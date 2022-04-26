Глава поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса» Андрей Стыскин покинет пост Статьи редакции
Новым руководителем станет глава отдела ранжирования Пётр Попов.
- Об этом сообщили Forbes два источника, близких к «Яндексу». По словам одного из них, Стыскин в двухмесячном оплачиваемом отпуске, после чего уйдёт из компании, а его место займёт Попов.
В «Яндексе» подтвердили, что Попов станет руководителем направления поиска, рекламных и облачных сервисов. Стыскин в отпуске, но он пока остается в компании и помогает в ключевых вопросах, добавили в «Яндексе».
- Стыскин проработал в компании 15 лет — с 2007 года. Сначала был разработчиком, потом тим-лидом, главой отдела ранжирования. В 2015 году стал вице-президентом по поиску, а в 2021-м возглавил направление поиска, рекламных и облачных сервисов.
- Попов в «Яндексе» с 2009 года: из разработчика он стал главой отдела основного поиска, а затем — руководителем отдела ранжирования.
- В феврале 2021 года «Яндекс» изменил структуру своего бизнеса и создал две бизнес-группы. Первая группа — «Поиск, рекламные и облачные сервисы», которой руководил Стыскин. Вторая — «E-com и райдтех» под руководством Даниила Шулейко.
- В июле «Яндекс» раскрыл инвестиции в развитие поиска — более $1,5 млрд за пять лет. Сумма сопоставима с капитальными расходами компании за это время, рассказал топ-менеджер.
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В «Яндексе» говорят, что у них таких планов нет.
Это он сделал?
Комментарий удален модератором
Кстати смесь сейчас
сейчас все намешано
Мая не понимать, как градиент течь, эмбединг собирайся, нейронка крутица (с) директор ранжирования в Яше
После того как Яндексу пенделей надавали он начал показывать тоже самое что и Гугл, т.е. заработал.
А если он, бить поедешь?
хотелось бы чтобы поиск был "умным", а не "политическим"
долго фейки будешь постить? прежде чем высирать это, почитай про индексацию картинок
В каком смылсе фейки?
Сейчас яндекс показывает, то что призошло. В тот момент, когда был сделан этот скрин, яндекс просто не обновил базу картинок.
не надо пиzдить.. я лично проверял. Просто когда Яндекс поймали на этой кгбшной цензуре они уже сделали все нормально. И то большой вопрос, надо ли все показывать в одной куче
Эта же картина наблюдалась ещё минимум 1.5 дня после.
Опять - "это не мы, это алгоритм"?
проработал в компании 15 лет - понятно, ничего не умеет
Откровенно, очень хорошо, что Яндекс начал выгонять этих заседенцев.. освободят место, в компанию придет свежая кровь, может начнут развиваться
Нерепрезентативен.
" в двухмесячном оплачиваемом отпуске" это с чего вдруг малина такая?
Накопились неотгулянные дни отпуска, видимо. При увольнении можно получить сразу расчёт с оставшимися отпускными. А тут решили оформить просто как отпуск. По деньгам идентично, отличие в том, что увольнение формально производится после его окончания. Соответственно, до увольнения он числится сотрудником, имеет доступ к внутренним ресурсам и т.п.
и самое главное — на время отпуска продолжает действовать кучерявый яндексовый ДМС со стоматологией и ПСИХИАТРОМ
Северный отпуск.
За ковидные 2 года неотгулянные дни накопились, например.
Начинайте руководить бизнес группой Яндекса и вам положено будет, делов то
Да без проблема, набирайте платите зарплату, на стуле 15 лет посижу
Прикинь в развитых странах еще золотые парашюты дают на круглые суммы. Ватная у тебя претензия
Новым руководителем станет глава отдела ранжирования Пётр Попов.
Вывел в топ себя.
Все в Ереван?)
Настолько все хорошо, что люди бегут.
его скорее всего выгнали
$300м в год достаточно серьезные инвестиции. Откровенно, не понятно что за эти деньги сделано. Но особо вижу каких либо улучшений в поиске.
Весь первый экран в рекламе сделали, вот и окупили 300 лямов
на пенсионарах много не заработаетшь
А что случилось?
Это, скорее, к добру. Даже если здесь политика. Стыскин - зло, вообще не про Яндекс. Отрыжка предательства Расковалова.
Пишите сразу, что Попов, заняв место, тоже сразу же уйдёт в отпуск, из которого выйдет уже «готовый к новым вызовам и предложениям», то есть покидая Яндекс.