ИТ-специалисты уезжают, потому что у них нет вариантов — компании не хотят работать с теми, кто находится в России Статьи редакции
Основные тезисы из материала BBC.
- В марте Россию покинули от 50 тысяч до 70 тысяч ИТ-специалистов, подсчитали в Российской ассоциации электронных коммуникаций, ещё 100 тысяч должны были уехать в апреле. На фоне этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал ИТ-специалистов остаться в стране и строить свою экосистему. Также Минцифры предложило меры поддержки отрасли: отмену налога на прибыль на три года, отсрочку от армии и льготную ипотеку.
- При этом аргументов за отъезд у ИТ-специалистов больше, и в основном — финансовые. Например, в американской ИТ-компании, которая брала проекты у иностранцев и отдавала программистам из России, Украины и Европы, заказчики могут после заключения договора узнать, кто именно работает над проектом. Её сотрудник рассказал, что многие отказываются от разработчиков, которые находятся в России.
- Также компания боится блокировки счетов и поэтому не хочет переводить деньги в Россию. Либо не может — из-за санкций. Но при этом вариант, в котором разработчик открывает счёт за границей и возвращается в Россию — «крайне нежелательный». В итоге сотруднику пришлось уехать сначала в Армению, потом в Турцию.
- Разработчик из другой ИТ-компании рассказал, что его фирма ушла из России, и намекнула, что для продолжения работы нужно уехать из страны. Многие разработчики в аутсорсинговых компаниях сидят без проектов, некоторые их скоро лишатся. Тех, кто сидит без работы, к июню могут сократить. При этом найти альтернативу в России сложно — зарплаты «отличаются в разы».
- Также с россиянами не работают биржи для фриланса Upwork и Fiverr, нет выплат на Shutterstock. Покинуть Россию специалистов вынуждает и невозможность получить деньги — многие банки под санкциями, а иностранные сервисы вроде Revolut запрещают делать переводы в страну.
- Программисты и дизайнеры в российских компаниях, наоборот, не могут работать не в России. Например, в «Сбере» и «Мегафоне» отключают сотрудников от всех инструментов, если видят, что они подключаются из-за границы. После этого в компании просят либо взять отпуск и вернуться, либо уволиться.
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Пока у крупных российских компаний не изменится ментальность с «отжать, украсть, швырнуть, выкупить за копьё» на «сделать качественный продукт, обучить кадры, достойно оценить труд, гарантировать безопасное сотрудничество» - ничего не изменится, люди будут или бежать, или ходить на работу, как на каторгу, без огня. Продукты будут выходить на рынок, шуметь полгода, чтобы оправдать бюджетные траты, и благополучно затухать. Команда хороших специалистов - это люди, которые бегут, а за ними горит мост. Оны должны иметь реальный стимул, а не отсрочку от армии и льготное отложенное рабство.
Поздно что то менять в крупных российских компаниях. Причина краха IT в России это политика. Ничего уже не выйдет из России в ближайшие десятилетия.
А у крупных российских компаний нет такой ментальности не потому что их возглавляют идиоты (хотя и такое встречается), а из-за того, что нет той самой стабильности, которую нам так яростно обещало государство. Зачем вкладываться в кадры, делать качественный продукт и т.д., если будущее неопределенно. В таких ситуациях надо зарабатывать здесь и сейчас.
я бы еще добавил, подумать не только себе, а еще и о других...
Даже если компания делает все как вы сказали, это не отменяет остальных минусов россии
Снимаю шляпу, лучше и не скажешь!!!👏👏👏
Простите, а вы считаете фейсбук - качественным продуктом?
Вот любопытно мне, что ж за экосистему имеет в виду правительство? Какую-то абстрактную, не прикладную?
Типа: вот была б у нас ента экосистема, сразу б зажили!
Ирония, конечно, но печальная.
ЦифровоеБолото.рф
Хотя кто их знает, может они как Цукерберг, прониклись мета-вселенными и хотят сделать виртуальную Россию: где и дороги ремонтируют и памятники архитектуры не сносят и Обаму в подъезды не пускают.
Ну как сказать..... Туалет на улице .....в каком-нибудь .....крае .... Вот к нему надо экосистему ......
Володин упоминал только магазин приложений на мобильные устройства))
Я поржал с этого: "На фоне этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал ИТ-специалистов остаться в стране и строить свою экосистему", показывает на сколько дядя да и в принципе чиновники оторваны от реальности.
