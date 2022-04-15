Карьера
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Житель Кентукки отсудил у работодателя $450 тысяч за то, что в офисе ему устроили вечеринку в день рождения Статьи редакции

Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.

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Бывший сотрудник Gravity Diagnostics в Кентукки Кевин Берлинг подал в суд на своего работодателя после того, как в офисе ему устроили вечеринку в честь дня рождения. Об этом сообщают WLKY и Link NKY.

За несколько дней до своего дня рождения Берлинг попросил менеджера не организовывать празднование его дня рождения в офисе. Мужчина пояснил, что из-за тревожного расстройства «нахождение в центре внимания» вызывает у него приступ паники.

7 августа, в день рождения Берлинга, в офисе устроили вечеринку во время перерыва. Это вызвало у мужчины паническую атаку, он был вынужден обедать в машине. Берлинг отправил текстовое сообщение менеджеру с вопросом, почему она не прислушалась к его просьбе.

На следующий день мужчину вызвали на встречу, где офис-менеджер раскритиковала его за реакцию на вечеринку, обвинив в «краже радости коллег». Это спровоцировало ещё одну паническую атаку. Затем сотрудника отправили на выходные, а после уведомили, что увольняют из-за «событий предыдущей недели».

Мужчина подал на Gravity Diagnostics в суд. Он настаивал, что работодатель проигнорировал его сообщения о диагностированном тревожном расстройстве, что привело к увольнению, потере дохода, а также эмоциональному стрессу и ухудшению ментального состояния.

Присяжные встали на сторону сотрудника. Суд установил, что Gravity Diagnostics нарушила закон, защищающий работников с инвалидностью от «неблагоприятных условий труда». Компанию обязали выплатить сотруднику $450 тысяч: $300 тысяч из них — моральная компенсация, а $150 тысяч — возмещение потери зарплаты.

#сша

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115 комментариев
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Дмитрий Куликов

А что так можно было?

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sun sun

Можно. Если суд сделать независимым.

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9 комментариев
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Gosoo Gosoo

У нас бы просто на хуй послали.

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9 комментариев
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D. Trump

В Штатах это очень серьезно и не без основательно, в отличии от "прогрессивной" России, во время ковида одной из центральных тем в Штатах стало именно ментальное здоровье и благополучие людей, многие поняли на сколько их загоняют и выжимают в офисах, на сколько они сами загоняются и в конечном счете качество жизни существенно снижается.
Это одна из причин The Great Resignation тренда на западе, когда стали увольняться сотрудники фаангов, хотя со стороны кажется куда бы им с таких должностей и с такими зарплатами. А люди просто осознали что жизнь одна, она коротка, а счастливым хочется быть здесь и сейчас, и золотая клетка внезапно не дает всего этого.
Поэтому случай в статье откровеннейший дебилизм ее руководства и менеджмента, кто видимо совсем оторван от жизни и не понимает что происходит на рынке, какие там тренды и тем более в штатах, где взъебать могут за все что угодно. Выстрелили себе в ногу трижды, ну пусть наслаждаются теперь и не подавятся "украденным счастьем" ценой в полляма денег.

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2 комментария
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Pavel Petel

И у нас можно, но выплаты будут смешными.

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ATM-Tech

«нахождение в центре внимания»
Как же он судебный процесс пережил?

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Ульяна Вайн

Тревожился

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2 комментария
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Analyst

а где написано что он участвовал сам в процессе?
Адвокаты получили все доверенности, копии документов и все.

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РЭДЛАЙН

Щас он на суд в суд подаст. Тема то проверенная, прецедент есть. 😎

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Султанов Андрей

Раньше пол ляма баксов денечек потерпит

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Никита Жулябин

Ну он же изначально предупредил, что не нужно организовывать вечеринку, затем схватил паническую атаку, а его ещё и уволили за это...

