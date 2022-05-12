Карьера
Маша Цепелева

«AliExpress Россия» сократил до 40% сотрудников — «Ведомости» Статьи редакции

Из-за санкций отделы импорта и экспорта стали неакутальны, рассказали источники издания.

  • О сокращениях в «AliExpress Россия» рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с ситуацией на рынке электронной коммерции, и бывший сотрудник компании. Представители ритейлера не ответили на вопросы издания.
  • Увольнения начались в апреле и коснулись до 40% персонала, рассказал один из источников. Сокращали сотрудников «неактуальных» направлений — экспорта и импорта товаров (собственных закупок).
  • В середине апреля о сокращениях 20% штата в Ozon для уменьшения расходов рассказывали источники Forbes. В компании тогда опровергли заявления, но признали, что «оптимизировали» некоторые проекты — закрыли сервис «Ozon услуги» и реферальную программу.
  • «Направление экспорта сейчас вынужденно сворачивают все участники рынка, включая лидера по объёмам экспортных продаж Wildberries, которая в 2022 году остановила работу в нескольких странах Западной Европы», – рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

#новость #aliexpressrussia

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79 комментариев
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Roman Goncharenko

Неправильно пишете. Не сократил, а высвободил!

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Дмитрий Кузнецов

Произошёл кадровый хлопок!

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4 комментария
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Виталий Васильев

Не высвободил, а временно высвободил!

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4 комментария
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Сергей Сма

Текучесть кадров показывает отличную динамику по количественным показателям

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Maxim Petrukhin

Освободил

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Плоский утюг

увеличил состав известно временно отсутствующих на рабочих местах

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Цифровые комплексы

Нехорошие западные компании платят зарплату даже при простое сотрудников, а большой китайский сосед (Росс дочка) более прагматичен в этом плане

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Allestor Klei

Глупый тощий мангуст хотеть деньга, но мудрый Дракон Xi не давать мангуст денег за глупость

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1 комментарий
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Елена Кучерявенко

Эта дочка ведь государству принадлежит, не? VK и Сберу?

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Sasha Lander

Дорогие друзья, вы все ошибаетесь! Это не увольнение! Это Отрицательное Трудоустройство!
Обидно, что на местах не все ещё до конца понимают линию партии!

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Артем Акшинцев

Удар! Бургер капиталист быть есть похороны. Наш умение и долгий прибыль коммунизм!

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Maxim Petrukhin

Не отрицательное! Альтернативное!

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Rabbit Rabbin

Высвобождение! Я подарю вам словарь новояза.

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Василий Сафонов

начни свое утро с новостей про увольнение 40 процента рабочих
заряд позитива, прям жить хочется

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Mike Espoo

Вместо чашечки кофе, чтобы лучше работалось и не тратил время на обед, туалет, перекуры, разговоры по телефону и прокрастинацию.

Меня уволили ещё 11 марта.
Крупная всем известная IT компания.
Разраб-архитектор b2b софта с 15 годами опыта.
Импортозамещением занимался…

Уж думал меня точно не коснётся.

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11 комментариев
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Слегка Придурковатый
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Makar Homenko

Да! А скоро и отдел продаж видимо станет не актуальным...

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Владимир Гусев

Икеа которые платят 15 тысячам сотрудников зп,сейчас в шоке наверное

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evilnw

В шоке будут 15К сотрудников, если к августу не закончится этот позор под названием "спецоперация" и компания решит свалить из РФ.

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2 комментария
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Inevitable

Где статья про уход Сименс, редачи, вас тоже сократили?

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Вадим Д.

Ну вот тут и начнём обсуждение.
Блин, сименс, это ведь не только и даже не столько оборудование для кухонь (офигенное, кстати), это и медицина, и отраслевое оборудование, вот тут прям хренов их уход.

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8 комментариев
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Кипарис Барбос

а сколько всего сотрудников в AliExpress Россия?

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Вадим Д.

Теперь на 40% меньше, чем вчера.
Сарказм, конечно же.

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Денис Демидов

По моим прикидкам, несколько сотен так точно, там одних разработчиков под сотню набрали вместе с Анатолием Орловым, который руководил поиском в Яндексе, а потом Озон переделал полностью.

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DN

Это были казахи, про которых думали что они экспаты из Китая

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Makar Homenko

Всё "лучше и лучше" с каждым днём...ну а будет видимо скоро и "совсем хорошо"...

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Вадим Д.

Так и просятся слова песни Сектора газа:

Мы славу партии поём любимой и родной
За то, что так прекрасно правят нашею страной
За хлеб, за воду, за свободу, за счастливый труд
Советские ракеты всех буржуев в пыль сотрут!
***
Широка страна моя родная и много в ней всего
И кто сказал, что в магазинах нету ничего?
Раскрой глаза и глянь – на полках мягкий, свежий хлеб
И минеральная вода. Ты что, совсем ослеп?

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2 комментария
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Makar Homenko

Что опять? Нефритовый стержень и кошко-жена?

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Сергей Леопольдович

Команда «Aliexpress Россия» за 2021 г. выросла почти в два раза. Большую часть составляет ИТ-разработка, во второй половине года также добавились сотрудники офиса в Нижнем Новгороде и склада в Чехове. В 2022 г. Aliexpress планирует увеличение команды еще как минимум в два раза в Москве и создать более 6 тыс. рабочих мест в логистике и службе поддержки.

https://www.cnews.ru/news/line/2022-02-03_aliexpress_rossiya_raskryla#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20Aliexpress,%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%202021%20%D0%B3.

Планов громадье. Было.

«Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021…
Совместное предприятие «Aliexpress Россия», акционерами которого являются VK, USM International…
www.cnews.ru
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Олег

Продемонстрировали отрицательный рост количества сотрудников

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Igor B.

Всё так. Попал под раздачу еще в апреле. Кстати, ищу работу менеджером. Знаю всё про каталог, подбор товаров и тд.

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Кипарис Барбос

Откровенно, эти 40% болт на все забивали их и так и так надо было увольнять

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Иван Петров

Эти сотрудники были итак устаревшими, теперь можно создать новых если захотим

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Mike Espoo

А почему это вы в рабочее время на vc коменты строчите?
Может вас тоже надо высвободить?

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Oleg Oleg

Абсолютно неполживое издание ведомости несомненно пишет одну и только одну правду. С какого хрена AliExpress сокращать сотрудников, если у них сейчас попрёт со страшной силой торговля?

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Карфаген
если у них сейчас попрёт со страшной силой торговля

Уже поперло, поставки смартфонов из Китая в марте упали на 65%

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2 комментария
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Ware Wow

PHPеры снова вернулись на уровень 2010, ставят 25к/мес.

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Игорь Маренков

Вызывающе не верная информация

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1 комментарий
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Redmi

Как? Должен ведь быть взрывной рост закупки на алике.

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Дарья Варламова

Там подорожало всё с конца февраля сильно :(

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Артем Акшинцев

Ну заедрись. А я думаю чё селлер виснет. Тереть натирать. Надо срочно выводить с Али Пей бабки.

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Sergey Fedostsev

Ну да, сейчас вместо сокращений - по соглашению сторон. И как бы и нет сокращений - есть что опровергнуть….

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Вадим Д.

Не очень хорошо это, разумеется.
Но у меня вопрос: это было запланированное сокращение штата или "падёж" импорта/экспорта настолько упал, что стал аж "неактуальным" направлением?

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Игорь Маренков

Почему оплату через qiwi убрали?

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