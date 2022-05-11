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Карьера
Ануш Алексанян

Как IBM определяет негодных соискателей с помощью «теста на мудака» Статьи редакции

Восемь человек отводят в комнату, дают им маркер с доской, головоломку и час на её решение. Перевод поста из блога John Public.

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Несколько лет назад я подал заявку на участие в программе IBM для выпускников, и отбор включал этап, который я больше нигде не видел. Он проходил в офисе компании, где группе из примерно 20 кандидатов предложили пройти несколько тестов.

Один из них был групповым: около восьми человек отвели в комнату, каждому выдали папку с данными и попросили вместе решить головоломку. Там находилась белая доска и таймер, отсчитывающий 60 минут.

Сначала мы молча смотрели на наши папки. Затем кто-то сказал: «Давайте объединим всю нашу информацию». Он встал у доски и начал писать на ней маркером. Всё ещё тишина — неясно, как это анализировать. Другой стал зачитывать свой документ, из этого ничего не вышло. Его прервали.

Затем за маркер стал бороться ещё один человек. 60 минут истекли, задача не решена. Растерянные и опустошенные, мы отправились на следующее испытание.

В конце дня кандидатов развели по двум комнатам. В моей комнате сообщили хорошие новости, и я присоединился к программе IBM.

Спустя шесть месяцев я спросил у коллеги, который проводил тот же тест, видел ли он когда-нибудь, что группа прошла его. «О, дело в другом, это тест на мудака. Вы видите, кто под давлением превращается в мудака, и он не проходит в следующий раунд».

#ibm

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