Карьера
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Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и получить до шести окладов — «Ъ» Статьи редакции

На заводе работают около 200 человек.

  • Сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде 2 июня предложили добровольно расторгнуть трудовые договоры и получить компенсацию в размере не более шести окладов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген груп рус» доктору Герриту Шпенглеру.
  • В письме говорится, что работники, которые уволятся до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. В «Фольксваген Груп Рус» подтвердили, что предложили сотрудникам, которые хотят расторгнуть трудовой договор, финансовую компенсацию, медицинскую страховку до конца 2022 года, а некоторым — личную технику.
  • По данным профсоюза, в нижегородском подразделении работают около 200 человек. При этом компания заявляет, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».
  • 3 марта Volkswagen приостановил выпуск машин на производственной площадке ГАЗ в Нижнем Новгороде. Поставки автомобилей из-за рубежа также прекратились. С тех пор площадка находится в простое, но сотрудники получают компенсации в размере 2/3 от стандартной зарплаты.

#новость #volkswagen

3141 просмотров
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93 комментария
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Пришелец

Подлые немцы решили подпортить статистику по самой низкой безработице в истории.

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AlexSam

Нелюди. )
6 окладов выплатить решили!

Нет, что бы через йух кинуть!

Не по-людски )

Одно слово фашисты )

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1 комментарий
Семейка Мамонтов

Взрыв безработицы самой большой в истории будет через 2-3 месяца.

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24 комментария
Александр Семаков

не безработные, а временно простаивающие

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1 комментарий
Genry give my bed

Это отрицательный найм кадров!))

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1 комментарий
Sergio Sergios

Наши бы предложили по собственному. Классика.

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1 комментарий
Здесь могла быть Ваша Реклама

Дебезработицефикация)

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Василий Степанофф

Зато покажут скачек роста ЗП. О небывалом росте ЗП уже докладывают органы статистики.

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DxdV

Удар боквурстом в спину

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Sergey Vasiliev

Вот пришли же люди,дали работу, 3 месяца платили зп просто так, теперь ещё 6 предлагают. А электорат все зиги рисует...

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Мурад Муртазалиев

Электорат очень странный:
Цены в магазинах сильно выросли?
Да очень сильно.
Жить в итоге стало тяжелее?
Нет

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Мурад Муртазалиев

Ждём объяснений ватников почему это хорошо, и как скоро кто-то запустит свое, надо только потерпеть, а Фольксваген ещё на коленях приползет

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Александр Семаков

вы не понимаете, это будет ЗИЛ

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4 комментария
Blackrock

Не надоело под каждой новостью ждать ?))

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Drunkenmaasta

Ну если уже такие компании с уже вложенными в РФ огромными инвестициями уходят, то значит, уйдут практически все. Фальксваген всегда был очень лояльной к РФ компанией и никогда не бежал впереди санкций, а искал возможности работать в оставшихся сужающихся условиях. Видимо, все участники Ассоциации Европейского бизнеса, среди которых и всегда гиперлояльный к России Сименс, уйдут в течение ближайших полугода

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Drunkenmaasta

Поправка, Сименс уже закрывает бизнес в РФ

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Слегка Придурковатый

"работники, которые уволятся до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять"

Подозреваю, что с 17 июня на заводе останется только руководящий состав и те, кто юридически подкован.

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Иван Иванов

а что "юридически подкованным" светит? 7 окладов?

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4 комментария
Типун Понос

Получая сейчас 2/3 оклада, можно эти 6 окладов получить оставшись на 9 месяцев. С сохранением рабочего места и ничего не делая! Но многие видимо предпочтут синицу в руках и стать безработным :/

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12 комментариев
Sergei Timofeyev

Вроде бы там "до шести окладов" и есть оговорки.

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Mikhail

Щедро. А учитывая, что завод стоит и ничего не делает так вообще щедро.

Но такая ситуация везде. А 6 месяцев хоть и 6 месяцев, но все равно конечны. А кто-то, думаю большинство, в отпуск сгоняет и месяцев превратит в 3 ))

Короче можно запускать обратный отсчёт на 6 месяцев...

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KRISTIS

Подлецы конечно

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Kirill Zaytcev

кончено подлецы!! как они смеют платить зп в простое 3 месяца, потом выплачивают 6 окладов и просят уйти, могли бы отправить людей клубнику и ягоды, собирать!!
*сарказм*

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Мурад Муртазалиев

Почему?

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Александр Семаков

конечно, платить за неработающий конвеер

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Gen Tech

У меня дед в 70е 20 окладов получил и купил Москвич
Прошло 30 лет и вновь открываются такие же возможности))

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Sergei Timofeyev

Нет, не открываются. Оклад тогда и сейчас - разные деньги.

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Формальный спрей

А что случилось?

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Lord Raiden

рубашка в жопу засучилась

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1 комментарий
Иван

Это фигня. Вот пишут, что тикток собирается свой офис в РФ закрывать…

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Дмитрий Должков

Так большинство работает удаленно, ничего не поменяется

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Сергей Леопольдович

Боты китайские останутся без работы и восстанут? 😳

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Blackrock

Складывается впечатление, что работать на автозаводе самая нестабильная работа. Кризис 2008 работников сокращают, чуть что сразу с автозаводов. Нет чипов всех в простой Вон Маск тоже сократить грозится.

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Никитка Хархардинов

Шесть окладов это сколько? 15*6?

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Александр Лаптев

Это 6 месяцев работы 💁

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5 комментариев
Виталий Томилин

С учетом того что у нас могут сократить без компенсации вообще,это неплохо

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Ваша совесть

Этакий парашют для менеджеров кувалды и шуруповерта.

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kernel panic

Пусть идут на Москвич

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Игорь Тибидохов

Вы не понимаете: это хитрая многоходовка "Москвича", чтобы схантить лучшие умы рос авто просп ))

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