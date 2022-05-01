Своим опытом ИТ-специалисты поделились с изданием dev.by. Рассказали, много ли вакансий, что спрашивают на собеседованиях, не мешает ли беларуский паспорт и как отличаются зарплаты.

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Польша

Аndroid-developer, работал в иностранной компании с большим офисом в Беларуси.

Ещё до «спецоперации» (здесь и далее отредактировано из-за требований российских властей — vc.ru) с женой — тоже работает в ИТ — собирались пожить в Европе, оформили визы. Когда началась «операция», супруга переживала из-за возможной мобилизации, а я больше из-за того, что не хотел в ближайшем будущем жить как в Северной Корее.

Но в моей компании работа из Европы не предусматривалась. Более того, в связи кризисом и санкциями в компании наметились сокращения, и я бы под них попал. С релокацией помогла компания жены. Нам оплатили затраты на переезд и на жилье в Польше — около $2000.

Для дальнейшей легализации стал искать работу в Польше. Вакансий [для] Android-[разработчиков] оказалось намного меньше по сравнению с периодом до «операции». Тогда каждый день стучали «эйчары» в LinkedIn.

Поднял старые сообщения, некоторые вакансии были ещё актуальны. Одна из компаний пригласила на собеседование. Оно прошло на русском, так как у компании есть офисы в Варшаве и Минске. Отличий от Беларуси не было. Собеседование прошло в приятной манере, и я сразу получил оффер на желаемую сумму. На руки буду получать примерно на 33% больше, чем в Беларуси. Пересмотр зарплаты раз в год по оценкам команды и менеджера.

SDE-разработчик.

Работаю в продуктовой компании. Давно хотел пожить за пределами Беларуси, где чуть больше свобод и возможностей. События 2020 года и «спецоперация» подтолкнули к переезду.

Специально ничего не искал, но периодически мониторил вакансии в Европе. На мою позицию Middle SDE (Java/Kotlin backend) вакансий достаточно, благо стек популярный.

Собеседовался в европейские офисы EPAM. Изначально предлагали варианты — Испания, Литва, Польша, но спустя неделю остановились на Польше как на самом простом для релокации варианте (у меня есть PBH).

На собеседованиях намного больше внимания уделяется софт-скиллам и culture fit. Полтора часа беседовали с нанимающим менеджером о жизни и о разных разработческих болях, а не о технических деталях. В целом показалось, что в компании больше запариваются о work-life balance и о соблюдении трудового законодательства (по крайней мере так говорят).

Что касается зарплаты, то оказалось, что вилка, которую я запрашивал, это уровень сеньора в Польше — 15-17 тысяч польских злотых (виновата более строгая система налогообложения). В пересчете в доллары чистый заработок оказался всего на 100 больше, чем в Беларуси.

Frontend-разработчик.

Работаю на позиции Middle Frontend Developer. Искал работу в Польше, потому что туда проще переехать и там проще адаптироваться.

В отличие от Беларуси вакансий здесь много. В двух компаниях были собеседования с «эйчарами». И меня готовы были взять, если я перееду в Польшу за свой счёт. Но так как я искал релокейт, в итоге отказали.

В третьей компании я прошёл ещё и техническое собеседование и получил оффер с релокейтом. Компания помогла с визами, жильём на первое время и компенсировала расходы на переезд.

Зарплату мне предложили на 10% больше, чем я просил изначально. В итоге буду получать в 2,5 раза больше, чем в Беларуси. Но моя зарплата была далека от медианы по рынку.

Германия, Польша

SAP-консультант, четыре года опыта.

Искал работу в пассивном режиме сначала в Беларуси. В феврале прошёл два собеседования, мне готовили оффер. Но после 20 числа поставили на паузу, а потом компания в Беларуси ликвидировалась и переехала. Проект, на который я шёл, был российский.

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После этого откликался на вакансии в LinkedIn и на сайтах польских и немецкий консалтинговых компаний. Приходили сразу отказы, хотя субъективно под профиль вакансии подходил. Подозреваю, что из-за паспорта и связанных с этим сложностей с релокацией, оформлением и прочим.

Сейчас продолжаю искать работу в основном в Германии и Польше. Вакансий по моему профилю не очень много. Смотрю и на беларуский рынок, но тут вакансий стало гораздо меньше.

Источник: Bloodua

Литва

Разработчик ПО.

Искал работу в литовской компании. Спрос на меня был сразу после публикации в чате ИТ-вакансий Вильнюса как минимум у двух компаний — литовской Orion и беларуской (у которой есть офис в Литве). Литовская компания довольно оперативно откликнулась и пригласила на собеседование.

В Беларуси у меня была средняя зарплата. Я её скорректировал на литовский вариант в евро для software engineer. Взял планку на границе мидла и сеньора (€4500 грязными), чуть изменил и озвучил, сколько хочу получать. Литовцы согласились, поэтому собеседование в беларуской компании отменил. Решил не бегать, не торговаться, тем более на получение визы и прочую бюрократию уйдет минимум месяц.

Литовцы уже прислали контракт, я его подписал. Теперь буду получать польскую бизнес- или гуманитарную визу, чтобы переехать в Литву и там уже оформляться в литовскую компанию. Но до июня у меня проект в беларуской компании.

