужные вопросы задавать. Там все давно уже рассказывается и показывается.

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Юрий Б.

Спасибо, надо же когда-то начинать

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dry9goincer
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Peachylol

Для текущих сотрудников не отбил повышение зп, а для нанимать новых - ок )

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jonewayne

Так это повсеместно. Сколько компаний поменял - порой даже после жёстких перфоманс ревью и рейзов оказываешься с меньшей зарплатой, чем новички. Решается только сменой компании.

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Сергей С.

была где-то статья, что выгоднее всего менять работу каждые два года :)

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Pavel Petel

Если сейчас даже в IT менять работу, то можно без нее остаться.

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jonewayne

Ну тут индивидуально. До 45к рублей в айти я шёл первые пять лет, потому менял каждые пол года, затем на два с половиной года задержался, осенью ушёл. После первых пяти лет x20 по зарплате в рублях)

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Игорь Волощенко

До 45 к первый пять лет? В каком году стартовали?

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jonewayne

В 2013. Город не большой, компаний уровня яндекса или тинькова тут и близко нет до сих пор, только местные студии да продуктовки в компаниях вроде этажей. Жил и не знал рынка, пока друзья глаза не открыли.

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Дарья Смирнова

Мораторий на прием введен уже более месяца назад

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Revenant

Именно в Сбере или повсеместно?

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Илья Волочков

«Сбербанк» приостановил наём дизайнеров
Не бросайте только рисовать Сберкота и Кусю, пожалуйста.

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Сергей Я

Опять новость про айтишников.

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