Как айтишники из Беларуси искали работу в Польше, Литве, США, Украине: десять историй Статьи редакции
Своим опытом ИТ-специалисты поделились с изданием dev.by. Рассказали, много ли вакансий, что спрашивают на собеседованиях, не мешает ли беларуский паспорт и как отличаются зарплаты.
Польша
Аndroid-developer, работал в иностранной компании с большим офисом в Беларуси.
Ещё до «спецоперации» (здесь и далее отредактировано из-за требований российских властей — vc.ru) с женой — тоже работает в ИТ — собирались пожить в Европе, оформили визы. Когда началась «операция», супруга переживала из-за возможной мобилизации, а я больше из-за того, что не хотел в ближайшем будущем жить как в Северной Корее.
Но в моей компании работа из Европы не предусматривалась. Более того, в связи кризисом и санкциями в компании наметились сокращения, и я бы под них попал. С релокацией помогла компания жены. Нам оплатили затраты на переезд и на жилье в Польше — около $2000.
Для дальнейшей легализации стал искать работу в Польше. Вакансий [для] Android-[разработчиков] оказалось намного меньше по сравнению с периодом до «операции». Тогда каждый день стучали «эйчары» в LinkedIn.
Поднял старые сообщения, некоторые вакансии были ещё актуальны. Одна из компаний пригласила на собеседование. Оно прошло на русском, так как у компании есть офисы в Варшаве и Минске. Отличий от Беларуси не было. Собеседование прошло в приятной манере, и я сразу получил оффер на желаемую сумму. На руки буду получать примерно на 33% больше, чем в Беларуси. Пересмотр зарплаты раз в год по оценкам команды и менеджера.
SDE-разработчик.
Работаю в продуктовой компании. Давно хотел пожить за пределами Беларуси, где чуть больше свобод и возможностей. События 2020 года и «спецоперация» подтолкнули к переезду.
Специально ничего не искал, но периодически мониторил вакансии в Европе. На мою позицию Middle SDE (Java/Kotlin backend) вакансий достаточно, благо стек популярный.
Собеседовался в европейские офисы EPAM. Изначально предлагали варианты — Испания, Литва, Польша, но спустя неделю остановились на Польше как на самом простом для релокации варианте (у меня есть PBH).
Что касается зарплаты, то оказалось, что вилка, которую я запрашивал, это уровень сеньора в Польше — 15-17 тысяч польских злотых (виновата более строгая система налогообложения). В пересчете в доллары чистый заработок оказался всего на 100 больше, чем в Беларуси.
Frontend-разработчик.
Работаю на позиции Middle Frontend Developer. Искал работу в Польше, потому что туда проще переехать и там проще адаптироваться.
В отличие от Беларуси вакансий здесь много. В двух компаниях были собеседования с «эйчарами». И меня готовы были взять, если я перееду в Польшу за свой счёт. Но так как я искал релокейт, в итоге отказали.
В третьей компании я прошёл ещё и техническое собеседование и получил оффер с релокейтом. Компания помогла с визами, жильём на первое время и компенсировала расходы на переезд.
Зарплату мне предложили на 10% больше, чем я просил изначально. В итоге буду получать в 2,5 раза больше, чем в Беларуси. Но моя зарплата была далека от медианы по рынку.
Германия, Польша
SAP-консультант, четыре года опыта.
Искал работу в пассивном режиме сначала в Беларуси. В феврале прошёл два собеседования, мне готовили оффер. Но после 20 числа поставили на паузу, а потом компания в Беларуси ликвидировалась и переехала. Проект, на который я шёл, был российский.
После этого откликался на вакансии в LinkedIn и на сайтах польских и немецкий консалтинговых компаний. Приходили сразу отказы, хотя субъективно под профиль вакансии подходил. Подозреваю, что из-за паспорта и связанных с этим сложностей с релокацией, оформлением и прочим.
Сейчас продолжаю искать работу в основном в Германии и Польше. Вакансий по моему профилю не очень много. Смотрю и на беларуский рынок, но тут вакансий стало гораздо меньше.
Литва
Разработчик ПО.
Искал работу в литовской компании. Спрос на меня был сразу после публикации в чате ИТ-вакансий Вильнюса как минимум у двух компаний — литовской Orion и беларуской (у которой есть офис в Литве). Литовская компания довольно оперативно откликнулась и пригласила на собеседование.
В Беларуси у меня была средняя зарплата. Я её скорректировал на литовский вариант в евро для software engineer. Взял планку на границе мидла и сеньора (€4500 грязными), чуть изменил и озвучил, сколько хочу получать. Литовцы согласились, поэтому собеседование в беларуской компании отменил. Решил не бегать, не торговаться, тем более на получение визы и прочую бюрократию уйдет минимум месяц.
Литовцы уже прислали контракт, я его подписал. Теперь буду получать польскую бизнес- или гуманитарную визу, чтобы переехать в Литву и там уже оформляться в литовскую компанию. Но до июня у меня проект в беларуской компании.
Разработчик.
Искала работу за границей после начала «спецоперации». И фактически с первого собеседования получила предложение на более высокую зарплату от клиента аутсорса, где я раньше работала.
Всё оформление взяла на себя компания. Сейчас я в Литве. К беларусам отношение исключительно положительное, понимают и поддерживают.
С наличием PBH беларусам открыт весь мир с конкурентными зарплатами, и нет смысла держаться за компании, которые перевозят на те же деньги, что чревато понижением уровня жизни.
