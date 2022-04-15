Житель Кентукки отсудил у работодателя $450 тысяч за то, что в офисе ему устроили вечеринку в день рождения Статьи редакции
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Бывший сотрудник Gravity Diagnostics в Кентукки Кевин Берлинг подал в суд на своего работодателя после того, как в офисе ему устроили вечеринку в честь дня рождения. Об этом сообщают WLKY и Link NKY.
За несколько дней до своего дня рождения Берлинг попросил менеджера не организовывать празднование его дня рождения в офисе. Мужчина пояснил, что из-за тревожного расстройства «нахождение в центре внимания» вызывает у него приступ паники.
7 августа, в день рождения Берлинга, в офисе устроили вечеринку во время перерыва. Это вызвало у мужчины паническую атаку, он был вынужден обедать в машине. Берлинг отправил текстовое сообщение менеджеру с вопросом, почему она не прислушалась к его просьбе.
На следующий день мужчину вызвали на встречу, где офис-менеджер раскритиковала его за реакцию на вечеринку, обвинив в «краже радости коллег». Это спровоцировало ещё одну паническую атаку. Затем сотрудника отправили на выходные, а после уведомили, что увольняют из-за «событий предыдущей недели».
Мужчина подал на Gravity Diagnostics в суд. Он настаивал, что работодатель проигнорировал его сообщения о диагностированном тревожном расстройстве, что привело к увольнению, потере дохода, а также эмоциональному стрессу и ухудшению ментального состояния.
Присяжные встали на сторону сотрудника. Суд установил, что Gravity Diagnostics нарушила закон, защищающий работников с инвалидностью от «неблагоприятных условий труда». Компанию обязали выплатить сотруднику $450 тысяч: $300 тысяч из них — моральная компенсация, а $150 тысяч — возмещение потери зарплаты.
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А что так можно было?
Можно. Если суд сделать независимым.
У нас бы просто на хуй послали.
В Штатах это очень серьезно и не без основательно, в отличии от "прогрессивной" России, во время ковида одной из центральных тем в Штатах стало именно ментальное здоровье и благополучие людей, многие поняли на сколько их загоняют и выжимают в офисах, на сколько они сами загоняются и в конечном счете качество жизни существенно снижается.
Это одна из причин The Great Resignation тренда на западе, когда стали увольняться сотрудники фаангов, хотя со стороны кажется куда бы им с таких должностей и с такими зарплатами. А люди просто осознали что жизнь одна, она коротка, а счастливым хочется быть здесь и сейчас, и золотая клетка внезапно не дает всего этого.
Поэтому случай в статье откровеннейший дебилизм ее руководства и менеджмента, кто видимо совсем оторван от жизни и не понимает что происходит на рынке, какие там тренды и тем более в штатах, где взъебать могут за все что угодно. Выстрелили себе в ногу трижды, ну пусть наслаждаются теперь и не подавятся "украденным счастьем" ценой в полляма денег.
И у нас можно, но выплаты будут смешными.
«нахождение в центре внимания»
Как же он судебный процесс пережил?
Тревожился
а где написано что он участвовал сам в процессе?
Адвокаты получили все доверенности, копии документов и все.
Щас он на суд в суд подаст. Тема то проверенная, прецедент есть. 😎
Раньше пол ляма баксов денечек потерпит
Ну он же изначально предупредил, что не нужно организовывать вечеринку, затем схватил паническую атаку, а его ещё и уволили за это...
с трудом, но бабло помогло справиться
450к на дороге не воляются. можно потерпеть
С тревогой😂😂😂
Следующий ДР Кевина от коллег
В текущее время, мечта!
Восхитительно!
Это если у него агорафобии нет. А она у него скорее всего есть
Gravity Diagnostics руководит майкл скотт? =)
И у них есть праздничный комитет!
Надо было подать на него в суд за "кражу радости у коллег". Скорее всего, у них тоже потом был эмоциональный стресс и ухудшение ментального состояния
Ох уж эти инициативные экстраверты, настойчиво желающие развеселить и осчастливить всех и каждого. Вообще странно - я был уверен, что за рубежом личное пространство и психологический комфорт реально неприкосновенны, а поди ж ты - ВОТ-СУКА-ЗАЖАЛ-НАМ-ПРАЗДНИК!
Они и неприкосновенны, поэтому компанию и взъебали на такую сумму. Просто всегда есть некий инициативный идиот который этого не знает или не понимает.
Идиотизм нежных психически больных американцев
Вате не понять, что можно отсудить у работодателя деньги за незаконное увольнение и компенсацию за принудительное участие в мероприятии, в котором не хотел принимать участие.
А что у нас нет психически больных? Каждый второй ходит с депрессией или тревожным расстройством
Не то что в россии, все на столько суровые что струей мочи раскалывают унитаз каждый раз когда ходят в туалет.
