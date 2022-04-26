Карьера
Рая Хачатрян

Глава поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса» Андрей Стыскин покинет пост Статьи редакции

Новым руководителем станет глава отдела ранжирования Пётр Попов.

  • Об этом сообщили Forbes два источника, близких к «Яндексу». По словам одного из них, Стыскин в двухмесячном оплачиваемом отпуске, после чего уйдёт из компании, а его место займёт Попов.

  • В «Яндексе» подтвердили, что Попов станет руководителем направления поиска, рекламных и облачных сервисов. Стыскин в отпуске, но он пока остается в компании и помогает в ключевых вопросах, добавили в «Яндексе».

  • Стыскин проработал в компании 15 лет — с 2007 года. Сначала был разработчиком, потом тим-лидом, главой отдела ранжирования. В 2015 году стал вице-президентом по поиску, а в 2021-м возглавил направление поиска, рекламных и облачных сервисов.
  • Попов в «Яндексе» с 2009 года: из разработчика он стал главой отдела основного поиска, а затем — руководителем отдела ранжирования.
  • В феврале 2021 года «Яндекс» изменил структуру своего бизнеса и создал две бизнес-группы. Первая группа — «Поиск, рекламные и облачные сервисы», которой руководил Стыскин. Вторая — «E-com и райдтех» под руководством Даниила Шулейко.
  • В июле «Яндекс» раскрыл инвестиции в развитие поиска — более $1,5 млрд за пять лет. Сумма сопоставима с капитальными расходами компании за это время, рассказал топ-менеджер.

#новость #яндекс

3006 просмотров
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33 комментария
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Кипарис Барбос

Это он сделал?

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Михаил Загоскин

Кстати смесь сейчас

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Угольный Выброс

сейчас все намешано

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Mishka

Мая не понимать, как градиент течь, эмбединг собирайся, нейронка крутица (с) директор ранжирования в Яше

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Кипарис Барбос

После того как Яндексу пенделей надавали он начал показывать тоже самое что и Гугл, т.е. заработал.

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D. Trump

А если он, бить поедешь?

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Кипарис Барбос

хотелось бы чтобы поиск был "умным", а не "политическим"

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Ilya Konovalov

долго фейки будешь постить? прежде чем высирать это, почитай про индексацию картинок

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Кипарис Барбос

В каком смылсе фейки?

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Ilya Konovalov

Сейчас яндекс показывает, то что призошло. В тот момент, когда был сделан этот скрин, яндекс просто не обновил базу картинок.

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Кипарис Барбос

не надо пиzдить.. я лично проверял. Просто когда Яндекс поймали на этой кгбшной цензуре они уже сделали все нормально. И то большой вопрос, надо ли все показывать в одной куче

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Николай Замотаев

Эта же картина наблюдалась ещё минимум 1.5 дня после.
Опять - "это не мы, это алгоритм"?

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Кипарис Барбос

проработал в компании 15 лет - понятно, ничего не умеет

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Кипарис Барбос

Откровенно, очень хорошо, что Яндекс начал выгонять этих заседенцев.. освободят место, в компанию придет свежая кровь, может начнут развиваться

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D. Trump

Нерепрезентативен.

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Кипарис Барбос

" в двухмесячном оплачиваемом отпуске" это с чего вдруг малина такая?

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Gre Li

Накопились неотгулянные дни отпуска, видимо. При увольнении можно получить сразу расчёт с оставшимися отпускными. А тут решили оформить просто как отпуск. По деньгам идентично, отличие в том, что увольнение формально производится после его окончания. Соответственно, до увольнения он числится сотрудником, имеет доступ к внутренним ресурсам и т.п.

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Dmitry Tverdokhlebov

и самое главное — на время отпуска продолжает действовать кучерявый яндексовый ДМС со стоматологией и ПСИХИАТРОМ

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Максим Данилушкин

Северный отпуск.

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Николай Замотаев

За ковидные 2 года неотгулянные дни накопились, например.

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Алексей Дубков

Начинайте руководить бизнес группой Яндекса и вам положено будет, делов то

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Кипарис Барбос

Да без проблема, набирайте платите зарплату, на стуле 15 лет посижу

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Lil Trump

Прикинь в развитых странах еще золотые парашюты дают на круглые суммы. Ватная у тебя претензия

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Сергей Сергеев

Новым руководителем станет глава отдела ранжирования Пётр Попов.
 Вывел в топ себя.

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Roman Moskovskiy

Все в Ереван?)

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AlexSam

Настолько все хорошо, что люди бегут.

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Кипарис Барбос

его скорее всего выгнали

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Кипарис Барбос

$300м в год достаточно серьезные инвестиции. Откровенно, не понятно что за эти деньги сделано. Но особо вижу каких либо улучшений в поиске.

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Георгий Станков

Весь первый экран в рекламе сделали, вот и окупили 300 лямов

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Кипарис Барбос

на пенсионарах много не заработаетшь

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Валера Певнев

А что случилось?

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noname crypt

Это, скорее, к добру. Даже если здесь политика. Стыскин - зло, вообще не про Яндекс. Отрыжка предательства Расковалова.

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From Siberia to London

Пишите сразу, что Попов, заняв место, тоже сразу же уйдёт в отпуск, из которого выйдет уже «готовый к новым вызовам и предложениям», то есть покидая Яндекс.

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