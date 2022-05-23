Softline сократила зарплаты сотрудникам на 25% до конца 2022 года — Forbes Статьи редакции
В компании говорят, что сократили оклад, но увеличили премию «для усиления фокуса на результат».
- О понижении зарплат в российской ИТ-компании пишет Forbes со ссылкой на презентацию для сотрудников. Руководство Softline сделало объявление 16 мая на онлайн-встрече. Фиксированная часть зарплаты для всех сотрудников и руководителей российского подразделения сократится на 25%. Эту часть перенесут в «надбавку» за достижения плана по марже.
- План в 2022 году вырос примерно на 20% год к году, рассказал близкий к Softline источник издания. Если работа сотрудника не связана с выполнением плана продаж (например, в бухгалтерии), то его зарплата просто сокращается на 25%. При этом выручка Softline в апреле упала на 30%, поэтому «логично пропорционально сократить число сотрудников». Пока компания только рассматривает такую опцию, следует из презентации.
- Изменение будет действовать в течение 2022 года, но в компании обещали его отменить и раньше, если «результаты изменятся к лучшему».
- Softline занимал самую большую долю рынка продаж продуктов Microsoft в России — 43%. Эти программы приносили компании около 45% выручки в стране, другие иностранные — ещё около 30%, 10% приходилось на предоставление сервисов, 15% — продажи отечественных решений («Лаборатория Касперского», «Код безопасности» и другие), рассказал источник издания. Среди техники самые большие продажи приходились на HP, Cisco и Lenovo.
- В Softline ответили Forbes, что «для усиления фокуса на результат» изменят структуру доходов сотрудников, при котором премиальная часть увеличится. Компания планирует реорганизовать одно из подразделений российского офиса. Softline заявила, что сохранит выплату опционов, чтобы удержать специалистов, исходя из цены $7,5 за акцию (на 20 мая их цена на Лондонской бирже — $1,12).
- Компанию основал в 1993 году Игорь Боровиков. Штаб-квартира находится в Лондоне. В октябре 2021 года Softline вышла на Лондонскую биржу с капитализацией в $1,5 млрд.
- Softline Holding PLC зарегистрирована на Кипре и не считает себя юрлицом, находящимся в собственности или действующим от имени российского лица. Об этом компания заявила в начале марта 2022 года.
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Подобные сокращения скоро можем ожидать и в других компаниях, и это только начало
В каких других компаниях? ) В других компаниях уже сокращение идёт во всю.
30% падение выручки выглядит несколько преуменьшенным с учётом того, что почти все иностранные вендор остановили поставки.
Удивлялся в самом начале что так переживают за it-ников.
Разрабы это всего лишь официанты бизнеса.
Нет бизнеса и не нужны разрабы.
Как бы в овощеводов не пришлось переквалифицироваться.
Софилайн - это больше продавцы чем айтишники.А вот на что придётся переквалифицироваться это большой вопрос.
Ждем рост обществ рыболовов-грибников-охотников
В ответ правительство введёт налог на сбор грибов и вылов рыбы, скорее всего такой уже есть и ждёт своего часа
Я бы не налога опасался, а большого количества людей, вооруженных ножами и ружьями.
Уже присматриваюсь к зайцам, ежам, куропаткам на даче.
Ред
Овощеводы тоже официанты бизнеса...
Плохое решение,в итоге сотрудники просто начнут искать другую работу
Которую в нынешних условиях крайне тяжело найти.
SoftLine - это интегратор, его сотрудники - просто рабы на галерах для заграничных заказчиков. У нас в стране полно нормальных IT-компаний и проектов, куда разрабы смогут перескочить.
Не уверен, что основная масса там разрабы. Там много рядовых манагеров/продавцов софта, насколько я знаю.
при таком скотском отношении можно найти вторую работу и заниматься ей в рабочее время)
Сейчас ещё 30% сотрудников сократят и остальным работы прибавится, так что не любом другой работы в рабочее время будет, капитализм…
как это они оклад сократили? разве можно ухудшать положение работника по ТК? премию да кромсайте как хотите, но оклад вроде как константа которую можно только увеличить?
Предлагают в добровольно принудительном порядке, точно так же как делали в начале ковида.
Не нравится, первый в списке на увольнение.
Мне кажется это такая страшилка) первый или второй - сократят всех если надо будет
Да эта тупая вера что тебя сократят последним ;)
Тоже интересно как они это оформили. Если только через ставку, типа с 5 на 4х дневную неделю.
Оклад только по соглашению сторон, но маловероятно что сотни сотрудников единым фронтом пошли за соглашениями.
это конечно печально, но людям хотя бы сохранили рабочие места
ага, чтобы было как в анекдоте- на работе думаю, где бы заработать денег.
Все абсолютно подорожало на 30%, а талантливые менеджеры решили, что самое время сократить доход своим сотрудника.
А потом "ой... а у нас утечка данных"
думаю по-настоящему "талантливые менеджеры" выкинули бы на мороз половину коллектива не моргнув глазом, а тут действительно сохранили рабочие места.
По тв говорят, что санкции во благо, и что Россия встает с колен и все эти Мелкософты скоро импортозаместим
Главное импортозаместить откаты- и дело пойдёт!
Скоро откатывать будет некуда, нас и так не очень любят ;)
Это без проблем, на только дай команду и завтра наклепаем гвоздей 😀
Ну так они и софт зарубежный продавали, а с текущей ситуации никак не получить новые лицензии.
Ожидаемо. Они продавали софт от Microsoft, который в данных обстоятельствах не продается.
Сволочи :'(
Это и есть тот самый ожидаемый рывок? Или ждать других индикаторов? Специалисты по рывкам! Объясните обывателю!
Нет, это ещё не рывок, это только очередной пик дна