В Великобритании начался эксперимент с «четырёхдневкой»: 3300 сотрудников из разных компаний будут работать так полгода Статьи редакции
Похожий эксперимент проводили в Исландии с участием госслужащих — люди работали либо так же, либо лучше, а стресса стало меньше.
- Пилотный проект начался 6 июня 2022 года и продлится полгода, пишет CNN Business. В нём участвуют 3300 сотрудников в 70 компаниях из разных сфер — финансовых услуг, общепита и других.
- Во время эксперимента работники будут получать свою обычную зарплату, но работать только четыре дня в неделю при обещании «показывать 100% производительность».
- Программу проводит некоммерческая организация 4 Day Week Global и аналитический центр Autonomy в партнёрстве с исследователями из Кембриджского и Оксфордского университетов и Бостонского колледжа.
- Исследователи, в частности, измерят влияние нового графика работы на уровень производительности, режим сна сотрудников, уровень стресса и другие факторы, отмечает Fortune.
- CNN называет пилотный проект в Велиобритании крупнейшим в своём роде. До этого крупнейший в мире эксперимент с укороченной рабочей неделей проходил в Исладнии с 2015 по 2019 годы: в нём приняли участие почти 3000 госслужащих из разных сфер. Его результаты признали положительными: продуктивность не снизилась, а люди стали счастливее.
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Если эксперимент, аналогичный исландскому, проводили у нас, в России, я бы нисколько не удивился таким же результатам, поскольку речь идёт о госслужащих, которые работать ещё меньше, чем сейчас, просто не смогут физически (-:
Разумеется – юмор, разумеется – речь исключительно о чиновниках.
У нас скоро 7/0, Россия вперёд.
Эксперимент с 4х дневкой, по русски — простой
интересно а как быстро наши чинуши схватят тренд и объявят четырехдневку на санкционных предприятиях, мол мы хотим чтобы наши работники тоже были счастливы
Но 100% оклад не дадим, потому что у России особый путь
"Я работаю у вас на полставки, поэтому кричать на меня прошу вполголоса!"