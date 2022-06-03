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Карьера
Потребительский холод

Аркадий Волож покинет все посты в «Яндексе» и выйдет из его совета директоров после введения санкций ЕС Статьи редакции

Волож — не контролирующий акционер, и санкции против него не затронут компанию.

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Аркадий Волож покидает совет директоров и пост гендиректора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

О решении компания объявила сразу после публикации шестого пакета санкций ЕС: в него вошёл и сооснователь компании — из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса», а также госбанков «Сбера» и ВТБ среди акционеров.

В «Яндексе» пояснили, что Воложу принадлежит 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. — то есть, он не считается контролирующим акционером, а санкции против него не затрагивают компанию.

Траст, в который Волож передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать указания, как голосовать бумагами. Принимать решение о голосовании он будет согласно рекомендациям совета директоров.

Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы «Яндекса» и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде.

Аркадий Волож
сооснователь «Яндекса»

Сам «Яндекс» считает, что решение ЕС — несправедливое, но ситуация не повлияет на операционную деятельность, финансовое состояние и взаимодействие с партнёрами.

#новость #яндекс #аркадийволож

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50 комментариев
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Rea

Такими темпами в совете директоров останутся только стулья.

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Антон Гамаюнов

Свято место пусто не бывает, ща лизоблюдов поставят, переименуются в РосПоиск и встанем с колен

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blvcknonsense

почему минуснул всех, обиделся чтоль?(

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Антон Гамаюнов

Почему я минуснул твой первонахский коммент с точкой ты имеешь в виду?)

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Jabas

Очередного перца из АП, как в мрг(вк) и все, заживут

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Roman Kotov

На корачки?

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Василий Степанофф

до "карачек" надо еще подняться

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Garmonbon

да уже делали вроде Спутник назывался. но что то пошло не так

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Андрей Кустов

в котором работать будет примерно некому. сомневаюсь, что кто-то из сильных сотрудников яндекса останется в этом случае

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Иван Шеметов

я могу !

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Aleksey Bobkov

два стула

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Александр Дизайнер

Это вы с 8 марта думали, что написать в комментариях ?

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Alexey V

А что будут делать, когда закрнчатся сотрудники, которые не под санкциями?🙄

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Артур Кожевников

Наберут других студентов, какие проблемы?

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Alexey V

А когда закончатся студенты?

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Артур Кожевников

Наберут школьников.

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Дневной калькулятор

А когда закончатся школьники?

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Алексей Никитенко

Жуков и тараканов, а тараканов очень много. Главой государства может быть моль например?

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German Galtcov

Национализация

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Igor Gorbenko

может здесь пригодится отказ от болонской системы, вдруг в новой получится создать бесконечное количество студентов

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Пестрый самолет

VK купит Яндекс целиком, вот чем всё кончится..

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Пестрый самолет

Возьмут бомжей-номиналов

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Дыня Арбузова

Эмм, а санкции против Воложа направлены против спецоперации или в поддержку её?

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Константин Кузнецов

Санкции для того, чтобы показать, что любые активы российские или связанные с РФ токсичны. Хорошие люди от этого страдают или плохие, снаружи вообще наплевать. Санкции не для нас. Не на внутренние процессы направлены.

Для нас свои будут, может опять помидоры бульдозерами подавят или про Воронеж вспомнят.

Чумной дом заколачивают снаружи, сколько внутри здоровых уже никого не волнует.

Это для тех, кто думает, что кто-то нас пожалеет или кто-то нам поможет. И это все благодаря одному гениальному человеку.

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Сослан Сакшин

полная чушь
тогда просто можно не вводить персональные санкции, а просто по факту наличия паспорта рф банить от любой деятельности
но вводят персонально, очевидно за какие-то "заслуги" по мнению западных партнеров

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Пестрый самолет

Да уж..
Верно подметили - хоронили Google, а порвали Яндекс.

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Пётр Петров

Направлены на освобождение россиян от тлетворного влияния Запада.

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Сергей Подливак

В поддержку. Путин за 3 месяца вернул в рф весь капитал который пиздили 30 лет. А ведь он предупреждал, что рано или поздно запад раскулачит всех любителей зарабатывать деньги в рф, а тратить их в европе.

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Люц Шнайдер

Евросоюз ахуел.

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Йонас Урбонас
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Alexey

Так нам же говорят что мы независимые, и нам с ними не по пути и пусть считаются.
Какая тогда разница о чем эти лгбтшные псы там лают за забором?
Ведь так, да?

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Константин Кузнецов
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Артур Кожевников

Допрыгался.

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Сергей Никитин

Ну покинет и покинет.

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Михаил

Нужно ли делать бизнес в России ? Вопрос риторический

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Александр Максимов

А где еще ты будешь его делать, фантазер?)

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blvcknonsense
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iskatsu

Ща "эффективных" детей чиновников из Газпрома понаберут и весь их крутой бизнес сколлапсирует. Мда. И санкций никаких не надо.

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Roman Tushaev

Будет с Олегом "мутить бизнес"

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Максим Александрович

И рухнули акции Яндекс... Жаль конечно что все так...

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Peter Bondarenko

Жаль, конечно, этого добряка

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Alexander Novikov

Значит Дом на Мальте дороже благосостояния родины, да, Аркадий Юрьевич?

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Михаил Желтухин

Что есть благосостояние родины?

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ilia

"за продвижение госбанков «Сбера» и ВТБ среди акционеров" - это как?

Типа "пс, тут в Сбере норм обслуживание, переходи" или что?

А ситуация в целом печальная. Бегут все кто не от властей, но попал под санкции. Кто останется и когда перестанут "да это мы так очистимся!"?..

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Инвестор спермы

Почему санкции не на Яндекс, а на Воложа, ведь алгоритмы продвижения Яндекса и Волож не совсем путинская персона?

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Gen Tech

за каждой дверью — тысячи причин,
чтоб не поверить кроткому: «молчи...»,
и языки срываются с катушек.

выходит в полутёмный коридор
очередной и странный разговор
в который раз, чтоб тишину нарушить.

что ж до причин, то их, конечно, - тьма:
тюрьма, сума и горе от ума,
но недержанье речи — тоже горе,

которое опять горит огнём,
сжигая без остатка чувства в нём.
коль сказано: «молчи», молчи, не споря.

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Kirill Volkov
Сама компания считает, что решение ЕС — несправедливое

Молчали бы уже

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Мрачный меч

Ужи на сковородке.
Жаль не накинуть по GDPR за утёкшие данные

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blvcknonsense

.

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Кристина Крышняя

Может сразу уже все компании и всех граждан под санкции? Зачем растягивать эту оперу?

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