Разработчик.

Искала работу за границей после начала «спецоперации». И фактически с первого собеседования получила предложение на более высокую зарплату от клиента аутсорса, где я раньше работала.

Всё оформление взяла на себя компания. Сейчас я в Литве. К беларусам отношение исключительно положительное, понимают и поддерживают.

С наличием PBH беларусам открыт весь мир с конкурентными зарплатами, и нет смысла держаться за компании, которые перевозят на те же деньги, что чревато понижением уровня жизни.

Украина

QA-специалист.

Нахожусь в процессе увольнения из компании в Беларуси (позиция QA). После 24 февраля решил уехать из-за опасений военных действий в стране и призыва.

Работу искал в Польше, Грузии, Украине (удалённо) через LinkedIn, Telegram-каналы, Djinni. Варианты есть, можно найти подходящие особенно с хорошим английским языком. Пару раз отказывали украинские компании из-за паспорта. В такое время они хотят нанимать своих соотечественников. Но в итоге буду работать как раз в украинской компании — удалённо через грузинское ИП.

В Грузии ИП-нерезиденты со статусом «малый бизнес» платят налог 1% при годовом обороте не выше 500 тысяч грузинских лари в год (свыше $160 тысяч). Я не выйду за эти рамки, но моя зарплата вырастет по сравнению с беларуской примерно на 35%.

Узбекистан

Тестировщик.

Мне пришлось уехать в Узбекистан, куда релоцировался мой молодой человек. Я до этого не работала в ИТ-сфере. На протяжении последнего года сама изучала мануальное тестирование, прошла несколько курсов, уволилась с нелюбимой работы и искала работу QA.

Первое время откликалась на вакансии на сайте rabota.by. Затем отправляла резюме «эйчарам» лично. Но в Беларуси меня не звали на собеседование и не давали возможности выполнить тестовое задание.

Приехав в Узбекистан, я прошла одно единственное собеседование — первое в своей жизни — и сразу получила оффер. Буду работать в небольшой компании, которая занимается разработкой p2p-приложения. На испытательном сроке обещают зарплату от $450, потом будут платить больше.

Мешает только то, что компании приходится много платить за трудоустройство иностранного гражданина. Как я поняла, по законодательству каждая организация, которая [их] устраивает, должна платить что-то вроде налога.

В компании молодого человека шла речь [о суммах] от $800. Моё начальство сказало, что им за меня необходимо заплатить около $2000. Скорее всего, официально будут трудоустраивать в российский офис, так как в этом случае ничего платить не придется.

Миграция Полина Лааксо 2 апр Узбекистан Статьи редакции «Не так дёшево, как ожидалось»: впечатления айтишников, которые уехали в В связи с кризисом некоторые айтишники из Беларуси релоцировались в Ташкент. Местный ИТ-парк обещает новым резидентам хорошие условия. Как им живётся в столице Узбекистана — в материале издания dev.by. Источник: Weissdergeier

Грузия

Senior-разработчик со скиллами «лида».

Уволился ещё 31 января. Февраль поднимал забытый английский, собеседовался. Работу искал через LinkedIn в Эстонии, Хорватии, Португалии, Польше.

С польской стороной изначально общаться не понравилось. Было такое впечатление, что HR готов плюнуть тебе в лицо, но жалеет экран ноутбука. Думаю, из-за понаехавших беларусов, которых уже много в Польше.

После 24 февраля общался со всеми, кроме поляков. Всё было нормально. Но после видео из Бучи по новостным каналам ЕС половина компаний просто перестала отвечать, а вторая откровенно сливала на собесах.

В итоге нашел подходящий вариант в шведской компании, которая открывала новый офис в Эстонии. Общение было разбито на четыре-пять этапов: HR, техническая часть, тест на английский, тест на программирование, опять HR. И всё это с паузами на неделю-полторы. Все этапы с развёрнутым фидбэком.

Но в итоге оффер в Эстонии завис на получении визы. Страна перестала выдавать рабочие визы гражданам Беларуси и России. Стало понятно, что компания не сможет меня релоцировать.

Параллельно я искал другие варианты. И нашёл случайно в Грузии — в компании, которая занимается автомобильной электроникой и автомобилями. Помогло сарафанное радио. Из разработки ушел в архитекторы.

США

Java-разработчик.

В конце февраля улетел в США по грин-карте. Искал работу как java developer на сайте indeed.com.

Было много вакансий. Прошёл два собеседования и получил два оффера. Никто не спрашивал, из какой страны: важно было только наличие документов для легальной работы.

Собеседования были по полтора часа. Спрашивали про предыдущий опыт, с какими технологиями работал. Были вопросы по этим технологиям, что и как устроено (на понимание) и пару алгоритмических задач. Всё стандартно. Показалось, что найти работу было даже легче, чем в Беларуси до «спецоперации».

Зарплата отличается от беларуской, но и цены на аренду и транспорт тоже сильно отличаются. После вычета налогов и расходов должно оставаться больше, чем в Беларуси.

Пока временно вернулся [домой] доделать дела. Летом планирую переезжать по одному из офферов.