Ozon сократил часть сотрудников, чтобы уменьшить расходы — Forbes Статьи редакции
Сокращения могут затронуть до 20% сотрудников, говорит источник. Всего в Ozon работает более 45 тысяч человек.
Ozon сократил часть сотрудников после начала «спецоперации», рассказали Forbes два источника — близкий к Ozon и бывший руководитель одного из направлений компании, который попал под сокращение. Информацию подтвердил источник, близкий к «Яндексу». По его словам, Ozon сокращает сотрудников и расходы на фонд оплаты труда, иначе компанию ждёт банкротство через четыре-пять месяцев.
Ozon начал увольнять сотрудников проектов, которые требуют инвестиций, говорит источник издания. По его словам, в течение нескольких недель уволили целые отделы. «Массовые сокращения» начались в начале апреля, они затронут «до 20% от текущего персонала».
Сокращения объясняют тем, что штат был раздут, а теперь нужно прийти к «оптимальной численности» для поддержания жизни компании. Сейчас в Ozon работают более 45 тысяч штатных сотрудников.
Один из сотрудников Ozon рассказал Forbes, что сокращения были до начала «спецоперации» — уволили около 10 человек в одном из отделов аналитики. Он отметил, что раньше цель компании была в кратном росте, сейчас главная задача — сделать бизнес прибыльным и попытаться сохранить темпы роста.
В Ozon нет массовых увольнений, но есть отдельные случаи оптимизации проектов, например, реферальной программы и «Ozon Услуг», рассказала Forbes директор по коммуникациям и b2b-маркетингу Ozon Мария Заикина.
Издание «Караван.Ярмарка» в начале марта писало, что тысячи модераторов Ozon получили уведомления от ООО «Фьючер-Стафф» (учредитель Ozon), что они уволены. Модераторы Ozon работают удалённо по договору ГПХ. При этом издание отмечало, что планы сократить модераторов у компании появились ещё в 2021 году.
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Не увольнение, а оптимизация.
Не 9000 человек на улице, а высвобождение рабочей силы.
Не санкции, а антиразрешение.
Пишите правильно, пожалуйста, вы оскорбляете чувства верующих!
Отрицательный рост качества жизни в связи с высвобождением от работы на фоне вступления экономики в период структурных изменений.
Красиво однако
Озон увеличивает показатель подушного объема работы. Ура товарищи!
Интерес, что скажут ПУтриоты, это рывок или прорыв?
Это рырыв
Обычно путриоты всегда говорят одно и тоже: "Мне не жалко. Я этим не пользовался"
Толчок
Кувырок или перекат
Нырок
нырок вверх
Это к чему вообще ты написал?
Интересно, а существуют компании, где штат не раздут и абсолютно каждый сотрудник обоснованно востребован? Наверное, только в мелких начинающих компаниях.
Шаурмечная, максимальная эффективность
Вообще не понимаю как они на ногах целый день, 7 дней в неделю.
Читали много книг, как выйти из зоны комфорта
ЖКХ
"В Ozon нет массовых увольнений, но есть отдельные случаи массовых высвобождений", - рассказала Forbes директор по коммуникациям и b2b-маркетингу Ozon Мария Заикина.
Не увольнение, а оптимизация расходов.
Нужно срочно каждому выдать по 10 тыр рублей из бюджета.
И отправить мести парки
Афигеть, 4-5 мес запас прочности…
а что случилось то?
как узнаете, напишите, пожалуйста
Говорят, какая-то спецоперация идёт.
У меня завязался роман с вашей супругой и вот что вышло
Если откинуть эмоции и трезво взглянуть на ситуацию, ОЗОН делает все логично: если раньше имея доступ к дешевым деньгам они жгли бюджеты и влетали во все что можно лишь бы догнать ВБ, то в текущей ситуации они по сути останавливаются на втором месте, оптимизируют юнит экономику и продолжают развиваться но уже гораздо медленнее на свои деньги.
Для селлеров (поставщиков маркетплейсов) это конечно плохо, продажи остановятся на текущем уровне, поддержка ухудшиться ну и все логистические процессы скорее всего замедлятся из-за «оптимизации».
Озону это не помешает. Он убыточен как раз за счёт убыточного бэк-офиса и особенной раздутости некоторых подразделений
Предлагаю еще лучше сократить расходы—сократить зарплаты топ-менеджеров. А еще начать соблюдать закон, тогда репутация хоть сохраниться как-то.
О каком законе речь?
ЗоПП
Один из них 🙃 Уже больше месяца без работы
Ну совершенно никаких последствий, все по плану 😄
Не только Озон сократили сейчас часть сотрудников
А что у сотрудников такие больше зарплаты, это же не айти работники?
По его словам, Ozon сокращает сотрудников и расходы на фонд оплаты труда, иначе компанию ждёт банкротство через четыре-пять месяцев
То есть теперь деньги закончатся через 5-6 месяцев? А дальше где брать, сейчас ой как невыгодно инвестировать и заливать дыры дорогими деньгами.
У любой компании должен быть план увольнений на случай кризиса. Сейчас многие расчехляют эти планы. Зарплатный пузырь в IT начинает сдуваться.
Штраф им дать надо что людей шваркают в такое время
Тогда они штраф в стоимость товаров добавят, которую люди же и заплатят
за все заплатит селлер
и переложит свои затраты на буйера.
Они банкроты по умолчанию. Следующий отдел под сокращение, транспортный. Там в лизинге огромное количество автомобилей.
Так мало людей в we work я не видел
Мде... Хороша оптимизация
Вот и до прогрессивных компаний суровые будни докатились, грустно это всё
В Ozon нет массовых увольнений, но есть отдельные случаи оптимизации проектов, рассказала Forbes директор по коммуникациям и b2b-маркетингу Ozon Мария Заикина
звучит как новояз, что за мода на него пошла😲