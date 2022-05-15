Специалист по нарративному интеллекту Кристина Блэкен о том, почему клиентов отталкивают цифры и привлекают истории.

{"id":421997,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":421997,"gtm":null} 79 просмотров

Материал издания «Идеономика».

Источник: Lenovo

Мы инстинктивно используем истории, чтобы понять мир вокруг нас и влиять друг на друга. Истории — это то, что придает смысл нашим идеям и опыту.

Главная идея нарративного интеллекта, о котором я пишу и читаю лекции, заключается в том, что истории являются самым мощным инструментом, с помощью которого мы можем менять модели поведения.

О том, какой силой могут обладать истории, я знаю благодаря своему бизнесу, помогающему лидерам компаний и стартапов из списка Fortune 500 рассказывать истории, чтобы изменить практики, создать инклюзивную культуру и поделиться новыми идеями. Но я также знаю, с каким трудом собственники бизнеса используют истории для создания эмоциональной связи, построения бренда и продажи своих смелых идей.

Почему цифры не работают

Большинство владельцев компаний общаются с помощью цифр: размер сообщества, объём прибыли, статистические данные о насущной проблеме. Цифры — важная часть вашего бренда, но без истории они не работают.

С помощью серии исследований, касающихся сострадания и эмпатии, психолог Пол Слович обнаружил феномен, названный им «психическим онемением» и описывающий, как люди игнорируют проблему, когда о ней сообщается исключительно языком статистики.

Он и соавторы показали, что у людей вызывают сочувствие истории о конкретном человеке, ставшем жертвой бедности или войны, но люди не проявляют сочувствия к жертвам, которые фигурируют только в статистических сводках. В результате даже самые убедительные цифры зачастую не приводят к изменениям.

Эта истина применима и в меньшем масштабе. Если вы хотите создать бренд, который побуждает людей к действию, вы нуждаетесь в собственной истории.

Типы историй, которые нужно рассказывать

До того, как создать собственный бизнес, я работала с трансформирующими историями в разных отраслях — СМИ, маркетинге, продажах и некоммерческом секторе. И обнаружила, что каждая организация проходит через ряд этапов и повторяющихся событий, вокруг которых можно строить истории. К ним относятся:

Причина существования организации.

Трудности, которые организация должна преодолеть.



Новые идеи и инновации, которые организация создаёт по мере своего развития.



Собирая и рассказывая истории о возникновении, трудностях и инновациях, вы используете мощный способ создать аутентичный бренд, который будет более тесно связан с людьми, на которых вы ориентированы и для кого работаете. Вот как это делается.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Истории возникновения

Истории создания помогают людям понять, по какой причине вы делаете то, что делаете. Например, история возникновения моей компании The New Quo начинается из детства. Я росла в среде «исключительного меньшинства», поскольку расово, религиозно и политически отличалась от большинства тех, кто вырос в Юте.

Будучи аутсайдером, я поняла, насколько могут быть сильны нарративы, которые транслируются людям через образование, СМИ, семью и другие институции и которые влияют на предвзятость убеждений и поведение.

Затем я использовала истории в своей работе, чтобы мотивировать людей действовать ради общественных целей, а также эффективно улучшать продажи. Я использовала истории как инструмент влияния, но заметила, что большинство организаций не понимает, как нарративы влияют на их внутреннюю культуру и практику лидерства.

Этот опыт, поддержавший мою увлечённость историями как способом влиять на убеждения и поведение, побудил меня создать инструменты, которые помогут людям стать более коммуникабельными и открытыми лидерами.

Теперь я открыто делюсь историей возникновения моей компании в публикациях о бренде и идейном лидерстве, и это помогает людям по-настоящему понять то, почему я её создала.

Раскройте историю возникновения своей компании, задав себе следующие вопросы:

Какая проблема побудила меня создать решение, которое предлагает моя компания? Каково моё личное отношение к этой проблеме?

Какие аспекты моей личности и опыта сформировали ценности, лежащие в основе предлагаемого решения?



Что создаёт компания помимо прибыли? Какие ценности определяют наши бизнес-решения?



Истории трудностей

Истории о трудностях фиксируют моменты, когда вы смогли принять неожиданный вызов. Они демонстрируют устойчивость вашего бренда, а также делают вас привлекательнее, поскольку каждый в той или иной степени сталкивается с трудностями.

Прекрасный тому пример — история компании Procter & Gamble, столкнувшейся с кризисом и понявшей, что им нужно новое бизнес-направление, связанное с уборкой. Они наняли исследовательскую фирму Continuum, которая обнаружила, что люди моют свои швабры так же часто, как и полы. Существовала очевидная потребность в более быстрой уборке и, возможно, в новом инструменте.

С помощью исследования стало понятно, насколько люди ненавидят прикасаться к грязным швабрам, а также то, что большая часть грязи в доме — это пыль. Команда использовала эти знания ради создания нового инструмента для уборки: по сути это было влажное полотенце на палке, которое можно выбросить, как только оно загрязнилось.

Благодаря этому поворотному моменту, хотя и поставившему под сомнение то, что было до сих пор известно о рынке швабр, возник новый продукт, продажи которого в первый год выпуска составили $100 млн и который сегодня есть в большинстве домохозяйств.

Чтобы раскрыть истории трудностей, спросите себя:

Какие ключевые проблемы удалось преодолеть моему бизнесу?

Какие уроки были извлечены во время этих трудностей и как они улучшили предлагаемые решения?



Истории инноваций

Эти истории фиксируют появление неожиданных идей или связей между очень далёкими вещами и демонстрируют творческий потенциал вашего бренда.

Прекрасным примером инновационной истории является изобретение стикеров. В 1974 году у сотрудника компании 3М (Minnesota Mining and Manufacturing Company) Артура Фрая во время церковной службы возникло озарение.

Он знал о лёгком клее, разработанном его коллегой-сотрудником 3M Спенсером Сильвером, но в тот момент ни у кого не было идей, как его можно использовать. Фрай, поющий в церковном хоре, понял, что лист бумаги с таким клеем можно использовать как закладку для сборника псалмов во время их исполнения.

Поначалу компания скептически отнеслась к рентабельности продукта, но в 1980 году стикеры вышли на рынок, а сегодня они продаются более чем в 100 странах мира.

Эта история демонстрирует воодушевляющую нестандартность решения проблем, о чём 3M может рассказывать снова и снова, укрепляя тем самым свой бренд и демонстрируя свои инновации.

Чтобы раскрыть для себя собственные истории инноваций, ответьте на следующие вопросы:

Какие нешаблонные идеи, которых нет у других, есть у нашей компании?

Какие неожиданные решения мы придумали?



Каким образом творческий процесс демонстрирует наши ценности?

После того, как вы соберете эпизоды, связанные с «возникновением», «трудностями» и «инновациями», вы можете начинать рассказывать эти истории, варьируя их для социальных сетей, для большеформатных материалов, на своем веб-сайте и так далее.

Истории, которые мы рассказываем, обладают большой силой: в личном аспекте они определяют то, как мы относимся к себе, в социальном аспекте — то, какими нас видят окружающие. Чем больше вы честно делитесь своим опытом, тем большего влияния и результатов сможете добиться.