Карьера
Искренний пришелец

В Великобритании начался эксперимент с «четырёхдневкой»: 3300 сотрудников из разных компаний будут работать так полгода Статьи редакции

Похожий эксперимент проводили в Исландии с участием госслужащих — люди работали либо так же, либо лучше, а стресса стало меньше.

  • Пилотный проект начался 6 июня 2022 года и продлится полгода, пишет CNN Business. В нём участвуют 3300 сотрудников в 70 компаниях из разных сфер — финансовых услуг, общепита и других.
  • Во время эксперимента работники будут получать свою обычную зарплату, но работать только четыре дня в неделю при обещании «показывать 100% производительность».
  • Программу проводит некоммерческая организация 4 Day Week Global и аналитический центр Autonomy в партнёрстве с исследователями из Кембриджского и Оксфордского университетов и Бостонского колледжа.
  • Исследователи, в частности, измерят влияние нового графика работы на уровень производительности, режим сна сотрудников, уровень стресса и другие факторы, отмечает Fortune.
  • CNN называет пилотный проект в Велиобритании крупнейшим в своём роде. До этого крупнейший в мире эксперимент с укороченной рабочей неделей проходил в Исладнии с 2015 по 2019 годы: в нём приняли участие почти 3000 госслужащих из разных сфер. Его результаты признали положительными: продуктивность не снизилась, а люди стали счастливее.
Карьера
Полина Лааксо
Опыт Kickstarter, Microsoft и других: четырёхдневная рабочая неделя повышает вовлечённость и продуктивность сотрудников Статьи редакции

Благодаря дополнительным выходным и меньшему числу совещаний сотрудники лучше работают и меньше нервничают. А о том, как снизить стресс тем, кто вынужден работать на пятидневке, рассказало Fast Company.

The Week UK

#новость

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5 комментариев
Встречный дебаркадер

Если эксперимент, аналогичный исландскому, проводили у нас, в России, я бы нисколько не удивился таким же результатам, поскольку речь идёт о госслужащих, которые работать ещё меньше, чем сейчас, просто не смогут физически (-:
Разумеется – юмор, разумеется – речь исключительно о чиновниках.

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СвяТой_ТапоК

У нас скоро 7/0, Россия вперёд.

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Roman Volgasov

Эксперимент с 4х дневкой, по русски — простой

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Big Boss

интересно а как быстро наши чинуши схватят тренд и объявят четырехдневку на санкционных предприятиях, мол мы хотим чтобы наши работники тоже были счастливы
Но 100% оклад не дадим, потому что у России особый путь

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Джавахарлал Неру

"Я работаю у вас на полставки, поэтому кричать на меня прошу вполголоса!"

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