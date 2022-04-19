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Карьера
Грандиозный крюк

Ozon сократил часть сотрудников, чтобы уменьшить расходы — Forbes Статьи редакции

Сокращения могут затронуть до 20% сотрудников, говорит источник. Всего в Ozon работает более 45 тысяч человек.

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Ozon сократил часть сотрудников после начала «спецоперации», рассказали Forbes два источника — близкий к Ozon и бывший руководитель одного из направлений компании, который попал под сокращение. Информацию подтвердил источник, близкий к «Яндексу». По его словам, Ozon сокращает сотрудников и расходы на фонд оплаты труда, иначе компанию ждёт банкротство через четыре-пять месяцев.

Ozon начал увольнять сотрудников проектов, которые требуют инвестиций, говорит источник издания. По его словам, в течение нескольких недель уволили целые отделы. «Массовые сокращения» начались в начале апреля, они затронут «до 20% от текущего персонала».

Сокращения объясняют тем, что штат был раздут, а теперь нужно прийти к «оптимальной численности» для поддержания жизни компании. Сейчас в Ozon работают более 45 тысяч штатных сотрудников.

Один из сотрудников Ozon рассказал Forbes, что сокращения были до начала «спецоперации» — уволили около 10 человек в одном из отделов аналитики. Он отметил, что раньше цель компании была в кратном росте, сейчас главная задача — сделать бизнес прибыльным и попытаться сохранить темпы роста.

В Ozon нет массовых увольнений, но есть отдельные случаи оптимизации проектов, например, реферальной программы и «Ozon Услуг», рассказала Forbes директор по коммуникациям и b2b-маркетингу Ozon Мария Заикина.

Издание «Караван.Ярмарка» в начале марта писало, что тысячи модераторов Ozon получили уведомления от ООО «Фьючер-Стафф» (учредитель Ozon), что они уволены. Модераторы Ozon работают удалённо по договору ГПХ. При этом издание отмечало, что планы сократить модераторов у компании появились ещё в 2021 году.

  • 24 февраля США включили банк Ozon в санкционный список как структуру, связанную с «Совкомбанком». 31 марта его убрали из-под санкций.
  • 8 апреля под санкции ЕС попал гендиректор Ozon Александр Шульгин, а 11 апреля покинул свою должность и совет директоров компании.

#новость #ozon

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46 комментариев
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Иван Чепурнов

Не увольнение, а оптимизация.
Не 9000 человек на улице, а высвобождение рабочей силы.
Не санкции, а антиразрешение.
Пишите правильно, пожалуйста, вы оскорбляете чувства верующих!

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Betty Boop

Отрицательный рост качества жизни в связи с высвобождением от работы на фоне вступления экономики в период структурных изменений.

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Евгений Бровченко

Красиво однако

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Vladislav S

Озон увеличивает показатель подушного объема работы. Ура товарищи!

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Big Boss

Интерес, что скажут ПУтриоты, это рывок или прорыв?

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mr protusi

Это рырыв

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evilnw

Обычно путриоты всегда говорят одно и тоже: "Мне не жалко. Я этим не пользовался"

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А К

Толчок

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AIAIAI

Кувырок или перекат

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ATM-Tech

Нырок

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Dmitrius WhoCares

нырок вверх

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Kirill Starodubtsev

Это к чему вообще ты написал?

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Revenant

Интересно, а существуют компании, где штат не раздут и абсолютно каждый сотрудник обоснованно востребован? Наверное, только в мелких начинающих компаниях.

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Тимур Петров

Шаурмечная, максимальная эффективность

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Александр Кабешов

Вообще не понимаю как они на ногах целый день, 7 дней в неделю.

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Тимур Петров

Читали много книг, как выйти из зоны комфорта

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Pavel Petel

ЖКХ

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Слегка Придурковатый

"В Ozon нет массовых увольнений, но есть отдельные случаи массовых высвобождений", - рассказала Forbes директор по коммуникациям и b2b-маркетингу Ozon Мария Заикина.

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Pavel Petel

Не увольнение, а оптимизация расходов.

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Pavel Petel

Нужно срочно каждому выдать по 10 тыр рублей из бюджета.

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AIAIAI

И отправить мести парки

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SilanseR

Афигеть, 4-5 мес запас прочности…

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Yaroslav O

а что случилось то?

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AIAIAI

как узнаете, напишите, пожалуйста

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Артем Наумов

Говорят, какая-то спецоперация идёт.

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Rustam Valiullin

У меня завязался роман с вашей супругой и вот что вышло

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Маркетплейсы

Если откинуть эмоции и трезво взглянуть на ситуацию, ОЗОН делает все логично: если раньше имея доступ к дешевым деньгам они жгли бюджеты и влетали во все что можно лишь бы догнать ВБ, то в текущей ситуации они по сути останавливаются на втором месте, оптимизируют юнит экономику и продолжают развиваться но уже гораздо медленнее на свои деньги.

Для селлеров (поставщиков маркетплейсов) это конечно плохо, продажи остановятся на текущем уровне, поддержка ухудшиться ну и все логистические процессы скорее всего замедлятся из-за «оптимизации».

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Andrew Martynov

Озону это не помешает. Он убыточен как раз за счёт убыточного бэк-офиса и особенной раздутости некоторых подразделений

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Ким Чен Ын

Предлагаю еще лучше сократить расходы—сократить зарплаты топ-менеджеров. А еще начать соблюдать закон, тогда репутация хоть сохраниться как-то.

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shanku erra

О каком законе речь?

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Ким Чен Ын

ЗоПП

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Глеб Хардеев

Один из них 🙃 Уже больше месяца без работы

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Герман Воронов

Ну совершенно никаких последствий, все по плану 😄

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Анатолий Калугин

Не только Озон сократили сейчас часть сотрудников

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Тимур Петров

А что у сотрудников такие больше зарплаты, это же не айти работники?
По его словам, Ozon сокращает сотрудников и расходы на фонд оплаты труда, иначе компанию ждёт банкротство через четыре-пять месяцев
 То есть теперь деньги закончатся через 5-6 месяцев? А дальше где брать, сейчас ой как невыгодно инвестировать и заливать дыры дорогими деньгами.

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Сергей Мелихов

У любой компании должен быть план увольнений на случай кризиса. Сейчас многие расчехляют эти планы. Зарплатный пузырь в IT начинает сдуваться.

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Den Red

Штраф им дать надо что людей шваркают в такое время

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Михаил Октябрьский

Тогда они штраф в стоимость товаров добавят, которую люди же и заплатят

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AIAIAI

за все заплатит селлер

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Noblesse. tv

и переложит свои затраты на буйера.

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а б

Они банкроты по умолчанию. Следующий отдел под сокращение, транспортный. Там в лизинге огромное количество автомобилей.

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Андрей Рядькин

Так мало людей в we work я не видел

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Леха Фомин

Мде... Хороша оптимизация

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Настя Савельева

Вот и до прогрессивных компаний суровые будни докатились, грустно это всё

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Дмитрий Перепродажный
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Igor.Drobin

В Ozon нет массовых увольнений, но есть отдельные случаи оптимизации проектов, рассказала Forbes директор по коммуникациям и b2b-маркетингу Ozon Мария Заикина
звучит как новояз, что за мода на него пошла😲

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Mikhail Che
Алилуйя! Они это сделали

Черт, я хотел этого много лет и даже собирался заказать себе расширение, потому что существующие были прям убогими. У кого еще открыты по 500 вкладок и вам надо полминуты что бы долистать до конца?

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