Думаю тот кто был предупреждён о диагнозе и также было к нему обращение не устраивать чего либо на д.р. и виноват во всём этом, - увольнение, суд, серьёзные траты работодателя. Думаю менеджера видимо решившего добить работника и освободить место так же уволили.
Заголовок, конечно, в духе времени.
Беру отпуск во время др, чтобы избегать "торжества" и никогда не скидываюсь на подарки для коллег)
Ловко) Хотя в каждом коллективе по-разному, в некоторых такие ухищрения не нужны даже
обвинив в «краже радости коллег»
На основании чего коллеги воспользовались поводом именинника для извлечения из него личных нематериальных благ?
не имею официальных психических расстройств, но как же я его понимаю
У нас его посадили бы наверное.
и расстреляли а труп потом в...ли
У нас бы его долго лечили!
150 000$ это очень не маленькая зарплата. Это ж за какой период компенсация? Предполагается, что он теперь несколько лет себе работу найти не сможет из-за того, что стресанул?
так речь о США. Это вполне нормальная зарплата для квалифицированного сотрудника в год. А суд же учитывает весь период простоя и время на реабилитацию и поиск новой работы.
Там медианная зарплата по стране что-то около 70 тыс в год. Две медианных у него, например.
Если сравнить с Россией, то в России медианная 35тр. Две медианных 70тр. 70тр - это огромная зарплата?
Видимо за год. Родственнику по гринке на старте слегка за 100 платили, не чистыми конечно же.
Прикол конечно, у него зафиксированная инвалидность и за это его же уволили.
Это как кричат некоторые компании что они лояльны к инвалидам, а у их зданий нет даже пандуса для инвалидной коляски и внутри по зданию можно передвигаться только на ногах!)✌️
Ну вот коллеги решили и проверить, а вдруг просто на др жался))
Не факт, что инвалид, полно американцев просто ходит к психологу, думаю его показаний было бы достаточно.
Кража радости коллег? Вот это эгоизм со стороны менеджера!
Какие все нежные стали. Как он до своего возраста-то дожил вообще?
Как он то понятно. Как ты дожил?
обвинив в «краже радости коллег».
Предлагаю это в УК РФ добавить.
К 228 очередной прим сделать )))
возможно многие осудят, но как по мне это максимально тупой поступок
ты прав
отлично написано.Прочла с удовольствием
Ох уж эти кликбейтные заголовки
Тухлый заголовок.
Вот правильный - "Житель Кентуки подал в суд за увольнение, потерю дохода, а также эмоциональный стресс и ухудшение ментального состояния из-за игнорирования диагностированного тревожного расстройства".
Согласитесь, теперь нет кликбейтовости и желтизны.
А жителя Кентукки Кевина Берлинга случаем не Рабинович зовут? Бухнул нахаляву, так ещё и денежку срубил.
Статью прочти
Боже как это конечно интересно) один подал в суд на праздник) второй осудил его в испорченном настроении)
Ээээ а что за дизлайки?) Не понял, ну ка обоснуйте, у кого тут плохое настроение?)
Коллектив весёлый , а вот человечек говнистым оказался...наверное не хотел скидываться на выпивку, а народ хотел отмечать
Америкосы слабаки! У нас бы и оргию бы пережил сотрудник!
Если бы ему не устроили день рождения, он подал бы в суд на это 🥲
Аккуратней! Кевин может засудить VC, за то, что мы здесь обсуждаем сложившуюся ситуацию, - это тоже не веселит мистера Берлинга!
"Боже" храни Америку, где можно проворачивать подобные штуки!
маразм крепчает просто
парень гандон канешн
украл радость у коллег, вытряс бабосов у работодателя. Его пожалели, взяли на работу такого убогого, а он вон с ними как
понятно что теперь никто не возьмёт его к себе работать, но ему и не надо уже
Наоборот, другим наука, что не нужно лезть, куда не просят. На работе мы работаем. Вот меньше всего на свете мне бы хотелось видеть коллег еще и в нерабочее время. XD
Нормальный такой подарок на ДР
🐀
https://www.youtube.com/watch?v=_HCMGlnmtZg
Комментарий удален модератором
В России так харрасить надо тех, кого следует слить.
Готовый сценарий для неплохой черной комедии, только предлагаю усложнить, в конце главный герой умирает от инфаркта и деньги по суду ему выплачивают посмертно...
Средняя заработная плата - 56к долларов.
450 / 56 = 8 лет можно не работать.
ненавижу ДР, воть
https://coub.com/view/2t6pjc
Эх какая прекрасная у них демократия. Так и хочу туда эмигрировать 🤣🤣
Фу, загнивающий Запад.
Я так понимаю, этому соевому мужчине исполнилось 13 лет?
вот и нанимай снежинок на спектре после такого по инклюзинвым квотам