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ЯжПрограммист

с трудом, но бабло помогло справиться

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under construction

450к на дороге не воляются. можно потерпеть

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Павел Полихронов

С тревогой😂😂😂

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Живой томагавк_два

Следующий ДР Кевина от коллег

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Андрей Татаринов

В текущее время, мечта!

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4 комментария
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Дима Заразза

Восхитительно!

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Владислав Орлов

Это если у него агорафобии нет. А она у него скорее всего есть

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Sergey Saltykov

Gravity Diagnostics руководит майкл скотт? =)

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Указанный кофе

И у них есть праздничный комитет!

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Полностью Против

Надо было подать на него в суд за "кражу радости у коллег". Скорее всего, у них тоже потом был эмоциональный стресс и ухудшение ментального состояния

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Dmitry Kiselev

Ох уж эти инициативные экстраверты, настойчиво желающие развеселить и осчастливить всех и каждого. Вообще странно - я был уверен, что за рубежом личное пространство и психологический комфорт реально неприкосновенны, а поди ж ты - ВОТ-СУКА-ЗАЖАЛ-НАМ-ПРАЗДНИК!

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D. Trump

Они и неприкосновенны, поэтому компанию и взъебали на такую сумму. Просто всегда есть некий инициативный идиот который этого не знает или не понимает.

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1 комментарий
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Mikhail Shamov
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Павел Полихронов

Идиотизм нежных психически больных американцев

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Danila

Вате не понять, что можно отсудить у работодателя деньги за незаконное увольнение и компенсацию за принудительное участие в мероприятии, в котором не хотел принимать участие.

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Иван Петров

А что у нас нет психически больных? Каждый второй ходит с депрессией или тревожным расстройством

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1 комментарий
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D. Trump

Не то что в россии, все на столько суровые что струей мочи раскалывают унитаз каждый раз когда ходят в туалет.

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Cat Hello

Думаю тот кто был предупреждён о диагнозе и также было к нему обращение не устраивать чего либо на д.р. и виноват во всём этом, - увольнение, суд, серьёзные траты работодателя. Думаю менеджера видимо решившего добить работника и освободить место так же уволили.

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Сидор

Заголовок, конечно, в духе времени.

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scromno tak

Беру отпуск во время др, чтобы избегать "торжества" и никогда не скидываюсь на подарки для коллег)

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Feliks Polov

Ловко) Хотя в каждом коллективе по-разному, в некоторых такие ухищрения не нужны даже

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Намерен паук например

обвинив в «краже радости коллег»
 На основании чего коллеги воспользовались поводом именинника для извлечения из него личных нематериальных благ?

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Pavel Pavel

не имею официальных психических расстройств, но как же я его понимаю

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Андрей Татаринов

У нас его посадили бы наверное.

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Jenya Vostrov

и расстреляли а труп потом в...ли

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Иван Серик

У нас бы его долго лечили!

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SAMURAY
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Denis V

150 000$ это очень не маленькая зарплата. Это ж за какой период компенсация? Предполагается, что он теперь несколько лет себе работу найти не сможет из-за того, что стресанул?

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Analyst

так речь о США. Это вполне нормальная зарплата для квалифицированного сотрудника в год. А суд же учитывает весь период простоя и время на реабилитацию и поиск новой работы.
Там медианная зарплата по стране что-то около 70 тыс в год. Две медианных у него, например.
Если сравнить с Россией, то в России медианная 35тр. Две медианных 70тр. 70тр - это огромная зарплата?

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4 комментария
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Pavel Petel

Видимо за год. Родственнику по гринке на старте слегка за 100 платили, не чистыми конечно же.

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Никита Кривых

Прикол конечно, у него зафиксированная инвалидность и за это его же уволили.
Это как кричат некоторые компании что они лояльны к инвалидам, а у их зданий нет даже пандуса для инвалидной коляски и внутри по зданию можно передвигаться только на ногах!)✌️

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Fred Han

Ну вот коллеги решили и проверить, а вдруг просто на др жался))

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Pavel Petel

Не факт, что инвалид, полно американцев просто ходит к психологу, думаю его показаний было бы достаточно.

