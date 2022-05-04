Канадская Visier купила Yva.ai Давида Яна — сервис предсказывает выгорание и увольнение сотрудников Статьи редакции
Yva.ai помогает компаниям управлять распределёнными командами, повышать вовлечённость сотрудников и следить за уровнем стресса.
- О покупке технологий калифорнийской Yva.ai объявила Visier, один из лидеров в сфере HR-аналитики. Сумма сделки и её условия не раскрываются. В канадскую компанию перейдут более 30 разработчиков и специалистов по обработке данных — это большая часть штата Yva.ai.
- Основатель ABBYY Давид Ян разработал Yva.ai в 2017 году: сначала он был нужен для планирования задач на основе содержания электронных писем. Со временем сервис превратился в систему для анализа поведения сотрудников.
- С помощью сервиса можно понять, когда сотрудник выгорит, захочет уволиться или будет готов к повышению, насколько он вовлечён в работу и продуктивен. Для этого с согласия работника алгоритмы анализируют его рабочие переписки, чаты в Slack, Zoom и других сервисах, также сервис проводит постоянные опросы сотрудников.
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Нет никакого "выгорания", есть состояние "человека за*бали вкрай"..
Да вполне себе есть. Тебе становится абсолютно неинтересна твоя деятельность не потому, что в ней что-то плохое, а просто ты перегорел.
Понятно, что когда у тебя не закрыты более базовые потребности, чем самореализация и желание делать что-то значимое, то тебе кажется, что такие проблемы - чушь.
Даже поговорка есть - сытый голодного не разумеет. Пока голодный ищет, где бы пожрать, а сытому хочется придумать, чем бы заняться в выходные.
Полностью согласен! Есть кто пашет до чертиков, и думает куда бы свалить, где поспокойнее работа. Другой работает в условиях полного штиля, и не знает чем себя занять. Причем, зарплата очень высокая. Но все же думает, пора искать другую работу, на этой волком хочется выть.
Вы же понимаете, что это был анекдот? Да?
воистину. айтишники придумали профессиональную болезнь для себя. теперь ещё умудрились продать эту херню. шиза какая та.
Мало беспокойства о рабочих задачах, так теперь беспокоиться ещё и за свой социальный рейтинг?
или будет готов к повышению
Наша бигдата проанализировала Вас и обнаружила, что Вы не готовы к повышению. А еще она определила, что Вы выгорели, поэтому "нахуй" - это вон туда =>.
=> c========3
Для этого с согласия работника алгоритмы анализируют его рабочие переписки, чаты в Slack, Zoom и других сервисах.. интересно и как эта хреновина поможет если вся коммуникация отдела в рабочем чатике в тг, это шо теперь ещё для этой хреновины имитировать бурную деятельность так ещё быстрее выгоришь скажешь да.. оно конём, всё же хорошо, что такого не внедряют от hr ов и другого "мотивационно тестового" бреда хватает, им же тоже надо что-то делать 😄
Достаточно быть ценным сотрудником и мастером своего дела, чтобы к тебе эту чепуху не применяли, либо закрывали глаза на результаты. Это для работы "с массами". С уникальными специалистами всегда отдельный диалог.
Теперь система будет увольнять за плохую вовлечённость и близость к выгоранию?
Напомнило первую серию третьего сезона сериала «Чёрное зеркало», посмотрите, очень интересно 😃
Давид Ян знает толк в "выгорании".
Его самого 20 лет назад выкинули из его собственной компании.
(как Стива Джобса).
Я приезжал к ним в офис "на Спартаковской" весной 2001 года, держал в руках эту коробочку Кибико (в другой транскрипции - Сайбико).
Удалось поговорить с самим Давидом, но он отказался от моего предложения использовать его детище в стимулировании продаж товаров народного потребления на рынках.
Пруфы:
https://vc.ru/flood/19123-cybiko
В качестве проверки отправил письмо с коробочки Яна на свою почту:
Значит на стороне компании теперь вся мощь AI, а на стороне работника нихрена. Несправедливая ситуация.
Сотрудникам надо тоже вооружаться нейронками, которые будут предсказывать что конкурирующая нейронка скоро решит их уволить и будет слать письма и имитировать бурную деятельность.
На стороне сотрудника может быть экспертность в каком-либо занятии, которое ценно для компании. Ну а если ты рядовой исполнитель, то придется смириться с мощью AI, ведь таких как ты - очередь за забором)))
а эксперты типа не выгорают?
Уверен, что выгорают. Но я бы не смог от эксперта избавиться только потому, что он выгорел. Я бы пытался его замотивировать до талого.
"Для этого с согласия работника алгоритмы анализируют его рабочие переписки, чаты в Slack, Zoom и других сервисах" - и работники добровольно и не под страхом увольнения дают такие разрешения?) Может, "псих. напряг" от того, что "под колпаком" просто, а "готов к повышению" - это когда строчит только о работе?)
Хитер Скайнет, ох хитер