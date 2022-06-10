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Карьера
Маша Цепелева

Работники Coinbase потребовали уволить топ-менеджеров из-за решений, «не отвечающих интересам компании» Статьи редакции

Сотрудники считают, что работа руководства испортила имидж компании, привела к падению акций и угрозе потери лучших специалистов.

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Обращение сотрудников Coinbase опубликовали на форуме Hacker News. В нём работники требуют отстранить от работы главного операционного директора, директора по продукту и директора по персоналу.

Мы, сотрудники Coinbase, считаем, что исполнительная команда в последнее время принимает решения, которые не отвечают интересам компании, её сотрудников и акционеров. Главный операционный директор Эмили Чой, финансовый директор Суроджит Чаттерджи и директор по персоналу Л. Дж. Брок были наиболее известными руководителями, которые реализовывали планы и идеи, которые привели к сомнительным результатам и отрицательной ценности компании.

авторы петиции

Среди решений, которые не поддерживают авторы обращения:

  1. Сбои в работе платформы Coinbase NFT.
  2. Система оценки эффективности, которая привела к «токсичной культуре» на рабочем месте.
  3. Агрессивный найм на тысячи должностей и при этом неспособность производить продукты и услуги более высокого качестве.
  4. Неспособность донести важные идеи и планы до сотрудников.
  5. В целом апатичное, а иногда и снисходительное отношение со стороны операционного директора, директора по продукту и директора по персоналу.

Подписавшиеся под обращением считают, что действия топ-менеджеров навредили сотрудникам, которым приходится ежедневно сталкиваться с нереалистичными требованиями, и акционерам, которые наблюдали падение акций.

По их словам, в компании упал общий моральный дух и возникла угроза потери лучших специалистов, а репутация Coinbase испортилась.

Официально в компании пока не отреагировали на петицию.

  • В 2021 году Coinbase утроила штат до 3,7 тысяч человек. В июне 2022 года компания объявила об остановке найма сотрудников и отмене уже сделанных офферов, потому что из-за экономического кризиса выручка компании сократились.
  • В мае 2022 года Coinbase в тестовом режиме распространила среди сотрудников приложение Dot Collector — в нём надо оценивать работу коллег с помощью эмодзи пальцев вверх, вниз или в нейтральном положении. Сотрудники должны оценить, насколько хорошо их коллеги соответствуют десяти основным ценностям Coinbase. Среди них, например, исполнительность и «позитивная энергия».

#новость #coinbase

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20 комментариев
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Олег

Мда, у нас даже тяжко представить что-то подобное. Биомасса, приземлившаяся в офисное кресло по блату, вжимается в это же кресло, когда начальство проходит мимо.

Но вообще для компании из нескольких тысяч человек ребята много хотят. Я вот знаю одного "топ-менеджера", решения которого не отвечают интересам большинству из +- 140 миллионов сотрудников.

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Константин Тишаков

Если ты работаешь в таких компаниях, то это твой выбор.
Были очень комфортные для работы IT компании в РФ.

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4Chan Sung

напомню, что с недавних пор IT компании в РФ это Ozon, «Циан», HeadHunter и «Билайн»

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Юридический файл

Почту России не забудь 😄

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Max Cage

а почему они не айти компании?

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Вел Колдин

не были, а есть. и их сотни

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Олег

Были:)

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Алексей Комаров

Рогозина им в операционные директора

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Пришелец

Туземун?

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Олег

Ага, надо только вскарабкаться на стремянку и спрыгнуть с нее на батут

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Пришелец

Ну крипта как раз в свободном падении сейчас. Непонятно правда, батут внизу и бетон.

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Юрий Улащик

Запретите руководству ходить на всякие тупорылые бизнес-тренинги и кринжа типа «позитивная энергия» станет меньше.

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Albert Tagirov

Токсичный какой-то) позитивной энергии не хватает 🙃

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олег Загинциев

"В мае 2022 года Coinbase в тестовом режиме распространила среди сотрудников приложение Dot Collector — в нём надо оценивать работу коллег с помощью эмодзи пальцев вверх, вниз или в нейтральном положении. Сотрудники должны оценить, насколько хорошо их коллеги соответствуют десяти основным ценностям Coinbase. Среди них, например, исполнительность и «позитивная энергия»
Инструкция как настроить всех против друг друга

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Pavel Loginov

ахахаха, классика от эффективных менеджеров)

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СлавалС

ценности компании это лютая хуйня от HR, ценность компании составляют сотрудники, а ценность сотруника качество его труда: техническое, социальное и так далее. Ровно за это ему и платят.

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MasterCard

На и нахй их

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DaiVin4ik
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Жидкий ящик

Что-то мне подсказывает, что нихрена у них не выйдет. Как утроили штат, так и уполовинят, а у нас подписантов подобного сообщения уже задним числом вывели из состава организации.

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Дмитрий Филиппов

Из-за этих мудаков я потерял кучу денег, это надо быть таким мудаком, чтобы, сидя на мешке с золотом и охрененными показателями компании, увезти ее в убыток. Это писец.

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