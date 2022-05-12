«AliExpress Россия» сократил до 40% сотрудников — «Ведомости» Статьи редакции
Из-за санкций отделы импорта и экспорта стали неакутальны, рассказали источники издания.
- О сокращениях в «AliExpress Россия» рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с ситуацией на рынке электронной коммерции, и бывший сотрудник компании. Представители ритейлера не ответили на вопросы издания.
- Увольнения начались в апреле и коснулись до 40% персонала, рассказал один из источников. Сокращали сотрудников «неактуальных» направлений — экспорта и импорта товаров (собственных закупок).
- В середине апреля о сокращениях 20% штата в Ozon для уменьшения расходов рассказывали источники Forbes. В компании тогда опровергли заявления, но признали, что «оптимизировали» некоторые проекты — закрыли сервис «Ozon услуги» и реферальную программу.
- «Направление экспорта сейчас вынужденно сворачивают все участники рынка, включая лидера по объёмам экспортных продаж Wildberries, которая в 2022 году остановила работу в нескольких странах Западной Европы», – рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
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Неправильно пишете. Не сократил, а высвободил!
Произошёл кадровый хлопок!
Не высвободил, а временно высвободил!
Текучесть кадров показывает отличную динамику по количественным показателям
Освободил
увеличил состав известно временно отсутствующих на рабочих местах
Нехорошие западные компании платят зарплату даже при простое сотрудников, а большой китайский сосед (Росс дочка) более прагматичен в этом плане
Глупый тощий мангуст хотеть деньга, но мудрый Дракон Xi не давать мангуст денег за глупость
Эта дочка ведь государству принадлежит, не? VK и Сберу?
Дорогие друзья, вы все ошибаетесь! Это не увольнение! Это Отрицательное Трудоустройство!
Обидно, что на местах не все ещё до конца понимают линию партии!
Удар! Бургер капиталист быть есть похороны. Наш умение и долгий прибыль коммунизм!
Не отрицательное! Альтернативное!
Высвобождение! Я подарю вам словарь новояза.
начни свое утро с новостей про увольнение 40 процента рабочих
заряд позитива, прям жить хочется
Вместо чашечки кофе, чтобы лучше работалось и не тратил время на обед, туалет, перекуры, разговоры по телефону и прокрастинацию.
Меня уволили ещё 11 марта.
Крупная всем известная IT компания.
Разраб-архитектор b2b софта с 15 годами опыта.
Импортозамещением занимался…
Уж думал меня точно не коснётся.
Да! А скоро и отдел продаж видимо станет не актуальным...
Икеа которые платят 15 тысячам сотрудников зп,сейчас в шоке наверное
В шоке будут 15К сотрудников, если к августу не закончится этот позор под названием "спецоперация" и компания решит свалить из РФ.
Где статья про уход Сименс, редачи, вас тоже сократили?
Ну вот тут и начнём обсуждение.
Блин, сименс, это ведь не только и даже не столько оборудование для кухонь (офигенное, кстати), это и медицина, и отраслевое оборудование, вот тут прям хренов их уход.
а сколько всего сотрудников в AliExpress Россия?
Теперь на 40% меньше, чем вчера.
Сарказм, конечно же.
По моим прикидкам, несколько сотен так точно, там одних разработчиков под сотню набрали вместе с Анатолием Орловым, который руководил поиском в Яндексе, а потом Озон переделал полностью.
Это были казахи, про которых думали что они экспаты из Китая
Всё "лучше и лучше" с каждым днём...ну а будет видимо скоро и "совсем хорошо"...
Так и просятся слова песни Сектора газа:
Мы славу партии поём любимой и родной
За то, что так прекрасно правят нашею страной
За хлеб, за воду, за свободу, за счастливый труд
Советские ракеты всех буржуев в пыль сотрут!
***
Широка страна моя родная и много в ней всего
И кто сказал, что в магазинах нету ничего?
Раскрой глаза и глянь – на полках мягкий, свежий хлеб
И минеральная вода. Ты что, совсем ослеп?
Что опять? Нефритовый стержень и кошко-жена?
Команда «Aliexpress Россия» за 2021 г. выросла почти в два раза. Большую часть составляет ИТ-разработка, во второй половине года также добавились сотрудники офиса в Нижнем Новгороде и склада в Чехове. В 2022 г. Aliexpress планирует увеличение команды еще как минимум в два раза в Москве и создать более 6 тыс. рабочих мест в логистике и службе поддержки.
https://www.cnews.ru/news/line/2022-02-03_aliexpress_rossiya_raskryla#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20Aliexpress,%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%202021%20%D0%B3.
Планов громадье. Было.
Продемонстрировали отрицательный рост количества сотрудников
Всё так. Попал под раздачу еще в апреле. Кстати, ищу работу менеджером. Знаю всё про каталог, подбор товаров и тд.
Откровенно, эти 40% болт на все забивали их и так и так надо было увольнять
Эти сотрудники были итак устаревшими, теперь можно создать новых если захотим
А почему это вы в рабочее время на vc коменты строчите?
Может вас тоже надо высвободить?
Абсолютно неполживое издание ведомости несомненно пишет одну и только одну правду. С какого хрена AliExpress сокращать сотрудников, если у них сейчас попрёт со страшной силой торговля?
Уже поперло, поставки смартфонов из Китая в марте упали на 65%
PHPеры снова вернулись на уровень 2010, ставят 25к/мес.
Вызывающе не верная информация
Как? Должен ведь быть взрывной рост закупки на алике.
Там подорожало всё с конца февраля сильно :(
Ну заедрись. А я думаю чё селлер виснет. Тереть натирать. Надо срочно выводить с Али Пей бабки.
Ну да, сейчас вместо сокращений - по соглашению сторон. И как бы и нет сокращений - есть что опровергнуть….
Не очень хорошо это, разумеется.
Но у меня вопрос: это было запланированное сокращение штата или "падёж" импорта/экспорта настолько упал, что стал аж "неактуальным" направлением?
Почему оплату через qiwi убрали?