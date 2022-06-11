Их приглашают в качестве экспертов и порой платят за это сотни миллионов долларов. У кого самые высокие ставки, кто таких свидетелей продвигает и что важнее — экспертиза или умение убеждать. В конспекте The Hustle.

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Депп в суде. Источник: Akhbarak News

Под конец судебного разбирательства между актёрами и бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд дать показания вызвали доктора Шеннон Карри. Она должна была прокомментировать предполагаемое расстройство личности у Хёрд.

Вот только Карри наняла сторона Деппа — и она же платила психологу за показания, на что в ходе перекрёстного опроса указала адвокат Хёрд Элейн Бредехофт:

— Юристы мистера Деппа платят вам за присутствие в суде, верно? — Верно. — Сколько вы успели взять за это денег? — Если честно, не знаю. — Больше $100 тысяч? — Я бухгалтерией не занимаюсь. — Больше $200 тысяч? — Не знаю. — Больше $300 тысяч?

Шеннон Карри такая, конечно, не одна. Наём эксперта со стороны — обычная практика. В США подобные свидетели участвуют в 80% судебных процессов и зачастую действительно влияют на решение судей и мнение присяжных, получая за это деньги.

Сколько получают приглашённые в суд эксперты

Обычно выделяют три категории свидетелей, которых можно встретить в суде:

Очевидец, который мог лично присутствовать на месте «происшествия».

Тот, кто знает жертву или обвиняемого и может их охарактеризировать.

Эксперт из определённой области, приглашённый высказать профессиональное мнение по сторонам дела — будь то криминалист, психолог или хирург.

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Очевидцам и знакомым одной из сторон, как правило, особо не платят. По делам федерального суда они могут получить в среднем $40 за день и компенсацию за проезд на заседание — по $0,57 за 1,6 км. А если дело рассматривается на уровне штата, то ставки разнятся: в Нью-Мехико это $95, а в Кентукки — $0.

Но это обязательные комиссии. В большинстве случаев доплачивать деньги сверху незаконно — чтобы свидетелей не подкупали.

Сколько получают свидетели-обыватели за показания в суде

Свидетели-эксперты — другая история. Их гонорары не регулируются, так что на громких делах они могут получат сотни тысяч долларов. И на одном деле может быть более 10 таких экспертов, как в случае с разбирательством Деппа и Хёрд. Там были психологи, хирурги, юристы в сфере развлечений и интеллектуальной собственности, а также судебные бухгалтера. Они, по оценкам аналитиков, вместе получили более $1 млн.

Впрочем, дело необязательно должно быть «медийным». Одно из таких в 2017 году обошлось стороне защиты в штате Айдахо в $600 тысяч, из которых 210 тысяч получил один только психолог.

Обычно эксперты взимают почасовую плату за разные задачи. Вот какие могут быть средние ставки, согласно опросу около 1,1 тысячи свидетелей:

Подготовка дела — $422 в час.

Дача показаний вне суда — $524 в час.

Дача показаний на суде — $550 в час.

Со среднестатистического дела эксперт обычно получает около $13 тысяч за примерно 25 часов работы. Но иногда суммы могут превышать $2 млн.

Средние ставки экспертов и общая полученная сумма

Одни из самых высокооплачиваемых специалистов — это врачи. По делам о врачебной халатности они в среднем зарабатывают по $1400 в час. Однако доцент кафедры поведенческой медицины Кит Диас говорит, что такое свидетельствование — это скорее подработка. Он за час получал $350.

Если сторона защиты хочет допросить эксперта со стороны обвинения, она также вынуждена ему за это заплатить — «разумную ставку», пишет The Hustle. Однако такие «разумные ставки» не раз оспаривали в суде: запрос терапевта на $1500 в час снизили до $400, а ставку специалиста по тазовой хирургии — с $18 тысяч в день до $750 в час.

Почасовые ставки специалистов из разных областей. Голубой — медицина и здравоохранение. Коралловый — маркетинг. Жёлтый — технологии и наука. Лиловый — право. Сиреневый — ремесло

Кто продвигает экспертов и так ли они объективны

Иногда помощь экспертов требуется адвокатам в последний момент, поэтому искать их приходится на профильных «маркетплейсах». В каталоге проекта SEAK числится более 2,3 тысяч таких свидетелей: и дворники, и дистрибьюторы крепких спиртных напитков, и реконструкторы лыжных аварий.

Экспертов компания добавляет в базу бесплатно, а зарабатывает на продаже приоритетных мест в выдаче и обучающих курсах — например, «Как начать и вести свидетельскую практику» за $1295.

«Эксперта ждёт перекрёстный допрос со стороны агрессивного адвоката противоположной стороны. Он получает деньги за то, чтобы выставить эксперта дураком, так что к этому нужно быть готовым», — говорит директор SEAK Джеймс Мангравити.

По словам The Hustle, по этой же причине юристы часто выбирают не столько научного специалиста, сколько уверенного в себе и уравновешенного человека. «Дурак с пускай даже едва заметной, но всё-таки актёрской жилкой может оказаться лучше Эйнштейна, потому что в суде важна способность убеждать», — говорят учёные.

Вот как может выглядеть выдача в SEAK по запросу «Психология»