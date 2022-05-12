Сооснователь VK Дмитрий Гришин ушёл с поста председателя совета директоров компании Статьи редакции
VK пока не объявила, кто его заменит.
- Дмитрий Гришин ушёл с должности 11 мая, сообщила VK. Также он покинул пост неисполнительного директора. Имя нового председателя совета директоров компании объявят в ближайшее время.
- Гришин работал в Mail.ru Group (прежнее название VK) с момента основания в 2000 году, сначала он был главой отдела разработки, через год стал техническим директором, в 2003 году — гендиректором компании. В 2016 году его сменил Борис Добродеев, а Гришин начал заниматься стратегическими вопросами.
- В 2012 году Гришин основал венчурный фонд Grishin Robotics, инвестирующий в том числе в зарубежные стартапы.
- В декабре 2021 года Борис Добродеев ушёл с поста гендиректора VK. Его заменил сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, бывший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. В том же месяце «Газпром-медиа» забрал у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK.
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А что случилось?
кажись страна наебнулась, но это не точно
Это точно.
Тысяча процентов точно.
это все 146%. К осени-зиме осознание краха дойдет даже до пролов, как тогда удержится маразматик на троне - не понятно
Силой. Че еще не понятно то?
Накидали тебе минусов за глупые избитые шутки. А так все в порядке!
Спасибо. Надеюсь не все так однозначно, буду разбираться
всей правды мы конечно не узнаем
но сила в правде
Всей правды мы все равно не узнаем. Всей правды нам все равно никто не скажет)
что-то определённо произошло
Раздают плов и вас тоже пригласили.
Так и будет, Пока вся система не разрушится. Пропагандисты, особенно молодые, лучше бы задумались. Пу 69 лет, он Акела, который промахнулся. Защиты не будет. Даже глубинный народ будет требовать люстраций и крови после смены режима, когда по телеку покажут правду..
Правда - она очень разная. И показывать можно разное и всё с точки зрения каждого показывающего будет являться правдой.
А вот истинное положение дел, всё и вся не покажут, тем более публично, нигде и никогда.
истинное положение дел будут показывать в холодильнике.
Путин не пожимает руку призракам)
Только голубям)
ну да ну да, Ельцина вон прям люстрировали перелюстрировали да не вылюстрировали
Расслабься. Путин никуда не уйдет, он вообще как бы институт, а не человек даже. Корги не участвуют в собачьих бегах, не нужно от него этого требовать. Так и с Россией, свой путь. Так меньше разочарований будет.
Как Тиньков сказал, мечтать то можно, надеяться, теоретически даже шанс есть, но очень вряд ли.
Я думаю, то как поступили с более-менее лояльным когда-то Тиньковым (за слова), дало неплохой толчок для тех кто инвестирует в Россию и не только. То с какой легкостью тебе могут сказать - забирай что дают или мы заберем силушкой богатырской, подсказывает что лучше свалить до того как этот разговор вообще начнется.
А как с ним поступили? Дали спокойно продать бизнес? Прям трагедия. Он бы его в любом случае продал бы.
Парни, достаем резюмешки, есть шанс.
Покидает корабль пока не ввели санкции?
А он ещё не написал в соцсетях, как он против спецоперации и вот этого всего?
Так сначала же уехать надо, потом писать. Схема ясная, не новая.
Я думаю он уже давно не здесь.
А нет нормального реестра где с датами и уровнем дохода/публичности список по типу
ЗА
Против
Воздержался
human-nonhuman.info. Название имхо не нравится - но в плане документирования мнений наверно самый полный список на данный момент. Без впн скорее всего не открыть.
Кажется я догадываюсь о причинах его ухода 🤣
22 года проработал,может тоже решил о жизни поразмышлять
Бывает