На фоне заявлений Маска о запрете удалёнки и планах сократить 10%.

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С призывом к сотрудникам Tesla сначала обратился Зафар Чоудхури — на LinkedIn указано, что он работает главой по набору технического персонала в Amazon Web Services, пишет Insider.

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«Если вы не нужны императору Марса, мы будем рады забрать вас в AWS», — написал он.

Если вам не нравится микроменеджмент Илона Маска, приходите в AWS. Здесь вы сможете обрести место, где уважают вас, ваше время и профессионализм. Мы найдём команду, которая отнесётся к вам с достоинством. Зафар Чоудхури

Позже он удалил пост. К Чоудхури также присоединились другие рекрутёры из Amazon, а также из компании-поставщика ИТ-решений Insight и страховой компании Bestow.

Перейти к ним в компанию предложила и технический рекрутёр Microsoft Тиана Уоттс-Портер, сообщает The Next Web. Она написала, что в Microsoft, LinkedIn и GitHub у сотрудников будет больше свободы, и они смогут работать так, как им удобно. Позже она также удалила публикацию.