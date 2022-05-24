Система работает в тестовом режиме и анонимно, каждый видит только свои оценки.

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase в тестовом режиме распространила среди сотрудников приложение Dot Collector, в котором они должны оценивать работу коллег с помощью эмодзи пальцев вверх, вниз или в нейтральном положении. Об этом пишет The Information со ссылкой на два источника.

«Лайки» и «дизлайки» ставят после встреч, созвонов и другого рабочего общения. Сотрудники должны оценить, насколько хорошо их коллеги соответствуют десяти основным ценностям Coinbase. Среди них, например, исполнительность и «позитивная энергия». Система анонимная, можно видеть только свои оценки.

Использовать Dot Collector в качестве эксперимента начали два отдела Coinbase в первом квартале 2022 года. Распространят ли систему на все подразделения, неизвестно.