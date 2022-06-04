«Если вы не нужны императору Марса»: рекрутёры Microsoft и Amazon предложили сотрудникам Tesla перейти в их компании Статьи редакции
На фоне заявлений Маска о запрете удалёнки и планах сократить 10%.
С призывом к сотрудникам Tesla сначала обратился Зафар Чоудхури — на LinkedIn указано, что он работает главой по набору технического персонала в Amazon Web Services, пишет Insider.
«Если вы не нужны императору Марса, мы будем рады забрать вас в AWS», — написал он.
Позже он удалил пост. К Чоудхури также присоединились другие рекрутёры из Amazon, а также из компании-поставщика ИТ-решений Insight и страховой компании Bestow.
Перейти к ним в компанию предложила и технический рекрутёр Microsoft Тиана Уоттс-Портер, сообщает The Next Web. Она написала, что в Microsoft, LinkedIn и GitHub у сотрудников будет больше свободы, и они смогут работать так, как им удобно. Позже она также удалила публикацию.
- 1 июня Маск отправил сотрудникам Tesla письма о запрете удалёнки, писали Bloomberg и Reuters. Там говорилось, что, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут уволиться.
- 3 июня Маск написал менеджерам Tesla о своём «плохом предчувствии» по поводу экономики и заявил, что компании придётся сократить около 10% работников. Всего в Tesla и её «дочках» работает почти 100 тысяч человек.
За императора!
Нормально подсуетились – речь о тысячах, если не десятках тысяч сотрудников, среди которых и разрабы, и инженеры. Даже если «плохие предчувствия» и обманут Маска, кое-кто из сотрудников точно задумается. А тут уже наполовину готовые офферы есть.
Шо, писать в бутылочку за околоминималку это лучше тоталитаризма от Маска?
Люди, работающие в AWS могли бы писать тебе в рот, если бы только захотели.
А ты бы ещё и радовался такому золотому дождю.
Хуясе какие грозные уринофилы в AWS работают!
Если помимо этого могут пореферить, то пусть пишут в личку.
по слухам "бренд" Императора позволяет весьма нехило экономить зарплатные бюджеты в spacex/tesla. хотя для нас это теперь не важно )
Удалили посты потому что сами планируют штат сокращать?