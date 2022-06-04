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Карьера
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«Если вы не нужны императору Марса»: рекрутёры Microsoft и Amazon предложили сотрудникам Tesla перейти в их компании Статьи редакции

На фоне заявлений Маска о запрете удалёнки и планах сократить 10%.

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С призывом к сотрудникам Tesla сначала обратился Зафар Чоудхури — на LinkedIn указано, что он работает главой по набору технического персонала в Amazon Web Services, пишет Insider.

«Если вы не нужны императору Марса, мы будем рады забрать вас в AWS», — написал он.

Если вам не нравится микроменеджмент Илона Маска, приходите в AWS. Здесь вы сможете обрести место, где уважают вас, ваше время и профессионализм. Мы найдём команду, которая отнесётся к вам с достоинством.

Зафар Чоудхури

Позже он удалил пост. К Чоудхури также присоединились другие рекрутёры из Amazon, а также из компании-поставщика ИТ-решений Insight и страховой компании Bestow.

Перейти к ним в компанию предложила и технический рекрутёр Microsoft Тиана Уоттс-Портер, сообщает The Next Web. Она написала, что в Microsoft, LinkedIn и GitHub у сотрудников будет больше свободы, и они смогут работать так, как им удобно. Позже она также удалила публикацию.

  • 1 июня Маск отправил сотрудникам Tesla письма о запрете удалёнки, писали Bloomberg и Reuters. Там говорилось, что, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут уволиться.
  • 3 июня Маск написал менеджерам Tesla о своём «плохом предчувствии» по поводу экономики и заявил, что компании придётся сократить около 10% работников. Всего в Tesla и её «дочках» работает почти 100 тысяч человек.

#новость #tesla #amazon

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8 комментариев
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Andre Macareno

За императора!

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Молодежный холод

Нормально подсуетились – речь о тысячах, если не десятках тысяч сотрудников, среди которых и разрабы, и инженеры. Даже если «плохие предчувствия» и обманут Маска, кое-кто из сотрудников точно задумается. А тут уже наполовину готовые офферы есть.

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Бублик

Шо, писать в бутылочку за околоминималку это лучше тоталитаризма от Маска?

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From Siberia to London

Люди, работающие в AWS могли бы писать тебе в рот, если бы только захотели.
А ты бы ещё и радовался такому золотому дождю.

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Хозяин

Хуясе какие грозные уринофилы в AWS работают!

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Бублик

Если помимо этого могут пореферить, то пусть пишут в личку.

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Андрей Кустов

по слухам "бренд" Императора позволяет весьма нехило экономить зарплатные бюджеты в spacex/tesla. хотя для нас это теперь не важно )

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Иван Чувашов

Удалили посты потому что сами планируют штат сокращать?

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