Руководство имеет очень стабильную и характерную репутацию, никто в здравом уме не будет сейчас оставаться и пытаться что-то "строить" в стране, руководство которой известно своими приходами и отжатием результатов твоего многолетнего труда. И хорошо если ты вживых и здоров останешься, а на тебя не заведет дело самый "неподкупный и беспристрастный" суд в мире.
Сейчас рф просто пожинает результаты всего того, что она многие годы выстраивала в стране для своих же граждан. Не удивительно что все кто может валят, триггер был, точка невозврата пройдена. Пусть кушают и не подавятся.
Сначала правительству нужно отстроить экосистему противовесов и сменяемости власти. А то стройка баганулась на цементировании в кресле >20 лет. В остальном мире технологии меняются быстрее
Опять свою песню про сменяемость власти... Ну допустим, будет сменяемость генсеков как в СССР, - сильно это СССР помогло?
Систему надо менять, а не власть.
А что-то случилось?))))
да, макдональдс закрылся
весеннее обострение.
да ничего, просто раша так называемую спецоперацию проводит, скучно уже, придумайте что-то новое да нибудь а;)
Я вот гадал, прибежит какая-нибудь обезьянка со своим "что-то случилось?". Угадал, очередной хомячок прибежал.
Если такой дефицит кадров, то почему сейчас становится больше сеньорских вакансий, а джунов почти не берут
Потому что Джун в краткосрочной перспективе это только траты
Потому что сеньорам покинуть страну, найдя работу за границей, проще всех. Соответственно им на замену ищут новых (удачи с этим, ага). А вот джунов с одной стороны полно везде, а с другой особо некому учить - сеньоров-то нету.
Мы берём, мидлы дорого, нам проще научить
Так логично же, не будут места профессионалов, заполнять специалистами которые ещё МР правильно делать не научились
Джуны это расход средств, увы. На его обучение нужно тратить время, средства, и не известно когда он начнет приносить существенную прибыль превышающую затраты на него. И всегда есть риск что обучившись он тут же свалит на более сытое место.
Поэтому берут минимум миддлов или сеньоров, поскольку они способны начать приносить профит и ценность практически сразу.
Автор, вы с одной стороны добавили кнопочку "Поддержать", с другой - делаете перепосты какой то желтушной прессы.
Доставляют пассажи в статье типа "российские власти годами ... грезили о диджитализации". При этом месяц назад я в два клика оформил налоговые вычеты. Договор трудовой подписал ЭЦП через Диадок. Вообще в офисе не появлялся. Потом, кто ООО недавно открывал, тоже наверно заметил прогресс. Короче, объективностью тут и не пахнет.
Еще и свой негатив туда примешиваете: в первоисточнике "Российские айтишники остались без иностранных заказчиков" -> на vc превращается в "У ИТ специалистов нет вариантов" . WTF?
Согласен, сам через ип работаю, налоги с сайта платить стало гораздо проще
Поддерживаю, но в этом есть своя правда.
одни перепечатывают новость с помойки с откровенно враждебной и необъективной риторикой, а другие набрасывают тупорылые комменты в стиле "нам пизда") ресурс скатывается явно, tj мало было, надо и этот сайт скатить. Статья хуйня, лично знаю людей, работающих из заграницы на сбертех, и так же сам прекрасно работаю на немецкую компанию из РФ. Как вы все заебали уже этой хуйней
Ваши аргументы не убедительны. Тот факт, что Вы знаете людей, которые не столкнулись с проблемами не означает, что проблем нет. Вы работаете на немецкую компанию - ок, Германия до сих пор занимает более нейтральную позицию (пока), но она меняется. В статье ничего про Германию не говорится. А вот факты, которые приведены в статье. Например, что биржи фриланса не работают, а Revolute банит клиентов из РФ это тоже "хуйня"? И еще одно соображение из области экономики: если спрос сокращается, при том же самом предложении, то что обычно происходит с ценами?
Это BBC то помойка? Что тогда не помойка? Вечерний соловьев?
На фоне прогнозов ЦБ о предстоящих годах стагнации в технологической сфере звучит вполне логично и ожидаемо.
Зачем платить, если все равно никуда не денутся с подводной лодки?
Зачем создавать условия, если конкурентов больше нет?
Зачем подкатывать в линкедине, если переманивать некуда?
Зачем искать инвестиции, если шансы на успешное "украсть и распилить" теперь значительно выше, а требования к продукту значительно ниже.
