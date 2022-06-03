Волож — не контролирующий акционер, и санкции против него не затронут компанию.

{"id":435865,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":435865,"gtm":null} 2835 просмотров

Аркадий Волож покидает совет директоров и пост гендиректора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

О решении компания объявила сразу после публикации шестого пакета санкций ЕС: в него вошёл и сооснователь компании — из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса», а также госбанков «Сбера» и ВТБ среди акционеров.

В «Яндексе» пояснили, что Воложу принадлежит 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. — то есть, он не считается контролирующим акционером, а санкции против него не затрагивают компанию.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Траст, в который Волож передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать указания, как голосовать бумагами. Принимать решение о голосовании он будет согласно рекомендациям совета директоров.

Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы «Яндекса» и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде. Аркадий Волож сооснователь «Яндекса»