Страна стала удобным местом для релокации, поскольку всё ещё выдаёт визы россиянам, а полёты в Дубай выполняют местные авиакомпании.

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Несколько иностранных компаний, ушедших из России после начала «спецоперации», перевозят своих сотрудников в ОАЭ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди них JPMorgan, Goldman Sachs, McKinsey и Boston Consulting Group, а также Alphabet — материнская компания Google.

Goldman Sachs уже перевел около 40 работников из России в Дубай, рассказали собеседники издания. Visa, которая обещала перевезти за границу всех 210 российских сотрудников, также предложила некоторым из них работу в ОАЭ.

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Кроме того, в Дубае будут работать сотрудники французского банка Rothschild & Co., консалтинговых компаний Kearney и Alvarez & Marsal, пишет издание. Британская юридическая фирма Linklaters перевезёт в Дубай 120 сотрудников из России — включая юристов и вспомогательный персонал.

Большинство компаний просто дают московским талантам возможность работать из любой точки мира: некоторые перевозят часть сотрудников в Дубай, а другие переносят в ОАЭ целые офисы. Тревор Макфарлейн основатель Emerging Markets Intelligence and Research

ОАЭ стали удобным местом для релокации сотрудников, поскольку страна всё ещё выдаёт визы россиянам, а авиасообщение с Россией не прекратилось после начала «спецоперации», отмечает издание.

Некоторые компании переводят своих сотрудников в Катар, который тоже открыт для россиян. Например, консалтинговая фирма Oliver Wyman уже перевезла в страну часть персонала.