Маркетинг и HR уже сдулись, нас ждут "прекрасные" месяцы > ...
Место и роль IT возвращаются к таковым эпохи СССР.
Пора перечитать "Понедельник начинается в субботу".
Стагнации? Путин ж объявил 2022-2031 годами науки и технологий. Это что, получается, объявить целое десятилетие годами технологий - недостаточно?
И брить уши
"Основные тезисы из материала BBC" дальше читать не стал. Однозначно будут выпячивать одно и игнорировать другое.
Если у вас есть объективная непредвзятая информация, поделитесь?
критиковать не информацию, а источник — верный признак не очень умного человека.
Видимо закончилось то время, когда айтишники получали в России значительно больше других специалистов. По сути It специалисты были раскормлены именно спросом со стороны зарубежных заказчиков, которых скоро не будет. Думаю, в перспективе 2-5 лет, ЗП будет на уровне инженера-электрика. Короче будет как в Европе, где айтишник - это никто
Инженер-электрик в Европе отнюдь не никто. Он никто в России, что есть то есть.
Вы сами себе противоречите. Если в Европе айтишник это никто, тогда что за "спрос со стороны зарубежных заказчиков" ? Если есть спрос, то ЗП по определению выше других областей, а если ЗП выше, то ты уже кто-то
Емкость даже российского рынка существенно превышает предложение, и так будет еще долго.
Не увидел в отчёте bbc что то про массовое снижение зарплат
Зарплата программиста привязана к мировой экономике, которая растёт, в отличие от местной. От этого и растёт(рос) разрыв в зарплате.
В вашем контексте "никто" это простые люди( наемные сотрудники ). Радуетесь ,что в говне будут абсолютно все?
Пока не закроют интернет насовсем - ничерта подобного. Айтишник поставляет результаты своего труда удалённо в отлив от электрика. Так что для специалистов в зп мало что изменится будь хоть из рф хоть из Индии
Потому что вся их инфраструктура основана на западных технологиях, которые отрубили в рф, ит-специалистам банально не с чем работать в рф.
Мне вчера отклбчили git pull чего теперь делать не знаю даже. Пойду с медведем погуляю, говорят асфальт в центр города привезли
Кэп очевидность, но таки да от сюда свалят усе
Я так понял вы с Украины
Самое интересное, что своя экосистема нужна не уезжающим ИТшникам, а тем кто уже не сможет уехать никогда - тому же Мишустину например. Вот пусть он и делает, наверняка его зарплата значительно больше чем у сеньора :)
Из всех знакомых лично мне представителей отрасли (~ 150 человек на работе + ~50 просто знакомых и бывших коллег(общаюсь)) свалило человека 4. Из этих четырёх 3 - фанаты наваэльного, ненавидящие свою страну и которые только и кричали "все плохо" и "все пропало" всю жизнь, 4й свалил чуть раньше из-за желания жить на море(выбрал Барселону).
Остальные даже речи не заводят. И желания не имеют. А всех сваливших (особенно в Грузию) считают дебилами.
Вот жил знакомый со своими 500к зп в месяц плюс левые проекты приносящие, то лям, то два иногда. В 4шке с отличным ремонтом, женой, детьми, двумя машинами и заграницей 4е раза в год. И при этом всё ругался какая тут жизнь в России ему ужасная. На Каца и прочих болт каждый день наяривал. Тут в феврале совсем завыл. И уехал в Грузию. Снимает в три цены жильё, комфорт теперь совсем не московский. Работы, где на зп, лишился, сидит на аппворке заказы ищет, да резюме шлет безуспешно в разные конторы. Вопрос - на кой черт ты валил?
Один из 3х "грузинов" уже вернулся.
Короче, за редким исключением, уезжают нервные с промытыми мозгами.
А в России самое время делами заниматься, себя показывать и пользу нести.
За год-два-три эту экосистему не отстроить. К сожалению, наши главы спохватились думать о новых технологиях и убегающих профессиональных кадрах поздно.
Разрабы на иностранных проектах в процентах 90% случаев должны уезжать, чтобы продолжить работу, этой части айти в РФ наступает окончательный конец. Что на самом деле плохо, ибо именно иностранные фирмы своей платежеспособностью и конкуренцией сделали зарплаты в ИТ высокими в стране, относительно других сфер. У разрабов на отечественных проектах нет необходимости уезжать по понятным причинам, но бывают компании (по первому впечатлению, небольшой процент), которые наоборот заставляют физически работать в РФ. Ну и уезжать в этом случае надолго все равно не получится, даже если можно, ибо остаешься привязан к российской налоговой и банковской системам как ни крути.
