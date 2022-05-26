Можно ли указать должность «Тёмный лорд» в трудовой — похоже, что да Статьи редакции
Вот какие условия могут быть в трудовом договоре.
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Такую должность получил сооснователь и гендиректор КБ «Палиндром» Родион Скрябин. Об этом он рассказал на своей странице Facebook*, а также опубликовал скриншот трудовой книжки и процитировал трудовой договор.
Он также поделился документом с vc.ru. По нему он работает «Тёмным лордом» по совместительству, на 0,1 ставки — четыре дня в неделю по часу в день.
Вот какие обязанности можно прописать в трудовом договоре.
Что должен знать «Тёмный лорд»
- Организационную структуру компании, цели и виды её деятельности.
- Понятийный аппарат в области порабощения мира.
- Методы управления душами людей.
- Основные характеристики, преимущества и недостатки всеобщего поклонения.
- Принципы работы чтения мыслей, гипнотического взгляда, громогласного голоса и ослепляющего лика.
- Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность верных последователей.
- Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих безграничную власть.
- Стандарты, этические нормы и принципы, регулирующие применение магических способностей.
Обязанности «Тёмного лорда»
- Планирование захвата власти (кроме власти Российской Федерации), разработка коварных планов.
- Разработка и контроль реализации стратегии порабощения мира.
- Оценка рисков со стороны противников, разработка мероприятий по их минимизации.
- Формирование отчетности об исполнении тёмного предназначения.
- Контроль деятельности преданных подчинённых.
- Озарение верных подданных ослепительным сиянием своей мудрости.
- Разработка и внедрение новых способностей силы.
*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России.
Идеальный пост для пикабу
(ノ ゜Д゜)ノ ︵ ┻━┻
По идее будут вопросы от всех, начиная с ПФР.
Например сканы трудовой будут нужны для подтверждения опыта при подаче документов на рабочую визу.
Так что не знаю зачем было так изгаляться.
Но если не смущают подобные проблемы то идей много: 'гешефтмахер' , 'главный специалист по извлечению прибыли', 'верховный архитектор' , 'облачный шаман' )
Странно что изначально "принят" на ГД, а не "назначен". Вроде раньше была разница.