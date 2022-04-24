Джун зарабатывает меньше уборщика: как живут программисты в Иране, который 40 лет под санкциями Статьи редакции
Издание dev.by поговорило с иранскими айтишниками о зарплатах, налогах, иммиграции и ограничениях, накладываемых санкциями.
«Уборщик в Иране зарабатывает 7-8 млн туманов. Джуны — 5 млн»
Мехди, Software Engineer.
— Я начал программировать в 14-15 лет, а затем в старшей школе «влюбился» в физику. Но после 2-3 лет изучения физики я понял, что меня больше интересует философия (я думаю о физике как о комбинации философии и математики). Так или иначе, я начал программировать профессионально, и теперь я этому рад.
Иран — бедная страна со слабой экономикой, поэтому производств здесь не так и много. Большинство предприятий занимаются не производством, а просто посредничеством (например, заказ еды в интернете, такие приложения, как Uber, интернет-магазины и т. д.). Таким образом, в Иране каждый день разрабатывается множество приложений и веб-сайтов, потому что это единственная надежда людей заработать денег (и большинство из них терпит неудачу).
Это объясняет растущее количество кодеров (не софтвер). В результате средняя зарплата программистов довольно низкая. Например, уборщик в Иране зарабатывает 7-8 млн туманов, а большинство джуниор программистов — около 5 млн туманов*.
Я лично зарабатываю около 20 млн (больше $700), что по мнению людей считается довольно высокой зарплатой. Но вы ничего не сможете сделать с такими деньгами, знаете ли.
Самый дешевый автомобиль в Иране стоит около 190 млн туманов (примерно $7000), а самый дешевый дом в Тегеране — не менее 1200 млн туманов (чуть больше $43 тысяч). Сделав базовые подсчёты и принимая во внимание уровень инфляции, вы поймёте, что я не смогу купить дом до конца своей жизни с такой «большой» зарплатой.
Я работаю в крупной холдинговой компании, которая занимается разработкой веб-сайтов. В настоящее время я — Frontend Lead. Санкции действительно плохо сказываются на моей профессии. Меня очень интересуют AWS, GC и множество других инфраструктур и веб-сайтов, которые помогают мне совершенствоваться в моей карьере (Amazon закрыл доступ к своим сервисам в Иране в 2019-м — прим. dev.by). У нас даже нет доступа к кредитным картам (Иран в 2012-м отключили от SWIFT). Так что у нас не может быть YouTube, Spotify и так далее. Только если вы не заплатите большую сумму и не найдёте взломанный аккаунт.
Почти все иностранные компании отказываются с вами работать, как только узнают, что вы из Ирана. Но очень редко бывает, что у вас есть контакт или что-то, что поможет вам обойти санкции.
Да, верно, у нас есть аналоги Netflix и Youtube, но в основном иранские сервисы используют люди с низким уровнем образования, или бедные, или религиозные. Лично я, например, смотрю YouTube каждый день часами, используя VPN.
Помогает ли правительство программистам? Правительству просто всё равно на программистов, если они не делают что-то, что приносит пользу правительству.
Поверьте мне, каждый иранец хочет покинуть Иран, и почти все мы сделаем это при первой возможности. Но, как вы знаете, это не просто и не дёшево. Большинство моих друзей из университета уехали. И я уверен, что поступлю так же, как только смогу.
«На ИТ больше влияет миграция, а не сами санкции»
Ила, Machine Learning Engineer
— Почему я решила стать айтишником, а не, например, учёным? Я хотела быть практичной. Из-за санкций у нас плохая ситуация с фундаментальными науками, и лучше не становится. Трудно получить хорошо оплачиваемую работу. А программирование здесь очень хорошо оплачивается.
Бывало ли, что заказчики отказывались с нами работать только потому, что мы из Ирана? Да, мноооооого раз, они могут даже не ответить, поэтому со временем мы научились строить всё самостоятельно.
Теперь у нас есть доступ к Github (в 2019-м GitHub запретил доступ к репозиторию для разработчиков из Ирана, ограничения сняли в 2021-м — прим. dev.by). Что касается AWS и Google Cloud, то у нас есть собственное облако, только прошу его не называть. У нас нет доступа к Slack, вместо этого мы используем Element — сами и бесплатно. Приложение можно без проблем скачать в Play Market, но не в AppStore. Для iPhone мы используем PWA.
