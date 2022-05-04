Карьера
Загадочный звук

Канадская Visier купила Yva.ai Давида Яна — сервис предсказывает выгорание и увольнение сотрудников Статьи редакции

Yva.ai помогает компаниям управлять распределёнными командами, повышать вовлечённость сотрудников и следить за уровнем стресса.

  • О покупке технологий калифорнийской Yva.ai объявила Visier, один из лидеров в сфере HR-аналитики. Сумма сделки и её условия не раскрываются. В канадскую компанию перейдут более 30 разработчиков и специалистов по обработке данных — это большая часть штата Yva.ai.
  • Основатель ABBYY Давид Ян разработал Yva.ai в 2017 году: сначала он был нужен для планирования задач на основе содержания электронных писем. Со временем сервис превратился в систему для анализа поведения сотрудников.
  • С помощью сервиса можно понять, когда сотрудник выгорит, захочет уволиться или будет готов к повышению, насколько он вовлечён в работу и продуктивен. Для этого с согласия работника алгоритмы анализируют его рабочие переписки, чаты в Slack, Zoom и других сервисах, также сервис проводит постоянные опросы сотрудников.
Будущее
Альберт Хабибрахимов
«ИИ может злиться и скучать»: Давид Ян о доме с эмоциональным ИИ и сервисе Yva, предсказывающем увольнения сотрудников Статьи редакции

Главное из разговора основателя ABBYY и ещё нескольких компаний с Саматом Галимовым в подкасте «Запуск завтра».

Давид Ян в проекте «Русские норм»

#новость #сделки

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21 комментарий
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S.Capusta

Нет никакого "выгорания", есть состояние "человека за*бали вкрай"..

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Вадим Юхтин

Да вполне себе есть. Тебе становится абсолютно неинтересна твоя деятельность не потому, что в ней что-то плохое, а просто ты перегорел.

Понятно, что когда у тебя не закрыты более базовые потребности, чем самореализация и желание делать что-то значимое, то тебе кажется, что такие проблемы - чушь.

Даже поговорка есть - сытый голодного не разумеет. Пока голодный ищет, где бы пожрать, а сытому хочется придумать, чем бы заняться в выходные.

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TLGM x Event

Полностью согласен! Есть кто пашет до чертиков, и думает куда бы свалить, где поспокойнее работа. Другой работает в условиях полного штиля, и не знает чем себя занять. Причем, зарплата очень высокая. Но все же думает, пора искать другую работу, на этой волком хочется выть.

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S.Capusta

Вы же понимаете, что это был анекдот? Да?

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jon

воистину. айтишники придумали профессиональную болезнь для себя. теперь ещё умудрились продать эту херню. шиза какая та.

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Цкуро Бесцветный

Мало беспокойства о рабочих задачах, так теперь беспокоиться ещё и за свой социальный рейтинг?

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Вася Пражкин

или будет готов к повышению
 Наша бигдата проанализировала Вас и обнаружила, что Вы не готовы к повышению. А еще она определила, что Вы выгорели, поэтому "нахуй" - это вон туда =>.

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Speedwagon MMXXII

=> c========3

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неформат

Для этого с согласия работника алгоритмы анализируют его рабочие переписки, чаты в Slack, Zoom и других сервисах.. интересно и как эта хреновина поможет если вся коммуникация отдела в рабочем чатике в тг, это шо теперь ещё для этой хреновины имитировать бурную деятельность так ещё быстрее выгоришь скажешь да.. оно конём, всё же хорошо, что такого не внедряют от hr ов и другого "мотивационно тестового" бреда хватает, им же тоже надо что-то делать 😄

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Вадим Юхтин

Достаточно быть ценным сотрудником и мастером своего дела, чтобы к тебе эту чепуху не применяли, либо закрывали глаза на результаты. Это для работы "с массами". С уникальными специалистами всегда отдельный диалог.

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Александр Савченко

Теперь система будет увольнять за плохую вовлечённость и близость к выгоранию?

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Michael Vv

Напомнило первую серию третьего сезона сериала «Чёрное зеркало», посмотрите, очень интересно 😃

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Лев Щенин

Давид Ян знает толк в "выгорании".
Его самого 20 лет назад выкинули из его собственной компании.
(как Стива Джобса).
Я приезжал к ним в офис "на Спартаковской" весной 2001 года, держал в руках эту коробочку Кибико (в другой транскрипции - Сайбико).
Удалось поговорить с самим Давидом, но он отказался от моего предложения использовать его детище в стимулировании продаж товаров народного потребления на рынках.
Пруфы:
https://vc.ru/flood/19123-cybiko

«Русская мечта покорить Америку не состоялась…
Воспоминания инвестора Сергея Васильева о проекте Давида Яна Cybiko
vc.ru
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Лев Щенин

В качестве проверки отправил письмо с коробочки Яна на свою почту:

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Хозяин

Значит на стороне компании теперь вся мощь AI, а на стороне работника нихрена. Несправедливая ситуация.

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Хозяин

Сотрудникам надо тоже вооружаться нейронками, которые будут предсказывать что конкурирующая нейронка скоро решит их уволить и будет слать письма и имитировать бурную деятельность.

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Вадим Юхтин

На стороне сотрудника может быть экспертность в каком-либо занятии, которое ценно для компании. Ну а если ты рядовой исполнитель, то придется смириться с мощью AI, ведь таких как ты - очередь за забором)))

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Хозяин

а эксперты типа не выгорают?

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Вадим Юхтин

Уверен, что выгорают. Но я бы не смог от эксперта избавиться только потому, что он выгорел. Я бы пытался его замотивировать до талого.

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ilia

"Для этого с согласия работника алгоритмы анализируют его рабочие переписки, чаты в Slack, Zoom и других сервисах" - и работники добровольно и не под страхом увольнения дают такие разрешения?) Может, "псих. напряг" от того, что "под колпаком" просто, а "готов к повышению" - это когда строчит только о работе?)

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Сергей Леопольдович

Хитер Скайнет, ох хитер

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