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Гаянэ Капланова

Кража радости коллег? Вот это эгоизм со стороны менеджера!

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Zloy Marketolog

Какие все нежные стали. Как он до своего возраста-то дожил вообще?

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Dmitry Goncharov

Как он то понятно. Как ты дожил?

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Make Luv

обвинив в «краже радости коллег».
 Предлагаю это в УК РФ добавить.

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Alexey Arhipov

К 228 очередной прим сделать )))

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2 комментария
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Николай Степанов

возможно многие осудят, но как по мне это максимально тупой поступок

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Алексей Тохин

ты прав

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Светлана Сергеевна

отлично написано.Прочла с удовольствием

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Виталий

Ох уж эти кликбейтные заголовки

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Олег Александров

Тухлый заголовок.
Вот правильный - "Житель Кентуки подал в суд за увольнение, потерю дохода, а также эмоциональный стресс и ухудшение ментального состояния из-за игнорирования диагностированного тревожного расстройства".

Согласитесь, теперь нет кликбейтовости и желтизны.

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Слегка Придурковатый

А жителя Кентукки Кевина Берлинга случаем не Рабинович зовут? Бухнул нахаляву, так ещё и денежку срубил.

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Roman Romaniyk

Статью прочти

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1 комментарий
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Alexandr Shkuriin

Боже как это конечно интересно) один подал в суд на праздник) второй осудил его в испорченном настроении)

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Alexandr Shkuriin

Ээээ а что за дизлайки?) Не понял, ну ка обоснуйте, у кого тут плохое настроение?)

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3 комментария
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Kirill Kulagin

Коллектив весёлый , а вот человечек говнистым оказался...наверное не хотел скидываться на выпивку, а народ хотел отмечать

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Philip Poteryahin

Америкосы слабаки! У нас бы и оргию бы пережил сотрудник!

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Sergey Osipov

Если бы ему не устроили день рождения, он подал бы в суд на это 🥲

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Татьяна Сухаерва

Аккуратней! Кевин может засудить VC, за то, что мы здесь обсуждаем сложившуюся ситуацию, - это тоже не веселит мистера Берлинга!

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Artem Borisenko

"Боже" храни Америку, где можно проворачивать подобные штуки!

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Лея Хан

маразм крепчает просто

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Максим Кольцов

парень гандон канешн
украл радость у коллег, вытряс бабосов у работодателя. Его пожалели, взяли на работу такого убогого, а он вон с ними как

понятно что теперь никто не возьмёт его к себе работать, но ему и не надо уже

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Человек мира

Наоборот, другим наука, что не нужно лезть, куда не просят. На работе мы работаем. Вот меньше всего на свете мне бы хотелось видеть коллег еще и в нерабочее время. XD

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Олег Коржанов

Нормальный такой подарок на ДР

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Ware Wow

🐀

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Металлургический Женя

https://www.youtube.com/watch?v=_HCMGlnmtZg

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Комментарий удален модератором

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Знатный Тролль

В России так харрасить надо тех, кого следует слить.

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Kirill Kulagin

Готовый сценарий для неплохой черной комедии, только предлагаю усложнить, в конце главный герой умирает от инфаркта и деньги по суду ему выплачивают посмертно...

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Тимур Петров

Средняя заработная плата - 56к долларов.
450 / 56 = 8 лет можно не работать.

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Nikolay Pomeschenko

ненавижу ДР, воть
https://coub.com/view/2t6pjc

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Sergey Osipov

Эх какая прекрасная у них демократия. Так и хочу туда эмигрировать 🤣🤣

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AIAIAI

Фу, загнивающий Запад.

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Евгений Мартынов

Я так понимаю, этому соевому мужчине исполнилось 13 лет?

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John Doe

вот и нанимай снежинок на спектре после такого по инклюзинвым квотам

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