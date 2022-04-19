Сокращения могут затронуть до 20% сотрудников, говорит источник. Всего в Ozon работает более 45 тысяч человек.

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Ozon сократил часть сотрудников после начала «спецоперации», рассказали Forbes два источника — близкий к Ozon и бывший руководитель одного из направлений компании, который попал под сокращение. Информацию подтвердил источник, близкий к «Яндексу». По его словам, Ozon сокращает сотрудников и расходы на фонд оплаты труда, иначе компанию ждёт банкротство через четыре-пять месяцев.

Ozon начал увольнять сотрудников проектов, которые требуют инвестиций, говорит источник издания. По его словам, в течение нескольких недель уволили целые отделы. «Массовые сокращения» начались в начале апреля, они затронут «до 20% от текущего персонала».

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Сокращения объясняют тем, что штат был раздут, а теперь нужно прийти к «оптимальной численности» для поддержания жизни компании. Сейчас в Ozon работают более 45 тысяч штатных сотрудников.

Один из сотрудников Ozon рассказал Forbes, что сокращения были до начала «спецоперации» — уволили около 10 человек в одном из отделов аналитики. Он отметил, что раньше цель компании была в кратном росте, сейчас главная задача — сделать бизнес прибыльным и попытаться сохранить темпы роста.

В Ozon нет массовых увольнений, но есть отдельные случаи оптимизации проектов, например, реферальной программы и «Ozon Услуг», рассказала Forbes директор по коммуникациям и b2b-маркетингу Ozon Мария Заикина.

Издание «Караван.Ярмарка» в начале марта писало, что тысячи модераторов Ozon получили уведомления от ООО «Фьючер-Стафф» (учредитель Ozon), что они уволены. Модераторы Ozon работают удалённо по договору ГПХ. При этом издание отмечало, что планы сократить модераторов у компании появились ещё в 2021 году.