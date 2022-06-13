Основательница Ness Labs Энн-Лаура Ле Канф рассказывает о том, как справиться с зависимостью от продуктивности, пока её плюсы не превратились в минусы.

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Материал издания «Идеономика»

Unsplash

Рынок приложений для бизнеса и продуктивности оценивается в миллиарды долларов. Каждый день появляется или новый инструмент для ее повышения, или книга о ней, и миллионы людей читают и делятся контентом, связанным с личными успехами в этой области. Продуктивность возникла как мера оценки эффективности производства товаров и услуг. Но каким-то образом многие из нас к ней пристрастились.

Почему мы так одержимы продуктивностью?

По своей сути зависимость от продуктивности основана на тех же системах вознаграждения, что и другие зависимости. Обеспечивая постоянное подкрепление – например, финансовое вознаграждение в виде повышения заработной платы или социальное в виде признания, – продуктивность может стать целью сама по себе, что приводит к компульсивному поведению.

Это явление, возможно, более распространено, чем вы думаете. Два национальных репрезентативных исследования, проведенных в Норвегии и Венгрии, показали сходные результаты. Психолог Сесилия Андреассен и ее команда обнаружили, что от работы зависимы 7,3–8,3% норвежцев. В свою очередь группа исследователей под руководством профессора Жолта Деметровича считает, что среди венгров, работающих не менее сорока часов в неделю, риску зависимости от работы подвержены 8,2%. Психолог Марк Гриффитс оцениваетраспространенность зависимости от работы среди американцев примерно в 10%, отмечая, что некоторые оценки достигают 15–25%.

Ухудшает ситуацию и то, что зависимость от продуктивности может считаться «аддикцией двойственного блага» (термин, первоначально использовавшийся для описания зависимости от работы в 1980-х годах): это делает ее социально более приемлемой и откладывает проявление негативных последствий на более долгий срок.

Подобно тем, кто пристрастился к физическим упражнениям, человек, зависимый от продуктивности, способен сначала добиться успеха в своей карьере, заработать много денег и получить лавры за свою работу. Но в долгосрочной перспективе одержимость продуктивностью может иметь непредвиденные последствия, такие как эмоциональное выгорание, проблемы с семьей и здоровьем.

Зависимы ли вы от продуктивности?

Образование часто учит нас привязывать свою самооценку к тому, какой вклад мы вносим в общество. Чем больше вносим, тем лучше. «Я работаю, значит, я существую». Продуктивность ощущается как способ повысить нашу самооценку.

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Такое положительное подкрепление может затруднить осознание того, что мы способны стать жертвой зависимости от продуктивности. Однако есть пять характерных признаков того, что эта зависимость присутствует:

1. Вы не хотите тратить время «впустую». Люди, зависимые от продуктивности, могут страдать тревогой по поводу времени и навязчивым желанием тратить его как можно осмысленнее. Как пишет доктор Алекс Ликерман, беспокойство по поводу времени возникает из повторяющихся вопросов: «Создаю ли я в своей жизни самое важное, что только могу? Когда придет время умирать, почувствую ли, что потратил слишком много времени зря?». Стремление постоянно оптимизировать свое время и изо всех сил бороться с ничегонеделанием может быть признаком зависимости от продуктивности.

2. Вы склонны превращать хобби в дополнительные проекты.Допустим, вы заинтересовались садоводством и любите проводить время на даче, собирать информацию о различных видах цветов, растений и ухаживать за ними. У вас может возникнуть соблазн превратить это хобби в нечто более продуктивное, например, запустить рассылку тематических новостей или продавать рекомендации по садоводству.

3. Вы чувствуете вину, если не достигаете своих целей. Несмотря на пустой почтовый ящик или длинный список выполненных дел, зависимость от продуктивности может привести к тому, что заснуть вечером вам будет трудно, потому что не удалось быть продуктивным настолько, насколько вы хотели. Вместо того чтобы закрыть свой ноутбук и забыть о нем до следующего дня, вы не можете отключиться из-за чувства вины, которое испытываете, поскольку не достигли каких-то своих (иногда искусственных) целей.