Да, все здесь думали о миграции, и это супер просто сделать. Очень много моих друзей сейчас учатся в лучших университетах или работают в лучших компаниях по всему миру. Но что касается меня, то я не собираюсь мигрировать, потому что здесь я могу многое сделать и на многое повлиять.
Я объясню. Когда вы находитесь в стране со стабильной экономикой и прочим, там очень много позиций, но и много людей. А значит, ваш доступ будет минимальным, способность принимать решения — минимальной. Как и право на ошибку. Но здесь, в Иране, вы станете настоящим героем. Вы идёте вперёд, что-то меняете и влияете на миллионы людей, которые, скажем, заказывают поездки каждый день в вашем сервисе. Разве это не лучше?
Важный фактор, который мог бы изменить нашу ситуацию — удалённые рабочие места за границей. Но работодатели из других стран просят нас переехать, чтобы работать. Я бы хотела, чтобы мы могли сотрудничать хотя бы с теми странами, которые тоже сейчас находятся под санкциями, как Иран.
Жильё в Тегеране очень дорогое, поэтому, думаю, я никогда не смогу купить дом здесь на свою зарплату. Есть и плюсы. Благодаря коронавирусу наша работа стала полностью удалённой. Мы стали работать намного лучше. Поэтому даже сейчас остаёмся на удалёнке. Так люди могут переехать в более дешёвые города и купить дом там, что я и собираюсь сделать в будущем.
Не буду называть свою зарплату, но senior developer в Иране может заработать тысячу долларов. В эквиваленте на нашу местную валюту это нормальная зарплата для жизни.
— Вы когда-нибудь сталкивались ли с мнением коллег-мужчин о том, что женщине не место в ИT?
— Что? Нет!!! Я помню только одного человека в университете, который мог бы сказать такое, но больше никогда такого не слышала.
«Google не возьмёт на стажировку даже лучших специалистов»
Эрфан, Software Engineer
— В моём детстве санкции были не такими серьёзными, как сейчас, и едва ли влияли на жизнь обычного человека. Например, водитель грузовика, такой, как мой отец, с минимальной зарплатой, мог себе позволить покупать компьютеры, мобильные телефоны и прочую аппаратуру, пользоваться совершенно новыми технологиями, которые могут вдохновить юный ум. Сначала играешь на компьютере, а потом, когда надоедает, начинаешь крутить винтики и болтики (улыбается).
Я решил стать программистом из финансовых соображений. Сейчас, после 8 лет опыта, моя зарплата в 5 раз выше минимальной по стране (минимальная зарплата в Иране в 2022 году составила $215). Но у меня нет чистого дохода, который был у моего отца (я имею в виду свободные деньги, которые человек или семья могут тратить на всё что угодно, поскольку в них нет необходимости).
Сейчас ведутся разговоры о запрете инстаграма и других соцсетей, но многие, в том числе и я, считают, что это приведёт к тому, что лишь немногие с согласия правительства будут иметь доступ к интернету.
Да, я раньше работал с западными компаниями, и вы прямо сейчас можете найти их объявления об удалённом найме на разных сайтах, но, конечно, не с тем уровнем зарплат, что платят в зарубежных странах (жители Ирана не могут пользоваться Upwork — прим. dev.by).
Думал ли я об эмиграции? Да, это образ мышления многих молодых людей. Но даже внутри страны этому есть препятствия, например, два года обязательной военной службы, которые нужны, чтобы правительство выдало вам загранпаспорт.
— Есть ли у вас налоговые льготы для ИТ-сферы? Например, я слышала про Pardis Technology Park — даёт ли членство там налоговые послабления?
— Не совсем. Так, Pardis — это компания с хорошими связями, которую поддерживает правительство. Подобных примеров много. Иранскому правительству нужно сделать иранскую реплику иностранного ПО, которое пользуется спросом у людей. Например, ПО для навигации. Нужна команда. Поэтому они нашли такие места как Pardis.
Компания должна соответствовать определённым критериям, чтобы квалифицироваться как стартап. И даже если она признаётся стартапом, возникают другие сложности.
