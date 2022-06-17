SpaceX уволила сотрудников, которые составили открытое письмо с критикой поведения Илона Маска — NYT Статьи редакции
Письмо не понравилось другим работникам компании.
- Компания провела расследование и «уволила ряд сотрудников, причастных» к письму, пишет The New York Times со ссылкой на письмо операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл, а также трёх сотрудников компании.
- В сообщении Шотвелл заявила, что письмо заставило других сотрудников чувствовать себя «запуганно и некомфортно», а также вызвало злость, потому что «выражало взгляды, которые они не поддерживают».
- «У нас слишком много важной работы, и нет нужды в таком чрезмерном активизме», — заявила Шотвелл. Сколько конкретно сотрудников уволили, неизвестно, в SpaceX не ответили на запрос издания.
- 16 июня сотрудники SpaceX подготовили письмо руководству компании, осуждающее поведение Илона Маска. В нём описывалось, как действия Маска и недавние обвинения в сексуальных домогательствах против него негативно сказываются на репутации SpaceX.
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Свобода слова 101. Краткое введение для тех кто в этой ветке будет кричать как Маск зажимает свободу слова.
Свобода слова как право человека в демократическом обществе, касается исключительно отношений человека с государством. Потому, что только государство обладает правом на легальное насилие и чтобы это легальное насилие не применялось к тем, кто выступает против государства в Конституции прописывается гарантия свободы слова.
В отношениях двух частных сторон концепция свободы слова не применима. Потому, что тут нет её ущемления. Люди могут писать про Маска любые письма и критиковать его как угодно, но это не значит, что у Илона есть обязанность слушать их, платить им зарплату и работать с ними в одной команде.
1937
Вы путаете, это гений технической мысли, прогрессивный демократ и защитник свободы слова.
Гвинн Шотвелл
Или просто Царь :D
Вот завидовать не надо
Space X частная компания и может увольнять людей... Сравнение с 1937 г. некорректно, потому что там не увольняли а сажали и расстреливали.
За подобное письмо в 1937 не уволили бы, а посадили! Да и чего они хотели добиться данным письмом, не совсем понятно...
Бред
Не нравится Илон? Пффф.. Чемодан.Вокзал.Рогозин
Нигде выходки и выступления против руководства не одобряются, ни на Западе, ни на Востоке, нигде. Открыто нелояльные сотрудники никому не нужны.
На что был расчёт у людей? А остальные просто игнорили эту тему, т.к. есть что терять и прекрасно понимали к чему подобное приводит – к увольнениям.
Но тут не раскрыта тема под каким «соусом» их уволили: за письмо? Вероятнее всего – это незаконно. Или что-то притянули каждому?
Про поганый капитализм уже был коммент ?
Ну тут больше смахивает на мкродиктатуру в рамках отдельно взятой корпорации.
Значит нужно идти в суд
Представляю, сколько бы было язвительных комментариев если бы это произошло в России. Но вы не понимаете это другое...
Там и целые страны с лица земли можно стирать и вот так с работниками поступать.
В России - и открытое письмо сотрудников с жалобами, что даже не до них домогался топ/дискриминировал и проч, а что у владельца плохая репутация?
Я даже не понимаю, зачем бы они это писали.
В россии это происходит по дефолту, не переживай.
Жду комментариев, как это правильно, ведь это Америка и Илон.
А зачем вы его ждёте ?
Опять сами придумали?
Чуть против запада - и в минус пошел. Все как у Маска)))
Очередная статья про то, как на Западе плохо живёться) Другое дело - у нас)
Никакой свободы врагам свободы! Твиттер в надёжных руках!
Свобода слова в данном случае не нарушена, потому что свобода слова это когда государство не может вас привлечь за мнение..
Против царя пошли. Нехорошо это, ой нехорошо.
В Твиттере наверное напрягались
При чем здесь царь, обычный руководитель, частной компании имеет право уволнять сотрудников, в США развитая система права, если их незаконно уволили то суд присудит им большие компенсации.
В современном мире критиковать руководителя - не комильфо.
Ну а нахуя было выносить сор из избы?
1984
Похоже уволенные критики оказались правы
"Письмо не понравилось другим работникам компании."- ну да,ну да именно другим работникам
Маск тоже работник компании
200 лет назад было рабство и крепостное право,
100 лет назад добились 8-часового рабочего дня,
проходит еще 100 лет - «У нас слишком много [важной] работы, и нет нужды в таком чрезмерном активизме»,
Так много говорит о важности "свободы слова", "независимости мнений" и т.д., а потом увольняет людей пачками за критику себя 🤡
Маск становится токсичным. Когда-нибудь система его выплюнет.
Он сваливает на Марс
Демократия - говорили они