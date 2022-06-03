Аркадий Волож покинет все посты в «Яндексе» и выйдет из его совета директоров после введения санкций ЕС Статьи редакции
Волож — не контролирующий акционер, и санкции против него не затронут компанию.
Аркадий Волож покидает совет директоров и пост гендиректора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.
О решении компания объявила сразу после публикации шестого пакета санкций ЕС: в него вошёл и сооснователь компании — из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса», а также госбанков «Сбера» и ВТБ среди акционеров.
В «Яндексе» пояснили, что Воложу принадлежит 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. — то есть, он не считается контролирующим акционером, а санкции против него не затрагивают компанию.
Траст, в который Волож передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать указания, как голосовать бумагами. Принимать решение о голосовании он будет согласно рекомендациям совета директоров.
Сам «Яндекс» считает, что решение ЕС — несправедливое, но ситуация не повлияет на операционную деятельность, финансовое состояние и взаимодействие с партнёрами.
Такими темпами в совете директоров останутся только стулья.
Свято место пусто не бывает, ща лизоблюдов поставят, переименуются в РосПоиск и встанем с колен
почему минуснул всех, обиделся чтоль?(
Почему я минуснул твой первонахский коммент с точкой ты имеешь в виду?)
Очередного перца из АП, как в мрг(вк) и все, заживут
На корачки?
до "карачек" надо еще подняться
да уже делали вроде Спутник назывался. но что то пошло не так
в котором работать будет примерно некому. сомневаюсь, что кто-то из сильных сотрудников яндекса останется в этом случае
я могу !
два стула
Это вы с 8 марта думали, что написать в комментариях ?
А что будут делать, когда закрнчатся сотрудники, которые не под санкциями?🙄
Наберут других студентов, какие проблемы?
А когда закончатся студенты?
Наберут школьников.
А когда закончатся школьники?
Жуков и тараканов, а тараканов очень много. Главой государства может быть моль например?
Национализация
может здесь пригодится отказ от болонской системы, вдруг в новой получится создать бесконечное количество студентов
VK купит Яндекс целиком, вот чем всё кончится..
Возьмут бомжей-номиналов
Эмм, а санкции против Воложа направлены против спецоперации или в поддержку её?
Санкции для того, чтобы показать, что любые активы российские или связанные с РФ токсичны. Хорошие люди от этого страдают или плохие, снаружи вообще наплевать. Санкции не для нас. Не на внутренние процессы направлены.
Для нас свои будут, может опять помидоры бульдозерами подавят или про Воронеж вспомнят.
Чумной дом заколачивают снаружи, сколько внутри здоровых уже никого не волнует.
Это для тех, кто думает, что кто-то нас пожалеет или кто-то нам поможет. И это все благодаря одному гениальному человеку.
полная чушь
тогда просто можно не вводить персональные санкции, а просто по факту наличия паспорта рф банить от любой деятельности
но вводят персонально, очевидно за какие-то "заслуги" по мнению западных партнеров
Да уж..
Верно подметили - хоронили Google, а порвали Яндекс.
Направлены на освобождение россиян от тлетворного влияния Запада.
В поддержку. Путин за 3 месяца вернул в рф весь капитал который пиздили 30 лет. А ведь он предупреждал, что рано или поздно запад раскулачит всех любителей зарабатывать деньги в рф, а тратить их в европе.
Евросоюз ахуел.
Так нам же говорят что мы независимые, и нам с ними не по пути и пусть считаются.
Какая тогда разница о чем эти лгбтшные псы там лают за забором?
Ведь так, да?
Допрыгался.
Ну покинет и покинет.
Нужно ли делать бизнес в России ? Вопрос риторический
А где еще ты будешь его делать, фантазер?)
Ща "эффективных" детей чиновников из Газпрома понаберут и весь их крутой бизнес сколлапсирует. Мда. И санкций никаких не надо.
Будет с Олегом "мутить бизнес"
И рухнули акции Яндекс... Жаль конечно что все так...
Жаль, конечно, этого добряка
Значит Дом на Мальте дороже благосостояния родины, да, Аркадий Юрьевич?
Что есть благосостояние родины?
"за продвижение госбанков «Сбера» и ВТБ среди акционеров" - это как?
Типа "пс, тут в Сбере норм обслуживание, переходи" или что?
А ситуация в целом печальная. Бегут все кто не от властей, но попал под санкции. Кто останется и когда перестанут "да это мы так очистимся!"?..
Почему санкции не на Яндекс, а на Воложа, ведь алгоритмы продвижения Яндекса и Волож не совсем путинская персона?
за каждой дверью — тысячи причин,
чтоб не поверить кроткому: «молчи...»,
и языки срываются с катушек.
выходит в полутёмный коридор
очередной и странный разговор
в который раз, чтоб тишину нарушить.
что ж до причин, то их, конечно, - тьма:
тюрьма, сума и горе от ума,
но недержанье речи — тоже горе,
которое опять горит огнём,
сжигая без остатка чувства в нём.
коль сказано: «молчи», молчи, не споря.
Молчали бы уже
Ужи на сковородке.
Жаль не накинуть по GDPR за утёкшие данные
.
Может сразу уже все компании и всех граждан под санкции? Зачем растягивать эту оперу?