Google, Goldman Sachs, Visa и другие иностранные компании перевезли сотрудников из России в ОАЭ — WSJ Статьи редакции
Страна стала удобным местом для релокации, поскольку всё ещё выдаёт визы россиянам, а полёты в Дубай выполняют местные авиакомпании.
Несколько иностранных компаний, ушедших из России после начала «спецоперации», перевозят своих сотрудников в ОАЭ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди них JPMorgan, Goldman Sachs, McKinsey и Boston Consulting Group, а также Alphabet — материнская компания Google.
Goldman Sachs уже перевел около 40 работников из России в Дубай, рассказали собеседники издания. Visa, которая обещала перевезти за границу всех 210 российских сотрудников, также предложила некоторым из них работу в ОАЭ.
Кроме того, в Дубае будут работать сотрудники французского банка Rothschild & Co., консалтинговых компаний Kearney и Alvarez & Marsal, пишет издание. Британская юридическая фирма Linklaters перевезёт в Дубай 120 сотрудников из России — включая юристов и вспомогательный персонал.
ОАЭ стали удобным местом для релокации сотрудников, поскольку страна всё ещё выдаёт визы россиянам, а авиасообщение с Россией не прекратилось после начала «спецоперации», отмечает издание.
Некоторые компании переводят своих сотрудников в Катар, который тоже открыт для россиян. Например, консалтинговая фирма Oliver Wyman уже перевезла в страну часть персонала.
- По данным Йельского университета на 15 апреля, публично об уходе из России заявили более 600 иностранных компаний. По оценке Forbes, в этих компаниях работали более 200 тысяч человек.
О том, что Google начала вывозить из России своих сотрудников, в марте писал Bloomberg. По словам источников издания, в московском офисе компании работало 244 человека. Куда Google релоцирует работников, не уточнялось.
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Теперь в Дубае будут не только эскортницы)
Шутка весёлая, но побуду душнилой, там целые кварталы новые для сотрудников иностранных компаний, там давно рай для них. А эскорт уже для них :).
сбежавшие айтишники не особо далеко от эскортниц ушли)
Чувак ты душный печалец))
я воздушный забайкалец😅
Телеграм там уже давно сидит
"Если релокейт, только такой" 🙂
Хотел бы я работать в одной из этих фирм
Если только там ЗП высокая. Кстати в Дубае жизнь дорогая. Я предполагаю, что сотрудникам увеличили под это дело ЗП. Они взяли под козырек, и живут себе дальше в России. Какая хрен разница где на удаленке работать, а деньги лишние не будут.
Зачем жить в России если можно не жить в России? К тому же вы правда думаете, что Гугл да и остальные перечисленные типа настолько дураки и не имеют политик безопасности, чтобы гарантировать что сотрудник работает там, где оговорено (если возможность работать где угодно не оговорена заранее)? К тому же крупник релоцирует именно офисы, вы не найдёте человека удаленно работающего на Гугл из какого-нибудь условного Сыктывкара. Если таких знаете, скиньте, поудивляюсь.
Дубай точно не то место, где прикольно жить. Туристом съездить да, неплохо.
Да такие есть, в гугл удаленка, как и во всех остальных крупных айти компаниях. Про Сыктывкар конкретно не знаю, но это вполне может быть
Какая хрен разница где на удаленке работать, а деньги лишние не будут.
Мышление Васи работающего на заводе. Поэтому он всегда будет на заводе, а айтишник в ОАЭ.
Работай, разрешаем!
В таких компаниях высокие зп, но как правило рабские условия труда в связи с систематическими переработками.
ОАЭ нужно виза? Интересно, не видел!
На границе ставят вроде как
Да штамп о въезде!
Не нужно путать туризм с проживанием с разрешением на работу. Вторым нужно оформлять как минимум рабочую визу, иначе могут и пинком под зад.
За 20 лет мы могли построить свой Дубай, куда мечтали поехать жить топовые айтишники