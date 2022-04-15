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Google, Goldman Sachs, Visa и другие иностранные компании перевезли сотрудников из России в ОАЭ — WSJ Статьи редакции

Страна стала удобным местом для релокации, поскольку всё ещё выдаёт визы россиянам, а полёты в Дубай выполняют местные авиакомпании.

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Несколько иностранных компаний, ушедших из России после начала «спецоперации», перевозят своих сотрудников в ОАЭ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди них JPMorgan, Goldman Sachs, McKinsey и Boston Consulting Group, а также Alphabet — материнская компания Google.

Goldman Sachs уже перевел около 40 работников из России в Дубай, рассказали собеседники издания. Visa, которая обещала перевезти за границу всех 210 российских сотрудников, также предложила некоторым из них работу в ОАЭ.

Кроме того, в Дубае будут работать сотрудники французского банка Rothschild & Co., консалтинговых компаний Kearney и Alvarez & Marsal, пишет издание. Британская юридическая фирма Linklaters перевезёт в Дубай 120 сотрудников из России — включая юристов и вспомогательный персонал.

Большинство компаний просто дают московским талантам возможность работать из любой точки мира: некоторые перевозят часть сотрудников в Дубай, а другие переносят в ОАЭ целые офисы.

Тревор Макфарлейн

основатель Emerging Markets Intelligence and Research

ОАЭ стали удобным местом для релокации сотрудников, поскольку страна всё ещё выдаёт визы россиянам, а авиасообщение с Россией не прекратилось после начала «спецоперации», отмечает издание.

Некоторые компании переводят своих сотрудников в Катар, который тоже открыт для россиян. Например, консалтинговая фирма Oliver Wyman уже перевезла в страну часть персонала.

  • По данным Йельского университета на 15 апреля, публично об уходе из России заявили более 600 иностранных компаний. По оценке Forbes, в этих компаниях работали более 200 тысяч человек.

  • О том, что Google начала вывозить из России своих сотрудников, в марте писал Bloomberg. По словам источников издания, в московском офисе компании работало 244 человека. Куда Google релоцирует работников, не уточнялось.

#релокация #новость

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20 комментариев
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Стас Иванов

Теперь в Дубае будут не только эскортницы)

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Игорь Горшков

Шутка весёлая, но побуду душнилой, там целые кварталы новые для сотрудников иностранных компаний, там давно рай для них. А эскорт уже для них :).

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Царь Преисподни

сбежавшие айтишники не особо далеко от эскортниц ушли)

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Philip Poteryahin

Чувак ты душный печалец))

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Царь Преисподни

я воздушный забайкалец😅

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Andre Macareno

Телеграм там уже давно сидит

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Сафин Айдар

"Если релокейт, только такой" 🙂

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Белов Устин Владимирович

Хотел бы я работать в одной из этих фирм

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Александр Иванов

Если только там ЗП высокая. Кстати в Дубае жизнь дорогая. Я предполагаю, что сотрудникам увеличили под это дело ЗП. Они взяли под козырек, и живут себе дальше в России. Какая хрен разница где на удаленке работать, а деньги лишние не будут.

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Дмитрий Хапенков

Зачем жить в России если можно не жить в России? К тому же вы правда думаете, что Гугл да и остальные перечисленные типа настолько дураки и не имеют политик безопасности, чтобы гарантировать что сотрудник работает там, где оговорено (если возможность работать где угодно не оговорена заранее)? К тому же крупник релоцирует именно офисы, вы не найдёте человека удаленно работающего на Гугл из какого-нибудь условного Сыктывкара. Если таких знаете, скиньте, поудивляюсь.

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Pavel Voronkov

Дубай точно не то место, где прикольно жить. Туристом съездить да, неплохо.

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Nesterov Igor

Да такие есть, в гугл удаленка, как и во всех остальных крупных айти компаниях. Про Сыктывкар конкретно не знаю, но это вполне может быть

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Тимур Петров

Какая хрен разница где на удаленке работать, а деньги лишние не будут.
 Мышление Васи работающего на заводе. Поэтому он всегда будет на заводе, а айтишник в ОАЭ.

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Pavel Pokrovsky

Работай, разрешаем!

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Николай Лашин

В таких компаниях высокие зп, но как правило рабские условия труда в связи с систематическими переработками.

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Graf De Lotarev

ОАЭ нужно виза? Интересно, не видел!

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Red Boy

На границе ставят вроде как

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Graf De Lotarev

Да штамп о въезде!

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Вася Пражкин

Не нужно путать туризм с проживанием с разрешением на работу. Вторым нужно оформлять как минимум рабочую визу, иначе могут и пинком под зад.

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Никита

За 20 лет мы могли построить свой Дубай, куда мечтали поехать жить топовые айтишники

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Источник: AP Photo / Matt Rourke
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