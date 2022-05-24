Карьера
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Сотрудники криптобиржи Coinbase начали оценивать работу коллег «лайками» и «дизлайками» — The Information Статьи редакции

Система работает в тестовом режиме и анонимно, каждый видит только свои оценки.

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase в тестовом режиме распространила среди сотрудников приложение Dot Collector, в котором они должны оценивать работу коллег с помощью эмодзи пальцев вверх, вниз или в нейтральном положении. Об этом пишет The Information со ссылкой на два источника.

«Лайки» и «дизлайки» ставят после встреч, созвонов и другого рабочего общения. Сотрудники должны оценить, насколько хорошо их коллеги соответствуют десяти основным ценностям Coinbase. Среди них, например, исполнительность и «позитивная энергия». Система анонимная, можно видеть только свои оценки.

Использовать Dot Collector в качестве эксперимента начали два отдела Coinbase в первом квартале 2022 года. Распространят ли систему на все подразделения, неизвестно.

#новость #coinbase

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12 комментариев
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Vitaly Tolstykh
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Дмитрий Ковач

Партия одобряет

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Полина Лааксо

«позитивная энергия»... как хорошо, что в ид «комитет» таких преколов нет!

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Павел Морозов

Кнопку дизлайка уберут потом?

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RomanistHere

анонимность?

а если у тебя за день было общение только с одним коллегой и в конце дня появился минус - насколько это анонимно? Или ты видишь оценки свои (которые поставил), а не свои (которые тебе поставили, твой рейтинг). Если ты не видишь свой рейтинг, то это слегка странно и не так, как работает карма во всех известных платформах.

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Хозяин

надо оценивать кикбанами

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Отдельный татарин

Рано или поздно общество к этому придёт. Чёрного зеркала нам не избежать.

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Джахор Дырдырдаев
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Сергей Гилюк

Удивительно, что только начали.

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Rafa Ramazanov

Где-то я подобное видел 🤔, а точно, в сериале "кремниевая долина".
П.С кто смотрел вспомнят эпизод

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Sergey Luzgin

А разве этим практикам не сто лет в обед?

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Лёха Литвинов

скоро и у нас "молодые и дружные коллективы" начнут перенимать эту практику

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