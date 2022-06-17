Карьера
Солдатский томагавк_два

SpaceX уволила сотрудников, которые составили открытое письмо с критикой поведения Илона Маска — NYT Статьи редакции

Письмо не понравилось другим работникам компании.

  • Компания провела расследование и «уволила ряд сотрудников, причастных» к письму, пишет The New York Times со ссылкой на письмо операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл, а также трёх сотрудников компании.
  • В сообщении Шотвелл заявила, что письмо заставило других сотрудников чувствовать себя «запуганно и некомфортно», а также вызвало злость, потому что «выражало взгляды, которые они не поддерживают».
  • «У нас слишком много важной работы, и нет нужды в таком чрезмерном активизме», — заявила Шотвелл. Сколько конкретно сотрудников уволили, неизвестно, в SpaceX не ответили на запрос издания.
  • 16 июня сотрудники SpaceX подготовили письмо руководству компании, осуждающее поведение Илона Маска. В нём описывалось, как действия Маска и недавние обвинения в сексуальных домогательствах против него негативно сказываются на репутации SpaceX.

#новость #spacex

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37 комментариев
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Лысый криптоинвестор

Свобода слова 101. Краткое введение для тех кто в этой ветке будет кричать как Маск зажимает свободу слова.

Свобода слова как право человека в демократическом обществе, касается исключительно отношений человека с государством. Потому, что только государство обладает правом на легальное насилие и чтобы это легальное насилие не применялось к тем, кто выступает против государства в Конституции прописывается гарантия свободы слова.

В отношениях двух частных сторон концепция свободы слова не применима. Потому, что тут нет её ущемления. Люди могут писать про Маска любые письма и критиковать его как угодно, но это не значит, что у Илона есть обязанность слушать их, платить им зарплату и работать с ними в одной команде.

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SN

1937

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ЯжПрограммист

Вы путаете, это гений технической мысли, прогрессивный демократ и защитник свободы слова.

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Маргарин Зашибович

Гвинн Шотвелл

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Евгений Смирнов

Или просто Царь :D

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Евгений Столетов

Вот завидовать не надо

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Лимита

Space X частная компания и может увольнять людей... Сравнение с 1937 г. некорректно, потому что там не увольняли а сажали и расстреливали.

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Василий Цымбал

За подобное письмо в 1937 не уволили бы, а посадили! Да и чего они хотели добиться данным письмом, не совсем понятно...

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Евгений Столетов

Бред

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John Doe

Не нравится Илон? Пффф.. Чемодан.Вокзал.Рогозин

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Стабильный теркин30см

Нигде выходки и выступления против руководства не одобряются, ни на Западе, ни на Востоке, нигде. Открыто нелояльные сотрудники никому не нужны.
На что был расчёт у людей? А остальные просто игнорили эту тему, т.к. есть что терять и прекрасно понимали к чему подобное приводит – к увольнениям.
Но тут не раскрыта тема под каким «соусом» их уволили: за письмо? Вероятнее всего – это незаконно. Или что-то притянули каждому?

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Михаил

Про поганый капитализм уже был коммент ?

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ЯжПрограммист

Ну тут больше смахивает на мкродиктатуру в рамках отдельно взятой корпорации.

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Михаил

Значит нужно идти в суд

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Сергей Д.

Представляю, сколько бы было язвительных комментариев если бы это произошло в России. Но вы не понимаете это другое...
Там и целые страны с лица земли можно стирать и вот так с работниками поступать.

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Tati S

В России - и открытое письмо сотрудников с жалобами, что даже не до них домогался топ/дискриминировал и проч, а что у владельца плохая репутация?

Я даже не понимаю, зачем бы они это писали.

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sdf

В россии это происходит по дефолту, не переживай.

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Вячеслав Осадчий

Жду комментариев, как это правильно, ведь это Америка и Илон.

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Михаил

А зачем вы его ждёте ?

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Soulis

Опять сами придумали?

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wegolev

Чуть против запада - и в минус пошел. Все как у Маска)))

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Дмитрий Богданов

Очередная статья про то, как на Западе плохо живёться) Другое дело - у нас)

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Рикардо Иванов

Никакой свободы врагам свободы! Твиттер в надёжных руках!

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Лимита

Свобода слова в данном случае не нарушена, потому что свобода слова это когда государство не может вас привлечь за мнение..

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Кадастр

Против царя пошли. Нехорошо это, ой нехорошо.
В Твиттере наверное напрягались

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Лимита

При чем здесь царь, обычный руководитель, частной компании имеет право уволнять сотрудников, в США развитая система права, если их незаконно уволили то суд присудит им большие компенсации.

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Revenant

В современном мире критиковать руководителя - не комильфо.

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Buck Mulligan

Ну а нахуя было выносить сор из избы?

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Lukas Dexter

1984

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Станислав Неверующий

Похоже уволенные критики оказались правы

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Александр Фокин

"Письмо не понравилось другим работникам компании."- ну да,ну да именно другим работникам

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DN

Маск тоже работник компании

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amg

200 лет назад было рабство и крепостное право,
100 лет назад добились 8-часового рабочего дня,
проходит еще 100 лет - «У нас слишком много [важной] работы, и нет нужды в таком чрезмерном активизме»,

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Михаил Николаев

Так много говорит о важности "свободы слова", "независимости мнений" и т.д., а потом увольняет людей пачками за критику себя 🤡

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Александр

Маск становится токсичным. Когда-нибудь система его выплюнет.

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Глеб Жеглов

Он сваливает на Марс

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Юлия Баранова

Демократия - говорили они

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