Налоговые льготы и другие льготы, о которых вы слышали, скорее медиатрюк, чем помощь молодым предпринимателям.
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За несколько дней до этого за блокировку ресурса выступил Сергей Карякин.
Рая, не узнавали, сколько в Иране получает контент-менеджер по репосту статей? Правда любопытно.
Привет! Я пишу свои тексты, как большие, так и новости, если хотите, можно их прочитать у меня в профиле. И редактирую чужие.
А текст dev.by мы опубликовали только с их разрешения, потому что нам показалось, что нашей аудитории может быть интересно. Ссылки стоят как в начале текста, так и в конце.
Но можете назвать меня контент-менеджером по репосту статей дальше, большое спасибо
Давно не заходил на ресурс, но теперь с удовольствием буду следить за вашими успехами и неудачами на журналистском поприще.
Кстати, был приятно удивлен, увидев как вырос интеллектуальный и профессиональный уровень аудитории. Надеюсь в самом ближайшем будущем завести здесь множество полезных и просто приятных знакомств.
15 шекелей
улыбнул, неплохо :)
Спасибо за перепечатку.
Статьи с фактами или мнениями "из первых рук" бывает ценнее сотни компиляций.
Самое ценное в любой статье - это комментарии, всё таки реальный опыт и информация из первых уст/рук
Что-то зачастили сравнения с Ираном? Что-то случилось?
Ох щас налетят же...
Так ММВБ же за консультациями к ним обратилось и сотрудничать хотят, вот и просвящают про жизнь в дружественной стране.
А чего там какой-то Иран. Если забить на единичные и не выдуманные рассказы о работе на пляже за +5k$ и заглянуть на hh, то окажется, что половина Российских джунов зарабатывает в районе 40т.р. Сейчас не знаю, но вот с год назад я лично подобное встречал.
Вне МКАД и 20к зарплата не редкость в разработке. Люди с села Кукуево на удалёнке готовы работать за копейки, потому что по деревне средняя з.п 5-7 тысяч.
Только вот все плачут, что разработчиков не хватает.
Не хватает нормальных разработчиков. Опытных. middle+. А джунов и вчерашних выпускников курсов, как дерьма за баней.
Ну значит скоро будет как дерьма за баней и мидлов
Да-да, тех самых миддлов, которые не знают, что такое условный event loop в браузере. Проблема в том, что многие почему то считают, что грейд растет параллельно с годами, а не со скиллами, в следствие чего потом на собесы приходят сомнительного качества "миддл плюс" разработчики.
Согласен! Просто дикая туча чуваков у которых чуть ли не 10+ лет за плечами, но всё это время на работе они клепали формачки под cms, а дома только сериалчики смотрели. Их и джунами назвать сложно.
Да, больше будет, но не все джуниоры становятся миддлами.
А кем они становятся?
Останавливаются в развитии да и всё.
Работниками фастфуда?
На самом деле меньше.
В 1С сейчас джун на полной ставке 168 часов в месяц, 50к получает
Тамбов, ~500 км от дефолт сити, если что. На самом старте коммерческой разработки (примерно 2018 год) получал 30к в местной компании. С тех пор тут мало что изменилось, знаю нескольких ребят, которые только-только начали карьеру и получают примерно те же 30.
Ещё нужно в Сомали съездить, узнать сколько там программист получает. Я в 2014 году в Кыргызстане получал 200$, а на той же должности в РФ выходило 600$, и при этом Кыргызстан не был под санкциями.
Всегда смешно читать рассказы\статьи про "бедно, но независимо". При этом разработчики этих стран используют Linux, Android, языки программирование и процессоры, которые были созданы в западных странах и т.д. :)
*в зависимых западных странах
В Мск знаю джуна который на 70 пошел (первое место работы). Сколько тогда хоть дворникам платят?
+- столько же
Статья с намеком, что в Белоруссии скоро будет как в Иране :)
А то что молодые люди хотят куда либо свалить, думая что где то оно намного лучше, это не новость. Довольно большой процент молодых хочет свалить и из "развитых" стран.
Так и в РФ джуны зарабатывают меньше дворников