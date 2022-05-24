Сотрудники криптобиржи Coinbase начали оценивать работу коллег «лайками» и «дизлайками» — The Information Статьи редакции
Система работает в тестовом режиме и анонимно, каждый видит только свои оценки.
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase в тестовом режиме распространила среди сотрудников приложение Dot Collector, в котором они должны оценивать работу коллег с помощью эмодзи пальцев вверх, вниз или в нейтральном положении. Об этом пишет The Information со ссылкой на два источника.
«Лайки» и «дизлайки» ставят после встреч, созвонов и другого рабочего общения. Сотрудники должны оценить, насколько хорошо их коллеги соответствуют десяти основным ценностям Coinbase. Среди них, например, исполнительность и «позитивная энергия». Система анонимная, можно видеть только свои оценки.
Использовать Dot Collector в качестве эксперимента начали два отдела Coinbase в первом квартале 2022 года. Распространят ли систему на все подразделения, неизвестно.
Партия одобряет
«позитивная энергия»... как хорошо, что в ид «комитет» таких преколов нет!
Кнопку дизлайка уберут потом?
анонимность?
а если у тебя за день было общение только с одним коллегой и в конце дня появился минус - насколько это анонимно? Или ты видишь оценки свои (которые поставил), а не свои (которые тебе поставили, твой рейтинг). Если ты не видишь свой рейтинг, то это слегка странно и не так, как работает карма во всех известных платформах.
надо оценивать кикбанами
Рано или поздно общество к этому придёт. Чёрного зеркала нам не избежать.
Удивительно, что только начали.
Где-то я подобное видел 🤔, а точно, в сериале "кремниевая долина".
П.С кто смотрел вспомнят эпизод
А разве этим практикам не сто лет в обед?
скоро и у нас "молодые и дружные коллективы" начнут перенимать эту практику