Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.

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Бывший сотрудник Gravity Diagnostics в Кентукки Кевин Берлинг подал в суд на своего работодателя после того, как в офисе ему устроили вечеринку в честь дня рождения. Об этом сообщают WLKY и Link NKY.

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За несколько дней до своего дня рождения Берлинг попросил менеджера не организовывать празднование его дня рождения в офисе. Мужчина пояснил, что из-за тревожного расстройства «нахождение в центре внимания» вызывает у него приступ паники.

7 августа, в день рождения Берлинга, в офисе устроили вечеринку во время перерыва. Это вызвало у мужчины паническую атаку, он был вынужден обедать в машине. Берлинг отправил текстовое сообщение менеджеру с вопросом, почему она не прислушалась к его просьбе.

На следующий день мужчину вызвали на встречу, где офис-менеджер раскритиковала его за реакцию на вечеринку, обвинив в «краже радости коллег». Это спровоцировало ещё одну паническую атаку. Затем сотрудника отправили на выходные, а после уведомили, что увольняют из-за «событий предыдущей недели».

Мужчина подал на Gravity Diagnostics в суд. Он настаивал, что работодатель проигнорировал его сообщения о диагностированном тревожном расстройстве, что привело к увольнению, потере дохода, а также эмоциональному стрессу и ухудшению ментального состояния.