Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и получить до шести окладов — «Ъ» Статьи редакции
На заводе работают около 200 человек.
- Сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде 2 июня предложили добровольно расторгнуть трудовые договоры и получить компенсацию в размере не более шести окладов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген груп рус» доктору Герриту Шпенглеру.
- В письме говорится, что работники, которые уволятся до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. В «Фольксваген Груп Рус» подтвердили, что предложили сотрудникам, которые хотят расторгнуть трудовой договор, финансовую компенсацию, медицинскую страховку до конца 2022 года, а некоторым — личную технику.
- По данным профсоюза, в нижегородском подразделении работают около 200 человек. При этом компания заявляет, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».
- 3 марта Volkswagen приостановил выпуск машин на производственной площадке ГАЗ в Нижнем Новгороде. Поставки автомобилей из-за рубежа также прекратились. С тех пор площадка находится в простое, но сотрудники получают компенсации в размере 2/3 от стандартной зарплаты.
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Подлые немцы решили подпортить статистику по самой низкой безработице в истории.
Нелюди. )
6 окладов выплатить решили!
Нет, что бы через йух кинуть!
Не по-людски )
Одно слово фашисты )
Взрыв безработицы самой большой в истории будет через 2-3 месяца.
не безработные, а временно простаивающие
Это отрицательный найм кадров!))
Наши бы предложили по собственному. Классика.
Дебезработицефикация)
Зато покажут скачек роста ЗП. О небывалом росте ЗП уже докладывают органы статистики.
Удар боквурстом в спину
Вот пришли же люди,дали работу, 3 месяца платили зп просто так, теперь ещё 6 предлагают. А электорат все зиги рисует...
Электорат очень странный:
Цены в магазинах сильно выросли?
Да очень сильно.
Жить в итоге стало тяжелее?
Нет
Ждём объяснений ватников почему это хорошо, и как скоро кто-то запустит свое, надо только потерпеть, а Фольксваген ещё на коленях приползет
вы не понимаете, это будет ЗИЛ
Не надоело под каждой новостью ждать ?))
Ну если уже такие компании с уже вложенными в РФ огромными инвестициями уходят, то значит, уйдут практически все. Фальксваген всегда был очень лояльной к РФ компанией и никогда не бежал впереди санкций, а искал возможности работать в оставшихся сужающихся условиях. Видимо, все участники Ассоциации Европейского бизнеса, среди которых и всегда гиперлояльный к России Сименс, уйдут в течение ближайших полугода
Поправка, Сименс уже закрывает бизнес в РФ
"работники, которые уволятся до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять"
Подозреваю, что с 17 июня на заводе останется только руководящий состав и те, кто юридически подкован.
а что "юридически подкованным" светит? 7 окладов?
Получая сейчас 2/3 оклада, можно эти 6 окладов получить оставшись на 9 месяцев. С сохранением рабочего места и ничего не делая! Но многие видимо предпочтут синицу в руках и стать безработным :/
Вроде бы там "до шести окладов" и есть оговорки.
Щедро. А учитывая, что завод стоит и ничего не делает так вообще щедро.
Но такая ситуация везде. А 6 месяцев хоть и 6 месяцев, но все равно конечны. А кто-то, думаю большинство, в отпуск сгоняет и месяцев превратит в 3 ))
Короче можно запускать обратный отсчёт на 6 месяцев...
Подлецы конечно
кончено подлецы!! как они смеют платить зп в простое 3 месяца, потом выплачивают 6 окладов и просят уйти, могли бы отправить людей клубнику и ягоды, собирать!!
*сарказм*
Почему?
конечно, платить за неработающий конвеер
У меня дед в 70е 20 окладов получил и купил Москвич
Прошло 30 лет и вновь открываются такие же возможности))
Нет, не открываются. Оклад тогда и сейчас - разные деньги.
А что случилось?
рубашка в жопу засучилась
Это фигня. Вот пишут, что тикток собирается свой офис в РФ закрывать…
Так большинство работает удаленно, ничего не поменяется
Боты китайские останутся без работы и восстанут? 😳
Складывается впечатление, что работать на автозаводе самая нестабильная работа. Кризис 2008 работников сокращают, чуть что сразу с автозаводов. Нет чипов всех в простой Вон Маск тоже сократить грозится.
Шесть окладов это сколько? 15*6?
Это 6 месяцев работы 💁
С учетом того что у нас могут сократить без компенсации вообще,это неплохо
Этакий парашют для менеджеров кувалды и шуруповерта.
Пусть идут на Москвич
Вы не понимаете: это хитрая многоходовка "Москвича", чтобы схантить лучшие умы рос авто просп ))