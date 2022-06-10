Работники Coinbase потребовали уволить топ-менеджеров из-за решений, «не отвечающих интересам компании» Статьи редакции
Сотрудники считают, что работа руководства испортила имидж компании, привела к падению акций и угрозе потери лучших специалистов.
Обращение сотрудников Coinbase опубликовали на форуме Hacker News. В нём работники требуют отстранить от работы главного операционного директора, директора по продукту и директора по персоналу.
Среди решений, которые не поддерживают авторы обращения:
- Сбои в работе платформы Coinbase NFT.
- Система оценки эффективности, которая привела к «токсичной культуре» на рабочем месте.
- Агрессивный найм на тысячи должностей и при этом неспособность производить продукты и услуги более высокого качестве.
- Неспособность донести важные идеи и планы до сотрудников.
- В целом апатичное, а иногда и снисходительное отношение со стороны операционного директора, директора по продукту и директора по персоналу.
Подписавшиеся под обращением считают, что действия топ-менеджеров навредили сотрудникам, которым приходится ежедневно сталкиваться с нереалистичными требованиями, и акционерам, которые наблюдали падение акций.
По их словам, в компании упал общий моральный дух и возникла угроза потери лучших специалистов, а репутация Coinbase испортилась.
Официально в компании пока не отреагировали на петицию.
- В 2021 году Coinbase утроила штат до 3,7 тысяч человек. В июне 2022 года компания объявила об остановке найма сотрудников и отмене уже сделанных офферов, потому что из-за экономического кризиса выручка компании сократились.
- В мае 2022 года Coinbase в тестовом режиме распространила среди сотрудников приложение Dot Collector — в нём надо оценивать работу коллег с помощью эмодзи пальцев вверх, вниз или в нейтральном положении. Сотрудники должны оценить, насколько хорошо их коллеги соответствуют десяти основным ценностям Coinbase. Среди них, например, исполнительность и «позитивная энергия».
Мда, у нас даже тяжко представить что-то подобное. Биомасса, приземлившаяся в офисное кресло по блату, вжимается в это же кресло, когда начальство проходит мимо.
Но вообще для компании из нескольких тысяч человек ребята много хотят. Я вот знаю одного "топ-менеджера", решения которого не отвечают интересам большинству из +- 140 миллионов сотрудников.
Если ты работаешь в таких компаниях, то это твой выбор.
Были очень комфортные для работы IT компании в РФ.
напомню, что с недавних пор IT компании в РФ это Ozon, «Циан», HeadHunter и «Билайн»
Почту России не забудь 😄
а почему они не айти компании?
не были, а есть. и их сотни
Были:)
Рогозина им в операционные директора
Туземун?
Ага, надо только вскарабкаться на стремянку и спрыгнуть с нее на батут
Ну крипта как раз в свободном падении сейчас. Непонятно правда, батут внизу и бетон.
Запретите руководству ходить на всякие тупорылые бизнес-тренинги и кринжа типа «позитивная энергия» станет меньше.
Токсичный какой-то) позитивной энергии не хватает 🙃
"В мае 2022 года Coinbase в тестовом режиме распространила среди сотрудников приложение Dot Collector — в нём надо оценивать работу коллег с помощью эмодзи пальцев вверх, вниз или в нейтральном положении. Сотрудники должны оценить, насколько хорошо их коллеги соответствуют десяти основным ценностям Coinbase. Среди них, например, исполнительность и «позитивная энергия»
Инструкция как настроить всех против друг друга
ахахаха, классика от эффективных менеджеров)
ценности компании это лютая хуйня от HR, ценность компании составляют сотрудники, а ценность сотруника качество его труда: техническое, социальное и так далее. Ровно за это ему и платят.
На и нахй их
Что-то мне подсказывает, что нихрена у них не выйдет. Как утроили штат, так и уполовинят, а у нас подписантов подобного сообщения уже задним числом вывели из состава организации.
Из-за этих мудаков я потерял кучу денег, это надо быть таким мудаком, чтобы, сидя на мешке с золотом и охрененными показателями компании, увезти ее в убыток. Это писец.