Ах, Мишустин, ах, призывун.
Например, в «Сбере» и «Мегафоне» отключают сотрудников от всех инструментов, если видят, что они подключаются из-за границы
И что, айтишники с зарплатой в 400 000 не знают как это обойти, создав на уровне роутера подключение через Россию? 🙄
Думаю, столь ценные кадры могут найти нового работодателя быстрее, чем сменить настройки роутера :)
Рано или поздно обман будет раскрыт. Да и нафиг нужен такой работодатель, которого нужно постоянно обманывать.
Они знаю конечно, а тот кто писал статью не знает как оно на самом деле сейчас в России и компилирует статью из многих других статей, которые написали такие же журналисты.
Попробуй поработать под 3-мя VPN с изначально не самым широким каналом😌
Легко отлавливается, если сидеть с корпоративного устройства. Плюс есть еще куча разных способов понять где находится человек. На хабре была статья, где человек работал из Нарвы соединяясь с российской базовой станцией, тоже был пойман.
Вангую, сначала будут кривить морды и валить из рф (заказчики), потом рынок просядет, потом вернуться и за милую душу будут снова хантить подешевевшие мозги, экономили на русских зп в три раза, будут экономить ь в четыре 😅
Так что, поздно или не поздно входить в айти. Эксперты, что думаете
пока выучитесь (лет 10) как раз все неприятности закончатся. не поздно.
смотря какие альтернативы?
Современный айтишный мир также разделился на либералов и вату.
А с кем будешь ты?
скорее на долбоебов и тех, у кого еще какая-то адекватность сохранилась
Программисты и дизайнеры в российских компаниях, наоборот, не могут работать не в России. Например, в «Сбере» и «Мегафоне» отключают сотрудников от всех инструментов, если видят, что они подключаются из-за границы.
А свой VPN сервер в РФ не выход?
Вот смотри, у тебя сотрудник работает с базой клиентов. Несколько сотен тысяч записей, которые тебе доверены после адских проверок твоего соответствиям ГОСТам работы с личными данными.
Тебя лично подвесят за яйцы правоохранительные органы страны, где ты работаешь на пару с твоим работодателем (и будут правы), если эта база утечёт.
И тут ты выясняешь, что этот сотрудник уже пару месяцев как слинял за бугор, продолжая оттуда работать с этой высоко-сенситивной информацией.
Т.е. в случае чего, ему ничего не будет. А тебе будет.
Прикольно тебе?
Дак это банально вычисляется социальной инженерией, hr все время мониторят соцсети, часовые пояса в записях, время появления на рабочем месте (даже удаленном) и т.п. Чтобы все это имитировать четко без сбоев - надо быть Штирлицем.
СНГ ПГТ
Я бы еще добавил немаловажный фактор - доступ к технологиям. Кто и сколько бы не фантазировал, а реальность такая, что 99% (спорить о цифре не буду, но все равно близко к ней) всего "нашего" софта базируется на забугорной кодовой базе. Сейчас под угрозой блокировки практически все SDK и репозитории более менее крупных проектов, дальше будет только сложнее. Все это тянуть через vpn и трястись каждый раз, выкладывая свои наработки - так себе затея. Проприетарные SDK и вовсе будут закрыты для использования здесь. В итоге, чтобы быть на гребне новых технологий, проще уехать.
А поучаствовать в развитии своих технологий не вариант?
В России хорошая школа программирования, мы не умеем в продукты и бренды, ибо ментальность другая.
nginx, clickhouse, tarantool - написаны тут, нами
компании не хотят работать с теми, кто находится в России
Что-то не клеится. Выезжая за пределы России программист сразу перестаёт быть злым русским хакером, ответственным за войну, несущим бремя вины за то, что он русский? Или всё же остаётся? Или же при переезде в Свободный Цивилизованный Мир нужно будет прилюдно каяться и плакать, просить прощения за то, что ты русский? В общем, как-то мудрёно слишком. Если уж отменять, то прям по-европейски, по измерениям черепа или по не принадлежности к Свободной Расе.
Россграм, твой выход! (стеб, сарказм, желчъ)
Это говнокодеры поехали врагам диверсии устраивать
Сейчас у Кремле паника, что некому будет создавать китайский вариант большого брата. Систему тотальной слежки за всеми.