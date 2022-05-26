Вот какие условия могут быть в трудовом договоре.

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Такую должность получил сооснователь и гендиректор КБ «Палиндром» Родион Скрябин. Об этом он рассказал на своей странице Facebook*, а также опубликовал скриншот трудовой книжки и процитировал трудовой договор.

Он также поделился документом с vc.ru. По нему он работает «Тёмным лордом» по совместительству, на 0,1 ставки — четыре дня в неделю по часу в день.

Вот какие обязанности можно прописать в трудовом договоре.

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Что должен знать «Тёмный лорд»

Организационную структуру компании, цели и виды её деятельности.

Понятийный аппарат в области порабощения мира.



Методы управления душами людей.



Основные характеристики, преимущества и недостатки всеобщего поклонения.



Принципы работы чтения мыслей, гипнотического взгляда, громогласного голоса и ослепляющего лика.



Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность верных последователей.



Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих безграничную власть.



Стандарты, этические нормы и принципы, регулирующие применение магических способностей.



Обязанности «Тёмного лорда»

Планирование захвата власти (кроме власти Российской Федерации), разработка коварных планов.

Разработка и контроль реализации стратегии порабощения мира.



Оценка рисков со стороны противников, разработка мероприятий по их минимизации.



Формирование отчетности об исполнении тёмного предназначения.

Контроль деятельности преданных подчинённых.



Озарение верных подданных ослепительным сиянием своей мудрости.



Разработка и внедрение новых способностей силы.

