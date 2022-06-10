Мы, сотрудники Coinbase, считаем, что исполнительная команда в последнее время принимает решения, которые не отвечают интересам компании, её сотрудников и акционеров. Главный операционный директор Эмили Чой, финансовый директор Суроджит Чаттерджи и директор по персоналу Л. Дж. Брок были наиболее известными руководителями, которые реализовывали планы и идеи, которые привели к сомнительным результатам и отрицательной ценности компании.