Украина
QA-специалист.
Нахожусь в процессе увольнения из компании в Беларуси (позиция QA). После 24 февраля решил уехать из-за опасений военных действий в стране и призыва.
Работу искал в Польше, Грузии, Украине (удалённо) через LinkedIn, Telegram-каналы, Djinni. Варианты есть, можно найти подходящие особенно с хорошим английским языком. Пару раз отказывали украинские компании из-за паспорта. В такое время они хотят нанимать своих соотечественников. Но в итоге буду работать как раз в украинской компании — удалённо через грузинское ИП.
В Грузии ИП-нерезиденты со статусом «малый бизнес» платят налог 1% при годовом обороте не выше 500 тысяч грузинских лари в год (свыше $160 тысяч). Я не выйду за эти рамки, но моя зарплата вырастет по сравнению с беларуской примерно на 35%.
Узбекистан
Тестировщик.
Мне пришлось уехать в Узбекистан, куда релоцировался мой молодой человек. Я до этого не работала в ИТ-сфере. На протяжении последнего года сама изучала мануальное тестирование, прошла несколько курсов, уволилась с нелюбимой работы и искала работу QA.
Первое время откликалась на вакансии на сайте rabota.by. Затем отправляла резюме «эйчарам» лично. Но в Беларуси меня не звали на собеседование и не давали возможности выполнить тестовое задание.
Приехав в Узбекистан, я прошла одно единственное собеседование — первое в своей жизни — и сразу получила оффер. Буду работать в небольшой компании, которая занимается разработкой p2p-приложения. На испытательном сроке обещают зарплату от $450, потом будут платить больше.
В компании молодого человека шла речь [о суммах] от $800. Моё начальство сказало, что им за меня необходимо заплатить около $2000. Скорее всего, официально будут трудоустраивать в российский офис, так как в этом случае ничего платить не придется.
Грузия
Senior-разработчик со скиллами «лида».
Уволился ещё 31 января. Февраль поднимал забытый английский, собеседовался. Работу искал через LinkedIn в Эстонии, Хорватии, Португалии, Польше.
С польской стороной изначально общаться не понравилось. Было такое впечатление, что HR готов плюнуть тебе в лицо, но жалеет экран ноутбука. Думаю, из-за понаехавших беларусов, которых уже много в Польше.
После 24 февраля общался со всеми, кроме поляков. Всё было нормально. Но после видео из Бучи по новостным каналам ЕС половина компаний просто перестала отвечать, а вторая откровенно сливала на собесах.
В итоге нашел подходящий вариант в шведской компании, которая открывала новый офис в Эстонии. Общение было разбито на четыре-пять этапов: HR, техническая часть, тест на английский, тест на программирование, опять HR. И всё это с паузами на неделю-полторы. Все этапы с развёрнутым фидбэком.
Но в итоге оффер в Эстонии завис на получении визы. Страна перестала выдавать рабочие визы гражданам Беларуси и России. Стало понятно, что компания не сможет меня релоцировать.
Параллельно я искал другие варианты. И нашёл случайно в Грузии — в компании, которая занимается автомобильной электроникой и автомобилями. Помогло сарафанное радио. Из разработки ушел в архитекторы.
США
Java-разработчик.
В конце февраля улетел в США по грин-карте. Искал работу как java developer на сайте indeed.com.
Было много вакансий. Прошёл два собеседования и получил два оффера. Никто не спрашивал, из какой страны: важно было только наличие документов для легальной работы.
Зарплата отличается от беларуской, но и цены на аренду и транспорт тоже сильно отличаются. После вычета налогов и расходов должно оставаться больше, чем в Беларуси.
Пока временно вернулся [домой] доделать дела. Летом планирую переезжать по одному из офферов.
dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире.
Наверное, все пользователи pandas знают, что многие действия можно сделать разными способами. Но далеко не каждый понимает, в чем разница, и почему их код может работать более чем в 3000 раз медленнее, чем у соседа. Давайте разберемся, в чём проблема.
Мною подана заявка на вывоз товара из стока со склада Хоругвино, почти 2 месяца собирали товар , мало того что затянули с вывозом тем самым нарушили сроки указанные в договоре, так еще вместо 71 позиции собрали 70, 1 товар остался висеть на остатках, поддержка ни чего не решает, одни отписки...почему спрашиваю не весь товар отдаете... ответа нет,…
Казалось, что после жуликоватого тожебанка Тинькофф хуже не найти. Но тут конкуренцию ему в плане жульничества и откровенного мошенничества составил МКБ - Московский Кредитный Банк.
Когда валютный платеж поступил на валютный контроль, то (через сутки) МКБ провел конвертацию еврового платежа не по курсу установленного МКБ евро, а по курсу доллара,…
Таблетки не сделают вас сверхчеловеком, а нейрохакинг не возвышает над остальными людьми. Только труд, дисциплина и постоянные корректировки курсов помогут нащупать путь к лучшей версии себя. В этой статье нет рекомендаций. Есть описание препаратов и субъективный опыт. Что с этим делать — решайте сами.
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Короче, всем пофиг из какой ты страны. Главное чтобы ты поддерживал оффициальную позицию страны работодателя.
Кажется, что пока предложений работы для айти куда больше, чем специалистов. И пока это не поменяется, устроиться можно будет куда угодно.
Проблема может быть только в бюрократии с переездом. Ну и скиллах по специальности и языку.