4. Вы всегда ставите работу на первое место. Вы спешите закончить ужин с семьей, чтобы вернуться к работе? Отменяете планы с друзьями, чтобы доделать презентацию? Просыпаетесь среди ночи ради встречи, организованной в другом часовом поясе? Хотя большинству людей время от времени приходится это делать, но те, кто зависим от продуктивности, всегда предпочитают работу другим важным сферам своей жизни.

5. Вы постоянно чувствуете себя занятым. Доктор Брене Браун, исследователь из Университета Хьюстона, описывает «сумасшедшую занятость» как обезболивающую стратегию, которая позволяет нам не сталкиваться с правдой жизни. Она полушутя замечает: «Я часто говорю, что когда они начнут проводить встречи «12 шагов» для трудовых «алкоголиков», им понадобится арендовать футбольные стадионы». Эта стратегия обезболивания способна дать нам иллюзию продуктивности.

К счастью, зависимость от продуктивности – это не болезнь, и с помощью небольших изменений можно не попасть в ее ловушку надолго, когда начнут проявляться негативные последствия.

Как справиться с зависимостью от продуктивности

Не существует универсального решения, позволяющего избавиться от одержимости продуктивностью, но практика осознанной продуктивности – прекрасный способ вырваться из этой зависимости.

Освободите место для саморефлексии. Справиться с зависимостью от продуктивности можно, начав с понимания ее источника и механизмов. Какие награды заставляют вас быть одержимыми ею? Деньги, признание, что-то еще? Какие вы замечаете у себя шаблонные способы работы, наносящие вред другим сферам жизни – времени, проводимому с семьей, или сну? Ведение дневника может быть отличным способом поразмышлять о ваших отношениях с продуктивностью.

Расставьте приоритеты. Для многих работа является важной частью их личности. Но она не должна быть единственным аспектом, определяющим вашу ценность. Что еще вас волнует? Какие области за пределами работы вы хотели бы исследовать? Совпадают ли ваши приоритеты с ценностями? Вместо того чтобы автоматически создавать бесконечные списки задач, спросите себя: к какой значимой цели я могу стремиться?

Не убивайте бабочку. Помните, что не все увлечения должны превратиться в источник дохода. Постарайтесь сохранить некоторые хобби просто как хобби. Как пространство самовыражения, где вы можете экспериментировать и играть, когда захочется, не ограничиваясь продуктивностью.

Пересмотрите свои отношения со временем. Тревога по поводу времени может привести к ежедневному ощущению спешки, которое заставляет нас паниковать и чувствовать себя подавленными. Мы думаем, что максимально используем свое драгоценное время, но вместо этого проносимся мимо него, не наслаждаясь каждой его секундой. Делайте перерывы, привыкайте к ничегонеделанию и, самое главное, определите, что для вас значит «хорошо проведенное время», чтобы вы могли найти место для этих моментов.

Создайте свою собственную систему. Вместо того чтобы полагаться на предписанные способы повышения продуктивности, которые в вашем случае могут не сработать и вызвать еще больший стресс, постепенно разрабатывайте, экспериментируя и повторяя, свою собственную систему. Объедините свои приоритеты, хобби и идеи о том, как вам работается лучше всего, чтобы быть уверенными – вы можете достичь своих целей, не жертвуя своим психическим здоровьем.

Наконец, обратите внимание на собственные триггеры. Вам, как выздоравливающему от продуктивности «наркоману», возможно, придется всегда быть осторожным, чтобы не возвращаться к старым шаблонам всякий раз, когда вы начинаете новую работу, новое хобби или ставите перед собой новую захватывающую цель. Практика самоанализа и внимание к своему психическому здоровью сделают вашу работу более приятной и более устойчивой.